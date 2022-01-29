أخبار الجزائر ليوم السبت 29 جانفي 2022

حجز لحوم مجهولة المصدر، يقتل جارة بحجر، ميلة تودع ابنها شهيد

يقتل جارة بحجر وهو في حالة غضب

ب. بوجمعة

لقي شاب ثلاثيني حتفه متأثرا بضربة قوية بصخرة على مستوى الصدر إثر شجار مع جاره .ببلدية الشعبية بتيبازة، ونقل الضحية فور الحادثة على جناح السرعة إلى مستشفى القليعة الحكيم فارس، وهو في حالة حرجة غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب قوة الضربة التي تلقاها، وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات القضية.

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حجز لحوم مجهولة المصدر موجهة للاستهلاك البشري

توفيق بن يحيى

حجز أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، كمية من اللّحوم مجهولة المصدر موجهة للاستهلاك البشري ببلدية بني جليل بولاية بجاية.

وتعود وقائع القضية إثر قيام أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، بنقطة مراقبة، أين تم توقيف شاحنة نوع هيونداي H100، مقتادة من طرف شخص ينحدر من ولاية بجاية، بعد توقيف الشاحنة ومراقبة الوثائق الإدارية والأجهزة الخاصة بها وعند تفتيشها تم معاينة نقل لحوم حمراء متمثلة في خمسة رؤوس ماعز مذبوحة وفارغة من الأحشاء (اللّحوم الحمراء)، ستة رؤوس أبقار، ووجود صندوق مملوء بالأحشاء تنبعث منها رائحة كريهة، أحيث تم اقتياد الشاحنة وسائقها إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق؛ وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة.

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“سيال” تطلق شكلا جديدا لفاتورتها

ق.و

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر “سيال” في بيان لها السبت عن إطلاق شكل جديد لفاتورتها التجارية. ويسمح هذا التصميم الجديد لشكل الفاتورة بتسهيل فهم وقراءة البيانات المقدمة، حسب البيان الذي أكد بأن هذا الشكل يأتي “استجابة لطلبات زبائنها، التي عبروا عنها من خلال مختلف الدراسات الاستقصائية”.

ووفقا لنفس المصدر، فإن الفاتورة الجديدة لسيال مطبوعة في جهة واحدة وتحتوي بالتفصيل على المعلومات الخاصة بعقد الاشتراك واستهلاك الزبون، كما تعمل على تشجيع الدفع الإلكتروني الذي يسمح بالاستفادة من الإعفاء على الطابع الجبائي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مساحة لشرح مهن المياه والتطهير. ودعت شركة “سيال” في البيان زبائنها لتحميل ودفع فواتيرهم من خلال تطبيق “وكالتي” أو عبر موقعها الإلكتروني.

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أرقام وزارة الثقافة تثير التساؤل

أثار تصريح وزيرة الثقافة وفاء شعلال لقناة مصرية حيرة الإعلاميين في القاهرة، حيث قالت شعلال أن الجزائر تشارك في المعرض بأزيد من 1000 عنوان، بينما البيان الصادر عن الوزارة وتصريحاتها السابقة أن الجزائر تشارك بـ600 عنوان، الأمر الذي دفع بالقائمين على سفارة الجزائر في القاهرة إلى التقرب من وزارة الثقافة هنا لتأكيد الرقم.

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وزارة المجاهدين لا تعترف بالتواصل

تعاني وزارة المجاهدين من شلل في التواصل مع الإعلاميين، حيث تعتبر تقريبا الوزارة الوحيدة التي لا يتواصل طاقمها مع الإعلام، الأمر الذي يطرح الكثير من التساؤلات حول هروب الوزارة من التعاطي وتقديم المعلومة للإعلام، خاصة ونحن على أبواب الاحتفال بستينية الاستقلال، الأمر الذي يستدعي التسيير الجيد الفعال للتظاهرة عن طريق توفير المعلومة في حينها.

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مستشفى الجلفة يناشد المحسنين

تعاني مصلحة الدم لمستشفى الجلفة من نقص حاد في الدم الموجه للعمليات الجراحية، خاصة الاستعجالية منها، ما يجعل حياة المرضى في خطر يتهددهم في كل لحظة. وعليه يناشد الطاقم الطبي للمستشفى سكان الولاية التقدم إلى مصلحة التبرع بالدم لمنح القليل من الدم لإنقاذ حياة المواطنين. وقد وصل الأمر إلى قيام إحدى الممرضات المخلصات بالوقوف أمام باب المستشفى لمناشدة المواطنين أن يتبرعوا أو يطلبوا من غيرهم التقدم إلى المستشفى لعلهم يساهمون في إنقاذ حياة غيرهم.

