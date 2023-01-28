أخبار الجزائر ليوم السبت 28 جانفي 2023

انتحار عشريني، حجز 7 قناطير من اللحوم الفاسدة

انتحار عشريني بشرشال

ب.بوجمعة

أقدم شاب عشريني ببلدية شرشال في ولاية تيبازة على الانتحار شنقا بغابة دوار بلعسكر بمنطقة وادي الحمام في ظروف مجهولة.

وحسب مصادر محلية، فإن الشاب “ه‍ .ح” البالغ من العمر 21 سنة وينحدر منطقة وادي الحمام، عثر عليه الجمعة، معلقا بشجرة بالغابة المحاذية لدوار بلعسكر، ليتم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى لعرضها على الطبيب الشرعي، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية بشرشال تحقيقا في هذه القضية التي خلفت تساؤلات حول إقدام شاب معروف بحسن سيرته في المنطقة التي يقيم بها على وضع حد لحياته.

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حجز 7 قناطير من اللحوم الفاسدة بالمسيلة

أحمد. ق

يواصل عناصر فرقة شرطة العمران وحماية البيئة بالمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن المسيلة، في تنظيم خرجات ميدانية لحماية المستهلكين وردع الممارسات التجارية غير المشروعة، من خلال حجز كميات من اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري، حيث تمكن أفراد الفرقة الجمعة، من إحباط محاولة ترويج قرابة 7 قناطير من اللحوم البيضاء، منها 440 كلغ من الدجاج و220 كيلوغرام من الأحشاء، وفق ما علمته “الشروق” من ذات الجهات.

واستنادً إلى مصادرنا، فإن هذه الكمية المحجوزة كانت منقولة من طرف أحد الأشخاص على متن شاحنة في ظروف صحية غير مناسبة، وبالتنسيق مع المصالح المختصة تبين أن هذه اللحوم غير صالحة للاستهلاك البشري بعد عرضها على الطبيب البيطري، ليتم حجز وإتلاف الكمية المذكورة، مع إنجاز ملف قضائي ضد المخالف بخصوص عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية في نقل مواد استهلاكية موجهة للاستهلاك البشري.

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في حادثين متزامنين بوهران

الغاز يقتل رب عائلة ويدخل ضحايا آخرين الاستعجالات

خيرة غانو

لقي شخص في العقد السادس من العمر حتفه، فيما نجا ثلاثة آخرين، منهم طفلة رضيعة من الموت، في حادثين متفرقين وقعا الجمعة، سببهما الغاز المحترق المنبعث من سخان المياه من داخل مسكني الضحايا في حي قمبيطا وبلاطو بوهران.

وحسب النقيب عبد القادر بلالة، المكلف بالاتصال لدى مديرية الحماية المدنية لولاية وهران، فإن الحادث الأول سجل داخل شقة تقع في الطابق الرابع لإقامة، مكونة من 12 طابقا بحي قمبيطا، أين عثرت الحماية المدنية خلال تدخلها في عين المكان عند حدود الساعة الثانية بعد الزوال تقريبا، على شخص يبلغ من العمر 61 سنة متوفى، نتيجة استنشاقه جرعة سامة من أحادي أكسيد الكربون، كانت كافية لتغييبه عن الوعي وعن الحياة، فيما تمكنت من إسعاف امرأة تبلغ من العمر حوالي 42 سنة في نفس المكان، كانت تعاني من ضيق خفيف في التنفس وحالة صدمة، قبل نقلها إلى مصلحة الاستعجالات الطبية لتلقي العلاج، بينما حول الرجل الستيني سالف الذكر إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المستشفى.

