أخبار الجزائر ليوم السبت 30 جويلية 2022

اكتظاظ في مراكز بريد الشلف نهاية الأسبوع، درك بجاية يعلن الحرب على مافيا الشواطئ

تحديد الـ 13 أكتوبر موعدا لمحاكمة متهمي قضية “بدر العقارية”

ب. يعقوب

حددت النيابة العامة في وهران، تاريخ 13 أكتوبر القادم، كتاريخ أولي لجلسة محاكمة أفراد شركة الترقية العقارية “البدر للسكن الترقوي” الذين يواجهون تهما ثقيلة من نوعها تخص تكوين جمعية أشرار، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.

وبحسب مصادر مؤكدة، فإن شبكة النصب والاحتيال، راح ضحيتها 36 شخصا بينهم مغتربون في دول أوروبية وعربية وإطارات في شركات وإدارات عمومية، كان قاضي التحقيق الغرفة الثانية في محكمة فلاوسن في وهران، باشر تحقيقا مع ثلاثة أشخاص من طاقم الشبكة المفككة، فيما يبقى رئيس الشركة “ب أ ي” من مواليد 1969، بصفته المتهم الرئيس، في حال فرار، ولا يستبعد أنه فرّ إلى الخارج بطريقة غير مشروعة عن طريق البحر، بحيث تم إصدار أمر بالقبض في حقه، بينما تم في 2 فبراير الماضي، توقيف زوجته والقائم بالأعمال المصرفية في الشركة ومحاسب آخر.

وكانت هيئات دفاع المتهمين الموقوفين، رفعت ملتمسات في الأسبوع الأول من شهر رمضان الفائت، بالإفراج المؤقت عن الثلاثة بتوافر ضمانات، إلا أن غرفة الاتهام لمجلس قضاء وهران، رفضت ذلك وقررت تأييد أوامر الحبس المؤقت الصادرة عن قاضي التحقيق، الذي حقق في الملف لمدة تزيد عن 7 شهور، باستدعاء ممثلين عن الضحايا الذين قيدوا شكاوى جماعية أمام المصالح الأمنية في وهران تحت إشراف قضائي، كما استدعى بعض الشهود لإثراء التحقيق في واحدة من أبرز قضايا النصب العقاري في وهران.

قضية النصب المدوية التي حولت حلم حيازة سكنات ترقوية في حي قمبيطا الشعبي في وهران، إلى مأساة بالنسبة إلى عائلات، كانت حققت فيها مصالح الأمن مطولا بموجب تعليمات نيابية، في أعقاب ورود عرائض تخص تعرض أشخاص إلى نصب حقيقي وطلبات بإعادة أموالهم، بعد تسديدهم مبالغ مالية مهمة في السداسي الثاني من سنة 2021، إلى مسؤولي شركة البدر للسكن الترقوي، الذين كانوا يعرضون مخططات وتصاميم سكنات ترقوية راقية من فئتي 3 و4 غرف، قبل أن يكتشفوا أنهم اشتروا وهما، بينما جمع صاحب الشركة “ب أ ي” نحو خمسة ملايير أو ما يزيد عن ذلك، لأن هناك مستندات تؤكد تلقيه 1،5 مليون دينار جزائري من أكثر من 24 ضحية، فيما قبض من آخرين ما بين 1 إلى 1،2 مليون دج.

وتورد المصادر أن قاضي التحقيق اشتغل مطولا حول وجهة الأموال ومن كان يتلقاها نقدا أم عن طريق بنك عمومي في مدينة وهران، إلى جانب طبيعة التسديد والأنشطة التي كانت تمارسها الشركة طيلة الأعوام الماضية.

وأثبتت الأبحاث القضائية، أن الرجل الفار “الرمز اللغز” في ملف الحال، كان يتسلم مبالغ مسبقا بنسبة 35 إلى 50 %، على ثمن العقارات من الضحايا الذين جذبتهم عروض الشركة التي كانت تتخذ من حي قمبيطا على غرار ثلاث شركات محلة أخرى، مقرا لها، بحيث كانت تغري الزبون بتصميم “ماكيطا مشروع سكني”، تقترح مشروعا سكنيا بستة طوابق ولا في الأحلام تصور سكنات مجهزة بأحدث أنواع الرخام والأبواب والشرفات، وهو ما أغرى الزبائن الذين جاؤوا من كل جهة للانخراط في العرض “الصوري”.

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تفكيك شبكة لتزوير الأوراق النقدية بتيزي وزو

رانية. م

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو، بوضع ثلاث اشخاص رهن الحبس الاحتياطي، عن تهم عدة، بعد الاطاحة بهم في قضية تزوير أوراق نقدية من فئة 2000 دج وطرحها للتداول، حيث مكنت العملية النوعية من استعادة مبلغ مالي هام، إلى جانب العتاد المستعمل في عمليات التزوير.

القضية حسب ما ورد في البيان الصادر عن خلية الإعلام والعلاقات العامة لدى أمن ولاية تيزي وزو، تتمثل في معلومات واردة لدى عناصر الفرقة الجنائية التابعة للشرطة القضائية بأمن ولاية تيزي وزو، مفادها تداول أوراق نقدية مزورة وسط مدينة تيزي وزو من فئة 2000دج.

وإثر المعلومات المتلقاة من طرفها، باشرت ذات المصالح عمليات البحث والتحري التي مكنتها من تحديد هوية المتورطين المتراوحة أعمارهم ما بين 30 و43 سنة، منحدرون من ولاية تيزي وزو، وقد مكنت العملية من تفكيك هذه الشبكة التي تخصصت في تزوير الأوراق النقدية ذات السعر الوطني، وبيعها الى جانب طرحها للتداول، واستعادت خلالها ذات المصالح مبلغا ماليا هاما من الأوراق النقدية المزورة والمقدرة بما لا يقل عن 24.8 مليون سنتيم، حجز العتاد والآلات الرقمية المستعملة في عمليات التزوير، وثائق إدارية مزورة، إلى جانب مبلغ مالي من عائدات بيع وطرح الأوراق المزورة للتداول في السوق المحلية والذي قدرته الجهات المعنية بـقرابة 14 مليون سنتيم.

المتهمون وبعد التحقيق معهم، أحيلوا على العدالة، حيث أمر وكيل الجمهورية بوضعهم رهن الحبس الاحتياطي عن تهم تكوين جمعية اشرار لغرض الإعداد لجناية، جناية تزوير أوراق نقدية، جناية إصدار وتوزيع وبيع أوراق نقدية.

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انتشال جثة غريق بشاطئ في سكيكدة

إسلام. ب

انتشل، مساء الجمعة، مواطنون جثة غريق، يبلغ من العمر54 سنة، ينحدر من قرية ديار الزيتون ببلدية عزابة، وذلك على بعد 4 كلم من شاطئ قرباز رقم 4 التابع لبلدية جندل سعدي محمد في سكيكدة، وهو شاطئ ممنوع للسباحة وغير محروس بقرار ولائي، ليتم نقل جثته من طرف أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بن عزز إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد دندان بعزابة، فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا معمقا لكشف ملابسات هذه الحادثة الأليمة. للإشارة، فإن ذات المصالح الولائية منعت السباحة في 43 شاطئا بسكيكدة، واتخذت هذا القرار بسبب غياب الأمن إضافة إلى نقص التهيئة والتلوث، وعدم وجود الحراسة الأمنية، وحذرت المصطافين وخاصة الأطفال من السباحة في الشواطئ غير المحروسة والوديان والبرك المائية في فصل الصيف. وذلك لتفادي أي خطر قد يلحق بهم. ويلجأ كثير منهم إلى السباحة في الشواطئ غير المحروسة بسبب ما تعرفه الشواطئ المحروسة البالغ عددها 30 شاطئا من ضغط وإقبال كبير من داخل وخارج الولاية.

