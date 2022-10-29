أخبار الجزائر ليوم السبت 29 أكتوبر 2022

قطار يدهس طفلا في ميلة، إخماد حريق الروايشية بالشلف

مقتل شابة في انفجار للغاز بالأغواط

ب. عبد القادر

توفيت شابة تبلغ من العمر 28 سنة وأصيبت امرأة وطفل بحروق متفاوتة بعد انفجار قارورة لغاز البوتان، يوم الجمعة، بالمنزل الموجود بالقرية الفلاحية الإخوة عاشوري “بنانة” شمال بلدية سيدي مخلوف بولاية الأغواط.

وقد فتحت المصالح المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب الواقعة التي تنقل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالبلدية لإخماد الحريق الذي نشب بمنزل الضحايا.

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قطار يدهس طفلا في ميلة

نسيم. ع

تسبب قطار لنقل البضائع بالمنطقة المسماة حي اولاد السمايل التابع لبلدية التلاغمة جنوب ولاية ميلة، في حادث مأسوي ومميت، يوم الجمعة، إثر دهسه لطفل يدعى “غ.م” يبلغ من العمر 14 سنة، أصيب بكسور على مستوى الأطراف السفلية وخدوش بالوجه، بينما كان يجتاز خط السكة الحديدية غير المحروس رغبة في العودة إلى مسكنه، حيث تدخلت إثرها مصالح الحماية المدنية لنقله في حالة حرجة جدا إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات لبلدية التلاغمة أين فارق الحياة، حسب تصريح الطبيب، ليتم تحويل الجثة نحو مصلحة حفظ الجثث بذات العيادة في انتظار عرضها على الطيب الشرعي، من جهتها فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.

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قتيل وثلاثة جرحى في اصطدام سيارتين بقسنطينة

ق. م

تسبب اصطدام سيارتين، على الطريق الوطني رقم 27 بالمكان المسمى الغمريان ببلدية حامة بوزيان بولاية قسنطينة، في مقتل عجوز تجاوزت الستين من العمر، تدعى “ص.ر”، حيث لم تنفع الإسعافات المقدمة لها من طرف طاقم الحماية المدنية الطبي فتوفيت وهي في الطريق إلى المستشفى الجامعي بن باديس بقسنطينة، وتم تأكيد الوفاة من طرف طبيب المستشفى الجامعي، كما خلف نفس الحادث إصابات متفاوتة الخطورة لثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين الخامسة والعشرين والستين، إذ تلقوا الإسعافات الأولية اللازمة من طرف رجال الحماية المدنية وتم نقل اثنين منهم إلى العيادة المتعددة الخدمات ببلدية حامة بوزيان، ونقلت عجوز في الستين إلى استعجالات المستشفى الجامعي بسبب خطورة إصابتها.

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مقتل طالب جامعي بعد “شجار” مع صديقه في سكيكدة

ق. م

ووري الثرى، عصر الجمعة، الطالب الجامعي عمار قرين ابن العشرين سنة من العمر، بمقبرة عزابة بولاية سكيكدة، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة بقسم الاستعجالات بمستشفى ابن رشد بعنابة، حيث أجريت له عملية على مستوى الدماغ ولم تكلل بالنجاح، وكان الضحية عمار وهو طالب في السنة الثالثة جراحة أسنان بجامعة صالح بوبنيدر بقسنطينة، قد تشاجر في حيه بوسط مدينة عزابة مع صديقه، وعند سقوطه أرضا ارتطم رأسه بحجر، فتعرض إلى نزيف دموي داخلي، جعله يدخل في غيبوبة لأربعة أيام قبل أن يتوفى نهار أول أمس، بمستشفى عنابة الجامعي، وكان الضحية عمار قد حصل على شهادة البكالوريا في دورة جوان 2020 الأول في شعبة العلوم على مستوى مدينة عزابة، بمعدل فاق الـ17 من عشرين، فاختار دراسة طب الأسنان بقسنطينة، قبل أن يتوقف مساره العلمي والحياتي في شجار مع صديق له، من دون قصد التعنيف حسب مصادر محلية، حيث حضر جنازته أهل الجاني المفترض القابع حاليا في الحبس المؤقت، في جنازة مهيبة حضرها أهل وجيران الضحية وطلبة جامعيون وتقدمهم والد الضحية محمد قرين.

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اندلاع حريق بمصنع مشروبات وعصائر في الرويبة

منير ركاب

اندلع، زوال السبت، حريق بمصنع لإنتاج العصير المعروف بالعلامة التجارية “الرويبة” شرق العاصمة، خلف هلعا في أوساط المارة على الطريق المحاذي للمصنع، أين شوهد تصاعد دخان كثيف غطى سماء المنطقة، وهذا في حدود الساعة الثانية زاولا، وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر التي تمكنت من السيطرة على الوضع.

وكانت ذات المصالح قد تدخلت بعد مكالمة هاتفية من المواطنين، مباشرة بعد تصاعد ألسنة النيران من داخل المصنع التي تبقى أسباب اندلاعها مجهولة، في انتظار فتح تحقيق في الحريق الذي يعتبر الثاني من نوعه بعد الحادثة التي وقعت منتصف شهر نوفمبر من العام 2017، أين نشب حريق مهول بمصنع للقارورات والسدادات البلاستيكية بالمنطقة الصناعية للرويبة، حيث التهمت النيران وقتها مخزنا كبيرا تقدر مساحته بـ4000 متر مربع كان يحتوي على 42.175 طن من المنتوجات نصف المصنعة.

للتذكير، فإن وحدات الحماية المدنية قد تدخلت بموقع الحريق باستعمال 4 سيارات إسعاف و11 شاحنة إطفاء وسلم ميكانيكي، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات جراء الحريق لحد الساعة.

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دعوة المستثمرين لاستكشاف آفاق وإمكانات قطاع النفط

أحمد عليوة

أطلقت الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “النفط”، منصة “استكشف الجزائر اليوم”، “EXALT “، وهي منصة رقمية شاملة ومتكاملة أنشأتها شركة “اس ال بي”، الرائدة العالمية في الحلول التكنولوجية لقطاع الطاقة، وذلك من أجل إتاحة الوصول السهل في أي وقت، ومن أي مكان في العالم، إلى جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالطبقات الباطنية للجزائر، ولتمكين الوصول أيضا إلى البيانات الرقمية الدائمة التحديث .

وتعد هذه المبادرة – حسب القائمين عليها – “فرصة غير مسبوقة في تاريخ سوق الطاقة الجزائري لكل المستثمرين لاستكشاف رؤى وآفاق جديدة، وتقييم إمكانات مجال النفط الوطني وإظهار قيمة فرص الاستكشاف والإنتاج والترويج لموارد الطاقة الجزائرية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك، على سبيل المثال جولات المزايدات المنتظمة لعقود الاستكشاف المستقبلية”.

ويتزامن إطلاق المنصة المتطورة “استكشف الجزائر اليوم”، التي أنشأتها شركة “اس ال بي” بأعلى وأحدث التكنولوجيات، مع إصدار قانون المحروقات الجديد (قانون رقم 19 -13) الذي ينظم نشاطات قطاع الطاقة برؤية مستقبلية تهدف لترقية الإطار المؤسسي للقطاع وإرساء نظام ضريبي مبسط وتنافسي من أجل تعزيز الشراكة الأجنبية في القطاع.

وتهدف التدابير الجديدة إلى تعزيز التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل لموارد النفط الوطنية، من أجل تلبية احتياجات سوق الطاقة الوطنية والدولية، كما تسعى إلى تعزيز الحفاظ على البيئة وحمايتها.

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إخماد حريق الروايشية بالشلف

م. قورين

تمكنت، نهار السبت، وحدات الحماية المدنية ومصالح الغابات وأفراد الجيش الوطني الشعبي من السيطرة على ألسنة النيران وإخمادها بصفة نهائية، بمنطقة الروايشية وبأعالي جبال بوننيهي في ولاية الشلف، وحسب ما أورده محافظ الغابات السيد لعرايس محمد كمال للشروق، فقد استطاعت مختلف الوحدات التحكم في آخر بؤرة بقرية أولاد بن عربية وتوقيف زحفها على المساحات الغابية المجاورة والمطلة على قرية بوخندق، مما سمح بالانسحاب التدريجي لوحدات سبع ولايات مجاورة والعودة إلى ولاياتهم.

وأضاف محدثنا أنه تم تشكيل رتل متنقل كإجراء احترازي للتدخل العاجل في حال اندلاع الحريق من جديد بالمنطقة، وكذا لحراسة المجمعات السكنية، والتنقل بين تضاريس الغابة لمراقبة بعض المواقد ومخلفات الحريق بمختلف النقاط الحساسة، كما سجلت محافظة الغابات خسائر فاقت 350 هكتار من الغطاء النباتي، منها 40 بالمئة أشجار الصنوبر الحلبي والزيتون والجوز، بالإضافة نفوق عشرات رؤوس المواشي، وإتلاف خلايا النحل وبعض حظائر الدواجن، وأضاف السيد لعرايس، بأن السلطات الولائية قامت بتشكيل لجنة مكونة من مختلف الهيئات المعنية من الأمن والغابات ومديرية الفلاحية والسلطات المحلية، لإحصاء جميع الأضرار لتقييم الخسائر وتعويض أصحابها.

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انتشال جثة لمجهول بساحل تيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت، صباح السبت، وحدات خفر السواحل بشرشال في ولاية تيبازة، جثة مجهولة الهوية من عرض مياه البحر قبالة سواحل شرشال يشتبه في أنها لأحد ضحايا الهجرة السرية. وحولت الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى سيدي غيلاس، فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في القضية.

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التحقيق في المضاربة بالحليب بين وهران وسيدي بلعباس

ب. يعقوب

تمكن صباح السبت أفراد السرية الإقليمية لأمن الطرقات لدرك وهران، من توجيه ضربة قوية أخرى لعصابات المضاربة غير المشروعة في السلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بتوقيف شاحنة مبرد نوع كيا على مستوى الطريق الوطني رقم 04 وتحديدا بالحاجز الأمني الثابت ببلدية الكرمة في وهران، وعلى إثر تفتيش المركبة ووثائقها، تم العثور على كمية كبيرة من مادة الحليب المدعم والمقنن، قدرها 1995 كيس حليب، موجهة إلى المضاربة غير المشروعة خارج سلسلة التوزيع .

