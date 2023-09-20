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رياضة

أخبار عن مباراة الجزائر ومصر

علي بهلولي
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أخبار عن مباراة الجزائر ومصر
ح.م
ملعب "هزّاع بن زايد".

أعلن اتحاد مصر لِكرة القدم عن ملعب مواجهة منتخب بلاده والجزائر، مساء الـ 16 من أكتوبر المقبل.

وتُجرى هذه المباراة الودّية، ضمن إطار استعدادات المنتخبَين لِتصفيات كأس العالم 2026، التي تُلعب أولى جولاتها في نوفمبر المقبل.

ويحتضن المباراةَ ملعبُ “هزّاع بن زايد”، الذي يقع في مدينة العين الإماراتية. وهو منشأة رياضية دُشّنت عام 2014، وتتّسع لِنحو 25 ألف مقعد.

وكان هذا الملعب أحد مسارح منافسة كأس أمم آسيا، التي استضافتها الإمارات عام 2019. كما يحتضن مقابلات نادي العين.

فضلا عن ذلك، قال اتحاد الكرة المصري إن منتخب بلاده سيُعسكر بِمدينة العين ما بين الـ 9 والـ 17 من أكتوبر المقبل، مع تنظيم مباراة تحضيرية أخرى هناك، أمام فريق زامبيا في الـ 12 من الشهر ذاته. عِلما الفريق الأخير معنيّ أيضا بِتصفيات المونديال.

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