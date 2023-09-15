أخبار الجزائر يوم الجمعة 15 سبتمبر 2023

حجز سبعة قناطير من الدجاج الفاسد بولاية الأغواط، حجز 12 قنطارا من الزيتون المخلل مجهول المصدر بسطيف

حملة تنظيف للمواقع الأثرية تحسبا لموسم السياحة الصحراوية

أطلقت حوالي 50 وكالة سياحية حملة تطوعية لتنظيف المواقع السياحية والأثرية، تحسبا لانطلاق موسم السياحة الصحراوية.

وتم تقسيم المشاركين القادمين من عدة ولايات، على غرار الجزائر وغرداية وتمنراست وجانت إلى فوجين يتنقلون على متن أكثر من 25 سيارة رباعية الدفع وشاحنة مخصصة لهذا الغرض، حيث يتجه الأول إلى منطقة تادرارت الحمراء مرورا بكل المواقع الأثرية بها، فيما يتوجه الفوج الثاني إلى منطقة إهرير بجميع مواقعها.

وأشرف على انطلاق هذه الحملة ”النوعية”، التي تم تنظيمها بالتعاون مع مديرية السياحة لولاية جانت وجمعيات ناشطة في المجال وأصحاب المؤسسات الفندقية تحت شعار “موسم سياحي ناجح في بيئة نظيفة”، والي الولاية، بن عبد الله الشايب الدور، أمام مقر الولاية بحضور المتطوعين وعدد من المسؤولين المحليين.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، دعا والي الولاية إلى ضرورة استمرار مثل هذه المبادرات التي تسهم في إعطاء الصورة والوجه الحسن للمواقع السياحية للولاية، مثمّنا جهود كل المساهمين الساهرين على نجاح هذه الحملة.

ومن جانبه، أثنى مدير السياحة والصناعات التقليدية، ألمين حمادي، في تصريح له، على روح المواطنة لدى مسيّري الوكالات السياحية في جانت، داعيا زوار هذه المواقع السياحية إلى ضرورة الحفاظ عليها من خلال الامتناع عن بعض التصرفات غير المرغوب فيها، كرمي النفايات في المواقع الأثرية.

كما يهدف هذا التعاون إلى إبراز أهمية المحافظة على المواقع الأثرية والحفاظ على نظافتها ورونقها، وهو الأمر الذي يتطلب تكاتف جهود الجميع بمن فيهم زوار هذه المناطق والقيام بدورهم في الحفاظ عليها، للاستمتاع بها والمساهمة في تعزيز السياحة في المنطقة، حسب عدد من المشاركين في هذه الحملة.

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فدرالية المستهلك تحذّر من خطر المضافات والملونات الغذائية

واج

شكّلت مخاطر المضافات والملونات الغذائية على الصحة، المحور الرئيسي لأشغال اليوم الأول للطبعة الثامنة للجامعة الصيفية للفيدرالية الجزائرية للمستهلكين المنعقدة ببجاية، بحيث أوصى المشاركون بتقليص وجودها في الأطعمة، وبالتالي، في أطباق المستهلكين.

واعتبر رئيس الفدرالية، زكي حريز، أن موضوع المضافات الغذائية “مثير للجدل”، داعيا إلى “ضرورة تقليص المواد المضافة والملونات لتجنّب أي خطر قد يضر بصحة المستهلكين”. كما حثّ على ضرورة تقليص كميات الملح والسكر والدهون في المنتجات المصنعة، على وجه الخصوص، داعيا في السياق إلى الاهتمام أكثر بالمنتجات قليلة الدسم.

وعلاوة على تحسيس المستهلك حول الأضرار المحتملة لبعض المنتجات من مضافات وملونات وغيرها، أبرز المتحدث ضرورة حث المتعاملين الصناعيين على احترام المعايير وتقديم منتجات صحية لا تشكّل أي خطر على الصحة العامة. كما شدّد على ضرورة إرفاق كل منتج غذائي، صناعي بملصقات تتضمن كل المعلومات الخاصة به.

ومن جهته، طمأن مدير مخبر البحث الغذائي والفلاحي لبجاية، البروفيسور مدني خضير، المستهلك إزاء هذا الموضوع، مؤكدا على وجود تنظيم صارم في مجال استخدام المضافات الغذائية التي يساهم الكثير منها، حسبه، “في تحسين النكهة والملمس والشكل وفي الحفاظ على المنتوج بشكل خاص”، على حد تعبيره.

وبدورهم، أبرز ممثلو المديرية التجارية دور العمليات الرقابية والقمعية التي تتم في المجال، بالتنسيق مع المصالح والقطاعات المعنية، لاسيما مديريات الصناعة والفلاحة والصحة.