الأبحاث الأمنية كشفت أن الشاحنة كانت قادمة من ولاية سيدي بلعباس إلى ولاية وهران لأجل إعادة بيع المضبوطات، وأسفرت العملية عن توقيف سائقها ومصادرة كافة البضاعة .

المتهم بتوسيع حلقة المضاربة غير المشروعة في مادة الحليب، تم الاحتفاظ به تحت إشراف النيابة العامة المختصة لأجل تحديد وجهة الحليب المحجوز والأطراف التي تقف وراء النشاط التهريبي المحظور لسلع أساسية ذات استهلاك واسع، تمهيدا لعرض الموقوف أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة العثمانية في وهران.

مع العلم أن محكمة العثمانية كانت أدانت الخميس الماضي، خمسة أشخاص بحكم ابتدائي مدته 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قوامها 2,000,000 دج لكل واحد منهم مع مصادرة المحجوزات المتمثلة في شاحنة تبريد و2500 كيس حليب. وكانت أشارت النيابة العامة في وهران، أن هكذا قضايا التي باتت تعرض يوميا على محاكم الإختصاص المحلي، يتم معالجتها تنفيذا لقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة 15/21 الصادر بتاريخ 20/12/2021 وأن العقوبات في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا نافذا وكذا عقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.

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قاضي التحقيق يُطلع “عاشور” ومن معه بنتائج الخبرة القضائية

ب. يعقوب

يمثل، الأحد، مجددا أمام قاضي تحقيق الغرفة الثانية لدى محكمة مستغانم، كافة الأشخاص المشتبه فيهم في قضية خروج مركبات الملياردير الموقوف محي الدين طحكوت، وذلك في سياق التحقيق القضائي المفتوح في ملف كان سببا رئيسيا في حبس الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع تسيير موانئ الجزائر عاشور جلول، ومدير عام ميناء مستغانم، ومدير المالية، ورئيس قسم الاستغلال، إضافة إلى إخضاع مسؤولين آخرين لنظام الرقابة القضائية، من ضمنهم مدير الاستغلال السابق، الذي كان أبلغ الجهات القضائية بتفاصيل خروج سيارات طحكوت من الميناء، ووضع تحت تصرفها مستندات تخص عدم تسديد مستحقات كافة العمليات المالية لرجل الأعمال الموقوف المقدرة بـ130.950.740.05 دينار جزائري.

وحسب ما ذكرته مصادر مطلعة للشروق، فإن قاضي التحقيق المكلف بملف الحال، وجه استدعاءات إلى ما لا يقل عن سبعة أشخاص، حيث سيشرع صباح الأحد في استجواب المسؤولين الموقوفين على ذمة التحقيق، وهم عاشور جلول ومدير عام ميناء مستغانم ومن معهما، كما سيتم استجواب المتهمين الآخرين غير الموقوفين وهما المدير السابق لدائرة الاستغلال ورئيس مصلحة الفوترة، لإثراء التحقيق حول مسؤوليات رفع الحجز عن السيارات وتحديد هويات الجهات التي سمحت بخروج 1064 مركبة من نوع هيونداي على متن 318 حاوية من 40 قدما تضم كل حاوية 4 مركبات، تم استيرادها من كوريا على متن باخرة “جي.اس.بي سكيمر” بتاريخ 31 جويلية 2018 .

وتكشف المعطيات أن قاضي التحقيق استدعى كامل الأطراف لجلسة الأحد، لإطلاعها على تقرير الخبير القضائي، الذي يكون قد وضع خبرته الاستعجالية تحت تصرف القاضي، بحيث سيتسنى لهذه الأطراف إبداء ملاحظاتها حول نتائج الخبرة في أجل ثلاثة أيام، لمواصلة التحقيق وإعادة استدعاء المتهمين لأجل إتمام تدابير المواجهة القضائية.

ونقلا عن ذات المصادر، فإن الخبير القضائي يكون قد وضع تقرير خبرته المالية والمحاسببة، الأربعاء الماضي تحت تصرف قاضي التحقيق.

وتشير المعلومات التي بحوزتنا، أن الخبير يكون قد ضمّن ملاحظات في حدود المهام المستندة إليه، لاسيما فاتورة 13 مليارا التي كانت مؤسسة ميناء مستغانم، دونتها في تقريرها السنوي لعام 2020 بزعم أن مؤسسة طحكوت سددت كل الخدمات المينائية التي تلقتها نظير حقوق التفريغ والشحن والتحويل، إلى جانب التخزين والحراسة والمعاينة، إضافة إلى حقوق ضريبة تأخير خروج الحمولات القادمة من كوريا الجنوبية، لكن الواقع أثبت أن مؤسسة طحكوت لم تدفع مليما واحدا من هذه الديون، بكون أن اللجوء إلى هذا الأسلوب غير القانوني، تم لغرض حصول كوادر المؤسسة المينائية على منحة سنوية لا غير.

