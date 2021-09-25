أخبار الجزائر ليوم السبت 25 سبتمبر 2021

إحباط عمليتين للهجرة السرية، مقتل رجل في شجار عائلي

لصوص يصيبون شابا بالرصاص في المنيعة

عبد المالك. أ

تدخلت مصالح الحماية المدنية بولاية المنيعة، السبت، من اجل نقل شاب في العقد الرابع من العمر، بعد إصابته على مستوى الساق بطلق ناري من بندقية صيد، حيث تم نقله على جناح السرعة إلى مستشفى المنيعة، الذي يبعد بحوالي 60 كلم عن مكان إصابة الشاب والواقعة بمزرعته بقرية الزملة.

وكانت مجموعة لصوص اعترضت الضحية للاستيلاء على سيارته، وهي من نوع “تويوتا هيليكس”، ولما أبدى مقاومة تعرض لإطلاق النار. من جهتها باشرت قوات الدرك عملية بحث واسعة عن الجناة.

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خدمات رديئة واكتظاظ فاق كل تصور

رحلات غير عادية بالقطار العادي وهران – العاصمة

إبراهيم جزار

عبر عدد كبير من مستعملي القطار العادي وهران -العاصمة، عن استيائهم العميق وغضبهم الشديد مما أسموه بتدني الخدمة عن الجودة المطلوبة في التنقل والسفر، إذ لم يجدوا أثرا للخدمة في تذكرة السفر التي ناهز سعرها الألف دينار جزائري، لكن بالمقابل غابت أبسط الضروريات عن القطار الأعجوبة على حد وصف أحد الركاب.

رحلات العذاب التي تقاسمتها الشروق على مرحلتين مع الركاب من الشلف إلى وهران ومن وهران إلى الشلف نهاية الأسبوع الماضي، أبانت عن كثير من النقائص التي سجلها الركاب وأفصحوا عنها للجريدة، فمشكل التأخير لا يزال يطرح كل مرة، وكان آخرها التعطل الذي أصاب القطار الخميس الماضي بالبليدة، والذي تسبب في تأخر يضاف لتأخره المعتاد، فالراكب من الشلف الذي ينتظر للرابعة مساء -والمعلن عنه هو الثالثة والربع مساء- انتظر للخامسة وعشرين دقيقة لينطلق به ذات القطار، والذي يعرف للمفارقة اكتظاظا في فترات نهاية الأسبوع “الخميس-الجمعة-السبت-الأحد” في حين أن عدد المقطورات ثابت والمحطات كثيرة، ما ولد في بعض الأحيان طوابير من الواقفين تنتهي بمشاجرات بين الركاب أنفسهم، وأخرى مع أعوان المؤسسة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية، الذين يردون بأن البرمجة والتحكم مركزي، وقد أخطروا مسؤوليهم بهذا الانشغال في تقاريرهم أكثر من مرة، لكن دون جدوى.

وفي هذا السياق، قال أحد الركاب أن القطرة التي أفاضت الكأس في ظاهرة الاكتظاظ، هي وصول القطار لمحطتي الشلف ووادي الفضة بالفترة المسائية، حيث تجد صفوفا من الطلبة والعائلات والعاملين المتجهين للعاصمة أو البليدة، بينما يأتي القطار شبه ممتلئ، وللقارئ تصور المشهد من تعب ونكد ومشاكل وتلاسنات لا تنتهي، أين أفاد ذات الراكب الذي يعمل بمؤسسة عمومية بالمنطقة الصناعية وادي السمار، بأن هذا المشكل يبقى مطروحا في القطار العادي حصرا في الفترتين الصباحية والمسائية، والبديل حسبه هو قطار كوراديا باهظ الثمن، والذي لا يحتمل أعباءه جيب المواطن البسيط ذو القدرة الشرائية المتآكلة بتعبير ذات المصدر.

وسجلت الشروق في معاينتها لمطعم القطار غيابا لمختلف المواد الغذائية من سندويشات وقارورات مياه، أين يظفر الراكب من محطة الانطلاق “آغا أو وهران” بالمواد، في حين أن راكبي قطار الضواحي يقابلون بنفاد المواد عند تنقلهم، علاوة على تسجيل مشاكل أخرى في تسيير حجز الأماكن، والمضايقات، وحجز المتاع، مما يتطلب الاستدراك والمعالجة السريعة.

وينشد مستعملو هذا القطار المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية ووزارة النقل، رفع القدرة الاستيعابية لقطار ضعيفي الدخل و”الزوالية”، لأنه تقريبا وفي ظل البرمجة الحالية، لا يوجد خط عملي وأيسر من هذا القطار، والذي يتطلب علاوة على زيادة المقطورات صيانة مثلى، وتنظيما أفضل، خدمة للمسافر الجزائري الذي لم يجد أين يتوجه في ظل السياقات الحالية من مخلفات الوباء والغلاء وحال اقتصاد البلاد.

