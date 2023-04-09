“أخبار مباراة ودية أمام الجزائر مجرد إشاعات”

رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد:

نفى جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة الأنباء المنتشرة مؤخرا بخصوص برمجة مباراة ودية بين المنتخبين المصري والجزائري، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة جوان 2023. وذكرت تقارير إعلامية أن هناك اتصالات بين مسؤولي الاتحادين المصري والجزائري لبحث إمكانية إقامة المباراة، ضمن استعداداتهما لبطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

وقال رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم: “الاتحاد المصري لم يتلق أي عرض رسمي في هذا الصدد، مبديا اندهاشه الكبير من تلك الأنباء، لينفي الأمر جملة وتفصيلا”.

وأضاف علام في تصريحاته لموقع “وين وين” أن البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر، رشّح بالفعل بعض الأسماء لخوض مباريات ودية معها في التوقف الدولي المقبل، لكن لم يكن المنتخب الجزائري من بينها على حد قوله”.

وبسؤاله عن موقف اتحاد الكرة إذا تلقى عرضا جزائريا، رد علام بقوله: “منتخب الجزائر واحد من أقوى المنتخبات في العالم، وسنقوم بعرض الفكرة على فيتوريا أولا قبل أن نعلن القرار النهائي، لكن في الوقت الراهن يبقى الأمر مجرد شائعات”.

يذكر أن المنتخب الجزائري ضمن مسبقا التأهل إلى “كان 2023″، بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول 4 مباريات من تصفيات كأس الأمم الأفريقية، بقيادة المدرب جمال بلماضي، ويأمل “الخضر” في اعتلاء منصة التتويج باللقب للمرة الثالثة تاريخيا.

في المقابل، يحتاج المنتخب المصري لنقطة وحيدة في آخر جولتين من التصفيات، ليضمن المرور إلى البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها برصيد 7 ألقاب آخرها عام 2010. ويخوض المنتخب المصري غمار التصفيات في مجموعة تضم غينيا ومالاوي وإثيوبيا، بينما يلعب “محاربو الصحراء” في مجموعة تنزانيا وأوغندا والنيجر.