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وفاة أربعة أطفال غرقا في سد بسوق أهراس

صبرينة

فاجعة أليمة ألمت بعائلتي بن بارش ومساترية القاطنتين ببلدية مداوروش ولاية سوق هراس، بعد فقدانها أربعة أطفال في عمر الزهور، لقوا حتفهم غرقا في سد واد ملاق ببلدية واد الكبريت التي تبعد عن مقر عاصمة الولاية حوالي 100 كلم، مساء الخميس الماضي. الأطفال الأربعة ضحايا الحادثة الأليمة هم بنتان وولدان تتراوح أعمارهم ما بين 8 و12 سنة قصدوا السد في رحلة عائلية. وبحسب ما علم من مصادر مقربة من محيط العائلة، فإن الأطفال الأربعة القاطنين ببلدية مداوروش كانوا في زيارة عائلية إلى بيت جدهم الواقع بقرب السد، أين قرر أحد أفراد العائلة أخذهم في رحلة للاستمتاع على ضفاف سد ولجة واد ملاق، وبعد مدة قصيرة اختفى الأطفال الأربعة بمجرد دخولهم مياه السد.

وتنقل أفراد الدرك الوطني مرفقين بعناصر الحماية المدنية من الوحدة الثانوية لمداوروش وأيضا وحدة سدراته مع تسخير 8 غطاسين من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بسوق أهراس في عملية البحث، أين تم انتشال 3 ضحايا في ساعة متأخرة من ليلة يوم الخميس إلى الجمعة، فيما تواصلت العملية إلى غاية انتشال جثة الضحية الرابعة صبيحة يوم الجمعة، بعد الاستنجاد بغطاسي الحماية المدنية للولايات المجاورة على غرار تبسة أم البواقي وقالمة، وقد وقف المسؤول الأول عن الولاية شخصيا على ظروف عملية البحث مع حرصه على تسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، وقد تم تحويل جثث الضحايا إلى مستشفى مداوروش فيما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث الأليم، الذي خلّف حالة من الحزن والأسى وسط كل سكان المنطقة، وعائلات الضحايا، الذين انهاروا جرّاء هذه المأساة، خلال تشييع جثامين الضحايا إلى مثواهم الأخير. وإثر ذلك جددت مصالح مديرية الحماية المدنية دعوتها للأولياء، من أجل الحرص على مراقبة سلوكات أطفالهم ومنعهم من التوجه للسباحة في البرك والمسطحات المائية والسدود، التي تتسبب في وفاتهم غرقا، خاصة وأن ولاية سوق أهراس، أحصت منذ مطلع السنة الجارية غرق العديد من الأشخاص في مكياه السدود والمجمعات المائية.

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إصابة 03 أشخاص بالرصاص في حفل زفاف بخنشلة

مامن. ط

أصيب، مساء أول أمس، 03 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة من العمر بالرصاص، في حفل زفاف أقيم بوسط مدينة المحمل، شرق ولاية خنشلة، جراء الاستعمال العشوائي للأسلحة النارية، في موكب حفل الزفاف، وقد تم نقل الضحايا إلى العيادة المتعددة الخدمات الصحية بالمحمل، قبل تحويل جريحان منهم، إلى مصلحة الاستعجالات الطبية، بمستشفى احمد بن بلة، بمدينة خنشلة، للتكفل بحالتهما بعد إصابتهما في مناطق حساسة على مستوى الوجه. وفور وقوع الحادثة التي خلّفت حالة استنفار قصوى وسط أهل العروسين، وكادت أن تحوّل حفل الزفاف إلى مأتم، تدخلت مصالح الأمن وباشرت تحرياتها وتحقيقاتها في الحادثة، حيث قامت بتوقيف المتسبب فيها وحجز بندقية الصيد المستعملة في إطلاق البارود. وتعرف أعراس وحفلات الزفاف عبر مختلف الولايات انتشار ظاهرة الاستعمال العشوائي لبنادق الصيد، التي تدخل ضمن عادات وتقاليد العديد من العائلات، ما يتسبب سنويا في سقوط قتلى وجرحى.

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حجز 60 ألف كبسولة مهلوسة ببسكرة

م. ع

تمكنت، مؤخرا، وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة، وفي عملية نوعية تمت بتراب بلدية لوطاية شمالي الولاية، من حجز 60 ألف قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، كانت محملة في شاحنة مقطورة، كانت تسير خلف سيارة سياحية بمثابة دليل وكشّاف للطريق، وتم التفطن لعملية نقل هذه الكمية المعتبرة من المهلوسات، ومن ثم حجزها وتوقيف اثنين من المشتبه في تورطهم في هذه العملية، مع حجز السيارة والشاحنة المستعملتين في عملية نقل وتهريب هذه السموم. وبعد عملية الحجز والتوقيف وإتمام الإجراءات القانونية سيتم لاحقا تحويل الموقوفين ( 38 و44 سنة) أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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“عدل” تضيف مزيدا من الغموض على موقع 2600 و1000 مسكن ببوعينان

فيصل. ن

أعلنت وكالة “عدل”، عن تنصيب مؤسسات إنجاز لاستكمال الأشغال المتبقية في عدد من المجمعات بموقعي 2600 و1000 مسكن بالمدينة الجديدة بوعينان بولاية البليدة، مع تسليم موقع 1100 مسكن.

وقالت الوكالة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية فايس بوك، إنه “تنفيذا لتعليمات وزير السكن المدير العام للوكالة، الرامية إلى متابعة مشاريع صيغة البيع بالإيجار، وقف المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع على عدد من مشاريع سكنات صيغة البيع بالإيجار بالمدينة الجديدة بوعينان، رفقة المديرة العامة لذات المدينة من أجل تذليل العراقيل التي تعترض تقدم الأشغال وإيجاد حلول فعلية من أجل تسليم السكنات المنتهية في أجل قريب”.

وأوضحت الوكالة أنه “تم تنصيب مؤسسات إنجاز لاستكمال أشغال الطريق الرئيسي في ظرف قياسي بموقع 1000 مسكن، التي هي على عاتق المدينة الجديدة بوعينان”، كما تمت “معاينة شبكات الربط بالكهرباء والغاز والماء بالعمارات 25، 26 و29،30 بكل من الموقعين 2600 + 1000 من أجل تسليمهما لمستحقيها”.

وأحدث البرنامج الذي قدمته الوكالة حالة غضب للمكتتبين المحولين إلى المجمع 27، بعدما تم إقصاؤهم من المعاينة الميدانية لإطارات الوكالة، وعدم التطرق إليه أصلا في البيان الذي نشرته “عدل”، رغم أن المكتتبين من أوائل المسجلين على المستوى الوطني /رقمهم الكرونولوجي أقل من 10000 / ورغم ذلك لم يستلموا سكناتهم بعد مرور سنتين من بداية التسليم الجزئي للموقع.

وتجنبت الوكالة الإشارة إلى المشكل الكبير الذي يعرفه المجمع 27، الذي تحاصره كميات هائلة من الأتربة حيث تم تقديرها بمليون متر مكعب، وتعطل عملية نقل الأتربة تلك إلى المفرغات.

