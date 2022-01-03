أخبار مطمئنة من معسكر غانا قبل ودية “الخضر”

يتواصل توافد لاعبي المنتخب الغاني، إلى المعسكر التحضيري الذي يقيمه في قطر، والذي تتخلله مباراة ودية هذا الأربعاء أمام المنتخب الجزائري.

وأكد الإتحاد الغاني على صفحته الرسمية سهرة الأحد، التحاق عدد من اللاعبين بالتربص، وهو ما رفع التعداد، في انتظار التحاق البقية بداية من الاثنين، قبل أن يكتمل التعداد بيوم قبل المباراة الودية التي تجمع المنتخب الغاني بالمنتخب الجزائري.

وكان المكلف بالإعلام في منتخب غانا هنري أسانتي، قد أكد السبت، أن المنتخب ينتظر وصول عدد من اللاعبين قبل مباراة الجزائر يوم 5 جانفي.

وأوضح أسانتي في تصريحات له أنه في الأسبوع الأول جرت تدريبات المنتخب الغاني بـ 14 لاعبا منهم 3 حراس مرمى، مع تسجيل إصابة بعض اللاعبين .

وأثارت تصريحات المكلف بالإعلام في المنتخب الغاني، المخاوف حول إمكانية إلغاء ودية الجزائر، بسبب نقص التعداد، لتأتي الأخبار الأخيرة لتبدد تلك المخاوف والشكوك حول إجراء المباراة المرتقبة هذا الأربعاء.