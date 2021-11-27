استرجاع سبع سيارات مسروقة، تفكيك شبكة إجرامية

حبس قاتل الشاب “أحمد” بطعنة خنجر في قالمة

نادية طلحي

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة، مساء الخميس، بإيداع شاب يبلغ من العمر 29 سنة رهن الحبس المؤقت إلى غاية محاكمته، بعد متابعته من طرف النيابة بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار، على خلفية جريمة القتل التي اهتزت على وقعها بلدية بن جراح مساء الثلاثاء الماضي، والتي راح ضحيتها الشاب “م.أحمد” البالغ من العمر 38 سنة، بعد تعرضه لطعنة خنجر على مستوى الجهة اليسرى من الصدر.

وذكر بيان خلية الإعلام والاتصال بمجموعة الدرك الوطني بقالمة، بأنه وبعد تلقي مركز العمليات بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، لمكالمة هاتفية عن طريق الخط الأخضر، مفادها وجود شخص ينزف بالدماء، وهو ملقى على الأرض بالمكان المسمى ساحة أول نوفمبر وسط بلدية بن جراح، على الفور تم إخطار فرقة الدرك ببن جراح وتوجيهها إلى عين المكان، وعند وصولهم تبين بأن الأمر يتعلق بمشاجرة وقعت بين الضحية البالغ من العمر 38 سنة، وبين المشتبه فيه البالغ من العمر 29 سنة، أين قام باستعمال سلاح أبيض ووجه به ضربة للضحية، الذي تم نقله من طرف أحد المواطنين على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى الحكيم عقبي بقالمة.

وبعد تنشيط عنصري الاستعلام والتحري، تم توقيف المشتبه فيه، وحجز أداة الجريمة، وتحويله إلى مقر الفرقة للتحقيق معه، وتكوين ملف قضائي ضده عن تهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار، تم بموجبه تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، والذي أحاله على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، والذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.

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نصب خلفا لوالده إبراهيم غومة

هذه مهام زعيم توارق “ازجر” الجديد غومة البكري

ب. طواهرية

يعتبر زعيم توارق ازجر منصبا شرفيا ولا يخضع لأي تعيين بقدر ما يخضع للإجماع بين عروش وأعيان المنطقة، وبذلك هو منصب اجتماعي يساهم في مختلف الشؤون الاجتماعية وكذا المساهمة في تمتين العلاقة بين مختلف شرائح المجتمع التارقي بمنطقة ازجر، فيما قد تتعدى هذه المهام المساهمة في مختلف الفعاليات التي تمس التوارق في مختلف المناسبات بما في ذلك التي تتم خارج الوطن ويتواجد بها للتوارق، كما يعتبر من بين أهم مهام “امنوكال” التي تعني زعيم أو مسؤول، في عمليات التهدئة خلال الأحداث التي قد تقع بالمنطقة أو على حدودها، فيما يساهم رفقة السلطات العمومية في حل بعض الإشكالات الاجتماعية المطروحة، ما يعطي لصاحب المنصب احتراما خاصا من طرف سكان المنطقة وعروشها.

ونصّب زعيم التوارق غومة البكري قبل أيام، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المجاهدين، بحضور ممثلي عديد عروش منطقة ازجر التي تضم إداريا كل من ولايتي ايليزي وجانت، خلفا لوالده إبراهيم غومة الذي كان نال احترام مختلف عروش منطقة “ازجر”، فيما تولى منصب عضو مجلس الأمة على نفس الخلفية منذ فترة المجلس الوطني الانتقالي إلى غاية يوم وفاته قبل أسابيع قليلة، ما يرشح خليفته للتعيين ضمن الثلث الرئاسي في التعيين المنتظر نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وكانت الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني، عينت غومة البكري في شهر مارس الماضي، على رأس محافظة حزب الأفلان بولاية ايليزي. كما شغل مقعدا في البرلمان، وجرى تعيينه قنصلا في مدينة جدة السعودية في بداية التسعينات، وعين بعد ذلك محافظا لحزب الأفلان بولاية ايليزي، قبل أن يتم انتخابه رئيسا للمجلس الشعبي البلدي بإيليزي سنة 2002.

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يتخوفون من انهيار بناياتهم الهشة بعد تسرب الأمطار إليها

عائلات بحي الفجر بوادي قريش في العاصمة تنتظر الكارثة

منير ركاب

استنجد سكان البنايات المهترئة بحي الفجر ببلدية وادي قريش، بوالي العاصمة، أحمد معبد، بعد تسرب مياه الأمطار المتهاطلة منذ منتصف شهر نوفمبر الجاري، إلى سكناتهم، مخلّفة هلعا كبيرا لديهم، خوفا من انهيار أسقف البنايات على أصحابها، بعد التصدعات التي شهدتها معظم السكنات، حيث توضّح الصور التي بحوزة “الشروق”، حجم المعاناة التي تعيشها العائلات، بين جدران هشة وقديمة، وأسقف آيلة للسقوط، على غرار استخدامهم لحمام خارجي واحد، الأمر الذي أقلق المشتكين، على غرار غياب أدنى ضروريات العيش، مع انبعاث الروائح الكريهة من بالوعات مياه الصرف الصحي، جراء تسربها العشوائي، نظرا لقدم الشبكة التي لم تستفد من التهيئة منذ سنوات.

