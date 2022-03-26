أخبار الجزائر ليوم السبت 26 مارس 2022

وفاة أربعة أشخاص في حادث سير، وفاة غامضة لحارس ليلي

الضحايا من عائلة واحدة

وفاة أربعة أشخاص في حادث سير ببسكرة

م. عبد الرحمان

استفاقت ولاية بسكرة فجر السبت، على مجزرة مرورية، ذهب ضحيتها أربعة أشخاص، وجرح ثلاثة آخرون وجميعهم من عائلة واحدة، على إثر اصطدام عنيف بين سيارة سياحية من نوع ليفان 520 وجرافة، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 83، في شقه الرابط بين سيدي عقبة وبسكرة، وتحديدا بالقرب من المنعرج الذي يبعد حوالي كيلومتر بين منطقة المالح ومحطة الخدمات بإقليم بلدية ودائرة بسكرة.

وبحسب مصالح الحماية المدنية، فإنّ الحادث المذكور أودى بحياة شخصين في عين المكان، ويتعلق الأمر بـرجل هو سائق السيارة ويدعى “م. س”، البالغ من العمر 54 سنة، والسيدة “م. ف”،، وعمرها 70 سنة، وهي والدة زوجته، فيما أصيب خمسة أشخاص آخرون إصابات متفاوتة الخطورة، تتراوح أعمارهم ما بين السنتين و44 سنة. وقد أفادت مصادر محلية وصحية متطابقة لـ”الشروق اليومي”، بأنّ اثنين من الجرحى، وهما زوجة السائق “ص. م”، البالغة من العمر 44 سنة، وابنته “س. س”، البالغة من العمر ست سنوات، توفيا بسبب خطورة إصابتهما مباشرة، وذلك بعد نقلهما إلى مستشفى بشير بن ناصر بعاصمة الولاية بسكرة.

وفيما غادر شخصان من المصابين المستشفى صباح أمس السبت، بعد تلقيهما الإسعافات اللازمة، بقي طفل ثالث تحت الرقابة الطبية ووصفت حالته بالخطيرة، وفور إبلاغها بالحادث تنقلت مصالح الحماية لإجلاء المصابين ونقل المتوفين، في حين فتحت مصالح الدرك بإقليم الاختصاص تحقيقا لتحديد الأسباب والملابسات. نفس المصادر المحلية قالت بأن الضحايا، كانوا بصدد القيام بزيارة عائلية تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع ولكن الظلمة ونقص الرؤية وعدم تزوّد الجرافة بالأضواء أدى إلى وقوع المجزرة التي هزت عاصمة الزيبان.

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وفاة غامضة لحارس ليلي بتيبازة

ب.بوجمعة

عثر مساء الجمعة بمدينة حجوط في ولاية تيبازة، على الحارس الليلي لملحقة تشغيل الشباب ميتا بمقر عمله في ظروف غامضة.

ونقلت جثة الحارس “م.بياض” البالغ من العمر 71 سنة، والقاطن في قرية سيدي غياث ببلدية مراد، إلى مستشفى حجوط لعرضها على الطبيب الشرعي، لتحديد طبيعة وفاته، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الواقعة.

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ضبط 570 قطعة أثرية لدى شابين بباتنة

ط.حليسي

حجزت، الخميس، الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية تيمقاد، ولاية باتنة، 570 قطعة فضية يناهز عمرها القرنين، لدى شابين يبلغان من العمر 33 سنة بمدينة تيمقاد، على خلفية الحيازة بغرض المتاجرة، وخرق القوانين المتعلقة بحماية التراث الثقافي، بعد تأكيد المعاينة أنها تعود للفترة الحديثة وذات قيمة تاريخية محمية التصنيف ضمن قائمة التراث الثقافي المحمي، استنادا لتقارير خبرة من قبل مختصين لدى مديرية الثقافة لولاية باتنة. ودوّن عناصر الضبطية القضائية محضر سماع للموقوفين قبيل تقديمهما للنيابة المحلية لدى المحكمة المختصة إقليميا.

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حجز 1 كلغ من الكوكايين

ط.حليسي

حجزت مصالح الشرطة لأمن ولاية باتنة الخميس، كمية من مخدر الكوكايين، هي الأولى من نوعها من حيث الحجم على مستوى ولاية باتنة والولايات المجاورة لها.

ووفقا لمعلومات دقيقة عملية شرطية نوعية قامت بها عناصر فرقة البحث والتحري “البياري” وتطلبت الإطاحة بشبكة بتمديد الاختصاص الإقليمي خارج نطاق الولاية الـBRI مكنتها من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة مسبوق قضائيا بإحدى الولايات الجنوبية المجاورة بحوزته كمية معتبرة من المخدرات الصلبة قدر وزنها بـ1 كلغ من الكوكايين. وتم توقيف المتورط خلال محاولته القيام بعملية الترويج بعدة ولايات شرقية.

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كان يقتات من ثمار شجرة طيلة 11 يوما

العثور على الشاب المفقود بجبال الطاسيلي

معتز روابح

تمكن الشاب “سوغي بوكر” البالغ من العمر 19 سنة، من البقاء حيا لمدة 11 يوما في الصحراء، بين شعاب الطاسيلي بإيليزي، أين كان يقتات من ثمار شجرة، ويشرب من بركة ماء بالمنطقة.

الشاب المفقود منذ 11 يوما، والذي كان مع عائلته ترعى الغنم، بالقرب من قرية أوقدادن بإقليم منطقة فضنون النائية بولاية ايليزي، حيث أنهم يتنقلون في الصحاري بحثا عن مواطن العشب والكلأ، تاه في صحراء الطاسيلي والمتشابهة التضاريس، أين خرج مواطنون من الشباب والعارفين بالمنطقة سيرا على الأقدام للبحث عنه، حيث أن تضاريس المنطقة لا تسمح بدخول السيارات أو حتى الدراجات النارية، فيما تم العثور على آثار قدميه وتتبعها حسب خبرة أهل المنطقة، من جهة أخرى حلقت الطائرة المروحية التابعة للجيش الوطني الشعبي على المنطقة بحثا عنه، فيما شارك في البحث كل من الدرك الوطني وعناصر الحماية المدنية.

وجاء الفرج الجمعة بالعثور على المفقود وهو بصحة جيدة من طرف الشباب الذين خرجوا للبحث عنه طوال أسبوع، حيث أن الشاب المفقود هو الذي نادى عليه بعد ما سمع صوتهم وهم يمرون بالقرب منه، حيث كان قد قطع مشيا على الأقدام لمسافة 60 كيلومترا، أين أخبرهم بأنه بخير، وأنه كان يأكل من ثمر نخيل أسفل أحد الأودية، ويشرب من بركة ماء من مخلفات الأمطار، وهذا ما جعله حيا طوال هذه المدة، ليتم الاتصال بعد الدخول إلى منطقة تتواجد فيها تغطية الهاتف، والعودة إلى قرية أوقدادن سيرا على الأقدام.

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مداهمة مستودع سري لمعالجة النفايات السامة بالبويرة

أحسن حراش

تمكنت مؤخرا، عناصر الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالأخضرية شمال البويرة من وضع حد لنشاط مستودع خاص بمعالجة النفايات الخاصة والخطيرة، حيث تم على إثرها حجز كميات هامة من مختلف النفايات السامة مع تحرير محضر قضائي في حق صاحب المستودع.

وقامت عناصر كتيبة الدرك الوطني حسب مصدر موثوق بمداهمة مستودع يقع على أطراف مدينة الأخضرية، وذلك على إثر معلومات حول نشاط مشبوه بالمستودع، ليتم العثور بداخله بعد تفتيشه على كميات هامة من النفايات الخاصة والخطيرة على غرار النفايات الطبية والسوائل سريعة الالتهاب.

وتبين أن تلك المواد كانت تعالج بالمستودع من خلال تبخيرها عبر حوض مائي مفتوح على الهواء الطلق، فضلا عن عدد من الخزانات ذات سعة ألف لتر وزجاجات تحمل مواد يمنع لمسها وتشكل خطرا على صحة الإنسان يجهل مصدرها، ليتم حجز تلك المواد مع تحرير محضر قضائي لصاحب المستودع عن فعل التسبب في تلوث الجو واستغلال منشأة دون رخصة مع رمي مواد خطيرة وسامة بدون رخصة وكذا مخالفة شحن ونقل وتفريغ المواد والنفايات الخطرة.

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تحت شعار “الجزائر العاصمة مدينة نظيفة”

عمليات استدراكية لمعالجة النقاط السوداء بالبلديات قبيل رمضان

حورية. ب

أطلقت ولاية الجزائر حملة تنظيف واسعة على مستوى جميع البلديات عبر مقاطعاتها الإدارية، قبل أسبوع من استقبال شهر رمضان، حيث تم رفع مخلفات الرمي العشوائي للنفايات والتربة، ولإنجاح ذلك تم تسخير أكثر من 1446 عون نظافة و340 آلية بمختلف الأحجام من شاحنات، شاحنات دكاكة، شاحنات كنس وصهاريج.

شهدت العاصمة أمس عمليات استدراكية كبرى لتنظيف المحيط ومعالجة النقاط السوداء عبر 12 بلدية تابعة لسبع مقاطعات إدارية، وذلك تنفيذا لتعليمات الوالي أحمد معبد، للتكفل بالوضع البيئي على مستوى إقليم الولاية.

بدأت المقاطعة الإدارية لحسين داي، بعملية رفع مخلفات الرمي العشوائي للأتربة على أرضية خروبة بالطريق الوطني رقم 5، بمشاركة مصالح بلديات المقاطعة، المؤسسات الولائية والمؤسسات الخاصة.

وانطلقت العملية الاستدراكية بالمقاطعة الإدارية براقي ببلدية الكاليتوس، بمشاركة مصالح البلديات والمؤسسات العمومية للولاية.

وبمشاركة مصالح بلديات المقاطعة الإدارية بئر مراد رايس الخمسة والمؤسسات العمومية الولائية بدأت حملة تنظيف المحيط ببلدية جسر قسنطينة.

وشهدت بلديات المدنية، وعين البنيان وزرالدة والدار البيضاء نفس العمليات.

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تفكيك عصابة لسرقة المواشي بالمدية

ب. عبد الرّحيم

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمدية من الإطاحة بعصابة إجرامية مختصة في سرقة المواشي، وذلك بعد تسجيل عدة بلاغات بذات الخصوص، حيث تعرض بعض الموالين لعمليات سرقة مست مواشيهم، ليتم تشكيل فريق تحقيق يقوده قائد الكتيبة الإقليمية للدرك بالمدية وباستعمال تقنيات تحرّي مختلفة وبعد استغلال المعلومات المتوفرة وتحليها تكمن الفريق من تحديد أفراد العصابة وبعد رصد لتحركاتهم وضعت خطة محكمة مكنت من القبض على الفاعلين وهم سبعة أشخاص تراوحت أعمارهم بين 30و 65 سنة، كما مكنت ذات العملية من حجز شاحنتين كانتا تستعملان في نقل المواشي المسروقة وهواتف نقالة كانت تستعمل في تواصل أفراد العصابة فيما بينهم، كما ضبطت لديهم أسلحة بيضاء تستعمل في عمليات السرقة والسطو التي قاموا بها، بالإضافة إلى مبالغ مالية معتبرة ليتم بعدها إخطار الجهات القضائية لفتح تحقيق معمق في القضية، وتم تقديم المعنيين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.