مع العلم أن تقرير محافظ الحسابات الذي استلمت جهات التحقيق نسخة منه، لم يشر بتاتا لهذه الثغرة المالية أو تنبيه الجهات المختصة بوجود مستحقات غير مسواة على عاتق طحكوت.

ومعلوم أن الخبرة القضائية التي طلبها القاضي على سبيل الاستئناس بخلاصتها والإلمام بنتائجها، كانت تعرضت إلى عدة وقائع مادية أبرزها تعزيز أدلة ضلوع جهات في السماح بخروج مركبات من ميناء مستغانم من دون دفع مستحقات الخدمات المينائية، كما تكون الخبرة عرجت على كل العمليات التجارية والفواتير المحاسبية وكافة المستندات التي تلخص العمليات المالية لرجل الأعمال المسجون خلال الفترة 2018-2020 سواء تعلق الأمر بعمليات حفظ السجلات المالية، التدقيق الداخلي في عمليات دخول وخروج بواخره والمعاملات التجارية والمالية التي تمت في تلك الفترة، من فواتير محاسبية تخص كل الحقوق من دون استثناء.

ويرجح أن تكون هذه الإجراءات القضائية، ما قبل الأخيرة قبل إجراء مواجهة بين المتهمين في هذا الملف الذي قطع أشواطا عديدة، قبل إحالته على الجلسة وبدء أطوار المحاكمة .جدير بالذكر، أن المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة لأمن ولاية الجزائر، تمكنت شهر مارس الماضي، من حجز ممتلكات زعيم الكارتل المالي محي الدين طحكوت التي تقارب قيمتها الإجمالية 1000 مليار سنتيم، ولم يتم التصريح بها للجهات القضائية، على إثر تفتيش مستودعاته الواقعة في بلديات الرغاية، أولاد فايت، الدار البيضاء، سطاوالي (الجزائر العاصمة) وكذا مستودع بولاية بشار.

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مقتل شيخ وزوجته في حادث بسوق اهراس

ص. ذيب

قتل شخصان وأصيب آخران الجمعة في حادث سير تمثل في اصطدام سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 81 وتحديدا بمشتة بورنان في بلدية الحدادة بسوق أهراس، أين خلف الحادث وفاة شيخ يبلغ من العمر 70 سنة وزوجته البالغة من العمر 68 سنة كانا في نفس السيارة القادمة من عرس بالمنطقة، كما أصيب في هذا الحادث شخصان أحدهما سائق السيارة التي كان بها الضحيتان، وسائق السيارة الثانية.

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مقتل ثلاثة أشخاص في حادث سير بتلمسان

سميح. ب

قتل ثلاثة أشخاص في حادث سير وقع مساء الجمعة على الطريق الولائي رقم 19 بتلمسان، وبالضبط عند مدخل قرية سيدي السنوسي ببلدية سيدي العبدلي دائرة بن سكران، ووقع الحادث بعد اصطدام سيارتين سياحيتين، ممّا تسبب في تدميرهما كليا، وعند تدخل عناصر الوحدة الثانوية للحماية المدنية ببن سكران، تمّ تحويل جثامين الضحايا الثلاث الذين تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان الجامعي بعد ما لقوا حتفهم بعين المكان. وينحدر اثنان من الضحايا من قرية العلوية، في حين أن الضحية الثالث من بلدية أولاد ميمون، وقبلها كانت بلدية سبدو قد فقدت إطارا بالقطاع الصحي بعد ما لقي حتفه بسبب حادث مرور خلال تنقله في مهمة عمل نحو الجزائر العاصمة من أجل جلب لقاحات لمؤسسته الصحية، لكن القدر خطفه في الطريق، مخلفا وراءه أسى كبيرا لدى ساكنة المنطقة .

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قتيلان و7 جرحى في اصطدام بين شاحنة وحافلة بقالمة

ن. طلحي

خلّف حادث مرور وقع صباح أمس السبت، بولاية قالمة، وفاة شخصين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، الحادث المميت وقع حسب ما صرح به المقدم بوطغان ياسين رئيس مكتب أمن الطرقات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقالمة، للشروق اليومي، على مستوى منعرجات الطريق الولائي رقم 123 الرابط بين مدينة قالمة وبلدية عين العربي، عندما وقع اصطدام عنيف بين شاحنة من نوع شاكمان وحافلة لنقل المسافرين من نوع طيوطا كواستر، والتي انقلبت وسط الطريق، فيما انحرفت الشاحنة لتصطدم بمقدمتها على جانب الطريق، ما تسبب في وفاة سيدة تعمل طبيبة ورجل وإصابة 6 أشخاص آخرين كانوا على متن الحافلة، بالإضافة إلى سائق شاحنة شاكمان، بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة.