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مقتل رجل في شجار عائلي بتبسة

ب. دريد

باشر نهار السبت، عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، ببلدية عين الزرقاء الحدودية، بولاية تبسة، تحقيقا في أسباب الشجار الأسري، باستعمال بندقية صيد، وأسلحة بيضاء، أدى إلى وفاة أب لأسرة من 4 أفراد، وهو في العقد الرابع من العمر، وإصابة شخص ٱخر بإصابات بليغة، وصفت حالته بالحرجة، ما استدعى نقله إلى العيادة الطبية، ومن غير المستبعد أن يتم تحويله إلى المستشفى الجامعي بعنابة.

وقد تدخل عناصر الدرك الوطني، إلى المنطقة التي وقعت فيها الجريمة، حيث تم توقيف عدد من المشتبه فيهم، وبعض الشهود للوصول إلى الجناة، والمشاركين في الجريمة، التي تضاربت بشأنها التفسيرات والتأويلات، والتي لا تخرج من دائرة الخلاف الأسري، وقد كان لهذه الجريمة، وقع كبير على أبناء المنطقة، حيث تنقل العشرات من الأقارب والأهل جماعيا إلى موقع الشجار، لتهدئة الوضع، والوقوف على حقيقة الجريمة ومعرفة أسبابها، ووضع حد لاتساعها بين أبناء العائلة الواحدة.

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ثلاثة قتلى وجريحان إثر اصطدام سيارتين بباتنة

طاهر حليسي

لقي، السبت، ثلاثة أشخاص حتفهم، وجرح اثنان في حادث مرور عنيف ومروّع، وقع بالقرب من منطقة بايو بلدية وادي الطاقة دائرة ثنية العابد ولاية باتنة.

ونجم الحادث عن اصطدام بين سيارتين سياحيتين كانتا تسيران في اتجاه متعاكس، وجراء الارتطام الحاد، تدحرجت المركبتان إلى أسفل منحدر وسقطتا فيه، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، أعمارهم بين 27 سنة و69 سنة.

وفور وقوع الكارثة تدخلت فرقة من الوحدة الثانوية لتيمقاد مدعومة بالوحدة الرئيسة للإسعافات، حيث قدمت العلاج للمصابين قبيل تحويلهما لمستشفى قريب، فيما نقلت جثث الضحايا لمصلحة الطب الشرعي، مباشرة بعد انتهاء معاينة أجرتها مصالح الدرك الوطني تمهيدا للتحقيق وتحديد أسباب وظروف الحادث الأليم.

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خبراء أجانب يحلون بقالمة لتنشيط دورات تكوينية

شراكة جزائرية – هولندية في مجال إنتاج الحليب

نادية طلحي

حلّ بولاية قالمة خبراء هولنديون للإشراف على الأيام التكوينية، لفائدة أساتذة وبياطرة بالمعاهد الجزائرية، في مجال تربية الأبقار وإنتاج الحليب.

الأيام التكوينية التي يحتضنها المعهد الفلاحي التكنولوجي المتخصص بقالمة، تندرج في إطار الشراكة المبرمة بين وزارة الفلاحة وهولندا سنة 2019، والتي تتضمن اتفاقية بخصوص قيام خبراء هولنديين بتكوين أساتذة وبياطرة بالمعاهد الجزائرية مختصين في تربية الأبقار وإنتاج الحليب، في الجانب النظري والتطبيقي، وهي الاتفاقية التي ظلّ تجسيدها معطلا بسبب الظروف الصحية التي شهدتها مختلف بلدان العالم، جرّاء جائحة كورونا، قبل أن يتم استئناف العمل بها مع بداية هذا الأسبوع انطلاقا من ولاية قالمة، التي شهدت وصول الخبراء الهولنديين في مجال الفلاحة، والذين كانت لهم زيارات ميدانية إلى عديد المزارع الخاصة بتربية الأبقار، وذلك من أجل استخلاص فكرة لإنشاء مزارع نموذجية خاصة بتربية الأبقار ذات السلالات المدرّة للحليب، والعمل على تطوير وإدخال التقنيات الحديثة في مجال إنتاج الحليب للرفع من قدرات الإنتاج الوطني من مادة الحليب لتقليص فاتورة الاستيراد.

