أخبار المُنافس الإفريقي لِشباب بلوزداد

لقطة من مباراة الذهاب بِمصر بين شباب بلوزداد والزمالك.

يحلّ وفد فريق الزمالك المصري بِالجزائر هذا الثلاثاء، استعدادا لِمواجهة شباب بلوزداد سهرة الجمعة المُقبلة.

واستأجرت إدارة نادي الزمالك المصري طائرة خاصّة، يستقلّها وفد فريقها الكروي في سفريته نحو الجزائر.

ويحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا. ضمن إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

ويحوم شبح الإقصاء حول مُمثّل الكرة المصرية، ذلك أن خسارة نادي الزمالك أمام شباب بلوزداد، مُرادفة لِخروجه من السباق قبل جولة من انتهاء دور المجموعات.

وبِالمُقابل، يتطلّب من زملاء متوسّط الميدان زكريا دراوي عدم الاغترار بِنتيجة الفوز (0-1) المُسجّلة في لقاء الذّهاب بِمصر، إن أرادوا وضع قدم في ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية. فضلا عن كون رياضة كرة القدم ليست علما دقيقا.

هذا وكان فريق الزمالك قد خسر بِثنائية نظيفة وبِميدانه أمام نادي إينبي، مساء الإثنين. في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الـ 21 من عمر البطولة المصرية.

ويتموقع فريق الزمالك خامسا في لائحة الترتيب بِرصيد 33 نقطة، ويشغل نادي إينبي الرّتبة الـ 13 بِمجموع 20 نقطة. لكن فريق الزمالك تنقصه مباراة متأخّرة.