واستعجلت العائلات المتضرّرة في تصريح لـ” الشروق”، والي العاصمة، الوقوف على وضعهم المعيشي بعد تناسي السلطات الولائية السابقة، لاسيما في فترة الوالي المحبوس بسجن القليعة، عبد القادر زوخ، الذي وعدهم بتخصيص حصة سكنية لإخراجهم من الخطر المحدق بهم في أية لحظة، بالنظر لقدم البنايات التي تعود لفترة السبعينات، حيث تآكلت جدرانها وأسقفها، ما تطلب من المجلس البلدي لسنة 2003 إحصاء حيّهم، مع تقديم الوثائق الثبوتية، لرئيس المجلس الشعبي البلدي وقتها، الملف الذي استلمه “المير” الأسبق “ب. س” الذي ترشّح للمجلس الشعبي الولائي عن حزب الأفلان، والذي كان – حسبهم – سببا في إقصائهم من عملية الترحيل قبل انتخابات المجالس البلدية والولائية التي نظمت بتاريخ 23 نوفمبر 2017.

وأكدوا في ذات السياق، أن ذات المجلس، صادق على قائمة سكنية تحوي أسماء عائلات من بلديات مجاورة، ولا يملكون بطاقة إقامة ببلدية وادي قريش، ما فرض على رئيس البلدية السابق، محمد أحمد موسي، التحضير لحصة 142 سكن اجتماعي بعد استكمال عملية دراسة الملفات، في حين لايزالون يعيش هؤلاء في البنايات الآيلة للسقوط، ويحلمون بإعادة إسكانهم في أقرب الآجال، داعين المجلس البلدي الجديد إلى استكمال برنامج مجلس “المير” السابق، الذي أكد شهر أوت 2021، أن مصالحه قد أنهت دراسة ملفات “السوسيال”، وأن تأخر الإفراج عنها راجع إلى الوضعية الوبائية الصعبة التي تعيشها البلاد، ما استدعى التريّث، وجعل عائلات حي الفجر، يستبشرون خيرا، بأن أسماءهم ستكون مدرجة ضمن قائمة السكن الاجتماعي التي سيتم الإفراج عنها، وقت إعطاء الضوء الأخضر من السلطات الولائية.

للتذكير فقد نظمت عديد العائلات المقصاة من السكن في فترة رئيس البلدية الأسبق “ب.س”، في عديد الأحياء التابعة للبلدية، لاسيما حي”الكاريار”، “لابوشري”، و”فنتان فراش”، احتجاجا أمام مقر الدائرة الإدارية لباب الوادي، تنديدا بالتجاوزات الحاصلة في عملية الترحيل السابقة التي شملت 30 عائلة، تم تحوّلها إلى شاليهات الرغاية، من أصل 57 عائلة وعدت بالترحيل، غير أن المقصون من السكن، تفاجؤوا بإرسال المصالح الولائية سرا لبعض العائلات، حيث تم توزيع حصة 80 سكنا اجتماعيا وزّعت أغلبها على مستفيدين يملكون عقارات، على غرار استقطاب المترشح عن حزب الأفلان للمجلس البلدي أصوات بعض “المنحرفين”، لتدعيم حظه في رئاسة المجلس البلدي، ومن ثم الولائي.

وتنتظر العائلات المشتكية، التفاتة من والي العاصمة، بعد وعود الترحيل التي قدمها المسؤولون المحليون لهم، مع إعطاء تأشيرة تسجيلهم ضمن العائلات التي تقطن في البنايات المصنفة باللون الأحمر من طرف مصالح الحماية المدنية، وهيئة المراقبة التقنية للبناء، حيث تعتبر عمليات إعادة الإسكان ومنح الضوء الأخضر من صلاحيات الولاية.

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بالإضافة إلى تهيئة الطرق السريعة

تنظيف 100 واد تفاديا لوقوع فيضانات وعرقلة المرور بالعاصمة

حورية. ب

تواصل المقاطعات الإدارية التابعة لولاية الجزائر في عملية تنظيف الأودية والوقوف على مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من أخطار التقلبات الجوية، تفاديا لوقوع فيضانات تسبب خسائر مادية وبشرية وتؤثر على حركة المرور، وذلك من خلال تنقية الوادي من مخلفات الأمطار الأخيرة التي عرفتها العاصمة.

وفي هذا الصدد، صرح مدير الموارد المائية لولاية الجزائر، في لقاء صحفي سابق، بأنه تمت عملية تنقية وادي السمار بحي “بومعطي” من وادي الحراش إلى المطار، حيث باشرت الأشغال من أجل توسعته وتعميقه وتصفيته، ليتم سير المياه فيه بأريحية، وبذلك يهيئ المسؤولون المحليون أنفسهم لاستقبال الأمطار والسيول الجارفة، حيث تم ذلك بعد أن لاحظ مهندسو الدولة في البيئة خلال معاينتهم لوادي الحراش، وجود انسداد على مستوى بعض نقاطه.