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أزيد من 1500 مهتم بالاستثمار في السد الأخضر بالمسيلة

فيصل. ن

تم إحصاء ما مجموعه 1557 مهتم بالاستثمار في إطار إعادة تأهيل السد الأخضر بالمسيلة، حسب ما علم السبت لدى مصالح الولاية. وقد تم إحصاء هؤلاء المستثمرين على مستوى 36 بلدية معنية بإعادة تأهيل السد الأخضر، حسب ما أوضحته مصالح ولاية المسيلة، مشيرة إلى تخصيص مساحة بـ8.243 هكتار لاحتضان هذه المشاريع الاستثمارية.

وقد تم تخصيص 28 فضاء للاستثمار ضمن مشاريع تأهيل السد الأخضر، كما أضافت مصالح الولاية التي أفادت بأن هذه الاستثمارات ستمس مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية والسياحة والحرف والصناعة التقليدية.

من جهته، صرح والي المسيلة عبد القادر جلاوي في وقت سابق أنه تم مؤخرا الانتهاء من دراسة مراحل إعادة تأهيل السد الأخضر على مدار عشر سنوات (2020-2030) من طرف المكتب الوطني للدراسات والتنمية الريفية عبر 36 بلدية تقع بالقرب من السد الأخضر، مضيفا بأن عمليات إعادة التأهيل هذه ستسمح بتوفير مخطط أعباء لمؤسسات معتمدة من طرف قطاع الغابات.

وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مرفوقا بكل من وزير الأشغال العمومية، وزيرة البيئة، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قد أعطى الثلاثاء الماضي، إشارة انطلاق إعادة الاعتبار للسد الأخضر وترميمه، في إطار المحافظة على الموارد الطبيعية، لاسيما الغابية منها وذلك من خلال التسيير المستدام والاستغلال الأحسن، وأوضح وزير الفلاحة بأن اختيار ولاية الجلفة لاحتضان هذه التظاهرة الهامة باعتبارها كانت منطلقا لمشروع السد الأخضر في بداية السبعينات من منطقة “المجبارة” وذلك بفضل الجهود المعتبرة للجيش الوطني الشعبي التي مكنت من جعله حقيقة في الميدان، والذي تسعى الدولة إلى إعادة تأهيله بغرض مكافحة تدهور الأراضي والتصحر وتحسين القدرة على مجابهة تغير المناخ في المناطق الرعوية، وجعل السد موردا اقتصاديا واجتماعيا هاما من خلال توسيعه من 3,7 إلى 4,7 مليون هكتار في 13 ولاية على طول إجمالي قدره 1500 كلم.

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مستشفى 1 نوفمبر في وهران يتدعم بجهاز “غاما كاميرا”

تعززت مصلحة الطب النووي للمؤسسة الاستشفائية الجامعية “أول نوفمبر 1954” بوهران بجهاز التصوير الطبي بأشعة “غاما” الذي يتسم بدقة عالية في الكشف عن العديد من الأمراض، حسبما علم نهاية الأسبوع الماضي من مصلحة الإعلام والاتصال لهذه المؤسسة الاستشفائية.

وقد تم اقتناء الجهاز في شهر جوان من السنة الجارية لتبدأ مرحلة تكوين أخصائيي هذه المصلحة بهدف اكتساب مهارات العمل بهذا الجهاز، حيث دامت فترة التكوين إلى غاية شهر أكتوبر الجاري أين دخل حيز الخدمة مباشرة. ويتسم هذا الجهاز بدقة عالية في الكشف عن العديد من الأمراض ومساعدة الأطباء في اتخاذ قرار العلاج المناسب ويعتبر “مكسبا جديدا للمرضى سواء القاطنين بولاية وهران أم الولايات المجاورة”، وفقا للمصدر ذاته.

ويستخدم هذا الجهاز في الفحص الطبي النووي لتصوير توزيع المركبات الإشعاعية في الأنسجة حيث يضمن تشخيص أكثر دقة لاسيما لدى مرضى السرطان و الغدة الدرقية والقصور الكلوي بالإضافة إلى الكشف عن أمراض القلب وتحديد موقعها. ويأتي هذا الجهاز ضمن مجموع المعدات التي اقتنتها إدارة المؤسسة الاستشفائية الجامعية “أول نوفمبر 54” لتوفير أحسن الخدمات وأجودها لكافة المرضى، حسبما تمت الإشارة له.

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شراكة بين الجامعات الجزائرية والاتحاد الأوروبي لتثمين الخبرة المهنية

نادية طـلحي

بهدف تسهيل الإجراءات لحاملي البكالوريا الذين لم يسعفهم الحظ في الالتحاق بالجامعة، وبعد سنوات من الخبرة المهنية، يمكنهم الالتحاق بالدراسة الجامعية، نظمت جامعة الثامن ماي 45 بقالمة، أياما دراسية، حول تنفيذ المشروع الأوروبي المتعلق ببدء عملية تثمين الخبرة المهنية المكتسبة.