وتناولت هذه الطبعة الثامنة من نوعها من الجامعة الصيفية، والتي دامت يومين تحت شعار “معا للحفاظ على صحة المستهلك”، حوالي عشرة محاور للنقاش في هذا الموضوع، تم اقتراح عدة توصيات من شأنها المساهمة في مواجهة التحدّيات المطروحة في الميدان.

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حجز سبعة قناطير من الدجاج الفاسد بولاية الأغواط

الشريف داودي

تمكّن عناصر المصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية الأغواط، من حجز 720 كلغ من اللحوم البيضاء “دجاج” غير صالحة للاستهلاك البشري، وهو ما تم بالتنسيق مع اللجنة المختلطة، وقد تم ذلك في إطار مراقبة مختلف المركبات على مستوى الحواجز الشرطية لمقطورة إحدى الشاحنات، أين تم العثور على الكمية التي ثبت عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري.

وبعد استيفاء إجراءات التحقيق من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط، التي تولت مواصلة التحقيق في القضية، تم إتلاف الكمية المحجوزة مع تقديم المشتبه فيه البالغ من العمر 24 سنة، أمام النيابة المختصة إقليمياً بتهمة نقل وعرض وبيع منتوج غير صالح للاستهلاك، وممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري.

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ضبط صور مواطنين بمنزل مشعوذة بالطارف

عصام بن منية

وضعت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة بن مهيدي في ولاية الطارف، نهار أول امس، حدا لنشاط امرأة تبلغ من العمر 48 سنة، ظلّت توهم ضحاياها من النساء والرجال ومن مختلف الأعمار بقدرتها على علاجهم من مختلف الأمراض وتخليصهم من السحر تمارس طقوس السحر والشعوذة، داخل مسكنها الكائن بأحد الأحياء الشعبية بوسط مدينة ابن مهيدي.

وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيها، عثر بداخله على مجموعة من الأغراض التي تستعمل في ممارسة طقوس السحر والشعوذة متمثلة في عقاقير ومساحيق داخل علب بلاستيكية، وشمعدانات وحجاراة من أحجام مختلفة، كما تم العثور على علب خضراء اللون مدون عليها عبارات متعددة وطلاسم غير مفهومة، وأكياس بلاستيكية تحتوي على أعشاب بالإضافة إلى أوراق مدون عليها أسعار مختلف طقوس السحر والشعوذة، وأوراق بيضاء مدون عليها طلاسم، وأقمشة مبقُعة وممزقة. كما عثر عناصر الشرطة على صوّر فوتوغرافية لبعض الأشخاص من الجنسين. وأودعت المشتبه فيها الحبس المؤقت.

وتعتبر هذه القضية الثانية من نوعها خلال أقل من اسبوعين على مستوى ولاية الطارف، التي شهدت قبل أيام توقيف امرأة تبلغ من العمر 44 سنة، من طرف أفراد الدرك الوطني بالذرعان بعد ما ظلت تمارس طقوس السحر والشعوذة لفترة بمنطقة قيبار، ما مكّنها من النصب والاحتيال على زبائنها من النساء والرجال من مختلف الأعمار، وسلبهم أموالا ومجوهرات بعد إيهامهم بقدرتها على معالجة مشاكلهم وفك السحر وعلاجهم من مختلف الأمراض، قبل أن يتم اكتشاف أمرها وتوقيفها، رفقة شريكها بعد ما قاما بالنصب على سيدة وسلباها مجوهراتها الذهبية، بادعائهما قدرة المشتبه فيها على علاج مختلف الأمراض وفك طلاسم السحر والتبؤ بالغيب.

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العثور على جثة سبعيني في منحدر جبلي بعنابة

ع. بن منية

عثر مواطنون ظهر، الخميس، على جثّة شيخ يبلغ من العمر 70 سنة، مرمية وسط الأحراش، على جانب الطريق المتواجد بمدخل مدينة سرايدي بولاية عنابة، وحسب ما ذكرت مصادرنا فإن الجثة تم العثور عليها في منحدر جبلي وعلى مسافة نحو عشرة أمتار على جانب الطريق، وهي في حالة جد متقدمة من التعفن، وتنبعث منها الروائح الكريهة.

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حجز 12 قنطارا من الزيتون المخلل مجهول المصدر بسطيف

س. ع

حجز عناصر الأمن الحضري الأول التابع لمصالح أمن ولاية سطيف 12.4 قنطارا من مادة الزيتون المخلل مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك البشري.

حيثيات القضية تعود إلى مراقبة حمولة مركبة نفعية، كانت تقل كمية معتبرة من مادة الزيتون الأخضر المخلل، حيث سجلت بشأنها خروقات عديدة منها عدم احترام شروط النظافة وشروط النقل الصحي للبضائع سريعة التلف علاوة على كون الحمولة مجهولة المصدر وكانت موضوعة داخل براميل غير صالحة للاستعمال، وقد أثبت أعوان الرقابة وقمع الغش بمديرية التجارة وترقية الصادرات أنها غير صالحة للاستهلاك.

