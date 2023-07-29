أخبار الجزائر ليوم السبت 29 جويلية 2023

غرق شاب، انتشال جثة غريق، بناء يستغل عمله في منزل ببومرداس للسطو عليه

حصيلة الضحايا في تصاعد مستمر

غرق شاب من أم البواقي بساحل بجاية

ع. تڤمونت

تدخل، صبيحة السبت، غطاسو الحماية المدنية من أجل انتشال جثة شاب غرق، قبل ساعات الحراسة، بشاطئ تيشي شرق بجاية، وقد تم انتشال جثة الضحية البالغ من العمر 21 سنة، من ولاية أم البواقي، في حدود الساعة التاسعة، قبل نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بعيادة المنطقة.

وكان غطاسو الحماية المدنية قد انتشلوا الجمعة، جثتي مراهق وشاب، يبلغان من العمر 16 و27 سنة، ينحدران من ولايتي البويرة والمسيلة على التوالي، غرقا، دائما قبل ساعات الحراسة، بشاطئ “تاسيفت المرسى” في ملبو شرق الولاية دائما، وارتفع عدد الغرقى على شواطئ بجاية منذ انطلاق موسم الاصطياف إلى 15 غريقا تتراوح أعمارهم بين 13 و30 سنة، 6 منهم مراهقون تتراوح أعمارهم بين 13 و17 سنة، واحتلت ولاية سطيف، بحكم قربها من بجاية، صدارة الغرقى بـ7 ضحايا فيما ينحدر باقي الضحايا من ولايات بجاية والمغير والبويرة والعاصمة والمسيلة وأم البواقي.

والملفت للانتباه أن عدد الغرقى قبل بداية عمل حراس الشواطئ قد أخذ منحى تصاعديا، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في برنامج الحراسة، الذي يبدأ حاليا من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء، فيما يستوجب على الأولياء مراقبة ومرافقة أبنائهم مع تفادي المغامرات على الشواطئ الصخرية وحينما يكون البحر هائجا.

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استولى على نصف مليار بعد تهديد سكانه بالقتل

بناء يستغل عمله في منزل ببومرداس للسطو عليه

سعيدة. م

أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس، مؤخرا، حكما يدين متهما يعمل بناء وشريكين له بعقوبة 10سنوات سجنا لكل واحد منهم ذلك عن تهمة تكوين جمعية أشرار مع السرقة بظروف الليل والتسلق مع التعدد راح ضحيتها مقاول من منطقة بودواو غرب بومرداس، حيث تعرض منزله لعملية اقتحام وسطو في وقت متأخر من الليل وجرى الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم وهاتف نقال.

وحسب تصريحات الزوجة الضحية وابنتها صاحبة 12 سنة التي عاشت سيناريو الجريمة، فإنه بعد خروج الزوج من المنزل كعادته سمعت حركة في المنزل ظنت في البداية أن مصدرها أحد أبنائها، لكن لاحظت أن الصوت يقترب من غرفتها وبعد فتح الباب وإشعال الضوء، تفاجأت بشخص ملثم يتهجم عليها وشخصين آخرين أمام باب غرفتها يحملان أسلحة بيضاء بينها سيف كبير قام المتهم الأول بوضعه على رقبتها مهددا إياها بالقتل في حال عدم التزام الصمت.

ثم سألها المتهم الثاني عن مكان الأموال التي تحدث عنها زوجها، وقال أنه يخبئها في الخزانة قبل أن يحولها على البنك، ثم قام أحدهم بالعبث بمحتويات المكان وعثر على المبلغ فاستولوا عليه ولاذوا بالفرار.

وبعد الاتصال بمصالح الأمن التي حضرت لمكان الجريمة واستمعت لأقوال الضحايا، حيث كشفت الزوجة أنها اشتبهت في صوت أحد المجرمين معتقدة أنه البناء الذي يقوم بالأشغال في الطابق الأعلى خاصة وأنه مقرب لزوجها وتعوّد على البقاء في المنزل لمدة طويلة. وعلى هذا الأساس تم فتح تحقيق واستمع للمشتبه فيه الذي انهار بعد فترة واعترف بالجرم المنسوب إليه، وكذلك شركاؤه في العملية، حيث أحيلوا على التحقيق ومن ثم لمحاكمة الحال.

