أخبار الجزائر ليوم السبت 30 سبتمبر 2023

إحباط تسويق 66 ألف كيس من الشمّة المقلدة بمحلات قسنطينة، العثور على جثة مختف داخل بئر بباتنة

رئيس فريق كروي أمام جنايات وهران يوم 3 أكتوبر

ب. يعقوب

حدّدت، الجهات القضائية في وهران، يوم 3 أكتوبر من الشهر الجديد، تاريخا للشروع في محاكمة رئيس فريق لكرة قدم بغرب البلاد، في حال إيقاف بتهمة حيازة كمية 9.5 كلغ من مخدر كوكايين، ومن معه في قضية على درجة عالية من الخطورة، وذلك أمام محكمة الجنايات الابتدائية في وهران.

وتم برمجة جلسة شبكة الاتجار الدولي في مادة الكوكايين، التي يتابع فيها عشرة أشخاص، بعد انتهاء التحقيق القضائي، وتأكد قاضي التحقيق، أن الواقعة التي اشتغل مطولا عليها، هي جريمة جنائية مكتملة الأركان، حيث تم إحالة المتهمين على محكمة الجنايات المختصة للنظر في مثل هذه الجرائم.

ويتم عرض هؤلاء المتهمين على الدورة الجنائية الابتدائية ومحاكمة المتورطين في الملف، يوم الثلاثاء المقبل، بعد بحث قضائي واسع استغرق أكثر من 20 شهرا، بسبب خطورة القضية والتهم التي توبع بها الأشخاص العشرة في الملف، من ضمنهم رئيس فريق لكرة القدم، يكون قد استغل النشاط الرياضي كوسيلة لإبعاد شبهات الاتجار في المخدرات الصلبة.

ولفتت مصادر “الشروق”، إلى أن التحقيقات المركزة التي انطلقت في شهر ديسمبر 2021 إلى غاية تاريخ إحالة الملف على جنايات وهران، أفادت باقتناع قاضي التحقيق بالمنسوب إلى المعنيين بالأمر، خاصة الوقائع التي تحمل صبغة جناية، من خلال المحجوزات المضبوطة والإفادات التي وفرها الشركاء في حال إيقاف، إضافة إلى التقارير الإخبارية، التي تطرقت بالتفصيل إلى بروز ثراء سريع على بعض المتهمين، نتيجة الاتجار الدولي في المخدرات الصلبة.

وكان قاضي التحقيق، أسدل الستار، في بداية أوت الماضي، على مرحلة التحقيق التفصيلي واستكمل كل الإجراءات القانونية في قضية ما بات يعرف بـ”شبكة رئيس فريق كرة القدم”، حيث تم الحسم في نوعية الجرائم التي سيتابع بشأنها المتهم الرئيس “س.أ” 39 عاما ومن معه.

ويتابع المحالون العشرة على الدورة الجنائية الابتدائية في وهران، بتهم تخص إنشاء شبكة دولية منظمة عابرة للحدود لغرض التهريب الدولي للمخدرات، تخزين ونقل المخدرات، الإثراء غير المشروع، تبييض الأموال في أنشطة غير مشروعة، تنظيم وتسيير شبكة إجرامية، تبييض العائدات الناتجة عن الاتجار بالمخدرات، الإثراء غير المشروع، مخالفة تنظيم النقد والصرف فيما يخص حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وفي التفاصيل، كانت هيأة التحقيق، استمعت في مراحل الاستماع التمهيدي، إلى ما لا يقل عن 20 شخصا، من ضمنهم تسعة أشخاص يعتبرون أبرز شركاء العقل المدبر في تسويق “المسحوق الأبيض” على تجار ومروجي هذه السموم في وهران وولايات مجاورة في غرب البلاد.

ومعلوم أن قاضي تحقيق القطب الجزائي المتخصص في وهران، كان في شهر ديسمبر 2021، قرر حبس ثمانية أشخاص تتراوح أعمارهم بين 29 و45 سنة، وإخضاع اثنين آخرين لنظام الرقابة القضائية، بعد ما فككت مصالح الأمن المختصة بالتنسيق مع فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية وهران، شبكة دولية مختصة في تهريب المخدرات الصلبة واللينة (الكوكايين والكيف المعالج)، يقود الشبكة، رئيس لفريق كرة القدم، تم القبض عليه وهو بصدد عقد صفقة بيع كمية من مخدر الكوكايين، تقدر القيمة السوقية للشحنة بمئات ملايين الدينارات.

وعرفت الأبحاث النوعية، التي أشرف عليها ضباط لهم باع واسع في التحقيقات الجنائية المرتبطة بتفكيك الشبكات الإجرامية الدولية المنظمة العابرة للحدود، تمديدا للاختصاص الأمني في عدة ولايات أبرزها الجزائر العاصمة، لإيقاف أحد المتهمين في الشبكة، التي كانت تصول وتجول في غرب البلاد، بفعل علاقات مشبوهة تربط بين متهمين ومسؤولين سابقين في حالة إيقاف.

ومكنت الأبحاث الأمنية المنجزة في القضية، من ضبط 9.5 كيلوغرامات من المخدرات الصلبة كوكايين معبأة داخل أكياس صغيرة موزونة ومعدة للتسويق، و70 كلغ من راتنج القنب الهندي “مخدرات” وهواتف نقالة ذكية وكذا 6 مركبات منها ما هو مجهز بمخابئ سرية في هياكلها تستعمل في النقل والتوزيع.

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تشديد الرقابة على مهرّبي السجائر!

إيمان. ك

شدّدت السلطات الجزائرية عمليّات الرقابة على التبغ المهرّب لتقليص كميات تمرير هذه المواد السامة للسوق الجزائرية، حفاظا على صحّة المواطن، ولحماية الخزينة من التهرّب الضريبي الذي يمارسه بعض المتعاملين.

وفي السياق، تكشف بيانات صادرة عن الأمن، خلال الفترة الأخيرة، عن تمكّن المجموعة الإقليمية التابعة للوحدات الخاصة للدرك الوطني بولاية الوادي، من حجز 14 ألف و999 علبة سجائر أجنبية مهربة إلى الجزائر، منها 600 علبة من مادة “المعسل الفاخر” المستعمل في التدخين.

وأكّدت المجموعة الإقليمية التابعة للوحدات الوطنية الخاصة، أن الكمية التي تم حجزها من علب السجائر الأجنبية المهربة إلى الجزائر تمت عبر المسالك الجنوبية، الشرقية للبلاد.

وبناء على ذلك، قامت مصالح الأمن بوضع خطة محكمة عبر استغلال كافة المعلومات الواردة إلى مصالحها لتقليص التهريب، والتي أسفرت عن توقيف مركبتين حاول سائقيها الفرار، غير أن العملية انتهت بتوقيف المشتبه فيهما وتقديمهما إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا بتهمة التهريب، مع حجز الكميات سابقة الذكر من السجائر المهربة.

وفي سياق ذي صلة، تمكّنت مصالح الشرطة القضائية المختصة في مكافحة تهريب السجائر بولاية أولاد جلال، بحر هذا الأسبوع، من حجز 199 ألف علبة من السجائر المهربة من نوع “آش بي”، تم تمريرها إلى الجزائر عبر الحدود الجنوبية.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على أحد المهربين وحجز شاحنته، وتم بناء على ذلك، تقديم المشتبه به لدى وكيل الجمهورية بتهمة التهريب، وغسل الأموال، وتعريض الصحة العامة للخطر.

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مشاريع لتهيئة واحة “العرجة” المسترجعة من الفلاحين المغاربة

ن. مازري

قامت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لبشار، الأسبوع الفارط، بربط المحيط الفلاحي لعروضة ببلدية بني ونيف بولاية بشار بالطاقة الكهربائية، حيث استفاد 16 مستثمرا من شبكة كهربائية بلغ طولها 17٫5 كلم.

وكان فلاحون شباب قد استفادوا من الأراضي الفلاحية بواحة لعروضة الحدودية، بعد أن غادرها الفلاحون المغاربة في شهر مارس من العام 2023، بطلب من السلطات الجزائرية، بعد أن كانوا يستغلونها من دون مقابل.

وأعلنت السلطات المحلية، وقتها، أن واحة “العرجة”، ستشهد تجسيد مشروع إنجاز طريق لفك العزلة، وتسهيل حركة دخول المركبات إلى الواحة المذكورة، يمتد على مسافة تزيد عن 13 كلم، سيكون بكامل تجهيزاته، ويربط هذه الواحة بالطريق الولائي رقم 6، ومنه بالطريق الوطني رقم ستة، وبتمويل قطاعي يزيد عن أربعمائة مليون دينار، في إطار برامج الدولة الهادفة إلى تنمية المناطق الحدودية، وتحسين الظروف المعيشية لسكان هذه المناطق.

وفي سياق التكفل التام بهذه الواحة الحدودية، نشير إلى أن السلطات المحلية، كانت قد خطّطت لكهربة المحيط الزراعي بهذه الواحة المقدّرة مساحتها بـ67 هكتارًا، حيث تم توسيعها مؤخرًا إلى 120 هكتار بفضل إستراتيجية الدولة المنتهجة في إطار كهربة المحيطات الفلاحية، ودعم الاستثمار الفلاحي.

وفي السياق ذاته، نشير إلى أن السلطات المحلية، كانت قد فتحت الباب مؤخرا أمام 67 مزارعًا، استفادوا من مساحات فلاحية بمنطقة لعروضة، وسينضم إليهم مستثمرون آخرون، خصّصت لهم مساحة 53 هكتارًا في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بهذه المنطقة الحدودية الفلاحية والرعوية بامتياز.