وقد تم إتلاف الكمية المحجوزة مع إعداد ملف جزائي ضد سائق المركبة عن نقل وتوزيع مواد غذائية من دون الحصول على ترخيص مع انعدام بيانات الوسم التجاري أحيل على الجهات القضائية المختصة للبت فيه.

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عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة المسيلة يؤكد:

“جاهزون لاستقبال الطلبة والشروع في تكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية”

أحمد. ق

أكد الدكتور يحيى تقي الدين، عميد كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة “محمد بوضياف” بالمسيلة، عن الجاهزية التامة لمصالحه، تحسبا للدخول الجامعي الجديد والمقرر في 23 سبتمبر الجاري، من خلال الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة، على مستوى الكلية وفي كل الأقسام من خلال ضبط التحضيرات ومعالجة بعض النقائص.

وأكد ذات المتحدث، في اختتام الاجتماع التنسيقي، التشاوري الموسّع للكلية بحضور نواب العميد ورؤساء الأقسام ومسؤولي الميادين والتكوين، عن اتخاذ جملة من التدابير لفائدة الطلبة، منها إمكانية إجراء التربصات الميدانية للطلبة خلال السداسي الأول وفق رزنامة تضبط لاحقاً بالتنسيق مع إطارات الكلية، مع قبول كل الطلبة الراغبين في التسجيل في السنة أولى ماستر سواء بالنسبة لفئة 80 بالمائة أو النسبة المتبقية أي فئة 20 بالمائة الخاصة بالطلبة القدامى وطلبة النظام الكلاسيكي.

واستنادً إلى ذات المتحدث، فقد تقرر الشروع في التسجيلات في دار علوم الإنسان والمجتمع، وكذا حاضنة الأعمال الثقافية والإبداعية، مع عقد الاجتماعات مع الشركاء الاجتماعيين، في إطار التشاور والتنسيق والإصغاء إلى مختلف النقاط المطروحة من قبل ممثلي النقابات والطلبة، فضلا عن إمكانية تغيير الأفواج للطلبة، بعد الإعلان على القوائم الاسمية للأفواج في غضون الأسبوع الجاري.

إضافة إلى تدعيم الكلية بقاعة للتعليم عن بُعد، مجهزة بأحدث التقنيات، سيعلن عن تاريخ استغلالها لاحقاً، والانطلاق في تجهيز المخابر التدريبية لكل قسم وفقا لخصوصية المعارف واحتياجات الطلبة، وكذا الموافقة على تدريس بعض الوحدات التعليمية عن بُعد، بعد استشارة الفرق البيداغوجية، تشجيع تأسيس النوادي العلمية، الرقمية، ونوادي الفضاءات المفتوحة، والانطلاق في عملية تكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية، في أفواج خاصة بعد فترة الدوام بإشراف الكلية مع تأسيس مركز للدراسات الإحصائية، يقوم بمرافقة إنجاز المذكرات في الجانب الإحصائي.

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معالجة 1340 قضية خلال أوت بفضل ثقافة التبليغ بتيبازة

س. ع

عالجت مصالح ولاية تيبازة، خلال شهر أوت الماضي، 1300 قضية بفضل ثقافة التبليغ من خلال الاتصالات الهاتفية للمواطنين عبر مختلف أرقام النجدة للأمن الوطني، حسب ما جاء في بيان لذات الجهاز. وأحصت مصالح الأمن الولائي، خلال شهر أوت الماضي، 2490 مكالمة هاتفية، عبر المجمعات الهاتفية والرقم الأخضر 1548 ورقم النجدة 17، والخط 104، مما سمح بمعالجة 1343 قضية وطلب تدخل وإرشاد للمواطنين، حسب بيان لخلية الإعلام والصحافة.

وتتمثل هذه المكالمات في 73 اتصالا خاصا بالتبليغ عن وقوع جرائم و127 اتصالا للتبليغ عن وقوع حوادث مرور و499 طلب تدخل لصالح المواطنين، فيما بلغ عدد المكالمات الخاصة بطلب توجيهات وإرشادات 748 مكالمة و1043 اتصالات أخرى، يضيف البيان.

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مختل يخنق والدته حتى الموت بالبليدة

فيصل. ن

اهتز حي بني جماعة، الواقع ببلدية العفرون إلى الغرب من ولاية البليدة، مساء الخميس، على وقع جريمة قتل أصول بشعة، راحت ضحيتها سيدة تبلغ 63 سنة على يد ابنها الذي أزهق روحها خنقا حتى الموت. وتعالى صراخ الأم المسكينة بينما كان الجاني يعتدي عليها بالضرب مطالبا إياها بالمال، وبحسب ما ذكرته مصادر من محيط الجريمة لـ”الشروق اليومي”، فإن الجاني استغل غياب أشقائه الذكور، وتواجد أمه رفقه أخته الصغيرة التي لم تقو على مقاومته، حيث شرع في تعنيف والدته لفظيا وجسديا، ثم أمسك وشاحا كانت تضعه الضحية على رأسها، ولفه حول عنقها محكّما قبضته عليها وراح يخنقها إلى أن لفظت آخر أنفاسها.

