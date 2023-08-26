أخبار الجزائر ليوم السبت 26 أوت 2023

حبس ستيني أطلق النار على شقيقيه العجوزين، انتشال جثة شاب غرق في بركة مائية

بسبب نزاع عائلي بينهم حول قطعة أرض

حبس ستيني أطلق النار على شقيقيه العجوزين بقالمة

عـصـام بـن منـيـة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة وادي الزناتي بقالمة، الخميس، بإيداع شيخ يبلغ من العمر 64 سنة، رهن الحبس المؤقت، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي قبل إحالته على محكمة الجنايات، على خلفية تورطه في إطلاق النار من بندقية صيد على شقيقيه البالغين من 68 و76 سنة، ما تسبب في مقتل أحدهما في عين المكان متأثرا بالإصابة التي تعرض لها، وإصابة الآخر بجروح متفاوتة الخطورة تم نقله على إثرها من طرف أحد المواطنين إلى المؤسسة الاستشفائية الأمير عبد القادر بمدينة وادي الزناتي.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى منتصف نهار يوم الاثنين الماضي، عندما اهتزت مشتة جامع الناظر ببلدية سلاوة عنونة على وقع جريمة القتل الشنيعة، عندما قدم الضحيتان اللذان ينحدران من مدينة قسنطينة، إلى المشتة التي هي محل نزاع بين الأشقاء الثلاثة، وبعد مناوشات كلامية في ما بينهم لم يتردد شقيقهم الأصغر، البالغ من العمر 64 سنة، في حمل بندقية صيد وأطلق النار عليهما، ما تسبب في وفاة الضحية “ن. ع”، البالغ من العمر 68 سنة، في عين المكان بعد إصابته بطلقة نارية قاتلة في البطن، فيما أصيب شقيقه، البالغ من العمر 76 سنة، بإصابة متفاوتة الخطورة، فيما لاذ شقيقهما الجاني المفترض إلى وجهة مجهولة، وفي تلك الأثناء، سارع ابن الضحية المتوفى إلى إبلاغ فرقة الدرك الوطني لبلدية سلاوة عنونة، الذين تنقلوا فورا إلى مكان وقوع الجريمة مدعومين بفرقة من الشرطة العلمية لإجراء المعاينات اللازمة ورفع العينات من مسرح الجريمة، وباشروا تحرياتهم وتحقيقاتهم حول خلفياتها والبحث عن الجاني، من خلال إعلان البحث عنه من طرف وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني، مع القيام بعملية تمشيط واسعة، وبناء على معلومات وردت إلى المحققين، تم توقيف المشتبه فيه، كما تم العثور على السلاح الناري المستعمل في الجريمة المتمثل في بندقية صيد.

المشتبه فيه تم تحويله إلى مقر فرقة الدرك الوطني للتحقيق معه وإنجاز ملف قضائي ضده عن جنايتي القتل العمدي ومحاولة القتل العمدي بواسطة بسلاح ناري، تم بموجبه تقديمه مساء الأربعاء الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة وادي الزناتي، الذي أحاله على قاضي التحقيق، الذي أمر بدوره بإيداعه رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمته.

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انتشال جثة شاب غرق في بركة مائية بتمنراست

ش. بن ايعيش

تدخل أفراد الغطس للوحدة الرئيسية للحماية المدنية، بمقر ولاية تمنراست، مساء الجمعة، لانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 18 سنة، غرق في بركة مائية بمنطقة واد هوهو، على بعد حوالي 5 كلم من وسط مدينة تمنراست.

وتوفي الشاب بعدما كان في رحلة استجمام مع مجموعة من رفاقه، حيث تفاجأ أصحابه باختفاء زميلهم في عمق البركة، وكانت محاولات البحث دون جدوى، بسبب عمق البركة الكبير، إضافة إلى الأرضية الطينية، ليتم الاستعانة بفرقة الغطاسين للحماية التي تمكنت من انتشال الضحية بعد ساعات من البحث.

وقد تم نقل جثة الضحية من قبل مصالح الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية للصحة، مصباح بغدادي، بتمنراست.