وتراهن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على مشروع الشراكة الجزائرية ـ الهولندية، من أجل جعل ولاية قالمة قطبا اقتصاديا للصناعة التحويلية، وإعطاء انطلاقة جديدة لشعبة تربية الأبقار الحلوب على مستوى ولاية قالمة، التي تتميز بطابعها الفلاحي والرعوي، حيث سيعمل فريق التكوين الهولندي على التكوين والمرافقة مدّة عامين كاملين، بتجسيد مشروع الشراكة ميدانيا، على مستوى وحدة إنتاج حليب الأبقار مخانشة نافع “المزرعة النموذجية سابقا”، والتي هي تابعة حاليا للمجمع الصناعي لانتاج الحليب “جيبلي” تحت وصاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. وستتم عملية تربية الأبقار وفق مسار تقني محكم ومضبوط من طرف الخبراء الهولنديين، وباستعمال وسائل ومعدات تربية هي الأحدث من نوعها، أمام التكوين النظري فسيكون على مستوى المعهد التكنولوجي المتوسط الفلاحي بقالمة، وفق برنامج العمل المسطر للمشروع على المدى المتوسط. وتزخر ولاية قالمة بعديد المؤهلات الطبيعية في المجال الفلاحي التي تؤهلها لأن تكون قطبا في مجال الصناعة التحويلية لمادة الحليب، بعد توسيع التجربة وإنشاء وحدات إنتاج نموذجية عبر إقليم الولاية.

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مخاوفهم تتضاعف عشية فصل الشتاء

قاطنو أقبية حي 2004 مسكن ببراقي يناشدون الوالي ترحيلهم

راضية مرباح

تناشد العائلات القاطنة بأقبية حي 2004 مسكن ببلدية براقي، السلطات الولائية وعلى رأسها والي العاصمة السيد شرفة، إدراجها ضمن عمليات الترحيل المزمع استئنافها في الفاتح من شهر نوفمبر المقبل، بالنظر إلى واقعها المرير وأوضاعها المزرية التي لم تعد تحتمل داخل سكنات تفتقد أدنى شروط العيش بما فيها التهوية مع انتشار الروائح الكريهة التي تطرحها شبكات الصرف الصحي، فضلا عن انتشار الجرذان وتسرب مياه الأمطار التي هي على الأبواب.

سكان أقبية حي 2004 ببراقي، الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على اقتحامها بسبب أزمة الضيق وتوسع عدد العائلة الواحدة لتكوين عائلات أخرى، أكدوا أن حالتهم المزرية داخل الأقبية تزداد سوءا يوما بعد يوم، ولم تشفع السنوات التي قضوها داخلها بأن تحرك السلطات بل تلاقي شكاويهم سوى بوعود تتبخر مع إتمام عمليات الترحيل التي تبرمجها الولاية من فترة لأخرى. وتطرق هؤلاء إلى المشاكل اليومية التي يعانون منها وعلى رأسها الرطوبة التي نخرت أجساد أبنائها، في ظل غياب مسالك للتهوية، باعتبار أن تلك السكنات متواجدة بالطابق الأرضي.

أما الروائح الكريهة، فقد أصبحت من ضمن يومياتهم، حيث لا يتنفس هؤلاء إلا تلك الروائح المنبعثة من شبكات الصرف الصحي التي تمر بالمحاذاة منهم، وما قد تحدثه بعض التسربات التي تتشكل من فترة لأخرى. أما الجرذان فحدث ولا حرج، حيث أصبحت تزاحم أفراد العائلات داخل الشقق مهددة إياهم، ولم يخف السكان هاجسهم الذي يفسد عليهم نومهم كلما حل فصل الشتاء الذي يتحول إلى كابوس حقيقي لنعمة أصبحت لديهم بمثابة نقمة، بسبب تسرب كميات كبيرة من المياه إلى داخل سكناتهم، ما يدفعهم في كل مناسبة مماثلة إلى التأهب لذلك والاستعداد لملاقاة تلك المياه بكل الوسائل لإخراجها إلى الشارع، خوفا من غرق أغراضهم وفسادها الناتج عن التبلل. واغتنم هؤلاء الفرصة للتطرق إلى الأخطار المحدقة بهم على غرار حادثة انفجار قارورة للغاز وضحاياها.

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حجز 6000 كبسولة خلال العملية

تفكيك شبكة للمتاجرة في المؤثرات العقلية بالعاصمة

ق. م / وأج

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شبكة مختصة في “الحيازة والمتاجرة بالمواد الصيدلانية ذات خصائص ومؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية”، مع حجز قرابة 6000 كبسولة مؤثر عقلي وما يناهز 500 مليون سنتيم، بحسب ما أفاد به، اليوم السبت، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. وأوضح نفس المصدر أن فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية للدار البيضاء تمكنت من توقيف شبكة مختصة في “الحيازة والمتاجرة بالمواد الصيدلانية

ذات خصائص ومؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية حيث تم توقيف شخصين مشتبه بهما تتراوح أعمارهم بين 30 و40 سنة”.