وأشار عون بمؤسسة تطهير وتنظيف الأوحال إلى أنه تم تسخير كل الإمكانيات وجميع المصالح المختصة للقيام بأشغال التنظيف، حيث يتم تنقية وادي “الحراش” الذي يصب فيه وادي “عكاشة” ووادي “بن خليل” بصفة دورية وسنويا، وهو ما أكده رئيس قسم الموارد المائية ببراقي.

وفي نفس الموضوع، أوضح والي ولاية الجزائر، “أحمد معبد”، خلال جولته الاستطلاعية والتفقدية لبعض وديان العاصمة، أن المصالح الولائية خصصت فرقا مجهزة موزعة على مختلف النقاط السوداء التي هي في حاجة إلى تنظيف مستمر، مشيرا إلى أنه تم تسخير كل الإمكانيات لتنقية 100 واد على مستوى العاصمة، مع إعادة تهيئة الطرق السريعة، وهي العملية التي تستدعي الوقت والإمكانيات لإتمامها.

وتفقد الوالي معبد حي 150 مسكن العسكري ببومعطي الحراش، بحسب تصريح مدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر، بعد ارتفاع منسوب المياه على الطرقات الجانبية ولتجنب تكرار ذلك عند تساقط الأمطار المقبلة، بدأت أشغال توسعة وتنقية واد السمار الذي يؤدي إلى وادي الحراش، حتى يستوعب أكبر قدر من مياه الأمطار المتساقطة ولا يفيض على الأحياء المجاورة له.

وفي سياق متصل، فإن الأشغال متواصلة أيضا داخل نفق وادي أوشايح، كما عاين الوالي الأحياء المتضررة من فيضان الوديان، على غرار “وادي عدة” بزميرلي الحراش، محور المطار قايدي بالطريق السريع الشرقي ومحور الدوران بحي الحدائق بالحميز.

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في حملة لتضييق الخناق على مروجي المخدرات بالبويرة

تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تجارة السموم بعين بسام

رحاب. ع

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة عين بسام، من وضع حد لنشاط مجموعة إجرامية مختصة في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، تتكون من 8 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و44 عاما.

وقد تمت العملية على خلفية معلومات مؤكدة وصلت مصالحهم عن نشاط مجموعة من الأشخاص يقومون بترويج الكيف المعالج بأحد الأماكن المهجورة بمخرج مدينة عين بسام، وبناءا على ذلك تم إعداد خطة محكمة لمداهمة مكان تواجد المشتبه فيهم، وتوقيفهم مع ضبط كمية من الكيف المعالج، كانت بحوزتهم، بالإضافة إلى مبلغ 12570 دج من عوائد بيع هذه السموم، ناهيك عن سلاح أبيض محظور، وبعد استكمال إجراءات التحقيق، وتم إنجاز ملف جزائي للمتهمين وتقديمهم أمام الجهات المختصة بتهمة تكوين جمعية أشرار لغرض عرض وترويج المخدرات.

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استرجاع سبع سيارات مسروقة بسطيف

سمير منصوري

تمكن أفراد الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، نهاية الأسبوع المنصرم، من استرجاع سبع سيارات مسروقة، مع توقيف سبعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و40 سنة، ثبت تورطهم في عمليات سرقة السيارات المسترجعة.

العمليات جاءت إثر تلقي شكاو مختلفة عن تعرض سيارات أغلبها سياحية لعملية السرقة، أين أطلقت الفرقة الأمنية أبحاث وتحريات موسعة شهدت استغلال أبسط الأدلة والقرائن مع الاعتماد على المعطيات العلمية المستقاة من مسرح كل جريمة والاستعانة أيضا ببعض أنظمة البحث الآلي المتطورة التي تضعها الشرطة الجزائرية تحت تصرف تقنيي مسارح الجريمة، حيث سمح العمل الذي تواصل لعديد الأسابيع بتحديد هوية المشتبه فيهم الواحد تلو الآخر مع إخضاعهم لتحقيقات معمقة، علما بأن 5 منهم أوقفوا في حالة تلبس وهم على متن سيارات مسروقة.

الضبطية القضائية وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية الخاصة بكل قضية، أعدت ملفات جزائية ضد المتورطين الـ7 عن تهمة السرقة أحيلوا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.

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مقتل طفل دهسته شاحنة بتمنراست

ش. بن ايعيش

قُتل طفل في الرابعة من عمره، مساء الجمعة، عقب دهسه من قبل شاحنة، حين كان يلهو قرب مسكن عائلته في مدينة تمنراست. وكانت المركبة، وهي شاحنة صهريجية لنقل المياه، تعبر المنطقة، بسرعة فائقة، ولم ينتبه سائقها إلى وجود الطفل، فدهسه ملحقا به إصابات خطيرة، أفضت إلى وفاته قبل بلوغه المستشفى.