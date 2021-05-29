أخبار الجزائر ليوم السبت 29 ماي 2021

اكتشاف مذبح سري، هبة طبية لمرضى كوفيد، انتشال جثة غريق

اكتشاف مذبح سري بعين الدفلى

م. المهداوي

تمكنت مصالح أمن ولاية عين الدفلى، ممثلة في الأمن الحضري الأول بعاصمة الولاية، بالتنسيق مع مديرية التجارة، من اكتشاف مذبح غير شرعي بحي “خياط محمد” بمدينة عين الدفلى، كان يستغل من طرف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، أين تم حجز أكثرمن 12 قنطارا من اللحوم البيضاء تبين أنها غير صالحة للاستهلاك البشري بعد معاينتها من طرف الطبيب البيطري.

الكمية المحجوزة تم إتلافها بالتنسيق مع المصالح المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المذبح غير الشرعي، بما فيها غلق محله وتشميعه وحجز المعدات المستعملة فيه.

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الثورة رفضت الزعامة

وصف المخرجُ المعروف بشير درايس مهندسَ مؤتمر الصومام عبان رمضان بـ”زعيم الثورة”، وقال إنه لن يتخلى عن المقاطع التي تتناوله في فيلمه “العربي بن مهيدي” الذي لا يزال موضعَ خلافٍ بينه وبين وزارة المجاهدين.

وإذا كان من حق المخرج الدفاع عن عمله، فإن الأمانة التاريخية تقتضي التوضيح أنّ عبان رمضان من قادة الثورة الكبار ودوره مشهود لكن لا يمكن أن يطلق عليه ولا على غيره من الرفاق وصف “زعيمَ الثورة” كما قال درايس، لأنها تأسست أصلا وعمليّا على مفهوم القيادة الجماعية لتجاوز الأزمة المصاليّة الزعاماتيّة.

وإذا لم يُطلق هذا اللقب على مفجِّريها الستة المعروفين وهم: مصطفى بن بولعيد ومحمد بوضياف وكريم بلقاسم والعربي بن مهيدي ورابح بيطاط وديدوش مراد، ولا على أي فرد من مجموعة الـ22 التاريخية المعروفة، فكيف يحظى بها غيرهم؟ الأولى هو تبجيل رموز ثورتنا جميعا دون تمييز، وعدم التعاطي مع التاريخ وأعلامه بنزعات عرقية أو جهوية.

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هبة طبية لمرضى كوفيد بالطارف!

مكّنت جمعية العلماء المسلمين فرع الطارف، مديرية الصحة والسكان بالولاية من معدات طبية وتجهيزات تنفس موجهة لمرضى المستشفيات، وتحديدا مرضى الكوفيد 19، تمثلت في 36 حقيبة تنفس، حيث تعد هذه الهبة الثانية بعد تلك الأولى التي تم تقديم عشرات الأجهزة والمعدات خلالها، وقد تسلمها نهاية الأسبوع مدير القطاع حاج دادا الذي ثمّن المبادرة التي جاءت في وقتها خاصة مع الظروف الصحية الاستثنائية التي تمرّ بها الولاية، داعيا إلى ضرورة الالتزام بالوقاية من تباعد وارتداء للكمامة لاسيما وأن الفيروس لا يزال حاضرا حتى ولو كانت الوضعية مستقرة بالطارف منذ فترة طويلة.

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التماس أربع سنوات حبسا لأمين المخزن

