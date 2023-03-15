أخبار مُنافس “الخضر”

حلّ منتخب النيجر لِكرة القدم، الأربعاء، بِتونس. تحسّبا لِإقامة معسكر إعدادي قصير هناك.

ويستعدّ منتخب النيجر لِمواجهة الجزائر في الـ 23 والـ 27 من مارس الحالي، ضمن إطار الجولتَين الثالثة والرّابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024. مع تنظيم لقاء الذّهاب بِبراقي ومواجهة العودة بِتونس.

واكتفى الناخب الوطني النيجري جون ميشال كافالي بِجلب اللاعبين المحلّيين في سفرية تونس، في انتظار قدوم زملائهم الذين ينشطون خارج الوطن.

وإذا كان “الخضر” قد فازوا في مقابلتَي الجولتَين الأولى والثانية من التصفيات، وبِثنائية نظيفة أمام الزّائر الأوغندي والمُضيّف التنزاني. فإن منتخب النيجر تعادل بِميدانه (1-1) أمام تنزانيا، ثم كرّر السيناريو ذاته خارج القواعد أمام أوغندا.