الأيام الدراسية التي استمرت على مدار ثلاثة ايام بالمركب المعدني الشلالة بحمام دباغ بقالمة، عرف مشاركة 6 جامعات جزائرية، ويتعلق الأمر بكل من جامعة امحمد بوقرة ببومرداس، وجامعة ابو بكر بلقايد بتلمسان، وجامعة 8 ماي 1945 بقالمة، بالإضافة إلى جامعة سعد دحلب بالبليدة، وجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم وجامعة العربي بن مهيدي أم البواقي، بالإضافة إلى أربع جامعات أوروبية ويتعلق الأمر بجامعة مونبولييه وجامعة برينيون بفرنسا، وجامعة برشلونة بإسبانيا وجامعة بورتو بالبرتغال، بالإضافة إلى شركاء غير جامعيين وشركاء اجتماعيين.

وأكد الأستاذ علي شكري، مدير الشهادات والمعادلات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للشروق اليومي، بأن هذه الأيام الدراسية جاءت للتحضير لنص تطبيقي يرافق المرسوم التنفيذي، رقم 22 / 2008 المؤرخ في 5 جوان 2022، المتعلق بتنظيم التكوين والتعليم في التعليم العالي، وتثمين مكتسبات الخبرة بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا، والذين لديهم خمس سنوات من الخبرة، حيث شهدت هذه الأيام الدراسية خوض خبراء من الاتحاد الأوروبي في إطار هذا المشروع، الذي سيسمح بتسهيل الإجراءات لحاملي البكالوريا الذين لم يسعفهم الحظ في الالتحاق بالجامعة، وبعد سنوات من الخبرة المهنية، يمكنهم الالتحاق بالدراسة الجامعية. من جهته الأستاذ مسعود بولوح، الأستاذ بقسم الهندسة الإلكتروتقنية والأتوماتيك بجامعة الثامن ماي بقالمة وعضو في مشروع إنبروف وعضو في الهيئة المشرفة على المشروع، فقد أوضح بأن هذا المشروع يهدف أساسا إلى تثمين الخبرة المهنية المكتسبة لحاملي شهادة البكالوريا، الذين لم يتمكنوا من الدراسة في الجامعة. وأن هذه الأيام الدراسية جاءت بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لنقل الخبرة الأوروبية في كيفية تثمين الخبرات المهنية، انطلاقا من كيفية دراسة وقبول الملفات، وتخصيص أرضية رقمية لإيداع الملفات مع مرافقة المعني بأستاذ بغرض توجيهه. وأثنى المشاركون في الأيام الدراسية على المجهودات التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتثمين الخبرة المهنية لمختلف الفئات، حتى يتمكنوا من الحصول على شهادة جامعية تسمح لهم بالتألق في عالم الشغل.

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برنامج تعاون جزائري ـ روسي في قطاع السياحة بالجنوب

ب. طواهرية

أنهى وفد من السياح الروس يمثلون متعاملين سياحيين لعدة وكالات سياحة وأسفار روسية، الرحلة الاستكشافية التي قادتهم إلى عاصمة الهقار تمنراست، وتندرج هذه الجولة في إطار برنامج التعاون المبرم بين كل من الديوان الوطني الجزائري للسياحة، والوكالة السياحية الخاصة “أكار أكار” بتمنراست، وعدد من كبرى الوكالات السياحية الروسية، بهدف تنظيم رحلات لصالح السياح الروس، حيث تم استقبال الوفد الروسي من قبل وكالة “اكار اكار” بتمنراست في الفترة من 19 إلى 28 أكتوبر 2022، وتأتي العملية تحت رعاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، لفائدة متعاملين سياحيين ممثلين لعدة وكالات سياحة وأسفار روسية، قصد التعرف على المنتوج السياحي الجزائري لاسيما الصحراوي والساحلي، وبرمجته في جدول مبيعاتهم.

ودعت وزارة السياحة مختلف المتعاملين السياحيين إلى الانخراط في نفس المسعى من أجل تجسيد ورقة الطريق المسطرة من طرف القطاع، للتعريف بالمنتوج السياحي الجزائري وتحسين صورة المقصد الجزائري، وتكثيف الجهود من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الأجانب. وفي ذات السياق تعرف المقدرات السياحية الفريدة من نوعها بالجنوب طلبا متزايدا لتصبح أهم الوجهات المفضلة من طرف السياح الأجانب، بعد الركود الذي عرفته المنطقة خلال سنوات لأسباب عديدة بينها التحذيرات الأمنية التي كانت تعلنها بعض الدول الأوروبية، إضافة إلى التراجع الكبير بسبب جائحة كورونا.

ومن المرتقب، وفق متعاملي القطاع ومسؤوليه، أن يزدهر النشاط السياحي بمنطقتي التاسيلي والهقار خصوصا بعد أن عادت بعض الوكالات السياحية الفرنسية لبرمجة رحلات سياحية إلى التاسيلي على غرار وكالة “بوان افريك” الفرنسية، والتي تعتبر أكبر الوكالات العالمية التي تستهدف في رحلاتها السياحية عددا من دول إفريقيا تحديدا، حيث برمجت هذه الأخيرة نقل السياح في رحلات جوية مؤجرة ومباشرة تربط مطار “أورلي” بباريس بمطار جانت، وهو البرنامج الذي سيدخل حيز الاستغلال ابتداء من 27 نوفمبر الداخل، حيث دخلت الوكالات السياحية في سباق مع الزمن لتوفير الظروف والإمكانيات لجعل البرنامج الشتوي للسياح هذا العام فريدا من نوعه.