ولا يُعلم لحد الساعة السبب الذي جعل الوكالة تتجنب الحديث عن المجمع 27، الذي تحول إلى لغز، ويطرح أكثر من علامة استفهام لدى المكتتبين الذين وجدوا أنفسهم ضحايا، وطول مدة الانتظار، وكثرة الوعود التي كانت تطلقها وكالة “عدل”، ثم غلق باب التواصل معهم نهائيا.

وأكد المكتتبون المحولون للمجمع 27 في تصريحات لـ”الشروق”، أنه نتيجة لهذا الوضع المتأزم وعدم إيجاد حل نهائي، قرروا إخطار مصالح رئاسة الجمهورية بوضعيتهم ثم مقاضاة وكالة “عدل” بسبب التملص من التزاماتها بمنحهم السكن، وخيَروا الوكالة إما منحهم سكنا في ذات المجمع، أو تحويلهم الفوري إلى مواقع أخرى كما فعلت بطريقة “سرية” مع عدد محدود من المكتتبين، أو الدخول في إضراب عن الطعام بمعية عائلاتهم قبالة وزارة السكن.

فيما اشتكى المستفيدون الآخرون، من الوضعية المزرية التي أل إليها الموقع نتيجة لتصدع الطرقات وحالة قنوات صرف المياه الصحي، وغياب التهيئة، وأكدوا على ضرورة وفاء “عدل” بالتزاماتها وهم الذين يدفعون الإيجار، وأعباء الخدمات التي لا أثر لها على أرض الواقع.

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مقتل شيخ بطلق ناري في عرس بباتنة

ط. حليسي

تحوّل عرس زفاف ببلدية رأس العيون، الواقعة غرب ولاية باتنة إلى مأتم حقيقي، ومأساة حقيقة، بعد أن تسببت ألعاب البارود المصاحبة للأفراح إلى كارثة قبل إخراج العروس من بيت أهلها. وبحسب معلومات أولية، فإن الحادثة وقعت في عرس بمنطقة رأس الواد، بينما كان شخص يسند بندقية إلى حجره، فانطلق عيار طائش بطريقة مفاجئة جراء خلل في السلاح ودون تدخل من حامله ما خلف إصابة شيخ 74 سنة من أصحاب العرس، تم دفنه مساء الجمعة، فيما أصيب شخصان آخران من عائلتين أخريين بجروح متفاوتة حتمت نقلهما للعلاج بالمستشفى.

وتسود بمنطقة رأس العيون وباقي بلديات الولاية عادة إطلاق البارود بطريقة مبالغ فيها وعشوائية، سببت عدة كوارث إنسانية وعائلية، جراء انتشار الجمعيات وبترخيص من السلطات التي تلجأ لفرق البارود في الاحتفالات الرسمية، في الوقت الذي يطالب فيه السكان بمنع هذا النشاط العنيف والمفزع للأطفال والشيوخ والنساء والمخلف لأعراض فقدان السمع حسب مختصين.

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تفكيك شبكة وطنية لنقل المخدرات من الحدود الغربية

حسناء. ب

تمكنت مصالح الأمن بالبليدة من تفكيك شبكة وطنية تختص في نقل والاتجار بالمخدرات انطلاقا من الحدود مع الملكة المغربية وإدخالها وترويجها بإقليم ولاية البليدة، مكونة من ستة أشخاص اعمارهم بين 37 و55 سنة ينحدرون من ولايات البليدة والجزائر العاصمة ووهران وعين تيموشنت ومعسكر. ويجري التحقيق بغرفة الاتهام على مستوى محكمة البليدة مع أفراد شبكة وطنية تنقل المخدرات من الحدود الغربية وصولا الى البليدة أين يتم تخزيها وتوزيعها والمتاجرة بها، توقيف المتورطين يعود لمعلومات وردت الجهات الأمنية بنشاط المجموعة الإجرامية، وبعد تكثيف التحريات تم تحديد هوية احد عناصر الشبكة ويتعلق الأمر بخمسيني يقطن ببلدية الرغاية في العاصمة، يستخدم سيارته الشخصية من نوع رونو داسيا في نقل السموم انطلاقا من مدينة وهران نحو البليدة عبر الطريق السيار شرق غرب.

عملية ترصد المشتبه فيه مكنت من توقيفه رفقه شريكه المنحدر من ولاية عين تيموشنت على مستوى منطقة ديار البحري ببني مراد شمال البليدة فيما تمكن شريكهما الثالث من الفرار راجلا بين أزقة الحي الضيقة، وبعد تفتيش الصندوق الخلفي للمركبة عثر على حقيبة ظهر رياضية بها مادة مخدرات من صنف القنب الهندي وزنها عشرون كيلوغراما. وفي اليوم الموالي، تم توقيف المشتبه فيه الفار على مستوى المحطة البرية لنقل المسافرين بالشلف، ومواصلة للتحقيق تم الحصول على كشوفات المكالمات الواردة والصادرة مع تحديد مواقع الاتصال وكذا هوية أصحاب الأرقام الهاتفية لجميع الأرقام التي كان يستخدمها عناصر الشبكة، وكشفت التحقيقات أن أحد المتورطين كان يقدم نفسه على أنه متقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي، وهو من تولى مهمة البحث عن أفراد ينشطون في ميدان تجارة المخدرات وتشكيل الشبكة الإجرامية، كما تبين أن من بين المتهمين شرطيا سابقا مفصولا من سلك الأمن الوطني، واتضح أن المتورطين نقلوا شحنتين على التوالي من غرب البلاد نحو البليدة.

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درك بجاية يعلن الحرب على مافيا الشواطئ

ع. تڤمونت

نظم الخميس، درك بجاية مداهمة مست شواطئ بوليماط وساكت غرب مدينة بجاية، وذلك بهدف تحرير هذه الشواطئ من فبضة محتليها وبطريقة غير شرعية. وأسفرت العملية عن حجز مظلات شمسية وكراسي وطاولات، قام أصحابها بنصبها والاستيلاء على مساحات من الشواطئ بطريقة غير شرعية، أين تم تسليمها بواسطة وصل استلام إلى رئيس حظيرة بلدية بجاية، كما تم خلال هذه المداهمة إيقاف أشخاص من أجل استغلال مواقف للسيارات من دون رخصة على مستوى شاطئي بوليماط والساكت.

وتأتي هذه العملية بعد سلسلة الخرجات الميدانية التي قام بها أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة موسم الاصطياف عبر كافة شواطئ الولاية التي تسهر على تأمين موسم الاصطياف ومحاربة استغلال الشواطئ التي تظل رغم التجاوزات مجانية.

وفرض مذ بداية موسم الاصطياف ما يطلق عليهم بـ”مافيا الشواطئ” قبضتهم على جل شواطئ الولاية، المسموحة منها للسباحة وحتى غير المحروسة، وذلك من خلال احتلال الشواطئ طولا وعرضا بمعداتهم التي يفرضونها على قاصدي الشواطئ بأسعار خيالية يضاف إليها غرامة ركن السيارة التي ارتفعت هي الأخرى بأغلب شواطئ الولاية والأماكن العامة إلى 200 دينار.

ودفعت هذه الوضعية العديد من العائلات لهجرة الشواطئ المحروسة باتجاه الشواطئ غير المحروسة وذلك بحثا عن الراحة وكذا هروبا من المنطق الذي فرضه بعض الأشخاص على شواطئ مسموحة للسباحة، لكنها أضحت وكأنها ملكية خاصة، يأتي هذا رغم الخطر الذي يترصد أرواح الأبرياء الذين لا ناقة لهم في هذه المعادلة وولا جمل.

ورغم الحرب المعلنة على محتلي الشواطئ المخالفين للقانون إلا أن الوضع لن يتغير- حسب العديد من المواطنين- إلا بوضع حد لظاهرة احتلال الشواطئ من قبل بعض الأشخاص بشمسياتهم وخيمهم وطاولاتهم التي يتم “زرعها” على طول الشواطئ بطريقة يتندى لها الجبين الأمر الذي يحرم المصطافين من تنصيب شمسياتهم ليجبروا بذلك على كراء شمسية رغم امتلاكهم للعتاد اللازم، إذ كان من المفترض عرض هذه الخدمات على المصطافين عند مداخل الشواطئ وليس باحتلال هذه الأخيرة.

وأمام تكرار نفس السيناريو والمعاناة مع حلول كل موسم اصطياف فقد حان الوقت للتفكير في تحويل تسيير الشواطئ من البلديات إلى مديريات السياحة، بالنظر إلى الفشل المتكرر في تسيير هذا الملف الأمر الذي أثر سلبا على نفسية العائلات التي افتقدت إلى الراحة حتى خلال عطلتها السنوية.

ويترقب المتضررين من هذه الوضعية موعد تعميم مثل هذه المداهمات وبشكل مستمر على باقي شواطئ الولاية من شرقها إلى غربها وبالتالي حماية جيوب المصطافين من “السرقة المرخصة” يأتي هذا رغم تواجد متصرفين ومراكز أمنية بكل الشواطئ المسموحة للسباحة.

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استعراضات بهلوانية وعروض فلكلورية من مختلف المناطق تصنع الفرحة والفرجة بباتنة

طاهر حليسي

عاش، ليلة الأربعاء، شارع الاستقلال، المعروف باسم طريق بسكرة، بباتنة، أجواء مبهرة، استمتع فيها الجمهور الباتني الذي غصت به الطرقات، بالاستعراض الفني ذي الطابع الكرنفالي، تعرف فيه الحضور من عائلات ونساء وأطفال على مختلف الطبوع الفولكلورية، التي تفننت في تقديمها فرق من منطقة القبائل والأوراس والهقار، والعاصمة “الزرنة”، وسيدي بلعباس “رقصة العلاوي”، احتفاء بالتراث الجزائري المتوحد على وقع زغاريد النسوة، المصطفات لمشاهدة العرض الذي استغرق أكثر من ساعة ونصف. وكانت الفرقة النحاسية للحماية المدنية قدمت النشيد الوطني، قبل أن يتقدم مجسم منجنيق صنعه الفنان سعيد بركان، الطريق، مفسحا المجال لفرقة من المشاة والخيالة الرومان، بأزياء عسكرية ودروع جهزها ذات الفنان، لإطلاق فكرة المهرجان، حيث أطلق المنجنيق رزما من الحلوى على الحاضرين، برسالة رمزية، هي إشاعة السلام من أداة الحرب، في كنف الفن والتراث والفنون.. وهي الفكرة التي استحسنها الحضور، من وفود رسمية يتقدمها والي الولاية وعامة الحضور.

وتضمن الحفل لوحات شبابية، مثل عرض بهلواني وموكب دراجات نارية وسيارات قديمة الطراز، أثارت فضول المشاركين، الذين تفاعلوا مع طلقات البارود بين فترة وأخرى. وصنع الكرنفال الذي سار بطريقة عفوية نقطة ارتكاز لمبرمجي المهرجان، بالنظر إلى الإقبال الكثيف للجمهور على التقاط الصور مع المستعرضين بطرق حميمية، صنعت أجواء عرس حقيقي في وسط مدينة باتنة.

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ماسينيسا: سأقدم أغنية ديو مع ميليسا القبائلية بمقاطع باللغة الإسبانية قريبا

طاهر حليسي

قال الفنان علي شيبان، المعروف باسم ماسينيسا، وهو واحد من أعمدة الغناء الشاوي، إنه سيقدم أغنيتين جديدتين، في السهرة الأولى لمهرجان تيمقاد الدولي، ضمن ريبرتواره الغنائي، المتضمن 6 أغنيات، معربا عن سعادته بالعودة لركح ثاموقادي، بعد غيابه عنه في آخر دورة.

وكشف الفنان ذو الخامة اللطيفة عن مشروع أغنية ثنائية مع المطربة القبائلية ميليسا، في الأيام القادمة، حيث سيتم تسجيل الأغنية الدويتو، مع تضمينها مقاطع باللغة الإسبانية في تكرار لتجربته السابقة في أداء أغان باللغتين الفرنسية والإنجليزية، حيث لم يستبعد إنتاج أغان كاملة باللغة الإنجليزية إذا لزم الأمر، مفسرا ذلك: “التطور قد يجبرني على فعل ذلك، لتوصيل الألحان الشاوية للعالمية، بالنظر للوضعية التي تحتلها هذه اللغة اليوم”.

وبخصوص الطرق الإبداعية التي يعتمدها ماسينيسا، أعرب الفنان الشغوف بالركح: “صدقني، أقوم أحيانا بخرجات جبلية رفقة الأصدقاء، للغناء في جلسات حميمية في الغابات، للغناء والفرح، وفي كثير من تلك الجلسات تأتيني أفكار إبداعية تخص بعض الألحان التي أسارع إلى تسجيلها في الهاتف النقال حتى لا تضيع، تماما كما يدون الكاتب الجمل الإبداعية في خالات الإلهام، وهي التي قد لا تتكرر، أو تضيع”.

وعن واقع الأغنية الشاوية التي توهجت في وقت من الأوقات قبل أن تتراجع، فسر صاحب رائعة “أرشلنتمزي” أو “الزواح المبكر”، بالقول: “بالنسبة لجيلي، كنا أكثر تفتحا على الموسيقى العالمية، فنستمع للبينك فلويد والرولينغ ستون ولاد زبلين.. هذا ما كان سببا في إنتاج ألحان موسيقية مدروسة. فالفنان المنغلق عن التيارات الفنية والكلاسيكية السائدة لا يمكنه أن يبدع، والأمر يشبه الكتابة، فمن لا يقرأ كثيرا لن يكتب. لذا، فانغلاق الجيل الحالي على التجارب الفنية سبب من أسباب تراجع الأغنية الشاوية النمطية”.

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في حادثة هي الأولى من نوعها منذ تأسيسه عام 1969

السهرة توقفت، الوزيرة والوالي ينسحبان وشعارات غاضبة في المدرجات

طاهر حليسي

تحوّلت السهرة الافتتاحية للطبعة الثانية والأربعين للمهرجان الثقافي الدولي بتيمقاد، التي أشرفت وزيرة الثقافة، صورية مولوجي، على افتتاحها بحضور والي ولاية باتنة، توفيق مزهود، إلى كابوس أسود، رغم كل المؤشرات الكاملة لنجاحها للعدد الغفير للجماهير التي غضت بها مدرجات المسرح الأثري المكرر المتسع لـ 12.000 متفرج أغلبهم شبان وعدد هائل من العائلات الباتنية والقادمة من ولايات مجاورة، بعد تحديد سعر تذاكر الدخول بمبلغ 300 دج.

وبعد ساعة ونصف من الافتتاح الذي استهل بعرض “تحويسة ديزاد”، الذي أخرجه المسرحي فوزي بن إبراهيم، ليقدم اللوحات والطبوع الغنائية، مرفقة برقصات كوريغرافية وألبسة تقليدية معصرنة، اتضح قبل تمام العرض طروء مشكلات تقنية في أجهزة الصوت، قبل أن يكتمل الخلل التقني الكامل، ما أسفر عن توقف الحفل، واستحالة المواصلة للعذر التقني القاهر.

وعقب اطلاع الوالي والوزيرة انسحب المسؤولون مع وفودهم المرافقة من المهرجان، وأدى ذلك بعد ساعة من التوقف إلى انسحاب الجماهير الغفيرة، بعد أن رددت مجموعات شبانية حضرت على ما يبدو خصيصا لمتابعة فناني الراب “فلان”، و”أمسي أرتيزان” وماسينيسا وياسمين عماري وعبد الحميد بلبش، مرددين شعارات ساخطة على العطب “بهدلتو بينا”، ورغم توقف الحفل في المنتصف، فقد رغب عدد من الشبان التقاط صور مع عدد من النجوم الذين أخرجوا بصعوبة نظرا للتوافد الكبير للشبان.

وفيما اعتذرت المحافظة عن الخلل الذي وصفته بأنه واقع خارج نطاقها، ونفت مؤسسة سونلغاز أي خلل في طاقة التموين بالكهرباء، في حين يعتقد أن الخلل راجع لتماس كهربائي في أنظمة الصوت أو بالمكبرات، بعد تأكيد عدد من الأعوان تشمم رائحة حريق لحظات قبل العطب، ما دفع بالعديد للتساؤل عن نوعية هذه التجهيزات والمؤسسة التي جلبتها، في انتظار تلقي المحافظة لتقرير مصالح الحماية المدنية وأجهزة الأمن لتحديد مكمن الخلل لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وفي انتظار ذلك، تعد الحادثة الأولى من نوعها في تاريخ أعرق وأقدم مهرجان جزائري انطلق على يد مجموعة من مثقفي الولاية عام 1969، وعاد عام 1989 بعد سنوات من التوقف.

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ماسينيسا يبدع وياسمين عماري تمتع والجمهور يغني بدل موح ميلانو

ح. ط

حققت السهرة الافتتاحية لمهرجان تيمقاد الدولي، أجواء خيالية، بحضور قياسي تجاوز عتبة 10.000 شخص، لم ينقطعوا عن صنع الفرجة عبر المدرجات التي تحولت لملعب، على وقع أضواء الهواتف النقالة وحتى الشماريخ.

وافتتح الفنان ماسينيسا السهرة بأغانيه المعروفة التي صنعت منه رقما أساسيا في الغناء الشاوي، مستعرضا قدراته الصوتية عبر مواويل جبلية زادها روعة استخدامه الناي ضمن الجوق، خاصة في رائعته “أرشلنتمزي”، التي لحنت بطريقة بديعة، ليترك مكانه للفنانة نعيمة الدزيرية التي أتحفت الجمهور الشبابي والعائلي بأغان عاصمية معروفة، مثل “مازالني على ديداني” و”الحب كواني”، فيما تألقت المطربة اللبنانية خريجة برنامج ستار أكاديمي بأداء وصلات من الفن الشرقي واللبناني في أجواء مميزة أثارت إعجابها أمام الجمهور الغفير.

وتفاعل الجمهور مع الرقصات العيساوية عبر فرقة قسنطينة التي أدت مقطوعات من التراث الروحي والصوفي، قبل أن يستريح مع فاصل كوميدي للفنان الباتني عصام أخنوش.

وبلغ الحفل ذروة التناغم في الفقرة الأخيرة عبر ياسمين عماري، التي أدت بعض أغانيها المعروفة، مثل “لنرقص على وقع الراي”، وأغنية راقصة على نغم الديوان القريب من القناوي، ثم تلاها الفنان الزنقاوي موح ميلانو الذي صعد الجمهور معه إلى تمام الاندماج عبر أغانيه التي حققت متابعات مليونية، وحققت شهرة في الجوار المغاربي والعربي، خاصة أغنية ماشافوهاش، وكوكبة من الأغنيات التي رددها الجمهور معه طيلة فقرته، قبل أن يصعد فنان الراب الشهير ابن سوق أهراس المشهد الاحتفالي بأغان شهيرة، من بينها “قلوك”، التي حققت متابعة فاقت 85 مليون مشاهدة عبر اليوتوب.

وقد أقدم المهرجان في لفتة مميزة على تكريم أحد أعمدة الشعبي في الجزائر، الشيخ اعمر الزاهي.

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انقطاع الماء يُخرج سكان عدة أحياء للاحتجاج ببشار

ن. مازري

لمدة تفاوتت بين أسبوع، وعشرة أيام غاب فيها الماء عن حنفيات عدة أحياء بعاصمة الولاية بشار، وبشار الجديد، كانت كافية لخروج عدد كبير من المواطنين إلى الشارع، مستعملين الأخشاب، والحجارة، والعجلات المطاطية، وذلك للتعبير عن غضبهم، وعن نفاذ صبرهم تجاه معاناة، لازالت مستمرة منذ بداية هذه الصائفة التي لازالت تُميزتها حرارة جد مرتفعة، واقع لم يترك لهؤلاء السكان، من وسيلة للتعبير عن سخطهم وغضبهم، سوى الخروج إلى الشارع، وشل حركة المرور وقطع الطرقات، ومداخل محورية بأحيائهم، وهو التصرف الذي وصفه الكثير من المحتجين، باللغة الوحيدة التي بات المسؤولون ببشار يفهمونها، في حين أكد آخرون من المحتجين الغاضبين، بأن عدم وفاء المسؤولين بوعودهم التي سبق وأن وعدوا بها سكان مدينة بشار بعد تدشين مياه بوسير، فرض عليهم حتمية اللجوء إلى تصعيد لغة هذه الإحتجاجات التي وصفها المحتجون، بالشرعية، والسلمية، بالنظر إلى حجم المبالغ المالية الكبيرة التي صُرفت على إنجاز هذا المشروع الضخم، الذي لم يرق حسب شهادات المحتجين، إلى خانة رضى المواطن البشاري.

وفي ظل هذه الأوضاع التي لازالت تداعياتها على صفيح ساخن، أفاد الكثير من سكان الأحياء المحتجين، بأن كل التبريرات التي لازال المسؤولون ببشار، بمن فيهم القائمون على تسيير الجزائرية للمياه، يجعلون منها شماعة يُعلقون عليها تبريراتهم، لم تعد تشفع لهم أمام غضب سكان أحياء بشار، وأمام غياب الماء عن حنفياتههم، بل كانت كافية لخروج هؤلاء السكان للتعبير عن غضبهم، وعن ما وصفوه بنفاذ صبرهم تجاه معاناتهم مع الإنقطاعات التي طال أمدها في عز الصيف، معاناة أكد هؤلاء المحتجون، بأنها باتت تتطلب تدخل وزارة الموارد المائية والأمن المائي، مذكرين بتصريحات أمينها العام طه دربال، الذي سبق له، أن وقف على بداية ضخ مياه بوسير خلال زيارته أول شهر جويلية الجاري، وأكد على أن الدولة وفرت كل الإمكانيات المادية للمشروع، من أجل وضع حد، وبصفة نهائية لمعاناة سكان بشار مع أزمة الماء، وبتصريحات والي بشار الذي سبق له أن صرح في عديد المناسبات، بأن سكان بشار على موعد مع توزيع مياه عذبة بكميات كافية، وبصفة منتظمة، معطيات يٌضيف السكان المحتجون، بأن وعودها لم تُجسد إلى غاية يومنا هذا.

وفي ظل هذه الأوضاع أفاد الكثير من سكان أحياء مدينة بشار، بأن الاحتجاجات كانت منتظرة، بالنظر للبرمجة التي لم تعد محترمة من قبل القائمين على عملية التوزيع التي لازال مسيروها، بين مطرقة إصلاح التسربات المتكررة، والتي تكاد تكون يوميا، بنقاط مُختلفة بالقناة الرئيسية الناقلة لمياه بوسير، وسندان زيادة الطلب على الماء من قبل معظم سكان الأحياء، يضيف المحتجون الذين أفادوا بأنها لم تعد تحرج السلطات المحلية، التي ظلت بدورها، عاجزة أمام تلك التسربات التي لم تخفها مؤسسة الجزائرية للمياه، بل كشفتها عبر موقعها الرسمي، حيث أكدت أن حوالي ستة تسربات مائية مشفوعة بالصور، تم تسجيلها على قناة بوسير الرئيسية التي تم تدشينها مؤخرا، واقع جعل الكثير من المحتجين، يتساءلون عن نوعية القنوات التي استعملت خلال إنجاز المشروع، وعن المقاييس التي تم تدوينها بدفتر الشروط، وعن المتابعة التقنية طيلة عملية الإنجاز، لتبقى بذلك مطالب المحتجين، متمثلة في تدخل عاجل من قبل الوزارة الوصية، من أجل إيجاد حل عاجل وللوقوف على الأسباب التي لازالت تؤدي إلى تلك التسربات، والتي باتت تفرض توقفا حتميا لعملية ضخ المياه من بوسير، باتجاه مدينة بشار التي لازالت تنتظر تجسيد مشاريع إنجاز خزانات من شأنها تأمين حاجة السكان من المياه الصالحة للشرب، لمدة أدناها ثلاثة أيام على الأقل، وهي المدة التي من شأنها أن توفر وقتا كاملا لعملية الإصلاح دون انقطاع الماء عن أحياء بشار.

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الإطاحة بمهربين دوليين للمهلوسات وحجز 43775 “صاروخ” بوهران

خ. غ

أحبطت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية وهران، مؤخرا، مخططا إجراميا لترويج كميات كبيرة معتبرة جدا من الحبوب المهلوسة وسط الشباب، قارب حجمها ال 44 ألف قرص من نوع بريغابلين، المعروف بالصاروخ، وهذا في عمليتين نوعيتين متفرقتين، مكنتا أيضا من توقيف المتورطين، ومن خلالهما تفكيك شبكتين إجراميتين خطيرتين، اتضح أنهما كانتا تنشطان في التهريب الدولي للمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.

وبحسب مديرية أمن ولاية وهران، فإن تدخلات مصالحها في هذا الإطار، أسفرت عن توقيف 4 أشخاص، جميعهم مسبوقين قضائيا، مع حجزها إلى جانب الأدوية المهلوسة، مبلغا ماليا من عائدات الترويج تفوق قيمته المائة مليون سنتيم، 4 مركبات، ومجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة.

وفي عملية ثانية مماثلة، تم توقيف شخص ينشط ضمن جماعة إجرامية منظمة تختص هي الأخرى في ترويج المؤثرات العقلية، أسفرت عن توقيف المشتبه فيه على متن مركبة من نوع بيجو إكسبار، وبعد إخضاعها للتفتيش، ضبطت بداخلها حقيبتين من الحجم الكبير معبأتين ب 29795 قرص مهلوس من نوع بريغابلين 300 ملغ، إلى جانب مبلغ مالي من عائدات الترويج بقيمة 166000 دج من عائدات الترويج.

ومواصلة للتحقيقات الأمنية، تم اكتشاف مسكن بالطنف الوهراني، تبين أن الشبكة كانت تستعمله بمثابة وكر لتخزين وتغليف بضائعها من المؤثرات العقلية، تفتيشه، كانت النتائج إيجابية، أين تم العثور على لوازم ترويج وتغليف هذه السموم، ممثلة في ورق سيلوفان وأشرطة لاصقة.

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ضبط أحشاء بقر فاسدة داخل قبو سري وقذر في وهران

خ. غ

كشفت مداهمة أمنية لمسكن يقع بإقليم اختصاص شرطة الأمن الحضري21 في وهران، نهاية الأسبوع، عن تحويل أحد الأشخاص قبوا تنعدم فيه أدنى شروط النظافة إلى ورشة كان يستغلها في تخزين بقايا وأحشاء أبقار بدون رخصة.

كما قاد تفتيش المكان من طرف ذات المصالح، وبالتنسيق مع فرقة شرطة البيئة والعمران بأمن ولاية وهران إلى ضبط كمية معتبرة من بقايا ذبائح فاسدة لأبقار، قارب وزنها القنطار والنصف.

وتأتي هذه العملية بناء على معلومات وردت إلى ذات المصالح، مفادها قيام شخص بتحويل قبو في أحد المساكن إلى ورشة لتخزين أرجل وأحشاء بقر من أجل إعادة بيعها من دون مراعاة مدى خطورة تلك الممارسات المخالفة لمعايير وضوابط النشاط في واحدة من أكثر المواد الغذائية حساسية على الصحة مستهلكيها، لتقوم ذات العناصر بموجب إذن بالتفتيش صادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية، بالتنسيق مع مصالح الصحة البلدية والطبيب البيطري لدائرة وهران، إلى جانب مصالح حماية المستهلك بمداهمة المكان، أين كانت النتائج إيجابية، ما أسفر عن حجز كامل الكمية المضبوطة، والمقدرة ب 142 كيلوغرام من بقايا بقر، أثبت الفحص البيطري لها عدم صالحتها للاستهلاك البشري، إضافة إلى نتيجة معاينة المكان، أين سجل انعدام شروط النظافة والتبريد، ليتم بعد التحقيق في القضية، إعداد محضر متابعة قضائية ضد المخالف عن تلاعبه بصحة المستهلك وبشروط الحفظ والنظافة، وبيعه سلعا غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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اكتظاظ في مراكز بريد الشلف نهاية الأسبوع

إبراهيم.ج

عرفت مختلف مراكز البريد الخميس اكتظاظا حادا وطوابير طويلة للشباب الذين سحبوا منحة البطالة المُبرمجة في الثامن والعشرين من كل شهر.

وتسببت الطوابير الطويلة في تعطيل مصالح عدد من المواطنين الذين أرادوا القيام بخدمات مالية وبريدية أخرى غير السحب، أين تسببت الطوابير في حالة من التنقل من مركز بريدي إلى آخر لكن دون نتيجة، بتعبير أحد المواطنين والذي قال بأن توقيت ضخ المنحة توازى مع نهاية الأسبوع وعمل مراكز البريد الفرعية في الفترة الصباحية فقط، وهو ما ولد اكتظاظا اقتضى عمل الشبابيك كلها طوال الساعة لتسليم المنحة لمستخدميها.

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مرضى الحمى المالطية بسيدي بلعباس يستغيثون

زواوية .ق

أبدى مرضى الحمى المالطية بولاية سيدي بلعباس مخاوفهم من تأزم وضعهم الصحي بسبب نفاذ دواء ريفامبسين 300 ملغ rifampicine من صيدلية المستشفى الجامعي عبد القادر حساني، ما دفع بالقائمين على مصلحة الأوبئة والأمراض المعدية إلى رفض استقبال الحالات الجديدة لعدم قدرتهم على توفير الدواء الوحيد المستخدم في علاج المصابين بالحمى المالطية المتزايد عددهم يوما بعد آخر.

وقد أعرب أهالي المرضى عن نقمتهم من التكفل السيئ الذي يلقاه مرضاهم سيما عقب رفض المصلحة الموافقة على استشفائهم بداخلها رغم حيازتهم على تقارير طبية تفيد بخطورة وضعهم الصحي، ما يتطلب ملازمتهم لأسرة المستشفى قصد تلقي العلاج اللازم، بحجة نفاذ الأدوية، الامر الذي لم يهضمه الأهالي ووصفوه بالاستهتار بحياة مرضاهم. وفي ذات السياق، وجهت السيدة بن علال عباسية انتقادات لاذعة للقائمين على مصلحة الأوبئة والأمراض المعدية الذين رفضوا استقبال إبنها البالغ من العمر 24 سنة، رغم وضعه الحرج من جراء إصابته بالحمى المالطية، وبالرغم من القيام بالإجراءات الإدارية لدخوله المستشفى إلا أنها تفاجأت بتسريحه دون حتى منحه الدواء اللازم المخصص لعلاج مرضه، هذا الدواء الذي لا يباع في الصيدليات الخاصة، بل تمنحه الصيدليات العمومية فقط للمرضى، وأضافت السيدة ذاتها، بأنها تُحمّل المصلحة مسؤولية تراجع حالة ابنها الصحية لرفض التكفل به وتوفير له الرعاية الصحية اللازمة، خاصة وأنها تحمل تقارير طبية خاصة وعمومية تؤكد على ضرورة ملازمته لأسرة المصلحة من أجل تلقي العلاج إلى حين تعافيه. حالة الشاب “حجاج آدم” المصاب بالحمى المالطية التي تبحث له والدته عن علاج منذ أكثر من شهرين ليست الوحيدة، بل هناك عشرات الحالات المماثلة التي تم رفض استقبالها في المصلحة الفارغة أسرتها لأسباب يجهلونها، بخاصة وأن تبريرات القائمين على المصلحة المعنية بأن هذه الأخيرة عاجزة عن تقديم العلاج للمرضى لعدم توفرها على دواء rifampicine 300 ملغ الذي نفذ من صيدلية المستشفى، تبقى في نظر الأهالي غير مقنعة، هؤلاء ناشدوا وزير الصحة من أجل التدخل وإنقاذ أرواح المرضى قبل أن تتفاقم وضعيتهم الصحية، خاصة وأن الحمى المالطية مرض خطير قد يؤدي للشلل ومن ثم للوفاة، وفي الوقت ذاته حمّل أهالي المرضى القائمين على المصلحة مسؤولية حدوث أية مضاعفات خطيرة على صحة مرضاهم نتيجة تسريحهم من المستشفى دون منحهم كمية الدواء الواجب تناوله.

ومن جهته أكد الأمين العام للمستشفى الجامعي عبد القادر حساني في اتصال هاتفي مع الشروق اليومي، أن الصيدلية لا تتوفر على دواء ريفامبسين 300 ملغ المخصص لعلاج الحمى المالطية، بسبب ندرة هذا الدواء في السوق الوطنية منذ قرابة شهر ونصف، مضيفا بأن هذا المشكل وطني وليس خاصا بالمستشفى الجامعي، وهذا في انتظار توفير الدواء من الجهات المعنية، أما بخصوص رفض القائمين على مصلحة الأوبئة والأمراض المعدية دمج المرضى، صرح المعني بان الموافقة أو الرفض تبقى من اختصاص الطبيب، كونه أدرى بوضعية المريض، وبأنه كإداري تلقى شكاوى من أهالي المرضى، إلا انه لا يستطيع التدخل والتوسط لهم لدى الأطباء بالمصلحة، كونهم الوحيدون الذين يملكون السلطة التقديرية.

للإشارة فقد سجلت مؤخرا مديرية الصحة لدى ولاية سيدي بلعباس 26 إصابة بالحمى المالطية نتيجة تناولهم للحليب الطازج، كما تمّ إحصاء العديد من بؤر انتشار الوباء بكل من بلديات بلعربي، سيدي دحو، تاودموت وبئر لحمام، ما ضاعف الحملات التلقيحية لمفتشية

البيطرة قصد تلقيح أكبر عدد من الأبقار قبل اتساع دائرة المصابين بهذا الداء الفتاك.

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إنقاذ 3943 شخص من غرق حقيقي بشواطئ عين تموشنت

ب ياسين

كشف الملازم الأول بالحماية المدنية، بلهادف سيد أحمد، نهاية الأسبوع الفارط، عن استقبال الشواطئ المحروسة بولاية عين تموشنت أزيد من 03 ملايين زائر، منذ انطلاق موسم الاصطياف، حيث بلغ عدد الشواطئ المخصصة للسباحة 17 شاطئا، كما سخرت ذات المصالح كل الإمكانات المادية والبشرية لإنجاح هذا الموسم، من خلال تجنيد أزيد من 400 عون حراسة موسمي، موزعين على مختلف نقاط المراقبة الموجودة بشواطئ الولاية، وتسخير 05 سيارات إسعاف و 13 غطاس، وكذا 10 زوارق مطاطية من أجل التدخل في حالات الطوارئ، كما أشار ذات المتحدث أن مصالح الحماية المدنية، ومنذ انطلاق موسم الصيف سجلت 4047 تدخل، تمثل في إنقاذ 3943 شخص من غرق حقيقي، 07 أشخاص مسعفين في عين المكان، 97 شخص حول نحو المراكز الصحية.

وفي نفس السياق قامت ذات المصالح الخميس الماضي في عمليتين متفرقتين، تمثلت الأولى في محاولة إنقاذ غريقين بشاطئ البئر ببني صاف ينحدران من ولاية البيض، توفي أحدهما والبالغ من العمر 16 سنة، فيما نجا الثاني البالغ من العمر 18 سنة، أما العملية الثانية فتمثلت في حادث مرور إثر اصطدام سيارة بشخص مجهول الهوية، أردته قتيلا في عين المكان، على مستوى الطريق الوطني رقم 02 الرابط بين حاسي الغلة والعامرية، تم نقله إلى مركز الاستعجالات بحاسي الغلة، ثم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى احمد مدغري بعين تموشنت.

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إحباط محاولة ترويج 810 قرص مهلوس بتلمسان

سميح. ب

تمكنت نهاية الأسبوع، عناصر فرقة البحث والتحري التابعة لأمن ولاية تلمسان، من الإطاحة بشبكة مختصة في ترويج وتهريب الأقراص المهلوسة، العملية جاءت عقب ورود معلومات لعناصر الفرقة حول عصابة تعتزم تهريب كمية من الأقراص المهلوسة، ليقوم عناصر الفرقة بنصب كمين على مستوى الطريق السيار شرق غرب، أين تمّ رصد السيارة المشبوهة، وبعد توقيفها وإخضاعها لعملية التفتيش تمكن عناصر الشرطة من إكتشاف مخبأ سري ضبط بداخله 810 قرص مهلوس من نوع بريغابالين، وبعد توقيف المشتبه فيهم الثلاثة واقتيادهم لمقر الفرقة من أجل التحقيق معهم، كشفوا عن هوية متورط رابع وهو ممونهم بهذه السموم، ليتم توقيفه هو الآخر، وتتواصل تحقيقات عناصر الأمن مع الموقوفين الأربعة قبل إحالتهم على العدالة لاحقا.

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الخبير الدولي في العمران لزهر جيلاني يفارق الحياة بسطيف

سمير مخربش

توفي الخميس الخبير الدولي والمهندس المعماري لزهر جيلاني، عن عمر يناهز 67 سنة، تاركا وراءه سجلا حافلا من الانجازات في مجال البناء والعمران. فهو يعتبر من أشهر المهندسين بالجزائر، وكان له الفضل في مطلع الثمانينيات في فتح معهد الهندسة المعمارية بجامعة فرحات عباس بولاية سطيف، وكان من أول الأساتذة في هذا المجال، ليتنقل بعدها الى الولايات المتحدة الأمريكية أين تحصل على شهادة الدكتوراه بجامعة كولورادو الأمريكية، التي تخرج فيها سنة 1984

وكان لزهر جيلاني وراء العديد من المشاريع السكنية والإدارية بولاية سطيف وخارجها، ويعتبر من المهندسين الذين أحدثوا نهضة في عالم العمران. وكان من المساهمين في تجسيد فكرة الترقيات العقارية التي ينجزها الخواص، وهي الفكرة التي ظهرت لأول مرة في الجزائر بولاية سطيف، وكان ذلك في منتصف الثمانينيات وعممت بعدها على باقي ولايات الوطن. وفي سنة 1999 ترأس المجلس الوطني لنقابة المهندسين المعماريين الجزائريين، وكان له دور فعال في زلزال بومرداس سنة 2003 أين ساهم رفقة زملائه المهندسين في عملية الإنقاذ وإعادة إعمار المنطقة.

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تأجيل محاكمة مدير المالية والوسائل بوزارة العدل سابقا

مريم. ز

أجل قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والاقتصادية، على مستوى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الخميس، محاكمة مدير المالية والوسائل في وزارة العدل سابقا، “ل. سليم”، المتابع أمام محكمة القطب في ملف فساد، رفقة عدد من إطارات وموظفين بوزارة العدل والمديرية العامة لعصرنة العدالة.

وسيمثل المتهمون، البالغ عددهم 23 شخصا، للمحاكمة في غضون أيام، بعد الاشتباه في ضلوعهم في وقائع فساد وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، طالت مديرية المالية والوسائل بوزارة العدل، إلى جانب توجيه تهم ثقيلة إلى ثلاث شركات خاصة، بصفتهم متهمين كأشخاص معنويين، وكذا استدعاء عدد من الشهود، حيث تقرر فتح الملف ومناقشته بتاريخ 11 أوت المقبل، بعد تأجيله لأول مرة بطلب من الدفاع للاطلاع على وقائع القضية وحضور الأطراف الذين تغيبوا عن المثول أمام المحكمة..

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7 جرحى في انحراف حافلة لنقل المسافرين وسيارة في ميلة

نسيم. ع

تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لبلدية تسدان حدادة غرب ميلة، فجر أمس، لأجل حادث مرور، على الطريق الوطني رقم 77 أ الرابط بن قرية أم الربعة وتسدان حدادة شمال ميلة، خلف إصابة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 10 و35 سنة بجروح متفاوتة الخطورة. وبحسب مصدر لـ”الشروق اليومي”، فإن الحادث وقع عقب انحراف حافلة لنقل المسافرين من نوع طويوطا كواستر في حدود الساعة السادسة و41 دقيقة، فيما تبقى أسباب الحادث مجهولة. وفي نفس السياق، خلف حادث مرور وقع مساء أول أمس، في حدود الساعة الثانية و40 دقيقة، بالطريق الوطني رقم 77 أ الرابط بين فرجيوة وبوحاتم غرب عاصمة الولاية ميلة، على مستوى المكان المسمى شعبة الموت التابع لبلدية فرجيوة، إصابة 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و27 سنة بجروح بلغية، إثر انحراف وانقلاب سيارة سياحية كانت تسير ضمن موكب عرس تحمل ترقيم ولاية ميلة.

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وفاة 14 شخصا غرقا بشواطئ ومجمعات مائية

ع. ع

قامت مصالح الحماية المدنية بانتشال جثث 14 شخصا توفوا غرقا على مستوى عدة شواطئ ومجمعات مائية، خلال الـ48 ساعة الماضية، بالإضافة إلى تسجيل 10 وفيات في حوادث مرور بعدة ولايات من الوطن، بحسب حصيلة أوردتها السبت ذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أن الأمر يتعلق بتسعة أشخاص لقوا حتفهم غرقا في البحر وخمسة آخرين توفوا في مجمعات مائية بعدة مناطق من الوطن.

وخلال نفس الفترة، لقي 10 أشخاص مصرعهم وأصيب 536 آخر بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور سجلت بمناطق متفرقة من الوطن.

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منصة عالمية من كيونت لخدمات التجارة الإلكترونية

منير. ر

عملت شركة البيع المباشر”كيونت”، بالشراكة مع مايكروسوفت، على تبني استخدام أمن السحابة من خلال منصة “آزور”، ما يشكل خطوة منطقية لضمان تمتع العملاء بتجربة آمنة، حيث تدمج الوظائف في مكتب كيونت الافتراضي، التي تجعل من تغيير أوراق الاعتماد عملية أكثر سهولة وأمانا من أي وقت مضى، حتى إن العملية برمتها تستغرق أقل من دقيقة”، ما أهل التجربة الرقمية لدى المؤسسة، حيث أورد تقرير لشركة شوبيفاي أن مبيعات التجارة العالمية يتوقع أن تصل إلى 5 تريليون دولار قبل نهاية سنة 2022 الجاري.

وتمكنت “كيونت”، بحسب بيان تحوزه “الشروق”، من دمج وظائف مبتكرة في تطبيق “كيونت” المتميز للهواتف النقالة. وفي هذا الإطار، الذي يستند إلى حد كبير على التجارة الإلكترونية، كما يوفر كيونت برو، برنامج التدريب الإلكتروني، وهو إحدى المبادرات التي كانت أساسية عندما بدأت الشركة توسيع نطاق أعمالها إلى أسواق جديدة وناشئة، كما مكّنت أدوات “كيونت” الرقمية الواسعة، مثل المكتب الافتراضي (VO) وورش العمل على مواقع التواصل الاجتماعي وجلسات التدريب الافتراضية المباشرة، من نيل “جائزة الأعمال الرقمية” من قبل إحدى أكبر الصحف في مجال التسويق الافتراضي في أوروبا.

في هذا السياق، تشير “مالو كالوزا”، المديرة التنفيذية لدى “كيونت”، إلى أن إنشاء بيئة إلكترونية متكاملة يعد أحد أهم العوامل الأساسية لنمو كيونت، موضحة أن “الاقتصادات النامية، مثل إفريقيا وآسيا، تتبنى التقنيات الرقمية باطراد، الأمر الذي يعزز الإنتاجية وفرص التوظيف، نظراً إلى كون التجارة الإلكترونية تفتح آفاقاً جديدة لمزاولة الأعمال.