وفي نفس اليوم، وتحديدا على الساعة العاشرة و05 دقائق ليلا، تدخلت الوحدة الثانوية علي موسى بحي بن زرجب (بلاطو سابقا) بوسط مدينة وهران على مستوى مسكن يقع بحي بلاطو، أين تم إنقاذ أم تبلغ من العمر حوالي 44 سنة وطفلتها الرضيعة ذات 11 شهرا، كانتا تعانيان من ضيق في التنفس بسبب انبعاث الغاز المحترق من سخان الماء أيضا، لكن لحسن حظهما أنهما وجدتا في حالة وعي، لتقدم لهما من طرف أعوان الوحدة المتدخلة الإسعافات الأولية الضرورية في عين المكان، قبل تحويلهما نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى وهران الجامعي.

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وفاة شخص اختناقا بالغاز وإنقاذ تسعة بتيزي وزو

رانية. م

توفي الجمعة رجل في الـ61 من العمر، اختناقا بغاز مونوكسيد الكربون بقرية اسيف بولما، بلدية تيزي نتلاثة بدائرة واضية، حيث نقلت جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المنطقة، وأفادت مصالح الحماية المدنية أن الاختناق نتج عن تسرب للغاز السام، عبر مدفأة شغالة بغاز البوتان في منزل الضحية، في حين تمكنت مصالح الوحدة الثانوية للحماية المدنية بواضية من انقاذ 9 اشخاص آخرين بقرية آيت معلم بلدية آيت بووادو، من موت محقق ليلة الجمعة، حيث نقل الضحايا المتراوحة أعمارهم ما بين 8 سنوات و66 سنة إلى المركز الجواري للصحة العمومية بواضية، لتلقي الإسعافات اللازمة، لاستنشاقهم كميات هائلة من الغاز السام.

وجددت مصالح الحماية المدنية نداءها للمواطنين، بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، عبر مراقبة اجهزة التدفئة وضمان تواجد التهوية الكافية، وعدم التهاون مع مخاطر القاتل الصامت، حيث لا يمر يوم واحد من دون تسجيل ضحاياه عبر الوطن.

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وفاة سيدة في حريق بمسكنها بالمدية

ب عبد الرّحيم

استيقظ سكان حيّ وحال محمد وسط مدينة العمارية بالمدية صبيحة السبت على حريق بمنزل أرضي من ثلاث غرف تقطنه سيدة تبلغ من العمر اثنين وثمانين سنة، حيث سارع الجيران إلى المنزل وحضر أعوان الحماية المدنية الذين قاموا بإخماد النيران المحيطة بالسيدة وسريرها المشتعل من كل جانب داخل غرفة نومها وهي التي كانت قد فارقت الحياة ليتم تحويلها نحو مصلحة حفظ الجثث بالعيادة متعددة الخدمات بالعمارية.

وحسب جيرانها فالسيدة تقيم بهذا السكن لوحدها منذ مدة ويتعهدها ولدها الذي يسكن بالمنطقة بانتظام ويقف على كل صغيرة وكبيرة تخص والدته ويلبي حاجياتها ويأتي للإطمئنان عليها وزيارتها يوميا رغم حيلولة ظروف عائلية خاصة دون سكنهما معا. وقد فتحت مصالح الأمن بالعمارية تحقيقا لمعرفة ملابسات القضية وحقيقة هذه الوفاة.

يذكر أنّ نفس الحادثة وقعت قبل يوم بقصر البخاري ويتعلق الأمر بسيدة تبلغ من العمراثنين وثمانين سنة أيضا وماتت بفعل حريق وتقطن سكنا لوحدها.

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العثور على خضار مقتولا ومكبلا داخل شقته بقسنطينة

عبد العالي. ل

اهتز سكان الوحدة الجوارية الأولى، بالمدينة الجديدة علي منجلي بولاية قسنطينة صباح السبت، على خبر العثور على جثة شخص داخل شقته مخنوقا ومكبل اليدين.

وحسب ما أفادت به مصادر للشروق، فإن الأمر يتعلق بخمسيني يدعى “ش.م.ش”، يزاول مهنة خضار بحي 1200 مسكن بالخروب، وهو أعزب، فيما لا تزال أسباب الجريمة غامضة.