وحاول الجيران التدخل إلا أن المشتبه فيه منعهم مهدّدا إياهم بمعول كان يحمله، ليتم بعدها الاتصال بمصالح الدرك، التي قامت باقتحام المسكن والسيطرة على الجاني المفترض، الذي أصيب بحالة هستيريا وأبدى مقاومة كبيرة، في حين عثرت على الأم جثة هامدة ملقاة أرضا وسط منزلها.

وذكرت مصادر “الشروق”، أن الجاني المفترض البالغ من العمر 37 سنة، يشتغل بمزرعة ويعاني، منذ فترة، من اضطرابات عصبية وعقلية ويتعاطى الأدوية المهدئة، وهو معتاد على ضرب والدته من أجل الحصول على المال كلما سنحت له الفرصة، حيث يستغل غياب إخوته عن المنزل. مصالح الحماية المدنية، من جهتها، وبعد المعاينة، قامت بإجلاء الضحية نحو مستشفى العفرون، حيث جرى التأكّد من الوفاة، في حين تم اقتياد الجاني المفترض نحو مقر فرقة الدرك الوطني بالعفرون، لمباشرة التحقيق معه بينما عاش حي بني جماعة حالة من الحزن بعد النهاية الأليمة التي لاقتها سيدة، أفنت حياتها في رعاية أبنائها بعد وفاة والدهم.

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تفكيك شبكتين إجراميتين وحجز 23 ألف قرص مهلوس بالمسيلة

أحمد. ق

أحبط عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، عملية ترويج أزيد من 23 ألف قرص مهلوس، في عمليتين منفصلتين، مع تفكيك شبكتين إجراميتين، حسب ما أفاد به الرائد بغدادي بن حواش، رئيس خلية الإعلام والاتصال بالمجموعة. ووفقاً للمصدر ذاته، فإن الشبكتين الإجراميتين دولية تتكون من 4 أشخاص، تنشط عبر إقليم الاختصاص، مع حجز 23 ألف و85 قرصا مهلوسا، من نوع “بريغبالين 300 ميليغرام”، وحجز سيارة سياحية تستعمل في نقل وترويج المؤثرات العقلية، إضافة إلى 6 هواتف نقالة.

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منتخبون يطالبون بحل المجلس الشعبي البلدي لابن زياد بقسنطينة

عبد العالي لرقط

قرر أعضاء من المجلس الشعبي البلدي لبلدية بن زياد رفض أي جدول أعمال معروض من طرف رئيس المجلس لجلسات أو دورات قادمة، مطالبين باستقالته وتدخل السلطات المحلية بحل المجلس وتطبيق قانون حلول سلطة الوالي.

وجاء في بيان تحصلت الشروق اليومي على نسخة منه موقع من طرف 08 أعضاء من أصل 15 عضوا منتخبا يشكلون المجلس البلدي، أنهم يعلنون حالة الانسداد بالمجلس، مطالبين باستقالة رئيس المجلس الشعبي البلدي وانتخاب رئيس جديد أو التطبيق الصارم لقانون البلدية وحل المجلس وفق صلاحية حلول سلطة الوالي.

وأرجع الأعضاء الموقعين الأسباب من وراء موقفهم حسب نص البيان للانفرادية في اتخاذ القرارات التي تعد من صلاحيات المجلس، وبما وصفوه التعمد في إضفاء الضبابية والغموض في تسيير شؤون البلدية وبالخصوص ما تعلق بأملاك البلدية المنتجة لمداخيل ومنح امتيازات ذكرها البيان بأنها غير مشروعة لبعض المستغلين، واستفزاز بعض المنتخبين ومحاولة معاقبتهم والضغط عليهم لمساندة قرارات المير، عادين في ذلك أن بعض التجاوزات من طرف رئيس المجلس البلدي كانت محل شكاوي للسلطات المختصة وهي لا تزال عالقة لحد الآن.

الشروق اليومي اتصلت بالسيد حيدر سعدان رئيس المجلس الشعبي لبلدية بن زياد لتوضيح موقفه من هذا البيان، وبالنظر لالتزامات مهنية اعتذر، واعدا أنه سيتصل بالشروق لتبيان موقفه وتقديم كل التوضيحات للرأي العام.

