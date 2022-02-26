أخبار الجزائر ليوم السبت 26 فيفري 2022

سقوط مميت لتاجر بميناء القل، ضبط كميات من اللحوم والنقانق الفاسدة

أمر الوالي بفتحها لتسهيل المهمة عليهم

دور الشباب والمؤسسات الشبانية لاستقبال آلاف البطالين بالمدية

ب. عبد الرحيم

شهدت مكاتب التشغيل عبر مختلف دوائر ولاية المدية توافدا كبيرا للمعنيين بمنحة البطالة التي أقرّها رئيس الجمهورية ابتداء من الـ28 مارس القادم، حيث سجّلت مديرية التشغيل بالمدية عبر كافة مكاتبها بالولاية أزيد 1400 شاب طالب للمنحة في اليوم الأول، ما جعل والي المدية جهيد موس بعد ملاحظته الضغط الرهيب الذي تعرفه مكاتب التشغيل يستدعي مدير الشباب والرياضية ومدير التشغيل للنظر في إمكانية استغلال دور الشباب ومؤسسات الشباب عبر تراب الولاية لاستقبال الشباب الراغب في تحصيل منحة البطالة، وذلك لتوفير عناء التنقل عنهم من جهة وكذا تمكينهم من وسائل التسجيل كالكومبيوتر والإنترنت، لاسيما بالنسبة لقاطني مناطق الظلّ وهي الفكرة التي رحّب بها مدير التشغيل ومدير الشباب والرياضة وأبدوا استعدادهم على تجسيدها، حيث باشرت مديرية التشغيل على تمكين نحو 40 إطارا من مديرية الشباب والرياضة العاملين بمختلف المؤسسات الشبانية عبر تراب الولاية من يوم تكويني خاص بكيفية التسجيل في منحة البطالة لتشرع ما يزيد عن 25 مؤسسة شبابنية عبر دوائر وبلديات الولاية في استقبال الشباب البطال.

وقد ذهبت المديريتان لأبعد من ذلك في تنسيقهما، حيث قرّرتا فتح أبواب المؤسسات المستقبلة للتسجيل في منحة البطالة يومي الجمعة والسبت لتسهيل تسجيل نحو 40 ألف من مستحقي هذه المنحة عبر 64 بلدية بولاية المدية، الأمر الذي أراح المعنيين وكذا المؤطرين لإنجاح العملية وإنهائها قبل التاريخ المحدد، وأكد مدير التشغيل أنّ مستحقي المنحة ستصب رواتبهم في التاريخ المحدد من قبل الوزارة الوصية في الموعد ولو حصل وأن سجل طالب منحة بيوم قبل ذلك فسيمكن في اليوم الموالي من أخذ منحته التي أقرها رئيس الجمهورية.

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مسلخ عين الحجل بالمسيلة غير مستغل منذ 6 سنوات

ق. م

ظل مسلخ عين الحجل (70 كلم شمال المسيلة) غير مستغل منذ استلامه سنة 2017 إلى الآن، حسب ما علم من مصالح الولاية.

وأوضح ذات المصدر أن هذا المسلخ الذي تتعدى طاقته اليومية 300 رأس من البقر الغنم والماعز والمنجز في إطار تنمية البلديات المعروفة بنشاط تربية الماشية والذي تطلب غلافا ماليا بقيمة 170 مليون دج قد تم تمويله من الصندوق للتضامن والضمان للجماعات المحلية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز الجديد المهجور قد أسند بعد استلامه لمصالح بلدية عين الحجل بغرض إيجاره في إطار مناقصة وهو الإجراء الذي لم ينفذ إلى حد الآن.

وذكرت مصالح الولاية أن الموقع الاستراتيجي لبلدية عين الحجل المعروفة بتربية الماشية وتسويق للحوم الحمراء كان وراء اختيارها مشروع هذا المسلخ.

ومن شأن دخول هذا المسلخ حيز الخدمة أن يسهم في تعزيز عائدات البلدية وتوفير مناصب شغل جديدة ومكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات وكذا وضع حد للمسالخ غير المرخصة، حسب ما خلصت إليه مصالح الولاية.

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أسعار الخضر تلهب جيوب البجاويين

توفيق بن يحيى

سجلت أسعار الخضر والفواكه بأسواق ولاية بجاية، معدلات قياسية وجنونية بعد تجاوز أغلبها سعر 150 دينار للكيلوغرام، ما يُنذر بانهيار إضافي للقدرة الشرائية للمواطنين خلال شهر رمضان، في حال لم تتدخل الجهات الرقابية لضبط هذه الزيادات، يحدث هذا في الوقت الذي يتقاذف فيه الفلاحون والتجار التهم حول المتسبب في هذه الزيادات.

وقد وصل سعر البطاطا إلى 120 دينار للكيلوغرام، فيما سجل سعر البصل 65 دينار، والجزر 80 دينارا، والثوم 130 دينار، والخيار 140، والباذنجان 180 دينار، في حين قفز الفلفل بأنواعه إلى مستويات قياسية بعد وصوله إلى 400 دينار، أما فاكهة البرتقال فتباع بـ220 دينار.

وعلى إثر هذه الأسعار، عبر المواطن البجاوي عن سخطه وغضبه، إزاء الأسعار التي ألهبت جيوبه، حيث وجد المواطن البسيط نفسه عاجزا عن اقتناء كيلوغرام من البطاطا.

ووجه المواطنون نداءهم للجهات الوصية بضرورة مراقبة الأسعار في الأسواق الأسبوعية واليومية وردع التجار الانتهازيين والإسراع في تكثيف مراقبة الأسواق تحسبا لشهر رمضان.

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سقوط مميت لتاجر بميناء القل في سكيكدة

إسلام. ب

توفي، الجمعة، في حدود الساعة التاسعة، تاجر سمك، يدعى “ن. بوالنمور”، يبلغ من العمر 31 سنة، إثر سقوطه من علو يفوق 5 أمتار فوق صخور كاسرة بميناء القل الصخري بولاي سكيكدة، بحسب ما أفادت به خلية الإعلام والاتصال التابعة للحماية المدنية بسكيكدة، وتم انتشال جثته من عمق البحر، ليتم بعدها نقله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عبد القادر نطور بالقل على متن سيارة إسعاف. وبحسب مصادر محلية، فإن هذا الشاب لم يمض على زفافه سوى ثلاثة أشهر، وبحكم عمله تاجر سمك، فإنه دأب على ترقب قدوم بواخر الصيد ليلا، لأخذ بضاعته منها.

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ضبط كميات من اللحوم والنقانق الفاسدة بالبويرة

أ.حراش

تمكنت مؤخرا، عناصر فرقة المراقبة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة بولاية البويرة، من حجز وإتلاف كمية من اللحوم ومادة النقانق الفاسدة كانت معروضة للبيع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق التاجر المعني.

وبحسب مصدر من مديرية التجارة، فإن العملية تأتي في إطار العمل الروتيني لعناصر فرقة قمع الغش، أين تمكنت الأخيرة من ضبط ما يقارب 25 كلغ من مادة النقانق واللحوم الفاسدة وغير المتوفرة على شروط سلامة المنتج كانت معروضة للبيع، ليتم حجز تلك الكميات المقدرة قيمتها بأكثر من 12 مليون سنتيم وإتلافها بعين المكان بحضور التاجر المعني الذي تم استدعاؤه لتحرير محضر متابعة قضائية ضده.

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حجز 45 صفيحة كيف بوزن 4.4 كلغ بباتنة

ط. ح

حجزت مصالح الشرطة التابعة لفرقة البحث والتدخل لأمن ولاية باتنة، الجمعة، كمية مخدرات قدرت بقرابة 5 كلغ، خلال عملية أمنية استوجبت أياما من المراقبة، والرصد ومتابعة لمشتبه فيه في الاتجار بالكيف المعالج.

وأوقفت الفرقة شابا يبلغ من العمر 36 سنة، مسبوق قضائيا، بعد دهم وتفتيش منزله، على 45 صفيحة مخدرات قدرت بـ4.4 كلغ، مخبأة بإحكام في أكياس كانت معدة للاتجار ببلدية فسديس التابعة لدائرة باتنة، وفي بعض أحيائها المجاورة.

وكونت مصالح الشرطة ملفا جزائيا بعد انتهاء التحقيق، قبيل تقديمه لوكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة.