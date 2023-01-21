-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

أخبار وفاة الداعية محمد راتب النابلسي.. هذه هي الحقيقة  

الشروق أونلاين
  • 2259
  • 0
أخبار وفاة الداعية محمد راتب النابلسي.. هذه هي الحقيقة  
الأرشيف
الداعية راتب النابلسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبرا يزعم ناشروه وفاة الداعية الدكتور محمد راتب النابلسي فما حقيقة ذلك؟ 

وانتشرت التغريدات بين محبي الداعية ومتابعيه في الوطن العربي بصورة كبيرة، وجاء في إحدى التغريدات “عظم الله أجرنا  وتقبل الشيخ محمد راتب النابلسي في جنات النعيم نعم الرجل الذي سخر حياته للدعوةاعتدنا ان نسمع محاضراته طيلة فترة دراستنا ونحن طلاب في المدرسة ، كانت محاضراته دائما حاضرة في كل صباح”.

وقال مغرد أخر “لقد فقدت الأمه الاسلاميه داعيه اسلاميه الدكتور / محمد راتب النابلسي ندعوا الله له بالرحمه والمغفره وان يسكنه فسيح جناته وأن يجمعنا به فى الآخرة بالفردوس الاعلى من الجنه يارب العالمين”.

وبعد انتشار الخبر نفت الصفحة الرسمية للشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي عبر فيسبوك، الشائعات المتداولة حول وفاته.

وقال القائمون على الصفحة في منشور، إن النابلسي بصحة جيدة بفضل الله.

وجاء في منشور الصفحة الرسمية لفضيلة الشيخ راتب النابلسي “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،إن فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي بخير وعافية ولله الحمد ، ولا أساس للشائعات المنتشرة

وكان الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي قد زار الجزائر بداية شهر جانفي الجاري وقام بإلقاء عدة محاضرات من وهران إلى عنابة مرورا بالجزائر العاصمة وتم استقباله من طرف وزراء وبرلمانيين.

مقالات ذات صلة
سفيرة واشنطن لدى الجزائر: الشعب الأمريكي سيبقى ممتنا للديبلوماسية الجزائرية (فيديو)

سفيرة واشنطن لدى الجزائر: الشعب الأمريكي سيبقى ممتنا للديبلوماسية الجزائرية (فيديو)

قراءة مركّزة لأبرز الأحداث على الصّعيدين الدّولي والإقليمي

قراءة مركّزة لأبرز الأحداث على الصّعيدين الدّولي والإقليمي

تقرير دولي: هذه هي الوظائف الأكثر طلبًا عربيا في 2023

تقرير دولي: هذه هي الوظائف الأكثر طلبًا عربيا في 2023

غوغل تعلن عن قرار بتسريح 12 ألف عامل عبر العالم

غوغل تعلن عن قرار بتسريح 12 ألف عامل عبر العالم

هل تم اكتشاف منجم ذهب ضخم في تونس؟.. هذه هي الحقيقة  

هل تم اكتشاف منجم ذهب ضخم في تونس؟.. هذه هي الحقيقة  

مولوجي تطلق برنامج الدعم العمومي للسينما والفنون والآداب

مولوجي تطلق برنامج الدعم العمومي للسينما والفنون والآداب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد