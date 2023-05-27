أخبار الجزائر ليوم السبت 27 ماي 2023

محاولة قتل شاب بحمض الأسيد، إدانة قاتل زوج أخته بسبب مضخة ماء

محاولة قتل شاب بحمض الأسيد في باتنة

طاهر. ح

تعرض الجمعة شاب يدعى أمير، يبلغ من العمر 24 سنة، لاعتداء عنيف من طرف مجموعة من الأشخاص تجهل هويتهم وحتى عددهم، بحي بوعقال الثالث بوسط مدينة باتنة، حسب ما أفادت به شقيقته سامية الشاوية، اليوتيبرز المعروفة، والمقيمة بباتنة.

وعلاوة لتعرضه للضرب، فقد أقدم المعتدون على سكب كميات كبيرة من محلول روح الملح على رأسه، من أجل التخلص منه، غير أن الضحية تمكن من الوصول بصعوبة جمة، للمستشفى الجامعي بن فليس بباتنة، في حالة يرثى لها، قبل أن يغمى عليه ويدخل في حالة غيبوبة، ليتم إدخاله لغرفة الإنعاش، حيث يتم تطبيبه، ولحد الساعة لا يزال دافع الاعتداء مجهول الأسباب في انتظار تحريات مصالح الشرطة، خاصة أن الضحية مازال في حالة معقدة.

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الجاني منع الحاضرين من إسعاف الضحية

إدانة قاتل زوج أخته بسبب مضخة ماء في بومرداس

سعيدة. م

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، الجمعة، حكما يدين متهما في 43 من العمر ينحدر من منطقة خميس الخشنة بعقوبة 20 سنة سجنا وغرامة مالية عن تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ارتكبها في حق زوج أخته بعد شجار بينهما حول مضخة ماء، بعد أن طالبت النيابة تسليط عقوبة السجن المؤبد.

قضية الحال لها خلفيات تعود لسنة قبل الحادثة، حيث انتقلت شقيقة المتهم رفقة زوجها الضحية وأطفالها للعيش في بيت العائلة الذي كان يعيش فيه شقيقها، حيث انطلقت المشاكل پينهم منذ اليوم الأول لتتحول إلى شجارات ومشاحنات في كل مرة لغاية يوم الوقائع التي تعود لـ7 جوان 2022 أين حاول الضحية نزع مضخة الماء التي كان المتهم قد قام بتركيبها منذ فترة قصيرة واستبدالها بمضخة خاصة به وشب شجار انتهى بإقدام الجاني على إحضار سكين جزارة كان قد حضره بمناسبة عيد الأضحى وغرزه في قلب المجني عليه ليسقط غارقا في دمائه.

من جهته، المتهم خلال مثوله للمحاكمة أنكر نيته ارتكاب جريمة قتل، وعن حمله للسكين أنه كان ينوي قطع أنبوب المضخة لا أكثر، لكن بعد تهجم الضحية بواسطة أنبوب الماء وكردة فعل في لحظة غضب اعتدى عليه بالسكين. ومن جهته ممثل النيابة اعتبر الوقائع خطيرة، خاصة وأن الجاني كان هدد غريمه في مرات سابقة بالقتل، وبعد ارتكاب جريمته قام بغسل السكين وإخفائه بإحكام، كما أنه لم يحاول انقاذ حياته والاتصال بعناصر الحماية المدنية، بل منع زوجته من الاقتراب منه ومساعدته وهذا حسب شهادات شقيقتي المتهم ضده.

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المؤسسة كانت مسرحا لوقائع فساد خطيرة

تنصيب مدير عام جديد لميناء مستغانم

ب. يعقوب

عيّن شريقي بن يبقى، مديرا عاما جديدا لمؤسسة ميناء مستغانم، خلفا للمدير المقال بولعراس يوسف، الذي شغل هذا المنصب بالنيابة لمدة عامين، قبل أن يتقرر تنحيته صباح الثلاثاء في ختام أشغال الجمعية العامة الخاصة بهذا المركب المينائي على مستوى المديرية العامة لمجمع الخدمات المينائية “سير بور”.

وأشرف والي مستغانم عيسى بولحية، على تنصيب المدير الجديد، الذي كان مديرا لقيادة الميناء سابقا، واعتبر بولحية، أن ميناء مستغانم يعتبر من أهم المؤشرات الإقتصادية للولاية وغرب البلاد تحديداً، وأنه مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز تنافسية الموانئ الجزائرية في إفريقيا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، مشددا على مزيد من العمل لربط هذا المركب المينائي بموانئ أجنبية أخرى وجعله قطبا لوجستيا، مثمنا عودته إلى واجهة الشحن الدولي باستقبال مزيد من شحنات سيارات “دوبلو” من علامة فيات الإيطالية.

ويحفل ميناء مستغانم بعدة قضايا فساد في الفترة 2019/2022، أبرزها محاولة تهريب 1064 مركبة من نوع هيونداي لمالكها الملياردير الجزائري الموقوف محي الدين طحكوت، الذي يراكم عقوبة سجنية بأكثر من 14 سنة، حيث تم إدانة الرئيس المدير العام السابق لمجمع الخدمات المينائية عاشور جلول بعقوبة 5 سنوات بمعية مدير عام سابق لميناء مستغانم و3 سنوات حبسا نافذا لمدير استغلال سابق، فيما حصل 3 إطارات على البراءة التامة. وتأتي حركة التغيير التي طالت هرم المؤسسة المينائية في مستغانم، مواصلة لسلسلة التغييرات التي مست مؤخرا سكيكدة وعنابة، تنفيذا لمخرجات الجمعيات العامة لهذه الموانئ وإعادة الاعتبار لكثير من الكوادر المفصولين تعسفيا عن العمل.

وكان قطاع الموانئ في الجزائر، عرف الأسبوع الماضي، تنحية المدير العام لميناء عنابة بومنجل خير الدين وإحالته على التقاعد وتعيين بوحفص رياض خلفا له، حيث كان الوافد الجديد، مديرا لقسم القاطرات في ميناء سكيكدة، كما يرتقب صدور قرارات هامة تخص أربعة موانئ أخرى. وتسعى الجهات الوصية إلى إعطاء دفعة قوية لموانئ الجمهورية لتحسين موقعها على كافة المؤشرات، خاصة تطوير ممارستها الدولية في مجال النقل البحري ومعالجة الحاويات، وذلك لتمهيد العودة مجدداً إلى ريادة موانئ الحوض المتوسطي وغرب إفريقيا تحديدا.