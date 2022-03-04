أخبار المدافع عطال

تطرّق التقني كريستوف غالتيي مدرب فريق نيس الفرنسي، إلى الوضعية الصحّية للاعبه الدولي الجزائري يوسف عطال.

ويشكو المدافع عطال إصابة على مستوى الكتف، تعرّض لها في مباراة فريقه نيس والضيف نادي كليرمون، بِرسم منافسة بطولة فرنسا، مساء الـ 6 من فيفري الماضي. وبعدها خضع للعلاج وركن إلى الرّاحة.

وقال المدرب غالتيي في أحدث مؤتمر صحفي له نقلت تفاصيله إدارة نادي نيس الفرنسي: “يوسف خاض جزءا من التدريبات، ضمن إطار استعدادات فريقنا لِمواجهة الضيف نادي باريس سان جيرمان”.

وتُقام مباراة فريقَي نيس و”البي آس جي” سهرة هذا السبت، بِرسم الجولة الـ 27 من عمر منافسة “اللّيغ 1”.

وفي سؤال إن كان عطال سيخوض كامل التدريبات مع زملائه في فريق نيس، خلال فترة الأسبوع الذي يلي مواجهة باريس سان جيرمان، ردّ المدرب كريستوف غالتيي بِاقتضاب: “لا أدري”.

واستنادا إلى هذه التصريحات، يبقى الغموض يلفّ مشاركة يوسف عطال مع المنتخب الوطني الجزائري في مواجهتَي الكاميروني، بِتاريخَي الـ 25 والـ 29 من مارس الحالي. لِحساب الدور الأخير من تصفيات مونديال 2022.

وإذا كان غياب عطال عن المنافسات مازال مستمرّا، فإن زميله ومواطنه متوسط الميدان هشام بوداوي، سيُشارك في مباراة باريس سان جيرمان، بعد أن استلم دعوة حضور هذا اللّقاء.