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الضحية أكبر أشقائه ومعيل العائلة

ميلة تودع ابنها شهيد اعتداء إن قزام

نسيم. ع

اهتزت ولاية ميلة، الجمعة، على وقع فاجعة أخرى، إثر استشهاد عسكري من أبنائها، ويتعلق الأمر بالشهيد مرباح الدين سيدهم البالغ من العمر 26 سنة، في اشتباك مسلح مع مجموعة إرهابية على الحدود بمنطقة حاسي تيريرين بالقطاع العملياتي، إن قزام، بالناحية العسكرية السادسة.

وقد تأكد رسميا الجمعة، وفاة الضحية، وهو ملازم عامل في صفوف الجيش الوطني الشعبي، ويقطن بمشتة عين حمراء التابعة لبلدية فرجيوة، 37 كلم غرب عاصمة الولاية ميلة، ويقول شقيقه للشروق اليومي بأن الضحية أعزب ويعتبر أكبر أشقائه في عائلته المتكونة من 5 أفراد والتحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي بعد إنهاء دراسته بمدارس أشبال الأمة وهو من أسرة متوسطة الحال وهو من يساعدها.

الشهيد يقول عنه أصدقاؤه وأترابه من أهل المنطقة بأنه كان شابا بشوشا ورياضيا، ومتفوقا في دراسته منذ الطور الابتدائي ومعروف بمرحه الدائم، لم يمض على زيارته للعائلة أكثر من أسبوعين، حيث مكث مع أفراد عائلته عدة أيام ليعود إلى العمل بمنطقة إن قزام وكله حيوية، كما أنه تحدث مع عائلته قبل الحادث بيومين عبر الهاتف، للاطمئنان كعادته على أحوالهم، خصوصا بعد تفشي فيروس كورونا بالولاية وزيادة عدد الإصابات حسب ما تقدمه وزارة الصحة.

وقد خيم الحزن والأسى على ولاية ميلة التي لبست ثوب الحداد، حزنا على فقدان الشاب مرباح الدين سيدهم وزميله الشهيد نسيم بن عليوة، كما تحول منزل الشهيد إلى محج لمئات المواطنين الذين قدموا من كل حدب وصوب وحتى من خارج ولاية ميلة، لأداء واجب التعزية والمواساة، وسط حزن عميق وسط أفراد عائلته التي لازالت تحت الصدمة. وقال أقارب الشهيد أنهم راضون بقضاء الله وقدره وما ألمّ بهم بفقدان فلذة كبدهم، الذي كان يشهد له الجميع بالأخلاق الحميدة والعالية.

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مئات السكنات الهشة بالمنطقة تهدد ساكنيها

انهيار منزل طوبي يودي بحياة طفل ببرج باجي مختار

محمد الجزولي

توفي طفل، مساء الجمعة، إثر انهيار مسكن طوبي بمدينة برج باجي مختار، على رؤوس ساكنيه، ما أدى إلى وفاة الضحية وهو تلميذ في السنة الأولى ابتدائي، يبلغ من العمر 7 سنوات، وجرح بقية أفراد الأسرة، الذين لم يتسن معرفة عددهم، وتدخل الجيران ورجال الحماية المدنية، لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض، حيث أسعف الجرحى ونقلوا إلى المستشفى، في حين كان الطفل ميتا عند العثور عليه.

وتنتشر السكنات الطوبية والهشة ببرج باجي مختار بشكل لافت، حيث أضحت كابوسا يهدد سكان تلك الأحياء، التي تنتظر التفاتة من السلطات العليا للبلاد في تخصيص حصة معتبرة من السكن الريفي أو الاجتماعي لهاته الولاية الحدودية والفتية.

وأوضح لـ”الشروق” ناشطون من برج باجي مختار، أن هناك المئات من السكنات مبنية بالطوب، مهددة بالسقوط في أي لحظة، مطالبين السلطات بإحصاء ومعاينة تقنية لهاته السكنات من قبل فرق متخصصة قبل وقوع الكارثة، حيث تم تسجيل عدة حالات لانهيار البنايات الطوبية الهشة.

وفي جانب آخر، وحسب رأي مصالح مكاتب الدراسات لولاية برج باجي مختار، فإن المدينة تعاني من مشكلة جيولوجية التربة، إذ أن تربة المنطقة حسبها غير صالحة للبناء كونها هشة وزاحفة، حيث ظهرت عيوب وتشققات في عدة بنايات عمومية تم بناؤها بالولاية، مما يتطلب دراسة دقيقة ومعمقة، واعتماد معايير تقنية عالية لتفادي مثل هذه الحوادث.

ويتطلع سكان المدينة الحدودية برج باجي مختار، إلى تحرك من الجهات المعنية لإعادة الاعتبار لهاته المدينة، التي تم ترقيتها مؤخرا إلى ولاية كاملة الصلاحيات، نظرا للتراكمات السابقة والعجز المسجل في عدة مجالات من بينها مشكل الصرف الصحي وإطلاق مشاريع التهيئة الحضرية، وبناء أحياء جديدة تكون في مستوى عواصم الولايات، وتحريك المشاريع التي تسير بخطى السلحفاة، أهمها طريق الوئام الذي يربطها بمختلف ولايات الوطن، ولا يزال يراوح مكانه رغم التوصيات التي تطلقها الحكومة بضرورة تعبيده لأنه يعد شريانا اقتصاديا للبلاد.

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اعتراض فوج حراقة يضم سيدة وابنتها بوهران

ب. يعقوب

أحبطت فجر السبت الوحدات العائمة لقوات خفر السواحل في الواجهة الغربية البحرية لساحل وهران، محاولة هجرة غير شرعية لمجموعة مكونة من 14 حراقا بينهم امرأة وابنتها، كانوا بصدد الإبحار السري من شاطئ سان روك في مدينة عين الترك، حيث تم إيقاف المرشحين لركوب أمواج البحر نحو السواحل الإسبانية، على بعد 10 أميال بحرية شمال الشاطئ ذاته، على متن زورق مطاطي طوله 7 أمتار مزود بمحرك قوة دفعه 80 حصانا بخاريا، بينما كان الحراقة بصدد اجتياز المياه الإقليمية صوب جزر مايوركا الإسبانية .

وعلم أنه تم اعتراض الرحلة السرية لهؤلاء المرشحين لبلوغ الفردوس الأوروبي المزعوم، بعد ورود إخطار من المركز الجهوي لعمليات الحراسة والإنقاذ للناحية العسكرية الثانية في وهران، ليتم اقتياد الحراقة القادمين من ثلاث ولايات مجاورة، إلى محطة الشرطة البحرية في ميناء وهران، حيث جرى إخضاعهم إلى البروتوكول الصحي الخاص بالجائحة، قبل أن يتم تسليمهم لمصالح الدرك للشروع في التحقيق معهم حول ظروف الرحلة السرية وتحديد هويات مدبري الإبحار السري.

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توقيف تسعة مشاركين في شجار جماعي بقسنطينة

عصام بن منية

أوقف عناصر مصلحة الأمن الحضري التاسع بأمن ولاية قسنطينة، 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 سنة و64 سنة، وتقديمهم إلى العدالة، بعد تورطهم في المشاركة في الشجار الجماعي الذي وقع بحر الأسبوع الماضي بحي بن شرقي بمدينة قسنطينة، واستعملت فيه مختلف أنواع الأسلحة البيضاء.

المشتبه فيهم وحسب بيان مصالح أمن الولاية تم توقيفهم بعد تلقي مصالح الأمن لبلاغ على الرقم الهاتفي الأخضر للأمن، مفاده وقوع شجار عنيف بالأسلحة البيضاء بين مجموعة من الأشخاص على مستوى حي بن شرقي، ليتم التدخل الفوري في عين المكان من طرف رجال الشرطة الذين قاموا بجمع المعلومات عن أطراف هذا الشجار والمشاركين فيه، ما مكّن من تحديد هويتهم وأماكن تواجدهم، لتتم على الفور مباشرة عمليات توقيف المشتبه فيهم من طرف عناصر مصلحة الأمن الحضري التاسع الذين كانوا مدعمين بالفرق العملياتية للشرطة القضائية وفرقة من المناوبة المركزية بأمن الولاية، ما مكّن في البداية من توقيف سبعة أشخاص، وتحويلهم إلى مقر مصلحة الأمن للتحقيق معهم، والذي أفضى إلى الكشف عن تورط شخصين آخرين مشتبه فيهما في المشاركة في الشجار المسلح، ليتم توقيفهما وتحويلهما إلى مقر مصلحة الأمن الحضري التاسع لاستيفاء إجراءات التحقيق معهما.

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توبع بموجب قانون الوقاية من الفساد