إلى ذلك، شرع هذه الأيام، ومع بداية الموسم السياحي، عدد من الوكالات السياحية في استقبال السياح القادمين من عدة الدول، عبر رحلات الخطوط الجوية الجزائرية، إضافة إلى رحلات مغامرة للسياح الأوربيين وتحديدا الايطاليين والفرنسيين الذي يقصدون المنطقة برا عبر البوابات الحدودية بن الجزائر وتونس. ومتابعة للحركة السياحية ينتظر أن يحل وزير السياحة والصناعة التقليدية بعاصمة التاسيلي جانت في السابع من شهر نوفمبر الداخل، وهي الزيارة التي ستكون فرصة للقاء متعاملي السياحة لطرح عدد من الانشغالات التي تؤثر على أداء متعاملي السياحة الصحراوية خصوصا تلك المرتبطة بالسياح الأجانب.

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المهرجان الثقافي لطلبة مدارس الفنون والمواهب الشابة يعود بعد 7 سنوات

محمود بن شعبان

كشف محافظ المهرجان الثقافي الوطني لطلبة مدارس الفنون والمواهب الشابة، هاشمي عامر، في اتصاله بـ”الشروق اليومي”، عن تنظيم الدورة الثامنة للتظاهرة، خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 09 نوفمبر المقبل، بوهران تحت شعار “نوفمبر بعيون فنية جديدة”.

وأوضح عامر أن التظاهرة ستستأنف نشاطها بعد غياب 07 سنوات، لتتزامن دورتها الثامنة مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية، كما كشف بالمناسبة عن برنامج التظاهرة التي ستعرف عدة ورشات في مختلف فنون العرض، كالمسرح وفن الموسيقي والفن التشكيلي، التي ستحتضنها مدرسة الفنون الجميلة ومعهد الموسيقى بلاوي الهواري والمسرح الجهوي عبد القادر علولة بوهران، بالإضافة إلى معرض لطلبة مدارس الفنون بدار الثقافة والفنون ابراهيم زدار.

وأضاف هاشمي عامر أن المهرجان سيعرف تقديم مسرحيات على الهواء الطلق، في شوارع وهران، للتقرب من الجماهير وإشراكهم في الفعاليات. كما ينظم بالمناسبة عرض أزياء وإلقاء دروس للشباب الموهوب بالمسرح الجهوي عبد القادر علولة، بالإضافة إلى برمجة موائد مستديرة وأربع محاضرات، حول أهمية التكوين الفني في قطاع الثقافة، كما سيتم تكريم عدة فنانين في مختلف مجالات الفنون، كالفن التشكيلي والمسرح والإبداع الموسيقي خلال المهرجان.

كما كشف المتحدث، في اتصاله، عن قائمة المشاركين في التظاهرة، التي ستضم مختلف مؤسسات التكوين الفني التابعة لقطاع الثقافة والفنون، على غرار المدارس الجهوية ومدارس الفنون الجميلة وملحقاتها من وهران وملحقاتها بتلمسان وسيدي بلعباس، باتنة وملحقاتها ببسكرة وسطيف والجلفة، بالإضافة إلى الجزائر، قسنطينة وملحقتها، عنابة، تيبازة، عزازقة ومستغانم، إلى جانب المعاهد الجهوية للتكوين الموسيقي كوهران وملحقاتها في غليزان وبشار وسيدي بلعباس ومعهد الجزائر وملحقته بالشلف، معهد باتنة وملحقاته ببسكرة، الجلفة، جيجل ومعهد البويرة.. كما سيشارك في المهرجان طلبة المعهد الوطني العالي للموسيقى وطلبة المعهد العالي لمهن فنون العرض والسمعي البصري والمدرسة العليا للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن محافظة المهرجان تعمل بالتنسيق مع بعض مديري الثقافة والفنون، لاختيار بعض الشباب الموهوب في ثلاثة تخصصات، كالفن التشكيلي والعرض والموسيقى لتمثيل ولاياتهم التي أبدت رغبتها في المشاركة كولاية تامنراست، عين صالح، إيليزي، ميلة وغيرها.

للتذكير، يستأنف المهرجان نشاطه بعد غياب دام 07 سنوات، ليدخل في إطار الاحتفال بستينية استرجاع السيادة الوطنية، فيما سينظم تحت رعاية وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، وإشراف والي وهران تحت شعار “نوفمبر بعيون فنية جديدة”.

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معرض “يزداد الأسلاف شبابا” بقصر الثقافة

زهية. م

افتتح معرض “يزداد الأسلاف شبابا”، بقصر الثقافة، مفدي زكريا، في إطار النشاطات المرافقة لقمة الجزائر، حيث يتيح المعرض الاطلاع على أزيد من مليوني سنة من تاريخ الجزائر، ويمنح فرصة التعرف على جزء من تاريخ الجزائر الضارب في عمق الإنسانية.