وجاء التحقيق في القضية بإشراف من النيابة المختصة إقليميا، لتفضي التحريات إلى “حجز 5777 كبسولة مؤثر عقلي ومبلغ مالي بقيمة 475 مليون سنتيم مع ضبط سيارتين من النوع الفاخر، إلى جانب 3 هواتف نقالة ذات جودة عالية”. وبعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، “تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة للنظر في ملفهما”. ومن جهة أخرى، تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثاني بحيدرة بأمن المقاطعة الإدارية ببئر مراد رايس من وضع حد لنشاط “جمعية أشرار”، ضبطت عناصرها متلبسة باقتراف جرم “السرقة الموصوفة متمثلة في السرقة بالكسر من داخل مسكن مقترنة بظروف التشديد، التعدد، جائحة الظلام واستحضار مركبة”.

وتمت مباشرة إجراءات التحقيق والتحري- يضيف البيان- في هذه القضية مباشرة بعد تلقي شكوى الضحية، حيث تم تحديد هوية المشتبه فيهم البالغ عددهم خمسة أشخاص من بينهم فتاة، ليتم توقيف الجميع مع استرجاع كافة المسروقات التي تم الاستيلاء عليها من المسكن محل السرقة. وتم تقديم المشتبه فيهم بعد استنفاذ الإجراءات القضائية أمام النيابة المختصة المشرفة على الحقيق منذ بدايته.

وفي قضية ثانية، تمكنت ذات المصلحة الأمنية بحيدرة، من ضبط وتوقيف جمعية أشرار مكونة من أربعة أشخاص كانوا متلبسين باقترافهم جريمة “السطو والسرقة الموصوفة المقترنة بالتعدد واستعمال أسلحة بيضاء”.

وسمحت المعلومات التي وصلت إلى ذات الجهة المحققة بـ”ضبط المشتبه فيهم متلبسين بسطوهم على محل تجاري مخصص للعناية الجسدية وبحوزتهم أسلحة بيضاء محظورة، مع استرجاع المسروقات التي تم الاستيلاء عليها. وبعد استكمال إجراءات التحقيق مع المشتبه فيهم، تم تقديمهم أمام النيابة المختصة، يضيف البيان.

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تذبذب في التوزيع ومخالفة لبرنامج التموين

سيال “تعطش” سكان الكاليتوس بالعاصمة

نسرين برغل

تفاجأ سكان بلدية الكاليتوس بالعاصمة، وبالضبط قاطنو حي 400 مسكن من تذبذب في توزيع مياه الشرب خلافا للبرنامج الذي حددته مصالح “سيال” في وقت سابق، حيث تم تقليص مدة التموين لساعتين فقط وهو ما أثار غضب واستياء السكان خاصة وأن هذه المدة غير كافية لملء الخزانات والصفائح وغيرها من وسائل التخزين.

وفي هذا السياق، أكد عدد من سكان الحي في حديثهم مع “الشروق”، أن الوضعية الكارثية التي يعيشونها حاليا مع هذا التقليص، حوّلت حياتهم إلى جحيم حقيقي، نتيجة عدم انتظام التموين خلافا لباقي الأحياء والبلديات، معتبرين تحديد المدة بساعتين، أمرا غير عقلاني، نتج عنه إدخالهم في دوامة البحث عن بدائل أرهقت يومياتهم، ويضطر بعضهم إلى التمون بمياه الصهاريج غير المراقبة.

يشار إلى أن البرنامج الاستعجالي الذي وضعته ولاية الجزائر لم يستفد به الحي إلى يومنا هذا، ما دفع سكانه إلى التساؤل عن الخلفية عدم شمولهم بالبرنامج الذي يتضمن التموين لمدة 8 ساعات يوميا. وقال محدثونا إنهم راسلوا مؤسسة “سيال” عديد المرات، سعيا إلى التكفل بانشغالهم، من دون جدوى، ما أجبرهم على طلب تدخل الوزارة الوصية.