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رحلة استجمام تتحول إلى فاجعة أليمة

وفاة طفلة غرقا في مسبح بتيسمسيلت

حميد زغارية

اهتزت بلدية العيون، 20 كلم شمال ولاية تيسمسيلت، مساء الجمعة، على وقع فاجعة إثر مصرع طفلة، تبلغ من العمر 8 سنوات غرقا داخل مسبح.

وذكرت مصادر محلية لـ”الشروق”، أن الضحية “ب. ز” كانت رفقة عائلتها في رحلة استجمامية بأحد الحمامات المعدنية ببلدية سيدي سليمان، غرب عاصمة ولاية تيسمسيلت للاستمتاع بالسباحة داخل المسبح، قبل أن تتحول متعة العائلة إلى فاجعة مؤلمة، جعلتها تفقد فلذة كبدها، التي غرقت بذات المسبح.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن الطفلة دخلت في حوض السباحة، في غفلة من عائلتها، فيما كان العون المكلف بمراقبة مرتادي هذا المرفق، غير ‏متواجد بالمسبح، قبل أن يشاهدها أحد الأشخاص، تطفو على سطح الماء، بعدما ابتلعت كمية كبيرة من مياه الحوض، ليتم انتشالها ونقلها مباشرة إلى مستشفى المدينة، إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة، مخلّفة ألما كبيرا للعائلة وكل من عايشوا الفاجعة.

وقد خلّفت الحادثة حالة من التذمر والاستياء في أوساط سكان الولاية، بعدما ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالحادثة المؤسفة، التي راحت ضحيتها طفلة في عمر الزهور، وبدورها، أفادت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، أن مصالحها باشرت تحقيقاتها، بانتظار تقرير الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، كما تم غلق المسبح أمام الجمهور بعد الفاجعة.

تجدر الإشارة إلى أن المسبح تابع لأحد الخواص وتم إنجازه مؤخرا داخل حمام معدني بمنطقة سيدي سليمان، حيث تشهد هذه المنطقة السياحية إقبالا كبيرا للزوار من داخل وخارج الولاية، ويطرح غرق الطفلة تساؤلات بشأن مدى توفّر معايير السلامة بالحمام المعدني، ومدى التزامه بمختلف الشروط، سواء تعلق الأمر بالأمن داخل المسبح أو نوعية الخدمات المقدّمة، وتساءل مواطنون عن غياب لجان التفتيش والرقابة الولائية، خصوصا التابعة لمديرية السياحة بهذا الحمام المعدني، من أجل فرض توفير الظروف والمعايير المطلوبة.

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أفعى تقتل شابا في الجلفة

نورين. ع

توفي، السبت، شاب في العشرينات من العمر إثر تعرضه لتسمّم أفعى بإحدى المناطق الريفية في دار الشيوخ، بولاية الجلفة.

حيث أشارت مصادر “الشروق” إلى أن الشاب، وهو فلاح كان يقوم بأعمال فلاحية، تعرض للدغة أفعى خطيرة تم تحويله على إثرها إلى المستشفى، وتعرض الشاب، في الأيام الأولى، إلى نقص حاد في الدم، ليدخل في غيبوبة وأدخل إلى غرفة الإنعاش ليفارق الحياة بعد حوالي أسبوع.

وتعرف العديد من مناطق الجلفة انتشارا واسعا للأفاعي والعقارب، وهو ما دفع المواطنين للمطالبة بتوفير الأدوية الخاصة بالتسمّم في مختلف العيادات خصوصا منها المتواجدة في المناطق النائية، مع فتح هذه العيادات طيلة أيام الأسبوع.

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الضحية احتج ورفض دفع ألفي دينار مقابل ركن مركبته

توقيف مسبوق اعتدى على محام وعائلته بحظيرة سيارات في العاصمة

مريم. ز

أوقفت مصالح الأمن بالمقاطعة الشرقية للعاصمة، منذ يومين شخصا في العقد الثالث من العمر، كان محل بحث لصدور أمر بالقبض في حقه، وذلك على خلفية تورطه في اعتداء خطير على محام وأفراد عائلته أثناء تواجدهم بحديقة التسلية في المحمدية، أين تعرض الضحية للضرب، وتسبب ذلك في إصابة خطيرة على مستوى الرأس، بعد إجباره على دفع 2000 دج مقابل ركن سيارته بالحظيرة المجاورة.

