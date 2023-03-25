أخبار الجزائر ليوم السبت 25 مارس 2023

يقتل صديقه أمام الملأ، حجز أوراق نقدية مزورة

الجاني اقتنى حبوبا مهلوسة قبل ارتكاب الجريمة

يقتل صديقه أمام الملأ ببومرداس لأنه ضايق قريبته

سعيدة. م

برمجت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، ملفا خاصا بجريمة قتل بشعة للبت فيه خلال دورة جنائية قادمة، تورط فيه شاب عشريني نفذ جرمه أمام الملأ في حق صديقه بواسطة منجل وبمساعدة متهمين آخرين تورطا بنفس التهمة.

وقائع القضية تعود لتاريخ 23 مارس 2022، حين لفت انتباه دورية شرطة، جمع غفير من المواطنين حول شخص مطروح أرضا غارقا في دمائه وتعلق الأمر بالضحية “ع. ع” 20 سنة وأمامه أداة الجريمة المتمثلة في منجل حديدي كبير وعصا خشبية.

وبعد التقصي عن حيثيات القضية تبين أن المشتبه فيه هو صديق الضحية “أ س” وهو من اعتدى عليه بواسطة المنجل ولاذ بالفرار إلى وجهة مجهولة، وكان ذلك بمساعدة شريكين له وتبين أنه نفذ جرمه عن سبق الإصرار والترصد.

وقد اعترف المتهم الأول بإعطائه مبلغا ماليا للمتهم الثاني لشراء منجل لاستعماله في الاعتداء على خصمه وكذا حبوبا مهلوسة وطلب من المتهم الثالث استدراج الضحية إلى مكان الحادثة، أين تم الاعتداء، وهذا بعد خلاف سابق بين الطرفين، حيث إن المجني عليه كان يقوم بمعاكسة ومضايقة قريبة المتهم التي استنجدت به.

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شاب يقتل صديقه بتبسة

ب.دريد

لم تمر ليلة الثاني من شهر رمضان في تبسة، بردا وسلاما، على أهل المدينة، التي لم تشهد جرائم قتل منذ شهور، حيث اهتزت المدينة مساء الجمعة، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 28 سنة تقريبا، وبحسب مصادر “الشروق”، فإن الجريمة وقعت بحي العرامي بوسط المدينة، حيث تلاسن الضحية مع المتهم وهو من أصدقائه، وهذا بعد الإفطار مباشرة، لأسباب يبقى التحقيق جاريا بشأنها وقيل بأنها تتعلق بخلافات مادية، فقام المتم البالغ من العمر 26 سنة بتوجيه طعنة خنجر قاتلة، باتجاه صدر الضحية، الذي تم تحويله إلى استعجالات مستشفى عالية في تبسة، حيث فارق الحياة، بسبب النزيف الدموي الحاد، وعلى الفور تنقل عناصر الأمن الحضري السادس، المدعمين بوحدات من عناصر الشرطة القضائية والعلمية لأمن الولاية، أين تمكنوا من توقيف المتهم في حدود الساعة الثانية من صباح أمس السبت، وتحويله إلى مقر الأمن، لسماعه ومعرفة ملابسات الجريمة التي تزامنت واليوم الثاني من الشهر الفضيل. وشيعت جنازة الضحية زوال السبت.

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استرجاع 660 قطعة من العهد البيزنطي خلال العملية

سقوط شبكة مختصة في نهب الآثار بتبسة

ب.د

أطاح، الجمعة، عناصر أمن دائرة الشريعة بولاية تبسة، بشبكة إجرامية مختصة في التنقيب عن الآثار، والتحف النادرة، باستعمال آلات خاصة ومتطورة، كما اتضح خلال توقيفها بأنها تحوز ذخيرة حية لمختلف من الأسلحة النارية.

