أخبار الجزائر ليوم السبت 27 أوت 2022

تسرق ذهب عائلتها وتسلمه لعشيقها، نفاد مخزون الدم بالطارف

تسرق ذهب عائلتها وتسلمه لعشيقها ورفاقه!

صبرينة ذيب

فتحت محكمة الجنح بمحكمة سوق أهراس ملف قضية تكوين جمعية أشرار، الذي كان لغزا بالنسبة لمصالح الأمن في البداية، والذي مكنت التحريات والتحقيقات من تحديد هوية المتورطين فيه، إذ تم متابعة 8 أشخاص من بينهم 5 شبان وفتاة وعمتها الستينية، تم خلالها الاستيلاء على كمية معتبرة من المصوغات الذهبية ملك لأفراد عائلة واحدة.

محكمة الجنح بسوق أهراس باشرت في محاكمة الموقوفين، حيث تبين أن المتهمة في قضية الحال، هي فتاة تبلغ من العمر 19 سنة كانت تربطها علاقة غرامية مع أحد المشتبه فيهم، وهي من كانت تقوم بسرقة ذهب أفراد عائلتها على عدة فترات وتسلمه لعشيقها من أجل مساعدته وتكوين نفسه ليتقدم لخطبتها، وكشفت الفتاة عن أسماء أشخاص آخرين ومن بينهم عمتها البالغة من العمر 62 سنة والتي صرحت بأنها هي من كانت تحرضها على سرقة الذهب وهو في الأصل ذهب والدتها وخالاتها، وصرحت بأن المشتبه فيهم في قضية الحال قاموا بتصويرها وتهديدها وخيروها بين تسليمها لهم الأموال والذهب أو نشر صورها في مختلف المواقع الإلكترونية، محكمة الجنح التمست تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا و50 مليون غرامة مالية لكل واحد من المتهمين مع انتفاء وجه الدعوى للمتهمة الثامنة بعد صفح أفراد عائلتها عنها، فيما تم تأجيل النطق بالحكم للأسبوع المقبل.

…

نفاد مخزون الدم بالطارف!

أكد مسؤول الجمعية الولائية للتبرع بالدم بولاية الطارف، فتحي الواعر عن نفاد مخزون الدم الذي تم جمعه خلال حملات التبرع التي كانت تنظم بين الحين والآخر، بعد أن تم توزيعه على المستشفيات من أجل جرحى الفاجعة التي ألمت بالطارف في يوم الأربعاء الأسود، حيث ارتأى إلى تنظيم حملة جديدة للتبرع بالدم بساحة الاستقلال مساء السبت، داعيا الجميع إلى الانخراط في هذا المسعى الإنساني الذي يهدف إلى إنقاذ حياة، خاصة في هذه الفترة التي يكثر فيها الطلب على هذه المادة الحيوية.

…

عقب الحرائق التي شهدتها ولايات الشرق مؤخرا

ولاية الجزائر تشدد على ضرورة حماية غابات العاصمة

حورية. ب

شددت، مؤخرا، ولاية الجزائر على ضرورة حماية الثروة الغابية الموجودة على مستوى العاصمة، على غرار حديقة الحامة وغابة باينام وغابة بوشاوي وغابة بن عكنون، خاصة بعد كارثة النيران التي شهدتها ولايات شرق الجزائر، على غرار الطارف والقالة وسوق أهراس، التي نتجت عنها خسائر مادية وبشرية. وطالب والي العاصمة إطارات مديرية الغابات بتقديم اقتراحات لتعزيز شبكات الإنذار والاتصال، ومضاعفة الإمكانيات المسخرة للحفاظ على الثروة الغابية، مع الاستمرار في عمليات تحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على الثروة الطبيعية.

وقفت مصالح ولاية الجزائر على مدى تطبيق التعليمات والقرارات التي أسداها والي ولاية الجزائر، أحمد معبد، قبل حلول موسم الاصطياف، بضرورة اتخاذ كل التدابير والإجراءات الاحترازية للحفاظ على الثروة الغابية، وتوفير كل الوسائل المادية والبشرية، لضمان حمايتها من كل الأخطار التي تهددها، إلى كل من مدير الحماية المدنية، محافظ الغابات، مدير المصالح الفلاحية، مدير الأشغال العمومية، مدير الموارد المائية بالنيابة. وقد تم تفقد عدد من الغابات. وكانت أول غابة تمت زيارتها من طرف المسؤولين المحليين حديقة التجارب الحامة ببلدية بلوزداد، حيث أسدى والي العاصمة ضرورة اقتناء آليات ووسائل إضافية مستقبلا، من أجل تعزيز نظام مكافحة الحرائق، وذلك بحضور المدير العام للحديقة.

أما ثاني محطة، فكانت حديقة الحيوانات ببلدية بن عكنون، أين تم معاينة الإجراءات المتخذة والتدابير الاحتياطية لمكافحة الحرائق بحضور مدير الحديقة، كما وقف الوالي معبد على استعداد فرق الحماية المدنية ومديرية الغابات لحماية هذا الفضاء الغابي من أي تهديد، مشددا على تكثيف عمل فرق المراقبة والمداومة على مدار الساعة من طرف مصالح الحماية المدنية وفرقة الخيالة التابعة لمصالح مديرية الغابات وتجهيزهم بكل الوسائل والآليات الضرورية، والمنع الصارم لأي عملية إشعال النيران، مع الاستمرار في عمليات تحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية.

بعدها انتقل المسؤولين المحليين إلى غابة بن عكنون، مقابل ملعب 05 جويلية الأولمبي، حيث أسدى الوالي معبد تعليمات بضرورة الرفع الدوري للنفايات ومخلفات الأشجار، والأعشاب اليابسة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحتياطية لحماية هذا الفضاء الغابي من أي حريق محتمل، لاسيما أن هذه الغابة تستقبل يوميا العائلات والزوار، كما كلف الوالي مدير الأشغال العمومية بتهيئة الطرق والمسارات داخل الغابة.

وكانت المحطة الرابعة، غابة باينام، ببلدية الحمامات، أين تم الوقوف على مدى استعداد فرق الحماية المدنية ومديرية الغابات لحماية هذا الفضاء الغابي الكبير من أي تهديد، وشدد الوالي على تكثيف عمل فرق المراقبة والمداومة على مدار الساعة من طرف مصالح الحماية المدنية ومصالح مديرية الغابات وتجهيزها بكل الوسائل والآليات الضرورية، والمنع الصارم لأي عملية إشعال نيران، مع الاستمرار في عمليات تحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية، كما طالب إطارات مديرية الغابات بتقديم اقتراحات لتعزيز شبكات الإنذار والاتصال، ومضاعفة الإمكانيات المسخرة للحفاظ على الثروة الغابية.

وآخر محطة، كانت غابة بوشاوي ببلدية الشراقة، حيث وقف خلالها الوالي على استعداد فرق الحماية المدنية ومديرية الغابات لحماية هذا الفضاء الغابي الكبير من أي تهديد، مشددا على تكثيف عمل فرق المراقبة والمداومة على مدار الساعة، من طرف مصالح الحماية المدنية ومصالح مديرية الغابات، وتجهيزها بكل الوسائل والآليات الضرورية، والمنع الصارم لأي عملية إشعال نيران، مع الاستمرار في عمليات تحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على هذه الثروة الطبيعية، وتعزيز نظام مكافحة الحرائق.

…

العثور على جثتي شابين في موقعين مختلفين في المسيلة

أحمد. ق

عثر على شابين جثتين هامدتين، السبت، توفيا في ظروف غامضة بالمسيلة، في موقعين مختلفين، حسب ما علمته الشروق من جهات محلية.

وحسب المعلومات الأولية المتحصل عليها، فقد تم في الساعات الأولى من نهار السبت العثور على جثة شاب في الأربعينيات من العمر، أب لطفلين، متوفى داخل مزرعة تعود ملكيتها لأحد سكان المنطقة من المهاجرين، تقع على بعد حوالي كيلومترين اثنين عن منطقة عين خرمام التابعة إداريا لبلدية بن زوه دائرة أولاد سيدي إبراهيم، وعليه آثار كدمات وتشوه في الوجه، يشتغل في مجال الفلاحة، من قبل أحد المواطنين، ليتم إخطار مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، وكذا مصالح الحماية المدنية، ومنه نقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوسعادة، مع فتح تحقيق لتحديد أسباب وملابسات الوفاة التي لا تزال غامضة، مع فرضية تعرضه لاعتداء من قبل جهات لا تزال مجهولة الهوية والعدد، وهو ما ستكشف عنه التحقيقات الأمنية الجارية.

وفي السياق ذاته، تم مساءً العثور على شاب يشتغل على مستوى المؤسسة العمومية الاستشفائية الزهراوي بالمسيلة، ميتا في القطب الحضري الجديد بعاصمة الولاية، ملقى على الأرض في الأحراش ووسط مجموعة من الأشجار، ليتم على إثر ذلك إبلاغ مصالح الأمن المختصة إقليميا التي تنقلت بحضور أفراد الشرطة العلمية وأعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية، الذين حولوا الضحية إلى المستشفى، في الوقت الذي باشرت فيه ذات الجهات المختصة تحقيقا للوصول إلى خلفيات وأسباب الوفاة.

…

ثالث محاولة انتحار في ظرف 48 ساعة بتيارت

لوز محمد أمين

اهتزت مدينة الرحوية بولاية تيارت، صبيحة السبت، على وقع خبر محاولة انتحار شاب في العشرينيات من العمر، بعدما أقدم على صب كمية من البنزين على جسده ومن ثم إشعال النار بجسده أمام أنظار المارة.

الحادثة هذه خلفت ذهولا وصدمة لدى لمواطنين، خاصة أن الشاب لم يبد أي نوع من الغضب أو الانفعال، لتتدخل مصالح الحماية المدنية التي قامت بنقل الشاب على وجه السرعة لمستشفى مدينة الرحوية قبل أن يتقرر نقله لمستشفى مدينة تيارت نظرا لحالته الخطيرة، ليتقرر لاحقا نقله على وجه السرعة نحو مصلحة الحروق بمستشفى وهران، وتعتبر هذه الحادثة الثالثة من نوعها بولاية تيارت بعد انتحار شابين قبل يوم واحد.

…

تعد ثاني حادثة غرق في أقل من 48 ساعة بغليزان

انتشال جثتي طفلين من مجمع مائي للسقي بدوار العوابد

ناصر بلقاسم

كشف مصدر بمصالح مديرية الحماية المدنية لولاية غليزان، عن تحويل جثتي طفل وطفلة يبلغان من العمر 02 و03 سنوات، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بغليزان، بعد أن توفيا غرقا داخل مجمع مائي مخصص للسقي الفلاحي، يقع أمام المنزل العائلي بدوار العوابد التابع إقليميا لبلدية سيدي خطاب.

وحسب ما علمته الشروق من مصالح الحماية المدنية، فقد تم انتشال جثتي الضحيتين من المجمع المائي المذكور، وهذا ليلة الجمعة في حدود الساعة السابعة و8 دقائق من طرف الأهل، وتم نقلهما من قبل النجدة المتدخلة إلى العيادة متعددة الخدمات بسيدي خطاب، ثم تقرر تحويلهما إلى مستشفى غليزان لعرضهما على الطبيب الشرعي، كما فتح تحقيق من قبل الجهات الأمنية المختصة.