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حجز قارب نزهة ومبلغ بالعملة الصعبة

إحباط عمليتين للهجرة السرية بتيبازة

س. ع

أحبطت مصالح الشرطة القضائية لولاية تيبازة عمليتين للهجرة السرية عن طريق البحر، ما أسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في تنظيم هذه الرحلات غير القانونية، حسب ما أفاد به بيان لأمن ولاية تيبازة. وتمكنت قوات الشرطة لكل من بلديتي سيدي غيلاس وفوكة، في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية عبر البحر، من إحباط عمليتين للهجرة غير الشرعية عبر البحر والإطاحة بـ9 أشخاص، من بينهم 3 متورطين في تنظيم الرحلات و6 آخرين من المرشحين للهجرة السرية، منهم امرأة، حسب ما جاء في بيان لخلية الإعلام لذات الجهاز.

كما تمكنت قوات الشرطة لدى توقيف المتورطين في العمليتين الذين يتراوح عمرهما ما بين 20 و30 سنة، من حجز قارب نزهة يفوق طوله 5 أمتار و20 سم ومحرك خاص بالقارب بقوة 40 حصانا بخاريا و22 دلوا بلاستيكيا يحتوي على 720 لتر من مادة البنزين، استنادا لنفس البيان.

كما ضبطت قوات الشرطة 19 سترة نجاة ومبلغا ماليا من العملة الصعبة 460 أورو ومبلغا ماليا بالعملة الوطنية قدر بـ14.000 دج، وجواز سفر أحد المرشحين للهجرة السرية و6 هواتف نقالة و7 حقائب ظهرية تحتوي ملابس وأحذية.

وتم إنجاز ملفات قضائية ضد المتورطين بتهمة “جناية تهريب المهاجرين عبر البحر في إطار جماعة إجرامية منظمة” و”جنحة الهجرة غير الشرعية”، حيث تم تقديمهم بموجبها أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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فوضى.. إغماءات ولصوص ينتهزون الفرصة

أولياء يقتحمون ديوان المطبوعات المدرسية بسيدي ببلعباس

زواوية. ق

اقتحم العشرات من أولياء التلاميذ مقر الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الكائن مقره بشارع المقطع بوسط مدينة سيدي بلعباس يوم الخميس، ما تسبب في حالة إغماء لإحدى عاملاته، ودفع بالمصالح الأمنية للتدخل في سبيل إخراج المقتحمين ووضع حد للفوضى التي سادت المكان، في الوقت الذي أعلن فيه القائمون على الديوان، وقف عملية البيع والاكتفاء بالعمل الإداري المخول لهم، خاصة عقب استغلال لصوص للحادثة لسرقة بعض السيدات اللواتي كن في الطابور تحت التهديد.

نهاية أسبوع لم تكن عادية بالنسبة للعاملين بمركز الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، فبعد الضغط والاكتظاظ الذي شهدته نقطة البيع المتواجدة على مستواه منذ الثلاثاء الماضي، ورفض الأولياء أكثر من مرة مغادرة المركز عقب نهاية الدوام، ورغم أن القائمين عليه مدّدوا أوقات البيع بساعة أو ساعتين بعد الخامسة مساء، إلا أن الأوضاع تطورت يوم الخميس الماضي، خاصة عقب إعطاء الأساتذة تعليمات واضحة للتلاميذ بجلب الكتب المدرسية يوم الأحد لبدء البرنامج الدراسي.

هذه الوضعية دفعت بالعديد من أولياء التلاميذ إلى اقتحام مبنى الديوان في سبيل الحصول عنوة على الكتب المدرسية لمختلف الأطوار التعليمية الثلاثة، بعد ما رفضت المؤسسات التربوية القيام بعملية البيع، عقب حجزها لكميات هائلة من الكتب بهياكلها، ما تسبب في ندرة حادة للكتب المدرسية بالمكتبات المعتمدة، هذه الأخيرة هي الأخرى رفضت مواصلة عملية البيع عقب نفاد مخزونها الأول، واستشراء الفوضى التي عجزت عن السيطرة عليها، ناهيك عن غياب هامش الربح، وكذا الاعتماد على إمكاناتها المادية الخاصة في نقل الكتب من المركز إلى رفوفها. وضعية ساهمت في توافد أعداد كبيرة من أولياء التلاميذ على نقطة البيع المتواجدة بالمركز، وصلت إلى حد محاولة الاعتداء على أعوانه.

في ذات السياق، وصف مدير الديوان ما يحدث بالكارثي، لغياب النظام وعدم التزام الأولياء بالطابور، ناهيك عن غياب أعوان الأمن لتوفير الحماية لهم. وضعية دفعت بالمدير إلى عدم استبعاد خيار غلق نقطة البيع والإبقاء على العمل الإداري فقط للديوان، قائلا “إن الظروف الحالية لا تساعدهم على العمل، وبأن انفلات الوضع يستدعي تدخل الوزير، خاصة في ظل إصرار المديرين على رفض الشروع في عملية بيع الكتب، واحتجازهم لها بعد ما تعذر على مديرية التربية حل هذا المشكل المتأزم إلى اليوم”.

وأضاف المتحدث ذاته بأن بقاء الوضع على ما هو عليه، سيحرم التلميذ من الحصول على الكتاب المدرسي، لأن العملية إذا استمرت على مستوى نقطة البيع التابعة للمركز، ستتواصل على مدار شهر كامل، بالنظر إلى العدد الكبير للمتمدرسين في مختلف الأطوار البالغ عددهم أكثر من 178 ألف تلميذ موزعين عبر 468 مؤسسة تعليمية.

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وفاة طفل غرقا في حاجز مائي بسطيف

سمير مخربش

لقي طفل حتفه غرقا في حاجز مائي ببلدية عموشة شمال ولاية سطيف، الجمعة، أين حاول الضحية العوم في مكان أنجز خصيصا لتجميع مياه الأمطار ولا علاقة له بالسباحة.

الضحية يبلغ من العمر 10 سنوات تنقل إلى الحاجز المائي المسمى بوعمران الواقع في ضواحي بلدية عموشة، وحاول العوم مثلما يفعل العديد من الأطفال والمراهقين القاطنين بالمنطقة، والذين استغلوا فرصة الارتفاع المسجل في درجة الحرارة في اليومين الأخيرين للتمتع بالسباحة في المياه العذبة، لكن نظرا لعمق الحاجز المائي وتواجد الأوحال لم يتمكن الطفل من التحرك تحت الماء وعجز عن الخروج إلى السطح، ولقي حتفه دون أن يتمكن أحد من إنقاذه.

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انتشال جثة طفل غريق من بركة بعين قزام

ش. بن ايعيش

تدخل أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية تين زواتين، الواقعة على بعد 350 كلم من مقر الولاية عين قزام الحدودية، مساء الجمعة، لانتشال طفل غريق في بركة مائية، على بعد حوالي 7 كلم عن وسط مدينة تين زواتين.

الضحية يبلغ من العمر حوالي 9 سنوات، توفي بعد ما كان في رحلة استجمام مع مجموعة من رفقائه، مستغلين يوم العطلة الأسبوعية، حيث تفاجأ أصحابه باختفاء زميلهم وسط عمق البركة، وبعد محاولات البحث، لكن دون جدوى بسبب عمق البركة الكبير، ليتم الاستعانة بفرقة الحماية، التي تمكنت من انتشال الضحية بعد ساعات من البحث، وقد تم نقل جثة الضحية من قبل مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية تين زواتين.

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برنامج وطني ودولي لتكريم رموز غيبهم الموت مؤخرا

السينماتيك يكرم سعدي وتساكي وحيلمي

محمود بن شعبان

سطر متحف السينما الجزائرية برنامجا ثريا، بمناسبة إعادة استئناف نشاطاته، التي علقت نتيجة تداعيات جائحة كورونا، حيث يقترح على جمهوره سلسلة من الأعمال السينمائية، تخليدا للأسماء الجزائرية والدولية، التي فقدتها الساحة السينمائية مؤخرا.

وسيكرم متحف السينما الجزائرية، من خلال برنامجه، الشخصيات الفنية التي رحلت قبل أسابيع قليلة، على غرار سعيد حلمي ويزيد خوجة وإبراهيم تساكي، بالإضافة إلى المجاهد الراحل المنتج، ياسف السعدي، حيث سيعرض المتحف بالمناسبة فيلما وثائقيا، من إنتاج شركة “قصبة فيلم”، التي أسسها الراحل في عام 1964، بعد أن عرض لآخر مرة بقاعة “سينما إفريقيا”، في 14 أوت من عام 1965، لتقوم إدارة متحف السينما الجزائرية برقمنته وإعادة عرضه على جمهور الفن السابع.

كما سيقوم متحف السينما الجزائرية، بالمناسبة، بإعادة بعث تقنية “دي سي بي” الجديدة، بهدف توفير جودة العرض لجمهورها الوفي، من هواة الفن السابع، لمتابعة برنامجها الذي انطلق ظهر أمس، بعرض فيلم “الجارة” الذي تم إخراجه من طرف غوتي بن ددوش، في سنة 2002. وذلك تكريما للراحل سعيد حيلمي، بالإضافة إلى فيلم A bout de souffle الذي قام بإخراجه Jean Luc Godard في عام 1960، وذلك تكريما لـ: Jean Paul Belmondo، وكذا فيلم « Histoire d’une rencontre » تكريما للمخرج الراحل إبراهيم ساكي.

