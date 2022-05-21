أخبار المُنافس المُقبل لـ “محاربي الصّحراء”

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع الضيف الأوغندي مساء الـ 4 من جوان المقبل، بِالملعب الأولمبي الجديد لِمدينة وهران.

وتندرج هذه المباراة ضمن إطار الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023، في فوج يضمّ أيضا منتخبَي تنزانيا والنيجر.

وقبل ذلك في الأيّام القليلة الماضية، سافر الناخب الوطني الأوغندي ميلوتين سريدويفيتش إلى أوروبا، على أمل إقناع بعض اللاعبين المغتربين في هذه القارّة بِارتداء زيّ فريق “طيور الكركي”.

وتحدّثت الصحافة الأوغندية في أحدث تقارير لها بِهذا الشأن، عن اسم اللاعب الجديد والمغترب هربيرت بوخورن، البالغ من العمر 27 سنة.

وينحدر هربيرت بوخورن من أب ألماني وأمّ أوغندية، وأبصر النور بِبلاد الجيرمان عام 1995.

وينشط هربيرت بوخورن في منصب مدافع، ضمن صفوف نادي بوخوم من القسم الأوّل الألماني.

وخاض هربيرت بوخورن 17 مباراة في منافسة “البوندسليغا” التي انتهت في الأيّام القليلة الماضية، من أصل 34 مواجهة لِفريقه بوخوم. يوجد بينها 6 لقاءات فقط شارك فيها أساسيا.

ولم يلعب هربرت بوخورن لِأيّ منتخب، وفي جميع الأصناف. ما يُسهّل مأمورية اتحاد الكرة الأوغندي في تفادي اللّجوء إلى “الفيفا” لِجلب الرّخصة الدولية.