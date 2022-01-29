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رياضة

أخبار بلايلي وسوق الانتقالات

علي بهلولي
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أخبار بلايلي وسوق الانتقالات

ينشط مُمثّلو مصالح اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي هذه الأيّام بِقوّة، لِإيجاد فريق جديد يُمثّل ألوانه.

وكان صانع الألعاب يوسف بلايلي (29 سنة) قد فسخ في ديسمبر الماضي وقبل الآوان، عقده مع نادي قطر الرياضي.

وتقدّمت إدارة نادي التعاون السعودي بِعرض رسمي لِانتداب بلايلي، كما ذكرته الصحيفة المحلّية “الرياضية” مساء السبت. التي أضافت أن الاقتراح يتضمّن عقدا تنقضي مدّته في صيف 2023، وأن الصفقة توشك أن تُبرَم.

وسبق لِيوسف بلايلي أن لعب في البطولة السعودية مُرتديا زيّ نادي الأهلي، في فترة ما بين 2019 و2020.

ويُصارع فريق التعاون من أجل البقاء في بطولة القسم الأوّل السعودي، حيث يتموقع في المركز الـ 13 من أصل 16 ناديا متنافسا، بعد مرور 18 جولة. عِلما أن الهبوط إلى القسم الثاني يشمل النوادي الثلاثة الأخيرة في لائحة الترتيب.

وتنتظر يوسف بلايلي مع المنتخب الوطني الجزائري مقابلتان حاسمتان أمام الكاميرون، في أواخر مارس المقبل، تُمهّدان لِبلوغ مونديال قطر المُقرّر تنظيمه في نوفمبر وديسمبر القادمَين. وإيجاد فريق جديد مرادف للعودة إلى المنافسات الرّسمية، واستعادة اللّياقة البدنية والمستوى الفني، والاستعداد الأمثل لِترويض “الأسود الجموحة”.

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