كما برمجت إدارة متحف السينما الجزائرية فيلم “سي محند او محند”، ليزيد خوجة ورشيد بن علال، بالإضافة إلى الفيلم الفرنسي “لومارجينال”، لمخرجه جاك ديراي، وفيلم “المحترف”، لجورج لوتنر، التي سيتم عرضها انطلاقا من يوم غد الاثنين على مدار ثلاثة أيام، فيما خصص المتحف برنامجا خاصا لتكريم المجاهد الراحل، ياسف سعدي، في الثلاثين من سبتمبر الجاري، بما يضم عرض كواليس تصوير فيلم “معركة الجزائر”، متبوعا بعرض الفيلم الذي أخرجه Gillo Pentecorvo وأنتجه ياسف سعدي، بالإضافة إلى عرض فيلم “الأيادي الحرة”، الذي أنتجته شركة Casbah film للراحل ياسف سعدي، ومن توقيع المخرج Ennio Lorenzini بعد أن قام متحف السينما الجزائرية برقمنته لإعادة عرضه على الجمهور.

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في انتظار الإعلان عن نتائج الدورة 17 أكتوبر المقبل

36 فيلما من خمس قارات في مهرجان البوابة الرقمية

زهية. م

كشفت محافظة مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير أن الطبعة 17 لدورة شهر سبتمبر استقبلت 36 فيلما من 22 دولة من القارات الخمس، وعرفت هذه الطبعة مشاركة 4 دول لأول مرة، ويتعلق الأمر بكل من كوريا الجنوبية، اليمن، الكونغو برازافيل وميانمار، وشارك صناع السينما بـ 4 أفلام من إسبانيا، 4 من فرنسا، 4 من العراق، 3 من مصر، 3 من الولايات المتحدة الأمريكية، فيلمين من الجزائر، فيلمين من المغرب، فيلمين من ماليزيا، أما البرازيل، ألمانيا، لبنان، تونس، سوريا، إيران، الكونغو الديمقراطية، هولندا، الأرجنتين، كوريا الجنوبية، اليمن، الكونغو برازافيل وميانمار فشاركت كل دولة بفيلم واحد.

وأفاد بيان للمنظمين بأن لجنة الانتقاء الدولية ستقوم باختيار قائمة الأفلام التي ستتنافس على الجوائز، وتتكون لجنة الانتقاء من السيد محمد بن سلمان الكندي من سلطنة عمان والسيد حبيب باوي ساجد من إيران والسيد طارق شاكر من العراق والآنسة سلمى النور من السودان والسيد علاء نصر من مصر والآنسة جيهان إسماعيل من تونس والسيد محمد مجاهد من المغرب، والسيد توماس غراند من فرنسا والآنسة الكسندرا كرم من لبنان برئاسة المخرجة الجزائرية ياسمين شويخ.

وينتظر أن تعلن لجنة التحكيم الدولية التي يرأسها الدكتور أبوشعيب المسعودي من المغرب عن قائمة الفائزين يوم الفاتح من شهر أكتوبر المقبل.

وذكر البيان بالتكريم الذي حظي به مدير المهرجان دليل بلخوذير من قبل الأكاديمية الإيطالية للسينما عرفانا له “بالجهد المبذول في سبيل النهوض بالفن السابع ونشر ثقافة الصورة بتأسيسه أول مهرجان شهري للفيلم القصير في الجزائر وإفريقيا وكامل الوطن العربي”.

وفي سياق آخر، كشف المكلف بالإعلام في مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير سليمان رفاس أن الهيئة المنظمة للمهرجان قامت بتعيين مسؤولين إعلاميين في مصر حيث تم اختيار الإعلامية مروة السورى وفي تونس الإعلامي الأستاذ منصف كريمي، وسيتم الإعلان في الأيام القليلة المقبلة عن إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع مهرجانات دولية مختلفة.

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بعد ارتفاع ضحاياها من الأطفال والمراهقين

جزائري يقود تظاهرة دولية ضد الألعاب الخطرة

ق. م

ينظم، اليوم السبت، بساحة الأمم المتحدة بجونيف بسويسرا، الناشط الحقوقي الجزائري، مراد مزار، رئيس منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد، تظاهرة دولية ضد الألعاب الخطرة، تحت شعار “المسيرة البيضاء.. لعبة الوشاح القاتلة”. وهذا، بعد تزايد ضحايا هذه الألعاب الخطرة، من الأطفال والمراهقين، في مختلف دول العالم، بما فيها الجزائر.

وأكد صاحب هذه المبادرة أن “لعبة الوشاح والتعتيم أو لعبة الحوت الأزرق قبلها أو البوكيمونات أو بعض الألعاب التي تفجر الرغبة الكامنة في العنف لدى الأطفال وحتى بعض البالغين، بقدر سهولة استخدامها، بقدر ما تحمل من عواقب وخيمة على فئات مستخدميها..”