وللتذكير، فإن منطقة العرجة، استرجعتها السلطات الجزائرية، بعد أن تحولت إلى منطقة تهريب وعبور للمخدرات، حيث أبلغت المزارعين المغاربة بكل احترام، بأنهم ملزمون مغادرة منطقة العرجة، ومنحتهم مهلة لذلك، كما مكّنتهم من أخذ ممتلكاتهم كاملة، قبل تاريخ 18 مارس سنة 2021، وبنقل ممتلكاتهم خارج الأراضي الجزائرية، وذلك تطبيقاً لمحددات اتفاقية ترسيم الحدود البرية الموقّعة بين البلدين منذ عام 1972، والتي حدّدت بدقة رسم الحدود والمناطق، حيث أن اتفاقية ترسيم الحدود، تنص على وقوع هذه المنطقة داخل الأراضي الجزائرية، علما أن المزارعين المغاربة الذين كانوا يدفعون الضرائب للسلطات المغربية، ظلوا طيلة السنين الماضية، يمارسون نشاطهم الزراعي بأراض جزائرية من دون مقابل.

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محلات ومستودعات مهملة ومغلقة منذ سنوات ببولوغين

منير ركاب

ناشد ممثلون عن مواطني بلدية بولوغين والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، التدخل من أجل إنقاذ بلديتهم التي تعاني- بحسبهم- في صمت، ملفتين النظر إلى وجود محلات مغلقة وشاغرة منذ عشرات السنين، وهياكل ومستودعات ضخمة مهملة ومغلقة، كما وصف هؤلاء الوضع الحالي بـ”المقلق”، ولا يبشر بالخير، مطالبين في الوقت نفسه “منكم سيادة الوالي المنتدب لباب الوادي دراسة ووضع برنامج تنموي لإعادة إحياء وتجديد الهياكل المهملة”.

وقال المشتكون في رسالة عبر صفحة الولاية بموقع التواصل الاجتماعي الرسمية “فايسبوك”، وجهوها لوالي العاصمة، اطلعت عليها “الشروق”، إن بلدية بولوغين تعاني من العديد من النقائص التي باتت تعيقهم، وتتعلق بغياب المرافق الرياضية والترفيهية، بالإضافة إلى نقص الهياكل التربوية، ناهيك عن الانتشار الرهيب للنفايات، على غرار البلدية المجاورة على الساحل رايس حميدو، حيث تشهد بعض الأحياء غيابا شبه تام لمصالح النظافة الخاصة برفع النفايات المنزلية اليومية، ومن بين المشاريع التي تفتقر إليها المنطقة، الأسواق والمحلات التجارية التي من شأنها توفير فرص عمل للشباب، التي تقضي- بحسبهم- على التجارة الفوضوية، بسبب عدم توفّر العقار الذي رهن تجسيدها، كما حمّل أصحاب الشكوى، المجالس المحلية السابقة التي أعاقت إنجاز مثل هكذا مرافق إلى غاية الساعة، كما أن ضعف الميزانية وشح الوعاء العقاري مشاكل ألقت بظلالها على السكان، خاصة من فئة البطالين.

وهو ما أكده الشاكون بأن شباب المنطقة يعانون البطالة في غياب فرص العمل وشح المشاريع التنموية، بالرغم أن معظم الشباب البطال من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات العليا، نتيجة غياب مؤسسات أو مشاريع محلية تفتح أمامهم آفاقا مهنية، الأمر الذي حال دون إيجاد حل بالرغم من وجود عديد المحلات مهملة ومستودعات ضخمة شاغرة ومغلقة منذ عشرات السنين دون التفكير في إعادة التأهيل.

وأشار الشاكون إلى ملف الازدحام المروري بالمنطقة والتي تصدم زائري المدينة بسبب الاختناق المروري خاصة على مستوى بعض الطرقات الرئيسية، باعتبارها نقاط ربط بين البلدية والبلديات الساحلية المجاورة، بالإضافة إلى كون معظم الطرقات تتميز بالضيق خاصة منها الطريق الرابط بين كتاني وبولوغين باتجاه بلدية رايس حميدو، وباب الواد ما ساهم في عرقلة حركة السير بالمنطقة وجعلها تشهد شللا خاصة في فترات الذروة الصباحية والمسائية، وتسبب هذا في تذمّر أصحاب المركبات.

ومن المشاريع الهامة التي وعد بها المنتخبون المحليون السابقون بتجسيدها في حملاتهم الانتخابية السابقة، سواء كانت محلية أم ولائية وتعدتها إلى التشريعية هناك مشاريع خدماتية كانت ضمن برامجهم الانتخابية واتضح بعد مرور الوقت أنها ذر للرماد ووسيلة لجلب الأصوات الانتخابية على حساب المواطن الذي يحتاج إلى توفير السكن والخدمات والمرافق الترفيهية والتربوية .

