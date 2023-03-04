يحمل هذا التقرير في طيّاته أخبار خمسة لاعبين دوليين جزائريين، ينشطون خارج الوطن.

وحفل مساء وسهرة السبت بِالمنافسات الكروية، التي شارك فيه اللاعبون الدوليون الجزائريون، أو لها صلة بِأنديتهم.

طرد بن سبعيني

وهكذا طُرد المدافع رامي بن سبعيني في مباراة فريقه بوروسيا مونشنغلادباخ والضيف نادي فرايبورغ، بِرسم الجولة الـ 23 من عمر البطولة الألمانية.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بن سبعيني عند الدقيقة الـ 87، لِجمعه إنذارَين. في مباراة انتهت بِنتيجة التعادل السلبي.

ويملك فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بعد هذا التعادل 29 نقطة في المركز الـ 10، ويشغل نادي فرايبورغ الرّتبة الـ 5 بِرصيد 41 نقطة.

عودة بن ناصر

عاد متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر إلى أجواء المنافسات الرّسمية، بعد غياب اقترب من فترة شهر ونصف الشهر، بِداعي إصابة تعرّض لها على مستوى الرّكبة.

وشارك بن ناصر أساسيا في مباراة فريقه ميلان آسي والمُضيّف نادي فيورنتينا، بِرسم الجولة الـ 25 من عمر البطولة الإيطالية. قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 66، تاركا “الروسونيري” مُنهزما بِنتيجة (0-1)، قبل أن تنتهي المباراة بِخسارة حصيلتها (1-2).

ويحوز الميلان بعد هذه الهزيمة 47 نقطة في المركز الـ 4، ويملك نادي فيورنتينا 28 نقطة في الرّتبة الـ 12.

بن رحمة قد “يُقيل” المدرب مويس

أطلقت جماهير نادي وست هام صافرات استهجان ضدّ المدرب ديفيد مويس، وتعاطفا مع المهاجم سعيد بن رحمة.

حدث ذلك خلال مباراة فريق وست هام والمُضيّف نادي برايتون، بِرسم الجولة الـ 26 من عمر البطولة الإنجليزية.

وأخرج المدرب مويس لاعبه بن رحمة عند انطلاق الشوط الثاني، وحينها كان فريق وست هام مُتخلّفا في النتيجة بِهدف لِصفر، بل أن يُنهي المباراة بِهزيمة ثقيلة (0-4).

وقالت صحيفة “الأنديبندنت” البريطانية إن أنصار فريق “المطارق” استهجنوا قرار إخراج بن رحمة، وطالبوا إدارة النادي بِإقالة المدرب مويس. مُشيرة إلى أن سخط المُشجّعين استمرّ من انطلاق الشوط الثاني حتى نهاية المواجهة.

ويرتبط التقني الأسكتلندي (59 سنة) مع نادي وست هام بِعقدٍ بدأت مدّته في ديسمبر 2019، وتنقضي في صيف 2014. فيما مُني فريقه بـ 13 هزيمة في “البريمرليغ” هذا الموسم.

ويتموقع فريق وست هام في المركز الـ 16 بِرصيد 23 نقطة، ويحوز نادي برايتون 35 نقطة في الرّتبة الـ 8.

ماندي في خطر

تبعث وضعية المدافع عيسى ماندي على القلق، عشية مواجهتَي الجزائر والنيجر.

وغاب ماندي لِسادس مباراة على التوالي أجراها فريقه فياريال الإسباني، حيث تابع مواجهة المُضيّف نادي ألميريا من دكّة البدلاء.

ويُشير تاريخ الـ 22 من جانفي الماضي إلى موعد آخر لقاء رسمي لِماندي، لمّا شارك أساسيا في مواجهة الزّائر نادي جيرونا في البطولة الإسبانية. وبعدها خاض فريق فياريال ستّ مقابلات بِما فيها مواجهة ألميريا، وتابعها مدافع “الخضر” من وضعية احتياطي.

وبعد فوز فياريال بِثنائية نظيفة، بات يتموقع في المركز الـ 7 بِرصيد 34 نقطة. ويشغل نادي ألمريا الرّتبة الـ 16 بِمجموع 25 نقطة.

وشارك عيسى ماندي في 12 مباراة لـ “محاربي الصّحراء” (رسمية وودّية) في العام الماضي، وخاض كلّ هذه اللّقاءات أساسيا، نظير غيابه عن مواجهة إيران التحضيرية. فهل يستغني عنه بلماضي أمام النيجر، وهو الذي لا يُجامل اللاعبين الاحتياطيين؟

أوّل هدف لِقندوسي

أمضى متوسّط الميدان أحمد قندوسي أوّل هدف له بِزيّ نادي الأهلي المصري، الذي انضمّ إليه في أواخر جانفي الماضي. كما تُظهره صور شريط الفيديو المُدرج أدناه.

وهزّ قندوسي شباك الضيف نادي قطن ورياضة الكاميروني، في الدقيقة الـ 40 من عمر هذه المواجهة، المتأخّرة عن الجولة الأولى لِدور المجموعات الخاصّة بِمنافسة رابطة أبطال إفريقيا.

وتشكّل جدول الترتيب قبل ثلاث جولات عن إسدال ستار دور المجموعات، كالتالي:

1- صاندونز الجنوب إفريقي 7ن

2- الهلال السوداني 6ن

3- الأهل المصري 4ن

4- قطن وزرياضة الكاميروني 0ن

وبعد ستّ جولات، يتأهلّ رائد ووصيف الفوج إلى ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية.