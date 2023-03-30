أخبار قنّاص “مُحاربي الصّحراء”

يشكو اللاعب الدولي الجزائري إسلام سليماني إصابة، تعرّض لها في مباراة رسمية لِفريقه أندرلخت البلجيكي مساء الـ 19 من مارس الحالي.

وأبعدت هذه الإصابة “القنّاص” سليماني فيما بعد عن خوض مُقابلتَي “مُحاربي الصّحراء” أمام النيجر، حيث استبدله الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في آخر لحظة بِزميله المهاجم بغداد بونجاح.

ويستمرّ غياب سليماني عن الميادين، ولن يُشارك في مباراة فريقه أندرلخت والمُضيّف نادي أوبن، بِرسم منافسة البطولة البلجيكية بعد ظهيرة الأحد المقبل.

واستنادا إلى تقارير صحفية بلجيكية صادرة، الخميس، فإن طبيب نادي أندرلخت فضّل التريّث، وتأجيل قرار منح رخصة خوض المقابلات الرّسمية للمهاجم الجزائري إلى تاريخ لاحق.

وأضافت أن الإصابة في الفخذ ليست خطيرة، ويُمكن لِإسلام سليماني العودة إلى المنافسات في المباراة المُوالية للبطولة البلجيكية، أمام الزّائر نادي فستيرلو بِتاريخ الـ 9 من أفريل المقبل.