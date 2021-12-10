أخبار المُنافسَين الودّيَين لـ “محاربي الصّحراء”

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري ودّيا مع غامبيا وغانا، بِقطر في الفاتح والخامس من جانفي المقبل، على التوالي.

وتستعدّ المنتخبات الثلاثة لِخوض نهائيات كأس أمم إفريقيا، المُقرّر تنظيمها بِالكاميرون انطلاقا من الـ 9 من جانفي وإلى غاية الـ 6 من فيفري المقبلَين.

وأعلن اتحاد غانا لكرة القدم، الجمعة، أن منتخب بلاده سيُقيم معسكرا إعداديا بِالعاصمة القطرية الدوحة، بداية من الـ 22 من ديسمبر الحالي.

وأضاف أن منتخب غانا سيخوض 3 مقابلات وديّة بِالبلد الخليجي، في الـ 28 من ديسمبر الحالي والفاتح من جانفي المقبل والخامس من الشهر ذاته. مُشيرا إلى أن المباراة التحضيرية الثالثة والأخيرة ستكون ضد الجزائر بطلة إفريقيا.

واختتم اتحاد الكرة الغاني بيانه، يقول إن منتخب بلاده سيترك قطر في الـ 7 من جانفي المقبل، مُتّجها نحو الكاميرون مسرح البطولة الكروية القارية.

ويُدرب منتخب “النجوم السوداء” التقني الصربي ميلوفان راييفاتس، الذي أشرف على “الخضر” لِفترة وجيزة، ما بين جويلية وأكتوبر 2016.

أمّا اتحاد غامبيا لِكرة القدم، فقد اكتفى بِبيان مُقتضب نشره، الجمعة، ذكر فيه أن الناخب الوطني توم سانتفيت وجّه الدّعوة إلى 40 لاعبا، ضمن قائمة مُوسّعة استعدادا لـ “كان” الكاميرون، قبل “غربلتها” وتقليصها لاحقا.

وسبق للتقني البلجيكي توم سانتفيت أن قاد منتخب غامبيا وواجه “محاربي الصحراء” في مقابلتَين بِرسم تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وتستهلّ منتخبات غانا والجزائر وغامبيا المشوار الإفريقي بِالكاميرون، في الـ 10 والـ 11 والـ 12 من جانفي المقبل، على التوالي.