ويعد هذا الانسداد هو ثان انسداد يعرفه المجلس البلدي لابن زياد خلال العهدة الحالية، بعد الذي كان شهر مارس من العام 2022، والذي رفض 08 أعضاء حينها التصويت على جدول الأعمال وإرسال عريضة احتجاج تطالب بإعادة هيكلة المجلس البلدي بعد أشهر قليلة من تشكيله، وأدت حينها لتدخل والي قسنطينة بتوجيهه اعذار شديد اللهجة لكل أعضاء المجلس بأن عدم التوافق ورفض التداول والتصويت على ضبط القائمة الاسمية للمستفيدين من الإعانة المالية المخصصة للعملية التضامنية لشهر رمضان 2022 يؤثر مباشرة بالسلب على حياة المواطن، أين طالبهم يومها بإنهاء الانسداد في ظرف 06أيام من تلقي إعذاره وفي حالة عدم الاستجابة فانه سيضطر لتطبيق القانون المتعلق بالبلدية حفاظا على الأمن والسكينة العمومية واستمرارية سير المرفق العام.

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حبس شاب سبّ والده وهدده بالقتل ببومهرة في قالمة

عصام بن منية

أمر قاضي جلسة المثول الفوري لدى محكمة قالمة، مساء اول أمس، الخميس، بإيداع شاب يبلغ من العمر 22 سنة، بعد تورطه في قضية اقتحام حرمة منزل أحد وتهديد والده بالقتل. المتهم تم توقيفه بعد تلقي فرقة الدرك الوطني ببومهرة احمد لمكالمة هاتفية من طرف أحد المواطنين مفادها قيام شخص بانتهاك حرمة منزله وسبه وشتمه مهددا أياه بحرق المنزل، ليتدخل أفراد الدرك الوطني الذين تمكنوا من توقيفه وتحويله إلى مقر الفرقة للتحقيق معه، ليتبين بأن المشتبه فيه، كان محل شكوى من والده الذي تقدم إلى فرقة الدرك لتقديم شكوى ضده من أجل التعدي عليه وتهديده بالقتل، كما تقدم في اليوم الموالي ضحية آخر لاعتداءات المشتبه فيه، مقدما شكوى ضده بعد أن قام بسبه وشتمه وتهديده. المتهم تم تكوين ملفات قضائية ضده عن تهم تتعلق انتهاك حرمة منزل، التعدي على الأصول، التهديد اللفظي المتبوع بالسب والشتم، تم بموجبه تقديمه امام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة، والذي أمر بإحالته على المحاكمة وفق إجراءات المثول الفوري، أين صدر في حقه أمرا بالإيداع رهن الحبس المؤقت إلى حين محاكمته.

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قتيلان و5 جرحى في سقوط سيارة أجرة من منحدر بقسنطينة

ع. بن منية

خلّف حادث مرور خطير وقع مساء الأربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 27 ببلدية حامة بوزيان في ولاية قسنطينة، وفاة شخصين وإصابة خمسة آخرين بإصابات وجروح متفاوتة الخطورة تم اسعافهم ونقلهم على إثرها إلى المستشفى. الحادث المميت نتج عن انحراف سيارة أجرة للنقل الجماعي للمسافرين، عن مسارها وانقلابها وسقوطها من أعلى منحدر على جانب الطريق، ما تسبب في وفاة شخصين ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 52 سنة وطفلة لم تتجاوز من العمر 7 سنوات، بالإضافة إلى إصابة خمسة أشخاص من راكبي السيارة بإصابات متفاوتة الخطورة تم اسعافهم ونقلهم على إثرها من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مستشفى ديدوش مراد، الذي استقبل أيضا جثتي الضحيتين المتوفيتين. في وقت تدخل أفراد فرقة الدرك الوطني وباشروا تحقيقا لمعرفة ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المميت.

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توقيف مهرّب وبحوزته 12 ألف قرص بريغابالين بأولاد جلاّل

م. ع

أوقفت عناصر الشرطة القضائية،بأمن ولاية أولاد جلال،مع نهاية الأسبوع شخصا أربعينيا،تورط في تهريب 12 ألف كبسولة من المهلوسات على متن سيارة سياحية،مرورا بتراب ولاية أولاد جلال باتجاه إحدى الولايات الشمالية، وبفضل حنكة وفطنة عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية تم إفشال عملية التهريب، حيث تم الترصد للمعني من خلال حواجز أمنية ثابتة ومتحركة،أسفرت عن توقيف مركبة هذا المهرب في المدخل الجنوبي للمدينة أولاد جلال، وبالتفتيش الدقيق، عثر بداخل المركبة على كمية معتبرة من المهلوسات من نوع بريغابالين 300ملغ،كانت مخبأة بإحكام،كما تم حجز المركبة وتوقيف سائقها البالغ من العمر 41 سنة،لينجز ضده ملف جزائي عن قضية التهريب باستعمال وسيلة نقل وحيازة مؤثرات عقلية بطريقة غير شرعية لغرض البيع.

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مشروع ازدواجية السكة الحديدية للخط المنجمي يوتيرة بطيئة في تبسة

ب. دريد

لايزال مشروع ازدواجية وتحديث الخط المنجمي للنقل بالسكك الحديدية، الرابط بين جبل العنق جنوب تبسة، ومنطقة واد الكباريت مع حدود ولاية سوق هراس، على مسافة 177 كلمتر يثير قلق المسؤولين المحليين، وحرصهم الكبير لاستكماله ضمن الآجال التعاقدية المتفق عليها، قبل نهاية السنة لتتم عملية الربط مع جزء ولاية سوق هراس عنابة، للانطلاقة الفعلية لمشروع بلاد الحدبة ببئر العاتر، الذي سيشغل في مرحلة أولى أكثر من 4 ألاف عامل ويدر على الخزبنة العمومية بمآت الملايير سنويا.

و للوقوف على سير الاشغال، بجميع مراحلها ومتابعة انجاز 11 محطة لنقل مادة الفوسفاط والبضائع والمسافرين مع ضمان الخدمات المرافقة، على طول الخط الذي سيمر باقليم 11 بلدية من بلديات الولاية، وقف نهاية الأسبوع الماضي الأمين العام للولاية بحضور مدراء القطاعات، بعدة نقاط خاصة بالمحطات أل 11 الخاصة بنقل المسافرين والبضائع والمنتشرة على طول المسافة من اقصى جنوب ولاية تبسة الى ولاية سوق هراس، واثناء تقديم عرض حول سير الأشغال، حيث تأكد ان نسبة سير الاسغال لم تتجاوز 76 بالمائة، بحيث تم وضع خطوط السكة الحديدية على طول المسافة، وقد أو شكت أشغال التسطيح ووضغ المنشآت الهيدروليكية على الاتمام مع مراعاة المقاييس المتفق عليها والتي تستجيب للحمولة والسرعة، واثناء تدخله أشار الامين العام للولاية الى ضرورة الالتزام بالوقت المتفق عليه، ومواصلة العمل مثل ما طالب به والي الولاية في خرجات سابقة بنظام الثلاثة فرق لتسليم المشروع قبل نهاية السنة الجارية، مطالبا في ذات السياق على وجوب وضع كل التسهيلات أمام المؤسسات المكلفة بالانجاز، ورفع جميع التحفظات والتنسيق بين كل الاطراف لاستدراك التأخر المسجل.

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سيارة تدهس 4 أشخاص من بينهم طفلان بميلة

نسيم. ع

أدى حادث مرور يتمثل في دهس سيارة لـ 4 أشخاص من بينهم طفلين يبلغان من العمر 8 و10 سنوات بوسط مدينة شلغوم العيد، بالمكان المسمى تحصيص عفاس ضمبري، منتصف ليلة أول أمس، الى اصابة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 8 و35 سنة، بجروح متفاوتة الخطورة نقلوا على جناح السرعة من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى هواري بومدين بشلغوم العيد لتلقي العلاج اللازم.

وحسب مصادر الشروق اليومي فإن الحادث وقع أثناء قيام الضحايا بقطع الطريق الى الجهة المقابلة، ليتفاجئو بانحراف سيارة سياحية تحمل ترقيم ولاية ميلة، والتي كانت تسير بسرعة جعلت السائق يفقد السيطرة عليها لتدهس الأشخاص الأربعة، الأمر الذي تسبب في إصابة أحدهم بجروح خطيرة على مستوى الرأس والوجه والأطراف السفلية نقل في حالة حرجة رفقة رفقائه من طرف أعوان الحماية المدنية الى المصالح الطبية، حيث تفيد ذات المصادر أن الضحايا تلقوا الرعاية الطبية وغادروا المستشفى في حالة مستقرة، وعقب الحادثة مباشرة تمكنت مصالح الأمن من توقيف الفاعل ومباشرة تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

للاشارة، فقد خلفت الحادث حالة من الأستياء والتذمر وسط السكان الذين طالبوا بوضع ممهلات لتجنب المزيد من الضحايا الأبرياء.