ثلاث سنوات حبسا نافذا لمدير الصحة الأسبق بالشلف

ب. يعقوب

حسمت محكمة جنح بوقادير التابعة لمجلس قضاء الشلف الأسبوع الماضي، في ملف المدير الأسبق لقطاع الصحة والسكان لولاية الشلف المتهم في قضية فساد بصفته مديرا سابقا للمؤسسة الاستشفائية العمومية للصبحة في بوقادير، بحيث أصدرت هيئة المحكمة بحق هذا الأخير عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، كما تم النطق بعقوبة سنة حبسا مع وقف التنفيذ بحق موظف في المستشفى، بينما برأت المحكمة ساحة باقي الأشخاص الأربعة المتهمين، بينهم موظفون في المؤسسة والمقاول المستفيد من مشاريع أشغال متنوعة في المستشفى، مع العلم أن ممثل الحق العام في جلسة محاكمة الجميع، كان التمس توقيع عقوبات تتفاوت بين خمس سنوات بحق المدير السابق للمستشفى “س أ” وتسليط غرامة مالية قوامها 100 ألف دينار جزائري، في قضيته التي يتابع فيها بموجب قانون الوقاية من الفساد 01/06، وذلك خلال فترة توليه تسيير المؤسسة العمومية الاستشفائية للصبحة في بوقادير، كما تم التماس نفس العقوبة بحق المقاول وثلاث سنوات ضد خمسة موظفين في مناصب مختلفة في ذات المؤسسة الاستشفائية.

معلوم أن قضية الفساد التي يتابع فيها ستة أشخاص من ضمنهم المدير الأسبق لقطاع الصحة والسكان في الشلف، كانت تأجلت ثلاث مرات قبل أن تفصل المحكمة فيها بحضور كافة الأطراف المعنية بجريمة الفساد المرتبطة بسوء التسيير وهدر أموال عمومية. وواجهت محكمة بوقادير، المدير الأسبق لقطاع الصحة لولايتي الشلف وغليزان بصفته مديرا سابقا للمؤسسة الإستشفائية العمومية للصبحة، بالتهم المنسوبة إليه من قبل النيابة، المتعلقة بسوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، إبرام صفقة مخالفة لأصول التشريع، جنحة تزوير محررات رسمية، بينما تتابع الأطراف الأخرى غير الموقوفة بجنحة المشاركة في بعض التهم المنسوبة إلى المدير السابق لذات المؤسسة الاستشفائية.

وأبانت الوقائع الجزائية، أن العقوبة المسلطة على المتهم الموقوف، جاءت بعد تحقيقات واسعة فجرتها جهات رسمية في سياق التحقيقات التي باشرتها الدولة في الفترة ذاتها، للإيقاع بعدد من المشتبه بتورطهم في الفساد، حيث تم التحقيق فيها مطولا، بخصوص الكيفية التي تمت بها إبرام الصفقات العمومية، وتوقيع المدير الموقوف على إستلام مشروع ربط مستشفى الصبحة بشبكة غاز المدينة بتكلفة 600 مليون سنتيم، في الوقت الذي أكدت فيه الخبرات، أن المشروع لم تنته أشغاله، وتمت تسوية وضعية المقاول، بالإضافة إلى صفقة مشروع انجاز محول كهربائي تجاوز مبلغه 1 مليار سنتيم، إذ تم تسديد فاتورة الأشغال، بينما لم يتقيد الجميع بالتدابير المتصلة بأحكام قانون الصفقات العمومية. وأستفيد من مصدر قضائي أن النيابة قررت الإستئناف في الأحكام الإبتدائية الصادرة بحق جميع المتابعين في ملف الحال.

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أكدوا إنجازها “تحت الطاولة” دون نشر أي إعلان

جامعيون يطالبون بالتحقيق في قائمة أعوان الإحصاء بحد الصحاري في الجلفة

أحمد خلفاوي

عبر عدد من الشباب من ذوي الشهادات الجامعية العاطلين عن العمل عن تذمرهم من الطريقة التي تم بها إقصاءهم من المشاركة في عملية الإحصاء، التجاوزات الكبيرة التي تمارس ضدهم من طرف السلطات المحلية لبلدية حد الصحاري في ولاية الجلفة.

وقد وجهت مجموعة من الشباب رسالة إلى والي الجلفة استلمت “الشروق” نسخة منها، طالبوا من خلالها بضرورة التدخل العاجل للمسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية من أجل إنصافهم وإلغاء القائمة التي تم إعدادها و”تخييطها” على المقاس، والتحقيق في عملية توظيف وتسخير المستخدمين المدعوين للمشاركة في عملية إحصاء السكان والإسكان لسنة 2022 التي تمت ــ حسبهم ــ “تحت الطاولة” وفي سرية تامة من دون نشر إعلانات للراغبين في المشاركة في العملية ممن تتوفر فيهم الشروط مثل ما حدث في جميع بلديات الوطن، وأضافوا بأنهم تنقلوا إلى مقر البلدية في العديد من المرات، إلا أنهم في كل مرة يتم التأكيد لهم بأنه سيتم الإعلان وانتقاء المشاركين في العملية، إلا أنهم تفاجأوا بأن القائمة تم إعدادها وتحويلها إلى الولاية، الشيء الذي جعلهم يتساءلون عن الطريقة التي اعتمدتها السلطات المحلية في إعداد قائمة الشباب من ذوي الشهادات الجامعية للمشاركة في عملية الإحصاء.