تفاصيل القضية حسب المعلومات المتوفرة، تعود لشكوى تقدم بها الضحية أمام مصالح الأمن، بعد الاعتداء عليه من قبل أصحاب حظيرة غير شرعية وتعرض عائلته للضرب بحديقة الألعاب بالمحمدية الحراش العاصمة، وتعلق الأمر بالمحامي “خ. م” ينحدر من ولاية الجلفة، الأخير أصيب بجروح على مستوى الرأس، كما تم تحطيم سيارته من طرف مجموعة من الشباب.

المحامي تقدم بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن تفيد بتعرضه لاعتداء خطير رفقة عائلته، وكشف لدى توجهه لمركز الأمن أنه تعرض لمضايقات واعتداء من قبل شخصين أحدهما حارس حظيرة سيارات غير شرعية، وتعلق الأمر بالمتهم السالف ذكره، وشريكه الذي تم توقيفه مباشرة بعد الاعتداء، مضيفا أنه أصيب بجروح وكسور على مستوى الوجه.

وقائع الحادثة تعود – حسب تصريحات الضحية- إلى مغادرته رفقة عائلته مركز التسلية بالمحمدية، ومباشرة عقب ركوب الأسرة المتكونة من الزوج “الضحية” والزوجة والأبناء من بينهم رضيع، ووالدته المسنة، صادفه المشتبه فيهما واللذان كانا على متن سيارة، وطالباه بدفع مبلغ 2000 دينار مقابل ركنه للسيارة بالمكان، ولدى استفسار الضحية من حارس حظيرة السيارات حول سبب تحديد المبلغ الخيالي ثمنا لركن مركبته، وعمّا إذا كان يحوز تسريحا قانونيا من الجهات المختصة، تطور النقاش إلى اعتداء عنيف بالعصي خلف إصابات خطيرة وكسورا، وهلع أفراد عائلة الضحية الذي نقل مباشرة نحو المستشفى.

المتهمان ستوجه لهما تهمة الضرب والجرح العمدي بسلاح أبيض، وتكوين جمعية أشرار خلال المحاكمة المقبلة، إلى جانب تأسس عشرات المحامين بمختلف النقابات على رأسهم نقابة العاصمة للدفاع عن حقوق الضحية.

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جزار” يوقع بضحايا في مشروع وهمي لبيع اللحوم ويسلبهم مبالغ معتبرة

مريم. ز

تابعت محكمة الجنح ببئر مراد رايس، في العاصمة، الجمعة، كهلا، في العقد الخامس من العمر، بتهمة النصب والاحتيال، عقب قيامه بنشر إعلان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للبحث عن شركاء في مشروع وهمي، يتعلق ببيع اللحوم وتوزيعها، والاحتيال على الضحايا، بعد سلبهم مبالغ مالية معتبرة.

حيثيات الملف، بحسب جلسة المحاكمة، انطلقت من شكاوى أودعها خمسة أشخاص لدى مصالح الأمن ببوزريعة منذ أيام، تفيد بتعرضهم لعملية احتيال من قبل جزار، إذ أقدم الأخير بحسب مضمون الشكاوى على استدراجهم من خلال إعلان وهمي للمشاركة بمشروع تجاري في مجال اللحوم، أين قام المتهم بسلبهم ما يفوق 200 مليون سنتيم.

بالمقابل، تمسك المتهم خلال استجوابه من قبل المحكمة، بإنكاره واقعة النصب، وفند وجود أي علاقة تربطه بالضحايا، قبل أن يتراجع عن تصريحاته بعد سؤال النيابة عن سر تطابق أقوالهم واحتياله على كل واحد منهم بالطريقة ذاتها، وهو ما كشفته التحقيقات الأولية.

وأمام ما سلف ذكره، قررت المحكمة بعد المداولات القانونية بالقضية، توقيع عقوبة عام حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية نافذة في حقه.