عمال بشركة “ألطرو” متهمون بسرقة قطع الغيار

إسلام. ب

التمس، الخميس، ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح الابتدائية بسكيكدة، عقوبة السجن النافذ لمدة 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج في حق المتهم الرئيسي “ل. ص”، 41 سنة، بصفته رئيس المخزن المركزي للشركة الجزائرية لأشغال الطرق “ألطرو” الكائن مقرها العام ببلدية حمادي كرومة بسكيكدة، على خلفية متابعته بجنحة اختلاس ممتلكات عمومية، فيما التمست النيابة العامة عقوبة السجن النافذ لمدة عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف دج لأربعة أعوان من مسيّري المخزن، وهذا لوجود أعباء ضد جميع المتهمين حسب النيابة العامة تدعم اتهامهم بالجرم المنسوب إليهم، حيث إن المحضر القضائي لدى معاينته المخازن بتاريخ الفاتح من شهر جانفي 2020، اكتشف على مستوى المخزن المركزي للشركة 18 صندوقا لقطع غيار شاحنات صنف “شاكمان”، أزيل تشميعها الأصلي ولوحظ نقص 120 قطعة من محتوياتها. وأجل النطق بالحكم إلى العاشر من شهر جوان المقبل.

وتعود حيثيات القضية إلى تقدم مسؤول الشركة، بشكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، ضد رئيس المخزن، يتهمه بسرقة قطع غيار، ليأمر وكيل الجمهورية الفرقة الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سكيكدة بفتح تحقيق، فجرى سماع جميع الأطراف، التي لها صلة بالقضية وعلى رأسهم مدير العتاد، الذي أكد أن رئيس المخزن المركزي كان يشرف على تسيير المخزن إلى غاية تسريحه من العمل بتاريخ 19 جانفي 2020 بعد إحالته على لجنة التأديب، وأضاف أن الشركة قامت خلال السنوات التي كان يشغل فيها المتهم، باقتناء شاحنات وقطع غيار، بالإضافة إلى صناديق من أدوات الصيانة، جاءت مغلقة ومشمّعة سلمت إلى رئيس المخزن بموجب وصولات التسليم. ولدى القيام بعملية مراقبة، سجل وجود نقص في محتويات الصناديق.

من جهته، قال دفاع المتهم الرئيسي، إن الصناديق جاءت مشمعة، والمتهم سلمها على حالتها للسائق ولا علاقة له بالقضية، مضيفا أن موكله كان يشغل ذلك المنصب منذ 2005، ليتم تسريحه من العمل سنة 2019 وبعدها أي سنة 2020 تم اكتشاف خروقات ما بين سنتي 2018 و2019 مضيفا أن المتهم كان من المنددين بالفساد. كما طالب دفاع باقي المتهمين ببراءة موكليهم لعدم وجود أدلة تدينهم.

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انتشال جثة غريق بساحل الشلف

م. قورين

تدخلت، السبت، فرقة الغطاسين لانتشال جثة شاب يبلغ من العمر 25 سنة، غرق بشاطئ منطقة الصلصال المحاذي لشاطئ بني حواء مركز، الشاب حسب مصالح الحماية المدنية ينحدر من ولاية البليدة، كان بصدد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في الصيد والسباحة، قبل أن تبتلعه مياه البحر، وبعد انتشاله تم تحويل جثته إلى العيادة المتعددة الخدمات ببني حواء.

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غرق شاب في سد تلسديت بالبويرة

رحاب. ع

لقي شاب، في 19 من العمر، حتفه غرقا في رحلة صيد قادته إلى سد تلسديت، ببلدية بشلول شرق البويرة، وقد استغرقت عملية انتشال جثته من طرف غطاسي الحماية المدنية ما يقارب 4 ساعات. وبحسب مصادرنا، فإن الشاب يقطن بقرية القرة التابعة لبلدية الهاشمية جنوب البويرة، وقد قصد المكان مع أصدقائه للصيد قبل أن يغرق، ومن ثم نقله من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث وتم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.

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الإطاحة بشبكة حاولت إغراق العاصمة بالقنب الهندي

نوارة. ب

تمكنت مصالح أمن الجزائر ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية وادي قريش، من توقيف 5 أشخاص مشتبه فيهم، في قضية الاتجار بالمخدرات القنب الهندي، عرقلة عمل العدالة، التستر عن متهم مبحوث عنه بموجب أوامر قضائية.

حيثيات القضية تعود إلى معلومة مؤكدة تفيد بوجود شخص يخفي كمية من المخدرات بمسكنه العائلي، على إثر ذلك تم استصدار إذن بتفتيش مقر إقامة المشتبه فيه، حيت تم ضبط كمية معتبرة من المخدرات “القنب الهندي” داخل مسكنه العائلي، ليتم تحويل المشتبه فيه للمصلحة لتكملة التحقيق.

التحقيقات المعمقة التي باشرتها الفرقة أكدت على وجود أشخاص آخرين متورطين في القضية، وهذا بناء على تصريحات المشتبه فيه الذي تم توقيفه، مواصلة للتحريات تم توقيف جميع الأشخاص المتورطين في القضية.

العملية أسفرت عن حجز 7 كلغ و85 غ من المخدرات “القنب الهندي”، هاتفي نقال، سيارة سياحية، مبلغ مالي يقدربـ”98180” دج، بعد استكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.

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حجز 10 آلاف قرص مهلوس بالعاصمة

ن. ب

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي للمخدرات بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية، من معالجة قضية حيازة وتخزين المؤثرات العقلية لغرض الترويج غير الشرعي. هذه القضية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة، جاءت على إثر الاستغلال الأمثل لمعلومات تحصلت عليها مصالح الشرطة في هذا الشأن، مفادها وجود أحد الاشخاص يقوم بإخفاء كمية من المؤثرات العقلية، لصالح شخص آخر يتولى تموينها بالجملة، حيث وبعد وضع خطة أمنية محكمة تم توقيف المشتبه فيهما وحجز 10034 قرص من المؤثرات العقلية. بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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برمجة سلسلة من أعماله إلى غاية 10 جوان

السينيماتيك يحتفي بصاحبة رائعة الشيخ بوعمامة

زهية. م

نزولا عند رغبة الجمهور، يواصل السينماتيك عرض وبرمجة فليم هليوبوليس، لجعفر قاسم، في إطار برنامج السينماتيك، الذي يصادف الاحتفال بعدد من المناسبات، منها عيد الأم وعيد الطفل.. ويشمل البرنامج، المنشور على الصفحة الرسمية للسينماتيك، أيضا الاحتفاء بالمخرج الراحل بن أعمر بختي، من خلال برمجة سلسلة من أعماله، على غرار رائعته الشيخ بوعمامة.

وفي إطار هذا البرنامج، سيتم عرض فيلم “الأم”، للمخرج السوري باسل الخطيب، اليوم الأحد، بداية من الواحدة زوالا، و”ريح الأوراس”، لمحمد الأخضر حمينة.

كما سيتم عرض فيلم 143 شارع الصحراء، لحسن فرحاني، بالموازاة مع استمرار عرض فيلم “العشيق”، لعمار السي فضيل.

وفي إطار برنامجه دائما، سطر السينماتيك برنامجا، بمناسبة يوم الطفولة العالمي، حيث يتم عرض ثلاثة أفلام موجهة للأطفال، على غرار الطفل لشارلي شابلين، والجمال والصعلوك، والأسد الملك.

وسيخصص يوم الخميس القادم لتكريم المخرج الراحل بن أعمر بختي، ببرمجة سلسلة من أفلامه إلى غاية 10 جوان المقبل، حيث سيكون جمهور القاعة على موعد مع ملحمة الشيخ بوعمامة، على الساعة الواحدة بعد الظهر يوم الخميس..

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وفاة صاحب أول دار نشر جزائرية بباتنة

طاهر حليسي

توفي، الجمعة، بباتنة المجاهد عمار قرفي المدعو حميد، إثر وعكة صحية طارئة حتمت نقله للمستشفى الجامعي بن فليس بباتنة. والمرحوم عمار قرفي كان أسس أوائل الستينيات من القرن الماضي دار النشر المعروفة “الشهاب”، وهي أول دار نشر تؤسس بالجمهورية الجزائرية، قبل أن يؤسس مطبعة الشهاب، وهي من أوائل المطابع التي تولت نشر الكتاب وتسويقه بالجزائر.

وصدر قبل أشهر كتاب حول حياة المرحوم عمار قرفي ومساره في الكفاحين الوطني والثوري، حمل عنوان “قرفي عمار المدعو حميد. من حرب العصابات الحضرية إلى جبال الولاية الأولى، مسار مجاهد جنتلمان”.

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في انتظار تعيين مجلس أمناء وهيئة إدارية لتسييرها

إطلاق مؤسسة “أبوليوس” لتنظيم جائزة الطاهر وطار للرواية

زهية. م

أطلق كل من الإعلامي رياض وطار وعبد القادر جمعة مؤسسة “أبوليوس”، التي سيكون مقرها مؤقتا بالمكتبة الرئيسة للمطالعة العمومية لبلدية المحمدية.

وتعمل المؤسسة، إضافة إلى المساهمة في تنشيط الحياة الثقافية، على السهر على تنظيم جائزة الطاهر وطار.

وقال عبد القادر جمعية إن المهمة الأساسية للمؤسسة التي أنشئت من أجلها هي تنظيم جائزة الطاهر وطار للرواية، حيث تبين بعد تنظيم طبعتين للجائزة عبر جمعية محلية، أن إطلاق مؤسسة سيساعد بشكل أفضل على تنظيم هذه الجائزة والسعي لتحصيل التمويل اللازم لذلك، حيث دخلت المؤسسة في اتصالات ومفاوضات مع عدد من المؤسسات الاقتصادية والهيئات الرسمية، التي وعدت بتوفير الدعم والرعاية للجائزة، في انتظار ترسيم هذه الوعود، بعد تعيين مجلس أمناء الجائزة، الذي سيكون من بين الأسماء الأدبية والثقافية الوازنة في الساحة، إضافة إلى الهيئة الإدارية التي ستسهر على تنسيق وتسيير أعمال المؤسسة.

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التحضيرات جارية لضمان ظروف مواتية لهم

20662 مترشحا لامتحانات مرحلة التعليم الابتدائي بعين الدفلى

م. المهداوي

تجرى هذه الأيام الاستعدادات حثيثة بولاية عين الدفلى لضمان إجراء امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي لدورة 2021 في ظروف مواتية للمعنيين، وفي هذا السياق أشرف البار مبارك والي عين الدفلى الخميس الأخير على اجتماع بمقر الولاية ضم كل المعنيين بالحدث من مسؤولين ولائيين ورؤساء الدوائر ومديرين تنفيذيين ورؤساء البلديات، حيث شدد على احترام البروتوكول الصحي بالوسط المدرسي، وتوفير النقل المدرسي للمترشحين نحو مراكز الإجراء، إضافة إلى تمكينهم من وجبة إطعام محسنة.

وخلال اللقاء قدم مدير التربية عرضا تضمن كل العمليات التحضيرية والإحصائيات والإجراءات المتعلقة لسير الامتحانات في أحسن الظروف، حيث تم إحصاء 20662 مترشح موزعين على 355 مركز، يؤطرهم 4906 من موظفي القطاع.

من جهته، أكد مسؤول الهيئة التنفيذية على أن أولوية الأولويات تتمثل في التلميذ ووجوب العناية به وتوفير كل ما يحتاج له من دعم معنوي ومادي كضرورة توفير الوجبة المحسنة وتوزيع قارورات المياه المعدنية وتوفير النقل المدرسي، ولوازم التطهير (الكشف الحراري، سائل التعقيم، الصابون السائل… إلخ) مع توفير الكمامات الواقية والحرص على التباعد الاجتماعي، إلى جانب وضع أشرطة لاصقة تحدد المسافة والاتجاه تسهيلا لمهمة التلاميذ المقبلين على هذه الامتحانات المصيرية على مستوى كافة المراكز، معطيا تعليمات لرؤساء الدوائر للشروع في المعاينة الميدانية والوقوف عن كثب على مدى توفر الخدمات الضرورية المختلفة في صدارتها المياه الصالحة للشرب ونظافة دورات المياه وتأطير عمليات التعقيم والتطهير على مستوى المراكز لتمكين المترشحين من إجراء امتحاناتهم في ظروف جيدة.