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التحقيقات استمرت 13 شهرا

إحالة عناصر شبكة مخدرات دولية على جنايات وهران

ب.يعقوب

أحيل ملف شبكة نقل وتهريب والاستيراد غير الشرعي للكيف المعالج مؤخرا، على المحكمة الجنائية الابتدائية في وهران، وذلك بعد تحقيقات قضائية استغرقت ما لا يقل عن 13 شهرا مع ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عاما ينحدرون من ولايات وهران والشلف وتلمسان .

وحسب ما أفاد به مصدر الشروق، فإن قاضي التحقيق بمحكمة السانيا، كان قد استمع إلى مجموعة من الأشخاص من ضمنهم ثلاثة في حال إيقاف، وعمل على إجراء مواجهة فيما بينهم، قبل أن يفرغ من الاستجواب التفصيلي ويحيل الملف في الأيام القليلة الماضية على جنايات وهران، لبرمجة محاكمة تجار “الزطلة المغربية.”

وأورد المصدر أن التحقيق طال ثلاثة أشخاص، فيما تم إصدار أمر بالقبض على شخص رابع في حالة فرار يشتبه في كونه أحد ناقلي السموم من مناطق التماس الحدودية مع المغرب، حيث لا تزال الأبحاث الأمنية مستمرة للقبض عليه.

وتعود فصول القضية الجنائية إلى شهر ديسمبر من عام 2021، حينما تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك في وهران، في عملية نوعية، من وضع حد لهذا التشكيل العصابي الخطير الذي امتد نشاطه خارج التراب الوطني واختص في إغراق الجزائر بالسموم المغربية.

ووفق مصادر على إطلاع بالملف، فإن الأبحاث الأمنية المنجزة، انطلقت إثر ورود معلومات دقيقة وفرتها مصالح الاستعلامات العامة، بوجود أشخاص بصدد إبرام صفقة بيع كمية أكثر من 1 قنطار من “الزطلة”، ومن ثمة تهريبها إلى أقصى الشرق الجزائري، كانت الكمية دخلت من منطقة مغربية في إقليم عمالة وجدة إلى مدينة مغنية، قبل وصولها إلى مسرغين، ليتم وضع خطة أمنية محكمة بتنشيط عنصر الاستعلام، من خلال الاستعانة بالفرقة السينوتقنية لتسفر العملية عن توقيف الفاعلين على متن مركبة من نوع “رونو لاقونا”، على مستوى الطريق الرابط بين بلديتي مسرغين وبوتليليس، تم القبض عليهم وإخضاع المركبة لتفتيش دقيق، كلل بحجز 4 كيلوغرامات من المخدرات.

وفور تعميق التحقيق تحت إشراف قضائي بصدور إذن بالتفتيش والمداهمة، تم حجز كمية أخرى من السموم قوامها 103 كيلوغرام، كانت مخبأة بعناية في حفرة عميقة داخل مزرعة ملك لأحد المتهمين ببلدية مسرغين غرب ولاية وهران.

المتهمون اعترفوا بالمنسوب إليهم أمام الضبطية القضائية وقاضي التحقيق، فيما يبقى المتهم الرئيس الرابع في حال فرار، والذي يشتبه في كونه أحد بارونات تعويم التراب الوطني بهذه السموم.

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تعليمات والي العاصمة جاءت بعد تقارير ثبوت حالتها الكارثية

نحو هدم ثانوية البيروني بوادي السمار وإعادة بنائها

راضية مرباح

كلف والي العاصمة عبد النور رابحي، كلا من مدير التجهيزات العمومية ومدير التربية جزائر شرق، بالتنسيق مع مكتب الدراسات، بدراسة إمكانية القيام بعملية هدم ثانوية “البيروني” الواقعة ببلدية وادي السمار وإعادة بنائها بطريقة جزئية حتى يتمكن التلاميذ من مزاولة دراستهم دون توقف، وذلك نظرا للحالة الكارثية التي آلت إليها المؤسسة، بسبب قدمها وتسرب المياه إلى أقسامها، وما تخلفه الوضعية من توقف آلي عن الدراسة، تزامنا مع أي اضطراب جوي نشيط.