وترصد عناصر الأمن أفراد الشبكة، إلى أن تم توقيف عنصرين منهم، وبعد تفتيش منزليهما بأمر من النيابة، عثر على 660 قطعة معدنية أثرية دائرية الشكل، تعود إلى العصر البيزنطي، مع مجسم نادر من المعدن الأصفر، لا زالت الخبرة لم تكشف عن طبيعة المعدن والحقبة الزمنية التي يرجع إليها، بالإضافة إلى جرّة فخارية كما عثر على كميات معتبرة من الذخيرة الحية لأسلحة من الصنف الأول والرابع والخامس، وأكثر من واحد كيلوغرام من مادة البارود، ومعدات ووسائل مختلفة خاصة بصناعة الذخيرة الحية للسلاح الناري من الصنف الخامس، وعيار 12 و16مليمترا، وأجهزة تنقيب، وقد تم سماع الموقوفين والذين وجهت لهم تهم جنائية لإحالتهم أمام الجهات القضائية، على مستوى محكمة الشريعة بولاية تبسة، وهم حاليا رهن الحبس المؤقت بأمر من قاضي التحقيق.

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تحت “شعار لا فقير ولا معوز في رمضان”

مساجد وجمعيات وزعت 10 آلاف طرد غذائي بخنشلة

أجواء من الفرحة والسعادة، عاشتها جل قرى ومداشر وأحياء، بلديات ولاية خنشلة، ليلة حلول الشهر الفضيل، بعد أن رفع أئمة مساجد الولاية، ولجانها الدينية، إلى جانب جمعيات ومنضمات محلية خيرية، وحتى صفحات الفايس بوك، ورجال الأعمال الكل من موقعه، كلهم رفعوا شعار، “لا فقير ولا معوز في رمضان”، حيث تم جمع ما لا يقل عن 10 آلاف طرد غذائي، يحتوي على المواد الاستهلاكية، من خضر وفواكه، ومواد غذائية، وسميد ولحوم الكل بحسب مقدوره، وتوزيعها بداية من الأربعاء على الفقراء والمعوزين والمحتاجين.

وكانت البداية من مدينة قايس، أين وفر المنسق البلدي لفيدرالية جمعيات أولياء التلاميذ بقايس، 250 طرد غذائي، تزيد تكلفة الطرد الواحد عن 5000 دج، خصصت لعائلات التلاميذ المعوزين واليتامى، لاسيما المقيمين بمناطق الظل، إضافة إلى تخصيص 100 طرد مالي، وضع تحت تصرف عائلات تلاميذ المدارس من أصحاب الدخل الضعيف، لاقتناء الحاجيات الضرورية حسب الاحتياج، كما أشرفت اللجنة الدينية لمسجد الأمير عبد القادر، بخنشلة، على توزيع 800 طرد غذائي، تصل قيمة الطرد الواحد 10 آلاف دج، الذي يحتوي على كمية معتبرة من مختلف المواد الاستهلاكية، على غرار الدقيق، الزيت، والكسكس، لفائدة المعوزين واليتامى وذوي الدخل الضعيف، مع تخصيص يقول رئيس اللجنة حصة منها لعائلات المساجين ونزلاء المستشفيات.

ووزع مسجد الفردوس بحي 114 سكن بخنشلة 305 طرد غذائي، خصص لمعوزي الحي وما جاوره، في حين شرعت الجمعية الولائية للنزهة والترفيه والتبادل السياحي بخنشلة، في توزيع 100 قفة، على الفقراء واليتامى، كدفعة أولية تتبعها مع الأسبوع الثاني 100 قفة أخرى، نفس الشيء بالنسبة لجمعية أنامل المرأة الريفية، بمدينة ششار التي وزعت 70 قفة هي الأخرى من مواد غذائية وفواكه وخضر في عمل منسق مع رابطة حقوق الإنسان.

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حجز أوراق نقدية مزورة متداولة بالأغواط

الشريف داودي

حجزت مصالح الأمن بولاية الأغواط، الجمعة، 41 مليونا و600 ألف سنتيم من العملة الوطنية، بينها 22 مليونا و400 ألف سنتيم من الأوراق النقدية المزورة من فئة 2000 دج، بالإضافة إلى هواتف نقالة.