وأضاف محدثنا: “هناك تناسب عكسي بين التطور المعرفي المادي ونظيره الروحي في عصر انفجار المعلومات. فبقدر ما ترتفع وتيرة الأول تنخفض وتيرة الثاني. ولعل أهم تطبيق لهذه الفكرة هو البحث عن أحاسيس جديدة في عالم النشوة تتجاوز مدى ما ألفه الإنسان حتى اليوم من خلال استخدام غير طبيعي للجسم، يتجاوز النشوة التي يبلغها عن طريق المخدرات والجنس..”

وأكد مراد مزار، رئيس منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد: “كان البالغون مسؤولين تماما عن عواقب انطلاقهم في عوالم رغبات الجسد والنفس، فإن الأطفال والمراهقين تظل مسؤوليتهم على عاتق الراشدين، ومدى اتساع مجال مخاطر الإنترنت على الأطفال والمراهقين، لا يمكن أن يحصر، لأن مدى شساعة علم النفس ومرونة مجالاته لا حدود لها. لذلك يقع على الأولياء والمسؤولين تحمل تبعات استخدام بعض التطبيقات الخطيرة للإنترنت من قبل الأطفال، الذين كثيرا ما تزهق أرواحهم ثمنا لها، من خلال البحث عن أحاسيس جديدة عبر لعبة بسيطة لا تكلف أكثر من مشقة لمس شاشة أي جهاز إلكتروني مرتبط بالشبكة العنكبوتية ليجد نفسه غائبا عن الوعي وليس أمامه- إن هو عاد إلى الحياة- سوى تكرار التجربة ونقلها إلى أصدقائه. لهذا، يجب أن يرتفع سقف المطالبة بإعادة النظر في نجاعة تلك الآليات، التي تستعملها شركات الألعاب والتطبيقات الإلكترونية، للتأكد من سن المستخدمين، أو التحذير الكتابي من خطورتها، لأنها ليست سوى تلاعبات على الضمير الإنساني مقابل ما تجنيه من أرباح مادية..”.

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تربية المحار وتكوين في الصرف الصحي ومياه الشرب والأمن المنجمي

تخصصات جديدة يعرفها التكوين المهني خلال الدخول المقبل

نادية سليماني

تخصصات جديدة، يعرفها قطاع التكوين المهني والتمهين، خلال الدخول المهني المقرر في 5 أكتوبر المقبل، مع فتح أكثر من 32 ألف منصب للتكوين بالنسبة للمترشحين الجدد. وتسعى وزارة التكوين المهني إلى اختيار الأنماط التكوينية التي تتماشي مع سوق العمل.

وبحسب المكلف بالإعلام في وزارة التكوين المهني، سفيان تيسيرة لـ ” الشروق”، يعرف الدخول المهني الجديد، فتح 407 تخصص جديدة ينتهي بشهادة دولة، تشمل 23 شعبة مهنية، فيما تكون الدراسة حضوريا أو عن بعد، من بينها 114 تخصص للمترشحين أصحاب مستوى الثالثة ثانوي.

واعتمدت الوزارة مبدأ الشراكة مع القطاع الاقتصادي، لإحصاء الاحتياجات الوطنية من اليد العاملة، والعمل على تكوينها لسد تلك الحاجيات، ليسهل إدماجها في عالم الشغل.

وأكد محدثنا أن وزارة التكوين المهني ولأول مرة، تفتح تخصصات جديدة في بعض الولايات، منها التكوينات المتوجة بشهادة دولة، ويتعلق الأمر بتربية المحار في ولايتي الجزائر وميلة، وتكوين متعلق بكل ما له علاقة بمجال الصرف الصحي وجمع النفايات الخاصة، ويكون أيضا في ولاية ميلة فقط.

وتخصص مهني متعلق بمجال الوقاية والأمن المنجمي في ولاية تيسمسيلت، تخصص التركيب وكساء الواجهات بولاية غرداية، إضافة إلى اختصاص التزويد بمياه الشرب في ولاية تمنراست وجميعها تخصصات مهنية لها علاقة بالمعطيات الجديدة في الساحة الاقتصادية والواقع المعيش.

إلى ذلك، أحصت وزارة التكوين والتعليم المهني، ما يقارب 227 ألف منصب بيداغوجي من العروض للتكوين على أساس الشهادة، من بينها ما يزيد عن 94 ألف منصب في التكوين التأهيلي، و35 بالمائة من هذا التعداد سيزاول تكوينه عن طريق التمهين.