تعليمات والي العاصمة، جاءت تبعا للحالة الكارثية لثانوية “البيروني” التي كانت قد أسالت الكثير من الحبر لقدم هياكلها التي لم تعد تستجب للدور الذي أنشئت لأجله وخلفت الكثير من ردود الأفعال سواء بالنسبة للمدرسين أو الأولياء الذين قاموا بعدد من الوقفات الاحتجاجية، لإسماع أصواتهم للجهات المسؤولة، وذلك على هامش الاجتماع الذي خصص بحر الأسبوع لعرض ودراسة المشاريع التنموية المسجلة لفائدة بلديات المقاطعة الإدارية للحراش.

القرار الذي أثلج صدور أولياء التلاميذ الذين أكدوا في تصريح لـ”الشروق”، أن حالة الثانوية لم تعد تحتمل أكثر حيث كان من المنتظر مباشرة أشغال الهدم منذ فترة، حسب ما علمه هؤلاء من طرف المدير آنذاك، إلا أن جائحة كورونا أوقفت معها كل المشاريع بما فيها الثانوية محل الشكوى، مؤكدين أن رفضهم للتهيئة كان من الوهلة الأولى، لأن حالة المؤسسة لا تستدعي الترقيع بل الهدم وإعادة البناء من جديد، لقدمها وتآكل جدرانها وأسقفها على أن تكون العملية على مراحل، ضمانا لاستمرار الدراسة.

أولياء التلاميذ الذين سئموا من أوضاع الثانوية القديمة، قدم تواجدها بالمنطقة، أكدوا مرارا، أنهم لم يهنأوا يوما بشأن أوضاع تمدرس أبنائهم التي تسوء من يوم لآخر، حيث يضطر أغلبهم إلى منعهم من مزاولة الدراسة أيام تساقط الأمطار خوفا من حوادث قد تنجر عن تسرب المياه إلى الداخل وإمكانية لمسها بالخيوط الكهربائية مثل ما حل بقسم من الأقسام أين اشتعلت النيران، حسب تصريحات ولية تلميذة التي أكدت أن حتى جدران الأقسام مثقوبة في حين يسجل بها الكثير من النقائص، ما يستدعي إعادة النظر في المؤسسة التي رفعت جمعية أولياء التلاميذ بشأنها تقريرا مفصلا متبوع بشكوى لدى مديرية التربية لشرق العاصمة، من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه خاصة وأن بلدية وادي السمار التي تعتبر من أغنى بلديات العاصمة دخلا كانت قد عبرت عن استعدادها للتكفل بمختلف تكاليف إعادة أشغال الثانوية رغم أنها خارج مجال تغطيتها، غير أنها لم تتلق أي رد من طرف الجهات المعنية.

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لجنة الشعبة تدق ناقوس الخطر وتطالب الوالي بالتدخل

انتشار رهيب لظاهرة بيع زيت الزيتون المغشوش بالبويرة

فاطمة عكوش

تناشد اللجنة الوطنية لشعبة الزيت والزيتون، والي البويرة بضرورة التدخل والضرب بيد من حديد لوضع حد للظاهرة الخطيرة التي انتشرت مؤخرا بالمنطقة، والمتمثلة في بيع زيت الزيتون المغشوش على أساس أنه زيت حقيقي، وهذا بإصدار أمر لإظهار كشف تحاليل مخبرية لزيت الزيتون في كل كمية.