وبذكر ملف السكن، فإنه لا يزال هذا مشكل الرقم واحد ضمن اهتمامات السكان المتضررين من أزمة الضيق والسكنات الهشة التي باتت تؤرق أصحابها بسبب هاجس الخوف من انهيارها دون سابق إنذار، مناشدين الوالي المنتدب الجديد لباب الوادي حمايتهم من هذا الخطر ومنحهم شقق لائقة في حال تم منح البلدية حصة سكنية في إطار برنامج إعادة الإسكان في صيغتي الاجتماعي أو الهش، بحكم وجود عائلات تقطن بمحاذاة الشواطئ وعلى حواف المنحدرات.

تغافل الجهات المعنية، فرض على البعض من مواطني بلدية بولوغين إرسال نداء إلى المسؤول الأول عن ولاية الجزائر، بالوقوف على انشغالهم والالتفاتة إلى مطالبهم التي ظلت– بحسبهم- حبيسة إدراج مكاتب رؤساء المجلس البلدي المتعاقبين على بولوغين.

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جولة وطنية لعرض “شمة دوريجين” تشمل 18 ولاية

زهية. م

يقوم فريق مسرحية “شمة دوريجين” لتعاونية الشمعة لقسنطينة بجولة وطنية تشمل 18 مسرحا جهويا ودار ثقافة عبر الوطن وهذا بمبادرة من وزارة الثقافة والفنون في إطار التشجيع على توزيع الإنتاج المسرحي خاصة لدى الشباب.

الجولة تنطلق اليوم الفاتح أكتوبر من المسرح الجهوي لوهران عبد القادر علولة وتشمل كل من مسرح بلعباس وسعيدة ومعسكر بالغرب الجزائري على أن تنطلق جولة الوسط من عين الدفلى يوم الخامس من أكتوبر تمد إلى الشرق الجزائري على أن يحط الرحال الفريق بالعاصمة يوم 25 أكتوبر قبل أن يختتم جولته في 27 من الشهر الجاري بالمسرح الجهوي لمستغانم.

وقال محمد يحياوي مدير المسرح الوطني الجزائري أمس خلال ندوة صحفية أن هذه الجولة تأتي في إطار سعي الوصاية لجعلها تقليدا بحيث يتمكن كل عرض فائز بجائزة في المهرجانات والتظاهرات المسرحية الوطنية تنظيم جولة عبر الوطن وهذه اكبر جائزة يمكن أن يستفيد منها الفنان الذي يبقى همه الأكبر كيف يوزع عمله وكيف يصل إلى الجمهور.

من جهته، ثمن مساعد المخرج منصف عروسي هذه الخطوة واعتبرها بادرة خير لتمكين المسرحيين وخاصة الشباب من إيصال أعمالهم إلى الجمهور، واعتبر نجاح هذا العمل الذي توج بلقب الدورة 54 لمهرجان مسرح الهواة بمستغانم أكبر هدية يمكن رفعها لروح الراحل محمد عدلان بخوش الذي أشرف على تكوين الفريق لمدة ثلاث سنوات.

للإشارة، فإن مسرحية “شمة دوريجين” عن نص للراحل عدلان بخوش وإخراج عبد الجليل نجاعي وسينوغرافيا أيوب بودربالة وإنتاج تعاونية الشمعة لقسنطينة فازت بلقب الدورة 54 لمهرجان مسرح الهواة بمستغانم الأخير وستشارك في مسابقة المهرجان المحترف وهذا تطبيقا لبنود الاتفاقية التي تجمع محافظتي المهرجانين الهاوي والمحترف.

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انطلاق تظاهرة منتدى الكتاب الأحد عبر كامل التراب الوطني

محمود بن شعبان

تنطلق، الأحد، عبر كامل ولايات الوطن فعاليات منتدى الكتاب 2023 تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون وذلك تنفيذا للتعليمة الوزارية الموجهة إلى مديري المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية عن طريق المديرين الولائيين، حيث ستنطلق التظاهرة بشكل رسمي من العاصمة وستشهد في أول منتدى للكتاب تكريما علميا وقراءة في أعمال الأديب والمفكر الجزائري الدكتور عبد المالك مرتاض.

ويشمل بَرنامج النشاطات الفكرية والأدبية المسجلة في إطار “منتدى الكتاب 2023” تَحت شعار “فضاء مفتوح على الكتاب واعتراف بصناعه”، قراءات ونقاشات حول إصدارات محلية ووطنية، بالإضافة إلى معارض للكتب، حصص بيع بالتوقيع، برامج إذاعية حول موضوعات معرفية، القاءات شعرية ومسابقات في القراءة والمطالعة، وذلك تماشيا مع سياسة القطاع الرامية إلى ترقية المقروئية والإسهام في التعريف بالمؤلفين الجزائريين وتثمين مؤلفاتهم وكتاباتهم الأدبية، والفكرية والعلمية.

