أخبار ديلور وبن طالب وبلقبلة

شرعت إدارة نادي نيس الفرنسي في التفاوض مع نظيرتها من مونبلييه، لِانتداب اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور.

جاء ذلك بِطلب من التقني كريستوف غالتييه مدرب فريق نيس، الذي ثمّن القدرات الفنية لِديلور، كما ذكرته تقارير صحفية فرنسية صادرة، الخميس. عِلما أن النادي ذاته يضمّ في صفوفه الدوليَين الجزائريَين: المدافع يوسف عطال ومتوسط الميدان هشام بوداوي.

ويرتبط المهاجم أندي ديلور (29 سنة) مع نادي مونبلييه الفرنسي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وفي إيطاليا، طوت إدارة نادي جنوة ملف اللاعب الدولي الجزائري السابق نبيل بن طالب، وافترق الطرفان.

واختلف بن طالب وإدارة نادي جنوة حول مدّة العقد، حيث يرغب متوسط الميدان البالغ من العمر 26 سنة في ثلاث سنوات، ويُريد مسؤولو الفريق الإيطالي موسما مع إمكانية إضافة عام آخر.

وهكذا سيُكلّف بن طالب مدير أعماله بِالبحث له عن فريق جديد، يُمثّل ألوانه في موسم 2021-2022.

ونعود إلى البطولة الفرنسية، فقد تماثل اللاعب الدولي الجزائري هاريس بلقلة للشفاء، وبات على أتمّ الاستعداد لِخوض المنافسات الرسمية.

ويُمكن لِمتوسط الميدان بلقبلة اللعب مع فريقه براست أمام الضيف نادي باريس سان جيرمان، مساء هذا الجمعة. بِرسم الجولة الثالثة من عمر البطولة الفرنسية. كما ذكره المدرب ميشال دير زاكاريان في مؤتمر صحفي نشّطه، الخميس، ونقلت تفاصيله إدارة نادي براست.

وكان هاريس بلقبلة قد تعرّض لِإصابة في الكاحل، في الـ 7 من أوت الماضي. خلال مباراة فريقه براست والمضيف نادي ليون، بِرسم الجولة الأولى من عمر البطولة، واضطرّ إلى مغادرة أرضية الميدان بعد 18 دقيقة فقط من انطلاق اللقاء.