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قتيل و22 جريحا في انحراف حافلة لنقل المسافرين بسكيكدة

إ. بوشليق

لقي، طفل لا يتجاوز عمره 10 سنوات، حتفه، وأصيب ما لا بقل عن 22 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، من بينهم ثلاثة اشخاص حالتهم وصفها الأطباء بالحرجة جدا، أعمارهم تتراوح مابين 10 و63 سنة، ينحدرون من مختلف بلديات الجهة الغربية لولاية سكيكدة، وذلك في حادث مرور خطير، وقع في حدود الساعة الخامسة إلاّ بضع دقائق من نهار يوم الاربعاء، على مستوى الطريق الوطني رقم 43، الرابط بين ولايتي سكيكدة وجيجل، وبالضبط بمنطقة لقشرعبر إقليم بلدية بوشطاطة محمود، غرب ولاية سكيكدة، أين انحرفت حافلة من نوع كواستر تشتغل عبر الخط بلدية وادي الزهور ولاية سكيكدة، عن مسارها لتنقلب وتسقط في منحدر، ما تسبب في وفاة الطفل الضحية وإصابة 22 شخصا آخرين من ركابها. وقد تم نقل الجرحى على جناح السرعة إلى مستشفى سكيكدة من طرف أعوان الحماية المدنية.

وتبين حسب ما أكدته مصادرنا، أن سائق الحافلة فقد السيطرة عن الحافلة ما أدى إلى انحرافها عن مسارها، وقد تنقلت وحدات الدرك الوطني رفقة والي ولاية سكيكدة السيدة حورية مداحي إلى عين المكان أين تم الاطمئنان على حالة الجرحى وسخرت مديرية الحماية المدنية 7 سيارات اسعاف وشاحنة اطفاء و30 عون من مختلف الرتب وبحضور مدير الحماية المدنية، كما تم وضع جهاز أمني متكون من سيارتين اسعاف وشاحنة اطفاء وسيارة انارة في عين المكان الى غاية وصول رافعة تابعة للمؤسسة المينائية سكيكدة التي قامت برفع الحافلة من المنحدر.

كما أضافت مصادرنا بأن الطفل الضحية أنس قرفي كان يقضي آخر ايام عطلته الصيفية بمنزل جدته لأبيه، بوادي الزهور، وقد امتطى الحافلة مساء الأربعاء، للعودة إلى بيت والديه بسيدي مزغيش من اجل الاستعداد للخول المدرسي بعدما اقتنى لباسا جديدا، وأن عمه كان ينتظره في محطة نقل المسافرين، غير أن الحافلة التي كان على متنها سقطت في المنحدر ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل العودة إلى والديه.

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عودة “جائزة الخلخال الذهبي” واحتفاء بآسيا جبار

زهية. م

عادت، الخميس، مسابقة الخلخال الذهبي إلى مهرجان أدب وسينما المرأة بسعيدة. وهذا بعد أن كانت هذه المسابقة قد حجبت لموسمين كاملين.

انطلقت بالمسرح الجهوي لسعيدة، صراط بومدين، فعاليات الدورة السادسة للمهرجان الثقافي الوطني لأدب وسينما المرأة، بحضور لافت لشخصيات من عالمي الأدب والسينما، على غرار المخرج رشيد بوشارب والكاتب واسيني الأعرج والناقد أحمد بجاوي، فيما ينتظر أن يلتحق ياسمينة خضرا هذا السبت بالمشاركين، حيث ينشط ندوة حول الرواية والاقتباس.

وتميز حفل الافتتاح بتكريم عدد من الوجوه النسوية التي وقعت حضورها في المجال الإبداعي، على غرار الفنانة ليندة سلام والكاتبة عائشة بوعباسي، التي قضت سنوات في التدريس والإبداع بمدينة سعيدة، قبل أن تهاجر إلى ألمانيا، وتواصل الكتابة عن بلدها من هناك.

وقال محافظ المهرجان، بلقاسم مولاي، إن هذه التظاهرة تمكنت من فرض نفسها لتصبح موعدا قارا ينتظره صناع الأدب والسينما سنويا، وتمكن من التأسيس لتقليد ثقافي مهم، جعل ولاية سعيدة تحتضن الموعد الوحيد في الجزائر الذي يعنى بالإبداع النسوي في الأدب والسينما.

من جهته، أشار الرئيس الشرفي للمهرجان، الناقد السينمائي أحمد بجاوي، إلى أن المهرجان يعيد إلى الواجهة مدينة سعيدة التي كانت في سبعينيات القرن الماضي ملتقى للفن السابع، مؤكدا أن هذا المهرجان تمكن من فرض نفسه من خلال اقتراح برنامج مهم، يعمل من خلاله الفريق الشاب على الرفع من سقف طموحه من طبعة إلى أخرى، ولهذا يستحق هذا المهرجان أن توسع دائرته.

وقد دعا ممثل وزارة الثقافة، إسماعيل يبرير، القائمين على المهرجان إلى تقديم مخرجات التظاهرة، وهذا في إطار التوجه الذي صارت تنتهجه الوزارة بخصوص التظاهرات والمهرجانات التي لا ينبغي أن تبقى مجرد لقاءات تنتهي بنهاية تنظيمها، لكن ينبغي أن ترفع توصياتها ومخرجاتها للوزارة الوصية. وأضاف ممثل الوزارة، لدى إشرافه على افتتاح التظاهرة، أن مهرجان سعيدة الذي وإن واصل “بشكله وبمنجزه الحالي، فإن الوزارة مطالبة بإعادة مراجعته ليصبح مهرجانا أكبر”.