وفي اتصال مع “الشروق”، يناشد تودرت أرزقي رئيس اللجنة الوطنية لقطاع الزيت والزيتون، والي البويرة بضرورة التدخل لوقف التجاوزات ومحاربة بيع زيت المغشوش في الولاية، وهذا عن طريق إصدار أمر بعدم بيع زيت الزيتون بدون كشف التحاليل المخبرية، وأضاف متحدثنا أنه قام مؤخرا بزيارة مديرية التجارة لولاية البويرة وتحديدا إلى مصلحة المراقبة وقمع الغش الذين رحبوا بفكرة محاربة زيت الزيتون المغشوش في الولاية، خاصة مع تواجد كميات كبيرة جدا من زيت الزيتون المغشوش بالمعاصر والمحلات التجارية، كما أنه يباع أيضا على مستوى الطرقات الوطنية بسعر لا يتعدى 600 دج للتر، كمنافس قوي للزيت الصحي والطبيعي، وهذا رغم علمهم بأنه مضر بصحة المستهلك، كل هذا يحدث في ظل غياب الرقابة.

وحسب أهل الاختصاص، فان تجار زيت الزيتون المغشوش يقومون عادة بإضافة زيت الذرة “السيرج” لزيت الزيتون، كونه رخيص الثمن مقارنة بزيت الزيتون، بالإضافة إلى وضع كمية من صبغات معينة على الزيت بعد خلطه حتى ينخدع المستهلك ويعتقد أن هذا اللون هو اللون الطبيعي للزيوت، وأكد صاحب إحدى معاصر زيت الزيتون بالبويرة أن هناك من يقوم بجلب كميات هائلة من زيت الذرة وإضافة بودرة نكهة زيت “طعم” وصبغات لون لها، ومن ثم إعادة تعبئتها وإنزالها إلى السوق لبيعها بسعر مرتفع وكأنها زيت زيتون طبيعية، مؤكدا أن زيت الذرة يتصف باللون الأصفر الفاتح، مع العلم أن زيت الزيتون الطبيعي يميل لونه إلى الأخضر، كما أن هناك بعض التجار يقومون بجمع الزيت الطبيعي الحولي “قديم” وغير صالح نوعا ما، ومن ثم يضيفون عليه بعض المواد الكيميائية ليصبح مناسبا لمذاق المواطنين، ويقومون بعرضه على الطرقات لبيعه، أو بيعه بسعر الجملة بالأسواق أو لأصحاب المعاصر.

وللإشارة فانه سبق وأن امتثل العديد من باعة زيت الزيتون المغشوش أمام محاكم البويرة بتهمة الغش وتدليس مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، من بينهم شابين قدما من باتنة إلى البويرة بالضبط إلى امشدالة بغرض بيع زيت مغشوش بسعر لا يتعدى 280 دج للتر الواحد لأصحاب المعاصر بالمنطقة والذين يقومون بخلطها بزيت الزيتون الحقيقية لضمان الربح، لكن أحد الضحايا تفطن بكون الزيت مغشوشة بعد أن قام بتعييرها، ما دفعه للإبلاغ عنهما لدى مصالح الدرك الوطني، حيث اعترف التاجران في محاضر رسمية بكونهما متعودان على بيع زيت الزيتون لأصحاب المطاعم وأصحاب المعاصر بكل الولايات.

وخلال استجوابهما من طرف قاضي الجلسة أكد المتهمين أنهما متعودان على شراء زيت الزيتون من الأسواق وإعادة بيعها بسعر لا يتعدى 280 دح للتر، وأكدا أنهما باعا كميات هامة بالعجيبة، مشدالة واغرام دون علمهما بأنها زيت مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك.

على صعيد آخر، أكد تودرت ارزقي، أن تجار زيت الزيتون المغشوش يتوافدون على ولاية بويرة بكثرة لأنها معروفة بزيت الزيتون ذو النوعية الجيدة وبتوفرها على المعاصر ويقصدها الزبائن من مختلف ولايات الوطن لشراء زيت الزيتون.