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انتشال جثة غريق بمنطقة شنوة في تيبازة

ب. بوجمعة

انتشلت مصالح الحماية المدنية ليلة الجمعة، جثة غريق بشاطئ بن عودة في بلدية تيبازة، ليرتفع بذلك عدد الغرقى المتوفين منذ افتتاح موسم الاصطياف الجاري إلى عشرة غرقى.

وقد تدخل عناصر الوحدة الرئيسة في حوالي الساعة التاسعة والنصف من ليلة الجمعة من أجل انتشال جثة الغريق من شاطئ بن عودة ببلدية تيبازة، ونقله إلى مستشفى تيجاني هدام.

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شاركا في نصب كمائن واختطاف رجال أعمال مقابل الفدية

إرهابيان بكتيبة “اليمامة” أمام محكمة الجنايات خلال الدورة المقبلة!

مريم. ز

من المرتقب أن تفتح محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء خلال الدورة الجنائية المقبلة، ملفا قضائيا لأحد أخطر الإرهابيين ضمن كتيبة “اليمامة” والمكنى “أبو علي” رفقة متهم آخر يدعى “ب.م”، ومتابعتهما بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، وحيازة سلاح ناري، وذخيرة من الصنف الرابع بدون رخصة، والاختطاف باستعمال العنف لتسديد فدية.

وحسب ما تضمنه ملف المتهمين، فقد تم توقيف المدعو “أبو علي” بعد تسليم نفسه بمركز الأمن الحضري للحميز سنة 2016، واسترجاع أسلحة حربية وذخيرة حية تخصه قام بإخفائها بضواحي منطقة القادرية بولاية البويرة، كانت مخبأة وسط الأحراش من بينها هواتف نقالة وأغراض شخصية قبل أن يسلم نفسه لمصالح الأمن، وهي العملية التي مكنت القوات الأمنية حينها من القضاء على إرهابيين وتدمير عدة مخابئ بالمنطقة.

وكشفت التحريات الأولية بالملف حسب ما اعترف به المتهم أنه التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2006، بعد تجنيده من طرف شقيقه وتلقيه تدريبات على استعمال الأسلحة، أين تنقل سنة 2007 إلى مركز التدريب بالثنية، ثم تعيينه بمنصب أمين المال ضمن سرية “اليمامة”، كما شارك في عدة عمليات إجرامية منها اختطاف مواطنين ورجال أعمال والمطالبة بالفدية التي كانت تحول إلى خزينة الكتيبة، وشارك في عملية رصد مركز المراقبة العسكرية والاشتباك مع عناصر الجيش، ليقتصر نشاطه بعدها في إعادة تهيئة وترميم المخابئ القديمة التي كانت تستعملها الجماعات الإرهابية بعد تدميرها من طرف قوات الجيش.

المتهم صرح أثناء استجوابه بالتحقيقات أنه شارك في عملية نصب كمين لدورية الدرك بمنطقه واد المالح بالبويرة سنة 2014، قبل أن يتعرض لإصابات خطيرة خلال قصف مدفعي لقوات الجيش، واضطر لإجراء عملية جراحية وتولى بعدها مهمة الطبخ والحراسة بمعاقل الجماعات الإرهابية.

يذكر أن المحكمة ستفتح الملف خلال الدورة الجنائية المزمع انطلاقها منتصف شهر سبتمبر المقبل، أين سيخضع المتهمان للمحاكمة عن التهم السالف ذكرها.

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بحضور رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني بن براهم

إطلاق أكبر قافلة تضامنية لفائدة متضرري الحرائق بالبويرة

أحسن حراش

أطلقت السبت، السلطات المحلية لولاية البويرة أكبر قافلة تضامنية لفائدة متضرري الحرائق بدائرة الأخضرية، بحضور رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم الذي أكد بأن الجزائري بقيمه العالية يثبت دوما تضامنه في المحن.