وستشهد المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية عبر الوطن برنامجا ثريا لمرافقة فعاليات المنتدى من معارض خاصة بالكتاب على غرار معرض حول “الإمام المغيلي” بولاية أدرار بمشاركة مجموعة من الكتاب المحليين أمثال مبارك جعفري، الحمدي احمد، جعفري احمد، فيما تحتضن المكتبة الرئيسية بولاية الشلف معرضا لإصدارات كل من الكاتب سليمان شريفي ونور الدين محمد سهلة، كما ستقام معارض للكتاب ولايات البويرة، تبسة، تلمسان بالإضافة إلى إصداراتهم ونبذة عن مسيرتهم الأدبية، حيث سيشمل نفس النشاط اغلب ولايات الوطن لما يقارب الشهرين من الزمن.

وسيرافق برنامج منتدى الكتاب برنامج خاص بأمسيات شعرية وقراءات في كتب طيلة التظاهرة بالإضافة إلى جلسات بيع بالتوقيع على غرار جلسة خاصة للدكتور الزيواني عن “رواية منا” قيامة شتات الصحراء ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية والحائزة على المرتبة الثانية، كما ستحتضن ولاية بجاية جلسات للبيع بالإهداء لإصدارات عدد من الكتاب أمثال بن صغير نسرين، حفيظة تيمللت، شبخ اليزيد، وبيع بالتوقيع لكتاب “حجر يسقط الآن في الماء نصوص هايكو”، “لا أحد يربي الريح في الأقفاص”، ومجموعة شعرية للشاعر بالأخضر بركة على مستوى المكتبة الرئيسية بولاية سيدي بلعباس التي ستعرف أيضا تقديم ومناقشة إصدارات “رنين الزمرد” ومجموعة شعرية للكاتبة الشاعرة نادية العياطي، فيما تحتضن مكتبة قسنطينة جلسة لتقديم ترجمة كتاب “خمسون مفتاحا للخمسينية” للمؤرخ الراحل عبد المجيد مرداسي، فيما ستحتضن ولاية المدية لقاء أدبيا مع دكاترة في الأدب والفنون بحضور طلبة كلية الآداب بالإضافة إلى لقاء تشاوري مع مختصين في الأدب والفن.

أما ولاية المسيلة فستكون على موعد مع تقديم محاضرة بعنوان “فهم الكتابة ومؤهلات الكتاب” من تنشيط الدكتور سعيد فرحات، كما سيقدم الدكتور جيدور حاج بشير مداخلة بعنوان “الكتاب والمتلقي” بولاية ورقلة، ومحاضرة مع الكاتب مسايلي عبد الكريم للتعريف بكتابه la Kabylie entre histoire mythes et réalité بولاية تيزي وزو.

وسيعرف منتدى الكتاب اطلاق عدة مسابقات عبر كامل التراب الوطني على غرار مسابقة أحسن قصة قصيرة موجهة لفئة الشباب بولاية الطارف، ومسابقة أحسن تطبيق الكتروني حول الكتاب بولاية تندوف، ومسابقة أحسن إلقاء لملخص كتاب للأطفال والشباب وأخرى لأحسن تعبير عن سيرة كاتب او أديب بولاية تيسمسيلت، كما ستطلق ولاية الوادي مسابقة لأحسن بحث حول الشيخ محمد الساسي، كما سيتم بالمناسبة تنظيم عدة ورشات على غرار ورشة القراءة والمطالعة بسوق اهراس وميلة، وورشات تأطيرية وتكوينية لفائدة المنخرطين في مجال القراءة بولاية الوادي، فيما تحتضن ولاية بني عباس يوما دراسيا حول الكتب والكتابات الصوفية في التراث من تقديم محمد مولودي محمد العزيمة.

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إنتاج ما يفوق نصف مليون قنطار من البطاطا جنوب ميلة

نسيم. ع

رغم حالة الجفاف التي تعرفها ولاية ميلة، منذ شهر جوان الماضي، إلا أن شعبة البطاطا بالولاية، شهدت زيادة في إنتاج البطاطا الموسمية خلال الموسم الفلاحي الجاري، وصل إلى 588200 قنطار، رغم تضرر بعض المساحات المخصصة لهذه الشعبة الفلاحية بفعل الظروف المناخية الجافة، التي عرفتها المنطقة، جراء شحّ الأمطار وحالة الجفاف التي تعيشها الولاية، إلا أن اعتماد الفلاحين على السقي جنّب الكثير من الخسائر وزاد في إنتاج البطاطا، ما أدى لاستقرار أسعارها طيلة السنة ما بين 40 إلى 50 دينار للكيلوغرام الواحد.

وحسب مصدر من مديرية الفلاحية لولاية ميلة، فإن هذا الإنتاج من البطاطا الموسمية قد تحقق على مساحة تم جنيها في الفترة الممتدة ما بين شهري ماي وجوان من السنة الجارية قدرت بـ 1386 هكتارا من أصل مساحة إجمالية منجزة قدرت بـ 1470 هكتارا تتوزع أغلبها على بلديات جنوب الولاية، على غرار التلاغمة، وادي العثمانية، أولاد خلوف، المشيرة، شلغوم العيد وتاجنانت.

وحسب ذات المصدر، فقد تضرر أكثر من 80 هكتارا من المساحات المخصصة لزراعة البطاطا الموسمية، بسبب التساقطات المطرية الغزيرة التي شهدتها الولاية في الفترة ما بين أواخر ماي وبداية شهر جوان الماضيين، ما أدى إلى تراجع المساحة المجنية من 1470هكتارا إلى 1386 هكتارا منها 30 هكتارا خصصت لبذور البطاطا وحققت إنتاجا قدر بـ 10500 قنطار. وعلى الرغم من تضرر بعض المساحات جراء الظروف المناخية غير الملائمة التي ميزت الموسم الفلاحي، والتساقط في غير وقته، إلا أن كمية الإنتاج المحققة “فاقت التوقعات” التي كانت في حدود 585 ألف قنطار بالاعتماد على السقي من مختلف الآبار والسدود القريبة من الحقول، وهو ما أنقذ الموسم الفلاحي الجاري.

كما أن الإنتاج المحقق قد ارتفع مقارنة بإنتاج الموسم الماضي، الذي قدر بـ 494086 قنطارا تم تحقيقه على مساحة قدرت بـ 1208 هكتار، حسب ذات المصادر، مرجعة هذا الارتفاع إلى توسيع المساحة المنجزة هذا الموسم وكذا ارتفاع المردود.

وللإشارة فقد تم برمجة زراعة 300 هكتار من البطاطا آخر الموسم لهذه السنة، عبر ولاية ميلة، حيث تم الشروع في عملية البذر خلال أوت الماضي، وتم إلى غاية الأسبوع الماضي إنجاز مساحة تفوق 260 هكتارا، والعملية متواصلة في ظروف حسنة من أجل تحقيق إنتاج وفير من مادة البطاطا من شأنها ضمان استقرار أسعارها في السوق الوطني.

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إحباط تسويق 8401 علبة من الخمور في خنشلة

طارق. م

كلل تدخل سريع، لعناصر فرقة البحث والتدخل، البياري بأمن ولاية خنشلة، أمس السبت، من إحباط محاولة تسويق وترويج كميات معتبرة من المشروبات الكحولية، من مختلف الأنواع والأحجام، أجنبية ومحلية الصنع، كان قد اقتناها صاحبها من ولاية مجاورة، قبل أن يتم حجزها من قبل عناصر البياري، وتحرير محضر جزائي في حق صاحبها، في انتظار عرضها اليوم الأحد، أمام الجهات القضية محل الاختصاص الاقليمي.

وعن تفاصيل القضية، كشف مصدر أمني، للشروق اليومي، بأنها تعود إلى معلومات وردت لعناصر البياري، حول قيام شخص 38 سنة من العمر، باقتناء وجلب كمية معتبرة من المشروبات الكحولية، نحو مدينة خنشلة، اين تم تنشيط عنصر الاستعلامات، ونصب كمائن للمعني، حيث تم توقيفه بمدخل المدينة، وهو على متن مركبة نفعية بحوزته، 8401 وحدة من مختلف الأنواع والأحجام، ليتم تحرير محضر جزائي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، على أن يقدم لاحقا، أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

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إحباط تسويق 66 ألف كيس من الشمّة المقلدة بمحلات قسنطينة

عصام بن منية

أحبط عناصر الشرطة بأمن دائرة إبن زياد في ولاية قسنطينة، نهاية الأسبوع المنقضي، صفقة لتسويق 66000 كيس من مادة التبغ بالترشيق المقلدّة، مع توقيف صاحبها البالغ من العمر 45 سنة، وحجز الشاحنة المستعملة في نقل هذه الكمية الهامة من مادة الشمّة.

العملية التي وصفت بالهامة كونها تندرج في إطار حماية صحة المستهلك، تمت على غثر استغلال عناصر أمن دائرة ابن زياد للمعلومات التي وردت إلى المناوبة الليلية بأمن الدائرة، والتي مفادها، قيام شخص بنقل كمية معتبرة من مادة الشمّة المقلدّة على متن شاحنة، وتسليمها إلى أحد تجار التبغ بمدينة ابن زياد، على إثر ذلك تم تشكيل دوريات عمل متنقلة من أجل ترصد المشتبه فيه، ما أفضى إلى تحديد مكان تواجد شاحنة من نوع ـ سوناكوم ـ مغطاة بغطاء بلاستيكي للقاطرة، ليتم التقرب منها وغخضاعها للمراقبة الأمنية والتفتيش، الذي كشف بأنها محملّة بـ 330 علبة كرتونية بداخلها ما مجمله 66000 كيس من مادة الشمّة، لا تحتوي على أية علامة.

وبعد الاستفسار مع سائق الشاحنة تبين بأنها لا يحوز فاتورة الشراء أو أية وثيقة تسمح له بممارسة نشاط تجارة التبغ، كما أنه لا يحوز على رخص نقل، ليتم على الفور تحويله برفقة الشاحنة والبضاعة المحجوزة إلى مقر أمن الدائرة لمواصلة التحقيق معه، أين تم إنجاز ملف جزائي ضده عن تهمة تزوير منتوج للاستهلاك البشري متمثل في مادة التبغ وشمة مقلدة، بعلم صاحبه بأنه صنع عن طريق الغش، وعدم احترام الزامية اعلام المستهلك وعدم الفوترة، تم بموجبه إحالته على العدالة.

وقد انتشرت في الأشهر عبر بعض ولايات الشرق الجزائري، ورشات تقليدية تنشط بطريقة غير قانونية، في بعض المناطق، متخصصة في طحن وتوظيب مادة التبغ بالترشيق، ما خلطها بمواد مجهولة المصدر والمكونات، ودون إحترام أدنى شروط النظافة الصحية للحفاظ على سلامة المنتوج، مع وضع علامة تجارية مختلفة على أكياسها، ما قد يتسبب في إصابة مستهلكيها بأمراض ومضاعفات صحية خطيرة، قد تنتهي بهم للإصابة بمختلف أمراض السرطان. رغم الحصار الذي تفرضه المصالح الأمنية لمجابهة ظاهرة الغش في مختلف المواد الاستهلاكية.

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وفاة طفلين وإصابة إمرأتين في حريق شقة في سطيف

سمير منصوري

شب، الجمعة، وتحديدا على الساعة التاسعة ليلا، حريق في شقة بالطابق السابع، من عمارة بحي 2000 مسكن، بمنطقة الباز في سطيف، وللأسف، خلّف هذا الحريق المهول والمفاجئ وفاة طفلين، أحدهما رضيع في سنته الأولى والثاني في الخامسة من العمر كان يجهز نفسه لدخول القسم التحضري بمدرسة ابتدائية.

كما تسبب الحريق في إصابة سيدتين، تبلغان من العمر على التوالي، 27 سنة و24 سنة، بحروق خطيرة من الدرجة الثالثة خاصة بالنسبة للسيدة صاحبة الـ 27 سنة، التي وصفت حالتها بالمعقدة والصعبة، وقد تم اسعافهما ونقلهما من طرف عناصر الحماية المدنية إلى المستشفى الجامعي سعادنة عبد النور بسطيف حيث ترقدان حاليا في مصلحة الحروق.

وقد تم إخماد الحريق الذي أتى على كل أغراض الشقة المتكونة من أربعة غرف، في الربع ساعة الأول من وصول عناصر الحماية المدنية لولاية سطيف، والتي سخرت في العملية خمس شاحنات تدخل وشاحنة بسلم ميكانيكي، وسيارتي إسعاف بكل طواقمها بقيادة رئيس الوحدة الرئيسية ورؤساء الوحدات الثلاثة المتدخلة. عملية الإخماد كانت بحضور مصالح سونلغاز التي قطعت التيار الكهربائي والغاز على العمارة المتكونة من تسعة طوابق، ومصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيقا في ظروف وأسباب الحريق الذي صنع الحدث المأساوي ليلة الجمعة خاصة لدى سكان العمارة الذين سارعوا لمغادرة منازلهم خوفا من انتشار النيران المكثفة، وخاصة في الشقق المجاورة للشقة المحترقة والطابقين أسفل وأعلى شقة الضحايا، ولم يعودوا غلى بيوتهم غلى بعد إخمد الحريق نهائيا من طرف مصالح الحماية المدنية.

وبالرغم من تداول أهل المنطقة والولاية ككل، العديد من الروايات المحتملة حول أسباب هذا الحريق المهول وهذا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن تحقيقات الفرق المختصة المعقة، هي الوحيدة الكفيلة بتبخير علامات الاستفهام التي لفّت هذا الحادث المؤلم.

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وفد سياحي من جربة التونسية في منطقة الأوراس بخنشلة

طارق. م

حل، وفد سياحي من منطقة جربة بدولة تونس الشقيقة، في زيارة لمنطقة الاوراس الاشم، بولاية خنشلة، حيث تم استقبال الوفد من طرف الجمعية الولائية للنزهة والترفيه والتبادل السياحي بولاية خنشلة، وممثلين عن السلطات المحلية، بعد وصول الوفد عبر المركز الحددوي طالب العربي، بولاية الوادي، وذلك في اطار التبادل السياحي الثقافي بين دولة تونس والجزائر.

