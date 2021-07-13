أخبار “كادامورو”

انتقل اللاعب الدولي الجزائري السابق ياسين كادامورو بن طيبة إلى نادي إيستر، الذي ينتمي إلى بطولة فرنسا للدرجة الخامسة.

ولم تُوضّح إدارة نادي إيستر الفرنسي تفاصيل الصفقة على غرار مدّة العقد، واكتفت بِذكر أن كادامورو خامس لاعب تنتدبه في سوق الانتقالات الصيفية. كما جاء في أحدث تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكان كادامورو (33 سنة) يرتدي زيّ نادي أتليتيكو مرسيليا من الدرجة الخامسة الفرنسية، منذ العام الماضي.

ومعلوم أن ياسين كادامورو بن طيبة ارتدى زيّ المنتخب الوطني الجزائري، في فترة ما بين 2012 و2017. كما أنه مُتزوّج من لاعبة منتخب فرنسا سابقا ذات الأصول الجزائرية لويزة نسيب.