وتم جمع مكونات القافلة التضامنية المشكلة من عدة شاحنات محملة بمختلف الضروريات والمواد الغذائية بمقر دائرة الأخضرية، أين عرف الأخير تواجد مختلف السلطات المحلية و الولائية وكذا الجمعيات المساهمة في العملية، مع حضور رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني نور الدين بن براهم، حيث تم تنظيم هذه القافلة الأكبر من نوعها لفائدة العائلات والمواطنين المتضررين من الحرائق الأخيرة التي مست بلديات الأخضرية معالة والزبربر، وذلك في إطار التكفل بها و تعويضها عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحرائق تخفيفا من معاناتها في مثل هذا الظرف.

وأكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني الذي أدى زيارة الجرحى الحرائق بمستشفى الأخضرية، بأن هذه القافلة التضامنية لدعم متضرري الحرائق لها شقين، الأول شق حكومي تشرف عليه الدولة من خلال المؤسسات الكبيرة التي تقف على إخماد الحرائق و دعم المتضررين و تعويضهم عن الأضرار و عودة الحياة الطبيعية للمنطقة ، والثاني شق شعبي مدني من خلال مساهمة فعاليات المجتمع المدني .

وأبرز ذات المتحدث بأن ما لوحظ خلال هذه العملية هو انسجام وديناميكية تضامن مشتركة بين المجتمع المدني ومكونات المجتمع، واصفا إياها بصورة التعاون القوية التي من شأنها أن تعيد وتبسط الحياة الطبيعية و الرحمة والتكاتف لدى المواطنين، كما أنها من القيم الجزائرية التي يتقاسمها الجزائريون في المحن التي تمر بهم، وهو ما يحسب لشخصية الجزائري في مثل هذه الظروف كما قال.

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تسجيل فائض في التبرعات

قدموا من ولايات شتى.. سيول من المتضامنين تتدفق على توجة

ع. تڤمونت

تحولت منذ الثلاثاء الماضي، قرى بلدية توجة غرب بجاية، إلى محج لفاعلي الخير الذين قدموا من مختلف ولايات الوطن، فرادا وجماعات، لتقديم يد المساعدة والوقوف إلى جانب العائلات المتضررة من محرقة الاثنين، بعيدا عن الأضواء، إلى درجة تسجيل هذه الأخيرة لفائض في التبرعات المتعلقة بالمواد الغذائية، ما جعل الجمعيات المحلية تناشد الخيرين بتعليق ارسال المواد الغذائية، سريعة التلف، إلى المنطقة، خاصة في ظل الأجواء الساخنة التي تشهدها المنطقة، شاكرة في نفس الوقت كل الجزائريين الذين وقفوا إلى جانبهم في هذه المحنة، وهي المشاهد التي ستظل في الأذهان مدى الحياة.

وتوالت في هذا الصدد مواكب الهبات التضامنية على بلدية توجة الأكثر تضررا من الحرائق، الأمر الذي استوجب على الجمعيات المحلية تنظيم نفسها بهدف استقبال هذه التبرعات وتوجيهها لمستحقيها دون اقصاء، مع تخصيص أماكن للتخزين، في حين فضل العديد من المحسنين تقديم مساهماتهم للمتضررين مباشرة، علما أن التبرعات شملت المياه المعدنية والمواد الصيدلية والأفرشة والأغطية والمواد الغذائية وحليب الأطفال وغيرها.

وبالنظر إلى غياب غرف التبريد، أضيف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي، فقد طالب القائمون على توزيع التبرعات، بتفادي ارسال المواد الغذائية سريعة التلف ضمن موكب الهبات التضامنية، مع تسجيل فائض في التبرعات بالعديد من القرى المتضررة، فيما أضحى من المستحسن اليوم تقديم تبرعات من نوع آخر، على غرار مواد البناء، علما أن البلدية تحصي العديد من المنازل المتضررة والتي أضحت اليوم بحاجة إلى ترميم، كما أنه من المستحسن تقديم الخيم للعائلات التي أضحت من دون مأوى بعد احتراق منازلها أو باسكانها إلى غاية إصلاح المنازل المتضررة، في حين يستوجب على المؤسسات تقديم عطلة مدفوعة الأجر لعمالها المتضررين من الحرائق.

وتواصل من جهتها مصالح الولاية، توجيه الاعانات التي يتم تجميعها على مستوى القاعة الزرقاء، وسط مدينة بجاية، باتجاه المناطق المتضررة من الحرائق، فيما علمت “الشروق” عن انطلاق أكبر قافلة تضامنية باتجاه بلدية توجة تحت اشراف مؤسسة ناس الخير تضم ولايات الجزائر وتيزي وزو وسطيف والطارف وقالمة وقسنطينة وعنابة، وهي القافلة المحملة بمواد شبه صيدلانية ومياه وأدوية وأفرشة ومواد غذائية معلبة وغيرها من المستلزمات اليومية التي من المنتظر توزيعها على المتضررين من الحرائق.

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هوياتهم حددت بواسطة اختبارات الحمض النووي

تشييع جنائز عدد من ضحايا حرائق بجاية

ع. تڤمونت

نُقلت، صبيحة الجمعة، جثامين عدد من ضحايا حرائق بحاية، على متن سيارات الإسعاف باتجاه توجة وبني كسيلة في بجاية وباينام بالعاصمة، وسط أجواء جنائزية مهيبة، أغلبهم من عائلة واحدة عاشوا الجحيم، صبيحة يوم الاثنين، بقرية آيث أوصالح بأعالي بلدية توجة.

وخيّم الحداد على قرية آيث أوصالح، التي شهدت توافد أعداد كبيرة من المشيعين من مختلف المناطق، حيث تكفل، صبيحة الجمعة، العديد من المتطوعين، بعملية حفر تسعة قبور بمقبرة القرية لتكون آخر مثوى لخمسة أفراد من عائلة شيبان، على غرار ناصر ووردة وحسينة والطفلين إسلام وآكسل بالإضافة إلى ضحيتين من عائلة زنود، امرأة وابنتها، وكذا فتاتين من عائلة أمقران، فيما تم تشييع جثامين باقي أفراد عائلة زنود بمقبرة باينام بالعاصمة، وحسب الروايات فإن الضحايا الـ16 قد فروا، صبيحة يوم المحرقة، من قرية آيث أوصالح، على متن مركبتين باتجاه الساحل، لكن اللهب كان أسرع خاطفا أرواح الضحايا، بعضهم قدم إلى المنطقة لقضاء بعض الوقت مع العائلة الكبيرة، لكنهم غادروا هذه الدنيا من دون وداع ولا عناق.

وخيم الحزن كذلك بمنطقتي بوداود وبني كسيلة اللتان شيعتا جثماني مراد آيث مخلوف واقدلان مختار إلى مثواهما الأخير بمقبرتي بوداود بتوجة وتيزويار ببني كسيلة، وذلك بعد وصول نتائج اختبار الحمض النووي الذي سمح بتحديد هويات أغلب الضحايا.

وشهدت منطقة بني كسيلة أقصى غرب بجاية، حدادا حزنا على اقدلان مختار، أستاذ العلوم الإسلامية بثانوية أدكار، الذي راح ضحية الحريق الذي شب بغابات بني كسيلة مؤخرا، والذي عرف قيد حياته بصفات حميدة، إذ كان حسب شهادات زملائه صادق الإلقاء وثابت القلب وقرير النفس وسلس التعاطي مع عناصره وموارده وبناء التعلم وحميمي العلاقة مع تلامذته ومحبوبا عندهم ومحترما بين زملائه الأساتذة وكثير الصمت وصلبا في الحق ومناضلا فيما يراه الصواب في أدب راق وذو خلق عال يكابد التعب يوميا من بني كسيلة إلى مدينة أدكار لأداء واجبه.

يشار إلى أنه جرى الأربعاء تشييع، جثامين ثلاثة أفرد من عائلة برشيش، من ضحايا حريق بجاية، ببلدية آيث عيسي التابعة لدائرة بني دولة بولاية تيزي وزو في أجواء مهيبة بحضور السلطات الولائية والأمنية وجمع غفير من المواطنين.

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العثور على جثة مجهولة الهوية بواد علالة بالشلف

م. قورين

فتحت نهار السبت، مصالح الأمن لبلدية تنس تحقيقا حول ظروف وفاة أربعيني عثر عليه جثة مرمية في بركة ماء بمجرى واد علالة بمدخل مدينة تنس.

الضحية حسب مصادر الشروق، عثر عليه أحد الأشخاص وقام بإبلاغ مصالح الأمن التي تدخلت وأمرت بتحويل الجثة إلى مصلحة الطب الشرعي بمستشفى زيعوت يوسف لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة وظروفها.