هذا وكشف رئيس الجمعية، السيد توفيق فروج، انه العملية تدخل ضمن تعزيز وتطوير العلاقات بين الدولتين، ومن خلاله العمل على تشجيع التبادل السياحي، والثقافي، فيما يعرف بالترويج للسياحة الداخلية، سيما وان حلول الوفد المتكون من أكثر من 20 سائح، بإشراف من جمعية فرحة للتنشيط والترفيه العائلي، بتونس يأتي تزامنا والاحتفالات باليوم العالمي للسياحة، المصادف للسابع والعشرون سبتمبر من كل سنة، حيث تم استقبال الوفد على مستوى نزل البريد بالمركب السياحي حمام الصالحين، ليلة اول البارحة، والذي كان مرفق بغعدد من نشطاء الجمعيات، وحرفيين من الجنسين، مختصين في حرف الفضة، الصابون، الزيوت، العسل، واللباس التونسي التقليدي، على ان تشمل الزيارة كل الاماكن التاريخية، السياحية والثقافية، بتراب ولاية خنشلة، قبل المشاركة بمعارض خاصة باليوم العالمي للسياحة، في نهاية الزيارة للوفد السياحي.

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حريقان يتلفان 2900 حزمة تبن في ميلة

نسيم. ع

شب، حريقان بكل من بلديتي دراحي بوصلاح وبن يحي عبد الرحمان الواقعتين شمال وجنوب عاصمة الولاية ميلة، أول أمس، في حدود الساعة السادسة، أتى على 1050 حزمة تبن بمشتة الديابة، والثاني في حدود الساعة الخامسة و49 دقيقة بعد الزوال بمشتة القنطرة أولاد زايد أتى على 1800 حزمة تبن، حيث تدخل أعوان الحماية المدنية لإخماد ألسنة النيران قبل امتدادها إلى البساتين المجاورة، حيث تم إنقاذ 50 حزمة تبن واسطبل لتربية المواشي و5 منازل مجاورة لمكان الحريق. فيما تبقى أسباب اندلاع الحريقان مجهولة، لتفتح المصالح المختصة تحقيقا في الحادث.

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حجز 5 قناطير من الدجاج الفاسد بالبويرة

أ.حراش

حجزت عناصر الأمن الخارجي لدائرة سور الغزلان بالبويرة كمية هامة من الدجاج والأحشاء غير الصالحة للاستهلاك كانت موجهة للتسويق المحلي. وحسب بيان مصالح الأمن فإن العملية تدخل في إطار المهام المتمثلة في الحفاظ على الصحة العمومية، حيث تم ضبط كمية هامة من الدجاج والأحشاء فاقت 5 قناطير كانت محملة بمركبة غير ملائمة ولا تتوفر على التبريد، وموجهة للتسويق المحلي، ليتم حجز الكمية التي تبين بأنها غير صالحة للاستهلاك البشري، ثم إتلافها بمركز الردم التقني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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ابتكارات جزائرية في المدن الذكية والانتقال الطاقوي في صالون باريس

أحمد. ع

شاركت الشركة الجزائرية، “بيلوكس إنارة”، ضمن لجنة المدن الإفريقية، في صالون “إينوبوليس إيكسبو” المنظم بباريس سبتمبر الجاري، حيث جمع هذا المعرض الابتكارات المخصصة للمدن الذكية، الانتقال الطاقوي، المدن المستدامة وجاذبية الأقاليم.

وحسب القائمين على هذه الشركة، فإنها تعد المرة الأولى التي تعرض مؤسسة مغاربية منتجاتها بفرنسا في مجال الإنارة، كما يعكس حضور مؤسسة جزائرية في هذا الموعد، رغبة وجودها في صميم الابتكارات وتحضيرها لولوج السوق الإفريقية الواسعة، وذلك استجابة للأهداف الجديدة المسطرة من طرف رئيس الجمهورية، الرامية إلى دخول المنتجات الجزائرية، للسوق الإفريقية وتشجيع المؤسسات الوطنية على المنافسة.

وتم على هامش الصالون، عرض مشروع الشركة الجزائرية ورؤيتها للمدن الإفريقية أمام التحولات الديمغرافية، الصحية والمناخية التي تعيشها، وبالفعل، فإنه بسبب الاحتباس الحراري، من المحتمل أن يشغل السكان ليلا الفضاءات العمومية، بما في ذلك في إفريقيا، وعليه، من الضروري التفكير، وبوجه خاص في فضاءات مريحة وكذا فضاءات ممتعة ومعدة للرياضة مع اقتراح منتجات ابتكارية تحترم القيم البيئية.

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العثور على جثة مختف داخل بئر بباتنة

طاهر. ح

انتشلت، الجمعة، مصالح الحماية المدنية، جثة المدعو العيد خياري، الذي يبلغ من العمر 43 سنة، بعد أربعة أيام من اختفائه واتصال أهله بمصالح الدرك الوطني، وهذا داخل بئر قديمة كائنة بمنطقة وادي البقرة بحي النصر وسط بريكة وهو نفس الحي الذي يقطنه الضحية المتزوج وأب لثلاثة أبناء. وفقد الضحية قبل أيام، ما حدا بأقاربه في إطلاق بحث عنه، لدى الدرك وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقوم الوحدة الثانوية ببريكة بانتشال جثته من البئر، التي سقط فيها وهي على عمق 25 مترا. وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة تفاصيل وحيثيات حادث السقوط.