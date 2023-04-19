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رياضة

أخبار مُنافسي أشبال الجزائر في البطولة الإفريقية

علي بهلولي
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أخبار مُنافسي أشبال الجزائر في البطولة الإفريقية
ح.م
منتخب الصومال لِأقلّ من 17 سنة الذي سيُشارك في "كان" الأشبال بِالجزائر.

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري أشبال في البطولة الإفريقية لِهذه الفئة، مع نظرائه من السنيغال والكونغو برازافيل والصومال.

وتحتضن الجزائر “كان” صنف أقلّ من 17 سنة في فترة ما بين الـ 29 من أفريل الحالي والـ 19 من ماي المقبل. مع تنظيم مقابلات فوج أشبال “الخضر” بِملعب “نيلسون مانديلا” بِبراقي.

وبِهذا الصّدد، برمج اتحاد الكرة السنيغالي مباراة تحضيرية، تجمع بين منتخبَيه للأشبال والأواسط، لُعبت فعّالياتها داخل القواعد مساء الأربعاء.

وبِخصوص منتخب الصومال لِفئة أقلّ من 17 سنة، فهو يُقيم معسكرا إعداديا بِإثيوبيا منذ الخميس الماضي.

وجلب الناخب الوطني الصومالي نور محمد أمين 23 لاعبا، يوجد بينهم 5 عناصر ينشطون في السويد والنرويج وكندا. كما منحت شركة محلّية للهواتف المحمولة اتحاد الكرة الصومالي غلافا ماليا قيمته 20 ألف دولار، تشجيعا لِمنتخب الأشبال في البطولة الإفريقية.

أمّا اتحاد الكرة للكونغو برازافيل، فقد طعّم منتخب الأشبال بـ 11 لاعبا ينشطون في فرنسا. مع إقامة تربّص داخل القواعد قبل السفر إلى الجزائر، تحت إشراف المدرب الإيطالي فاريتسيو تشيزانا.

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