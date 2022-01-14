أخبار سارة.. تدريبات “الخضر” بصفوف مكتملة لأول مرة

تحسبا لمواجهة غينيا الاستوائية الأحد

حملت تدريبات المنتخب الوطني الأخيرة أخبارا سارة للمدرب جمال بلماضي، تتمثل في عودة جميع اللاعبين إلى العمل رفقة المجموعة بما فيهم إسماعيل بن ناصر ورامز زروقي، وهذا عشية مواجهة غينيا الاستوائية يوم غد الأحد، في الجولة الثانية من الدور الأول لنهائيات كـأس إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون وتستمر إلى غاية 6 فيفري القادم.

بلماضي يواجه وسائل الإعلام السبت ويغلق التدريبات

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته الجدية لموعد غينيا الاستوائية، وسط ظروف جد مريحة خاصة بعودة جميع اللاعبين إلى التدريبات، وعلى رأسهم إسماعيل بن ناصر ورامز زروقي وحتى آدم وناس، الثلاثي الغائب عن المواجهة الأولى أمام سيراليون الثلاثاء الماضي، وكان بن ناصر قد غاب عن لقاء سيراليون بسبب العقوبة الآلية المسلطة عليه من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، لتراكم البطاقات قبل أن يغيب عن حصة الاستئناف بعد هذا اللقاء، شأنه شأن زروقي الذي عانى من إصابة على مستوى الكاحل حرمته من استئناف اللعب مع “الخضر” وحضور مواجهة سيراليون، من جانبه عانى وناس من آلام على مستوى الفخذ مباشرة بعد اللقاء الودي أمام غانا الذي جرى بالعاصمة القطرية الدوحة، ما جعل بلماضي يفضل إراحته واستبعاده عن لقاء سيراليون، بل أن يستأنف مهاجم نابولي العمل مع زملائه في الحصص التدريبية الأخيرة، ولأول مرة استعدادا لمقابلات كأس إفريقيا، يتدرب المنتخب الوطني بتعداد مكتمل الصفوف، في مؤشر ايجابي قبل مواجهة المنتخب الغيني، والتي ستكون صعبة نظرا للضغط الكبير المفروض على “محاربي الصحراء” الملزمين بالظهور بوجه مشرف لتحقيق الانتصار الأول في المنافسة القارية ومحو التعثر المسجل في الجولة الأولى أمام سيراليون، وتفادي الدخول في حسابات التأهل إلى الدور الثاني.

دمارجي يلتحق ببعثة “الخضر” في الكاميرون

ولضمان تركيز أكثر وإبعاد اللاعبين عن خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، قرّر مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي غلق التدريبات ومنع أي غريب من الاقتراب من تشكيلة “الخضر” حتى منهم الصحفيون الجزائريون، الذين تنقلوا خصيصا إلى الكاميرون لتغطية أحداث المنتخب الوطني في رحلة الدفاع عن لقبه القاري.

وفي هذا السياق، التحق الدكتور جمال الدين دمارجي، رئيس اللجنة الطبية للاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، ببعثة المنتخب الوطني في الكاميرون من أجل المساهمة في السهر على تطبيق “البروتوكول الصحي” المعتمد من قبل اللجنة المنظمة لـ”الكان” وحماية اللاعبين من فيروس كورونا، فضلا عن الوقوف على الحالة الصحية لكل واحد منهم، تفاديا لأي مفاجآت غير سارة قد تخلط أوراق المدرب بلماضي عشية أي مواجهة من المواجهات الحاسمة والقوية للمنافسة القارية.

ولم يلتحق المدرب المساعد سيرجي رومانو، الجمعة، بالمنتخب الوطني المقيم بفندق “أونومو” بمدينة دوالا الكاميرونية، كما كان متوقعا، قادما من العاصمة القطرية الدوحة أين أقام المنتخب الوطني تربص التحضيري استعدادا لكأس إفريقيا، لعدم شفائه التام من فيروس كورونا، مع العلم أن رومانو بقي في الدوحة بعد إيجابية المسحة التي خضع لها قبل شدّ الرحال نحو دوالا رفقة مدافع الغرافة القطري مهدي تاهرات، الأخير تخلف هو الآخر عن رحلة “الخضر” رفقة زملائه قبل اللحاق بهم الأسبوع الماضي في رحلة عادية.

إلى ذلك، سيعقد مدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، ابتداء من الساعة 13:00 زوالا على مستوى ملعب جابوما بدوالا، الندوة مبرمجة في نفس اليوم للحصة التدريبية لـ”الخضر” المقررة التي ستنطلق على الساعة السادسة مساء بالملعب الملحق للمركب المتعدد الرياضات بدوالا، كما ستكون هذه الحصة مفتوحة للصحافة خلال الربع ساعة الأولى، وفق تدابير صحية مشددة.