وتجدر الإشارة إلى أن حادثة الغرق التي راح ضحيتها هذان الطفلان، تعد الثانية من نوعها التي وقعت في أقل من 48 ساعة، بعد أن شهد حي عدل بعاصمة الولاية غليزان نفس الحادثة، أين لقي الطفل كرديم عبد الكريم (مصاب بمرض التوحد)، البالغ من العمر 09 سنوات حتفه غرقا داخل مجمع مائي للسقي غير بعيد عن حي 600 مسكن المحاذي لنفس الحي، بعد خروجه ليلا من البيت ليلة الأربعاء الماضي، وتم البحث عنه إلى أن عثر على جثته بالمجمع المائي بعد رحلة بحث شارك فيها جيران أهل الضحية، وانتهت بمأساة غير متوقعة لهذا الطفل البريء الذي راح ضحية هذه المجمعات المائية غير المحروسة.

…

فيما ستنتهي أشغال إنجاز المدرسة في الفاتح من سبتمبر

توزيع المفاتيح للمكتتبين بحي 3000 مسكن بسيدي عبد الله

حورية. ب

تحقق حلم مكتتبين “عدل” 2013، بموقع 3000 مسكن بسيدي عبد الله بعد تسع سنوات من انتظار شققهم، حيث منحت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” المفاتيح لعشرين عمارة بعد الانتهاء من الأشغال فيها، أين عبرت العائلات المستفيدة عن سعادتها لحصولها على سكناتها آملة أن لا يتحول حلمها إلى كابوس بمواجهة نقائص قد تنغص عليها حياتها على غرار التزود بالماء والكهرباء والغاز.

كشف رئيس جمعية حي عدل 2 بموقع 3000 مسكن SKN سيدي عبد الله، لونيس الهادي أنه عقب نشر الشروق مقال ينقل انشغالات سكان الحي خاصة منهم الذين يشغلون شققهم بخصوص عدم الانتهاء من إنجاز المدرسة الابتدائية ناهيك عن التهيئة الخارجية التي وتيرة أشغالها كانت بطيئة، أكد المتحدث أن وكالة عدل استجابت لمطالبهم وكلفت شركات تركية للقيام بالأشغال المتبقية في أقرب الآجال، وفعلا تم الانتهاء من أشغال بناء المدرسة الابتدائية التي ستفتتح في الفاتح من سبتمبر المقبل وبالتالي، سيتم مزاولة أبنائهم الدراسة فيها هذا الموسم.

يذكر أنه سبق وطلب ممثل السكان بعث مشروع إنجاز المدرسة الابتدائية التي توقفت الأشغال بها منذ شهور كما لم تستأنف بعد أشغال بناء المتوسطات والثانويات، حيث وزع التلاميذ على المدارس المتواجد بحي “أصلان” المجاور لحيهم رغم قلتها واكتظاظها، وبخصوص الثانوية فيعاني التلاميذ من بعدها الكبير عن حيهم، حيث اضطرت بعض العائلات إلى كراء منازل خوفا على أمن أبنائهم، وذلك لحين الانتهاء من أشغال إنجاز المؤسسات التربوية على غرار المرافق الضرورية بما فيها مكتب بريد، مستوصف ومركز أمن.

وأضاف نفس المتحدث أن وتيرة أشغال التهيئة الخارجية التي تقوم بها شركة البناء والأشغال العمومية “كوسيدار” تسير بوتيرة سريعة بما فيها تعبيد الطرقات، خاصة بعد بداية توزيع المفاتيح لعشرين عمارة منذ 8 جويلية المنصرم.

وأشار رئيس جمعية الحي لونيس الهادي، إلى أنه رغم الأمور الإيجابية التي يشهدها الحي، غير أنه ما زال يعاني من عدة نقائص على غرار 18 عمارة التي لم يتم الانتهاء من أشغال التهيئة الخارجية فيها، وكذا أشغال الترصيص لتزويد بعض العمارات بالماء وكذا الكهرباء والغاز.

وعلى هذا الأساس، يناشد مرة أخرى رئيس جمعية الحي، المدير العام لوكالة عدل فيصل زيتوني التدخل العاجل لإنهاء المشاكل التي يعاني منها حي 3000 مسكن SKN سيدي عبد الله، والتي جعلت فرحتهم بالسكن لا تكتمل.