وقد سجل المهرجان لفتة تجاه آسيا جبار، بتقديم جزء من منجزها الأدبي والسينمائي بصوت البرعمة، حاجي ريتاس تسنيم، كنوع من العرفان لأسيا جبار، التي كانت من أوائل النساء اللواتي جمعن بين الكتابة والسينما.

للإشارة، تعود جائزة الخلخال الأدبي لأفضل فيلم قصير وأفضل دور نسائي، حيث تشارك في المسابقة ستة أفلام قصيرة وتتولى لجنة برئاسة الرئيس الشرفي المهرجان أحمد بجاوي وعضوية كل من حميدة ايت الحاج وعايدة كشود مهمة تحكيم الأعمال.

وتجمع الدورة السادسة من مهرجان سعيدة لأدب وسينما المرأة التي تتواصل إلى الأحد المقبل، عددا من الأسماء الوازنة، على غرار المخرج رشيد بوشارب والكاتب ياسمينة خضرا، حيث ينتظر أن ينشط في ختام المهرجان ندوة حول السينما والاقتباس من الرواية، إلى جانب حضور فريق فيلم “الملكة الأخيرة”، الذي سيختتم فعاليات المهرجان.

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قافلة زيغود يوسف تحط رحالها بولاية ميلة

زهية. م

حطت، الخميس، القافلة التاريخية “على خطى الشهيد زيغود يوسف”، رحالها بولاية ميلة، حيث نظمت ندوة تاريخية حول إسهامات القيادات الثورية من منطقة ميلة في الثورة التحريرية، نشطها مؤرخون وأساتذة باحثون، أمثال البروفيسور محمد قويسم والأستاذ نور الدين بوعروج والمترجم محمد صالحي، وهو الذي ترجم مذكرات لخضر بن طوبال، حيث دار الحديث حول عدة قيادات ثورية، أمثال القائد بن طوبال والعربي برجم، وغيرهما من القادة الذين كافحوا إلى جانب الشهيد زيغود يوسف، على مستوى الشمال القسنطيني، أو ما عرف في ما بعد باسم الولاية التاريخية الثانية.

وتأتي هذه الندوة التاريخية ضمن سلسلة من الندوات التي سطرتها مؤسسة الشهيد زيغود يوسف، بالتنسيق مع المتحف الجهوي للمجاهد العقيد علي كافي سكيكدة، والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، وبمساهمة الأسرة الثورية والمجتمع المدني وكذا مديريات المجاهدين في مختلف الولايات، قسنطينة وقالمة وسكيكدة وعنابة وميلة، وذلك ضمن برنامج قافلة تاريخية تحت شعار “على خطى الشهيد زيغود يوسف”، التي امتدت على مدى شهرين كاملين، حيث انطلقت في 20 جويلية الماضي، وستمتد إلى 23 سبتمبر الجاري. وهو التاريخ المصادف لذكرى استشهاد زيغود يوسف بأعالي سيدي مزغيش ولاية سكيكدة.

وقد عرفت هذه القافلة تنظيم عدد من الندوات التاريخية، خصصت للحديث عن إسهامات مختلف مناطق الشمال القسنطيني في الثورة التحريرية، وذلك بالتركيز على القادة والحوادث التاريخية الكبرى، مثل هجومات 20 أوت 1955 وكذا المعارك الكبرى، حيث تمكنت القافلة من تسليط الضوء على قادة كبار، أمثال علي منجلي في عزابة وعلي كافي والعربي دماغ العتروس ومحمد قديد والحواس بوقادوم في الحروش ومسعود بوجريو وفضيلة سعدان ومريم بوعتورة في قسنطينة وشيهاني بشير في الخروب ولمين خان في القل وصالح بوبنيدر (صوت العرب) وعبد المجيد كحل الراس وعمار شطايبي في قالمة وباجي مختار وعمار بن عودة وبابو محمد الشريف في عنابة، وغيرهم كثير من الشهداء والمجاهدين، الذين حملوا على عاتقهم مهمة تحرير الوطن من الاستعمار الفرنسي الغاشم.

وفي تقييمه لهذه القافلة التاريخية الأولى من نوعها في الجزائر، يرى البروفيسور أحسن تليلاني، رئيس مؤسسة الشهيد زيغود يوسف التاريخية، بأن الهدف من هذه القافلة هو نشر التاريخ الوطني وإحياء أمجاده والتعريف بأبطاله للأجيال الجديدة، وأن هذه القافلة حتى وإن أخذت اسمها من الشهيد زيغود يوسف، فإنها تحاول تسليط الضوء على كل القادة والأبطال الذين كانوا معه وكافحوا إلى جانبه.