وقال ممثل المركز الوطني للبحث في عصور ما قبل التاريخ، المشرف على المعرض، إنه يأتي في إطار الأنشطة المرافقة لقمة الجزائر، وتزامنا مع الاحتفال بستينية الاستقلال.

ويأتي المعرض، بحسب المتحدث، كرد على الادعاءات التي تعتبر أن الجزائر بلد بلا تاريخ ولا ماضي له.. وقال المتحدث إن عنوان المعرض مستمد من مقولة لكاتب ياسين في روايته نجمة “الأجداد يزدادون ضراوة”. وأوضح المتحدث ذاته أنه فضل تغيير الضراوة بالشباب، لأن الجزائر، وعلى امتداد تاريخها، كانت نسبة الشباب فيها دائما هي الغالبة.”

ويغطي المعرض عن طريق الصور والأدوات حقبات تاريخية وزمنية مختلفة، بداية من موقع عين لحنش بسطيف، التي كشفت الحفريات أنها تمتد إلى مليونين و400 ألف سنة من التواجد الإنساني بها ثم موقع تغنيف بنواحي معسكر، الذي يمتد فيه التواجد الآدمي إلى مليون سنة ثم موقع البيض والساورة ببشار وموقع تبلبالة وبجاية بمنطقة ملبو، إضافة إلى منطقة البابور، وصولا إلى الرسومات الحجرية لمنطقة الطاسلي والأطلس الصحراوي والضرائح الجنائزية، مثل ضريح امدغاسن بباتنة والضريح الملكي بتيبازة وأهرامات لجدار وضريح تنهينان وغيرها…

كما يضم المعرض الذي يمتد إلى 4 من الشهر الجاري جناحا خاصا للتراث غير المادي، ويضم عرضًا شاملاً للتراث الجزائري المُصنف لدى “اليونيسكو”، الذي يشمل كلا من أهليل القورارة، زي الزفاف التلمساني، ركب أولاد سيدي الشيخ، الإمزاد، السبيبة بجانت، السبوع بتيميمون، كيالين الماء، الكسكس والخط العربي، بالإضافة إلى الملفات التي هي قيد التحضير، وتشمل كلا من التقطار بقسنطينة، حلي منطقة أث يني، السراوي بمنطقة الأوراس، الأشويق والأياي والمالوف والشعر الملحون. وهي الأجزاء التي تمت إضافتها للمعرض الذي سبق أن نظم بمتحف أحمد زبانة بوهران على هامش النشاطات المرافقة للألعاب المتوسطية.

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دعوة إلى إدراج الفكر التربوي في المناهج الجامعية

محمد. د

اختتمت، الأربعاء، فعاليات ملتقى أعلام الفكر التربوي في الجزائر، الملتقى الذي نظمه مخبر التربية والإبستمولوجيا بالشراكة مع قسم الفلسفة بالمدرسة العليا للأساتذة ببوزريعة، وكان مدير المخبر أ.د محمد غازي أشار إلى حاجة المجتمعات والأوطان إلى معرفة مرجعياتها التربوية، وبالتالي، البناء على أسسها أي مشروع تربوي سواء كان تأسيسا أم تغييرا وإصلاحا. وعن دواعي التفكير في هذا الملتقى أشار رئيس الملتقى د.بكير حاج سعيد، إلى النقص الفادح في الدراسات والبحوث الأكاديمية التي تتناول الشخصيات التربوية الجزائرية، وكذا عدم إقبال الطلبة والباحثين على البحث والتنقيب عن فكر التربويين الجزائريين.

الملتقى الذي دام يومين كاملين، كان فرصة من خلال محاوره للتأصيل لموضوع الأعلام وسيرهم وفكرهم، وأنه يستحيل أن تؤتي التربية في أي دولة أو مجتمع ثمارها إذا لم ترتبط بأصوله وجذوره ومرجعياته، فتحدث على سبيل المثال البروفيسور عمر نقيب عن التأسيس التربوي من خلال فكر مالك بن نبي، كما ركز جهود بعض المؤسسات في الموضوع، مثل جمعية التراث بالقرارة ولاية غرداية، من خلال معجمها، ممثلة في البروفيسور إبراهيم بحاز، وكذا مركز الأصالة للبحوث والدراسات من خلال سلسلة ندواتها وبحوثها، ممثلة في البروفيسور محمد درّاج، وكذا مركز كنوز الحكمة من خلال دراساته ومنشوراته، ممثلة في رئيسها البروفيسور عبد القادر تومي.

وفي نهاية فعاليات الملتقى، خلص الباحثون إلى جملة من التوصيات، كان من أهمها، دعوة الجامعات إلى إدماج الفكر التربوي ورجالاته في المناهج الجامعية وفي مشاريع الدكتوراه، وكذا مواصلة مثل هذه الملتقيات والندوات للتعرف والتعريف بأعلام الفكر التربوي الجزائري، وكان من أهم التوصيات التي أجمع عليها المؤتمرون ضرورة الانطلاق في مشروع معجم لأعلام الفكر التربوي في الجزائر، يكون مرجعا للباحثين والطلبة، ومحفزا لهم للبحث والتنقيب.