وتمكنت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في تقليد وتزوير العملة الوطنية مكونة من 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و42 سنة، تم تقديمهم أمام النيابة المختصة إقليميا، بتهمة صنع وإصدار عملات نقدية بقصد إحلالها محل النقود ذات السعر القانوني، تقليد أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، توزيع وبيع الأوراق النقدية المقلدة داخل التراب الوطني وحيازة وطرح أوراق مالية مزورة للتداول.

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عصابة تسطو على المحلات أثناء التراويح بالشلف

م. قورين

تمكن، السبت، عناصر فصيلة المساس بالممتلكات بأمن بالشلف من الإطاحة بأفراد شبكة مكونة من ثلاثة أشخاص، استغلوا انصراف تاجر إلى المسجد لاقتحام محله وسرقة 46 هاتفا نقالا غالية الثمن. وحسب مصادر الشروق، فإن أفراد عناصر الشبكة ترصدوا خروج صاحب محل لبيع الهواتف النقالة ليلا لأداء صلاة التراويح بالمسجد، وقاموا بتكسير أقفاله واقتحام المحل وفتحه وسحب كل ما خف وزنه وغلا ثمنه، لتهريب المسروقات إلى تونس لبيعها بأثمان مضاعفة عن أسعارها في الجزائر، ولما قام صاحب المحل بتقييد شكوى مرفوقة بفيديو يظهر صور عناصر الشبكة، تم نصب كمين محكم لهم مكن من الإيقاع بالرأس المدبر متلبسا بحيازة بعض الهواتف المسروقة، وبعد إتمام التحقيق تم توقيف شريكيه واسترجاع كافة الهواتف النقالة المسروقة، ولدى مثولهم أمام هيئة محكمة الشلف تم إدانتهم بالحبس النافذ مع غرامة مالية.

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وفاة شقيقين في حادث مرور بتيارت

ل. محمد امين

شهد، الطريق الرابط بين بلدية الرشايقة ومنطقة الخاشة، ليلة الخميس إلى الجمعة، وقوع حادث مرور راح ضحيته شابان شقيقان بالعشرينيات من العمر، بعدما دهستهما سيارة من نوع 505 بحدود الساعة العاشرة ليلا ما أدى إلى وفاتهما بعين المكان، من جهتها فتح عناصر الدرك الوطني تحقيقا في هذه الحادثة الأليمة.

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سائق الحافلة المتهور بالشلف رهن الحبس

م قورين

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تنس في الشلف، بإيداع سائق متهور لمركبة نقل مسافرين رهن الحبس المؤقت، على خلفية سيره في الاتجاه الممنوع والتجاوز الخطير وتعريض حياة الركاب مباشرة لخطر الموت، الحادثة حسب مصادر الشروق، تم توثيق مشاهدها بكاميرا الهاتف النقال من قبل أحد المواطنين الذي كان يسير خلف الحافلة لما قام صاحبها بمناورة خطيرة في محاولة منه تجاوز إحدى مركبات النقل الجماعي من نفس النوع خط سيدي عبدالرحمان واد القصب بمدينة تنس للوصول قبله إلى محطة نقل المسافرين بالمدخل الغربي لمدينة تنس، والظفر بالركاب والعودة قبل المغرب دون مراعاة حياة مستعملي الطريق الوطني رقم11 الساحلي والقادمين في الاتجاه المعاكس، وبعد تقديم المشاهد والصور إلى مصالح أمن دائرة تنس سارعت إلى توقيفه وسحب رخصة سياقته وإخضاعه للتحقيق، حيث نفى في البداية جميع التهم المنسوبة إليه، ولما تمت مواجهته بالصور والمشاهد عاد واعترف بخطئه، وعند تحويله إلى محكمة تنس تم وضعه رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمته.