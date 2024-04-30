الاحصاء سيمكننا من أخذ الصورة الحقيقية للهيكلة الحالية للمستثمرات الفلاحية

مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، محمد تيفوري

أكد مدير الإحصائيات والأنظمة المعلوماتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، محمد تيفوري، أن أهداف الإحصاء الفلاحي، المقرر إطلاقه يوم 19 ماي المقبل، تتمثل في أخذ الصورة الحقيقية للهيكلة الحالية للمستثمرات الفلاحية.

وفي معرض وصفه لهذه العملية خلال نزوله ضيفا على التلفزيون العمومي، صبيحة اليوم الثلاثاء، قال تيفوري، بأن أهداف الإحصاء متعددة وتتمثل في تكوين قاعدة معطيات دقيقة ومتعلقة بكل جوانب المستثمرة الفلاحية، وذلك من خلال تعريف المستثمرة وتعريف العقار الفلاحي والمعطيات المتعلقة باستخدام العقار الفلاحي أي المنتجات المزروعة.

وتطرق المتحدّث إلى الأسئلة المزمع إدراجها في استبيان عملية الإحصاء المقبلة، حيث قال “لقد أدرجنا أسئلة تتعلق بكل ما هو موجود بالمستثمرة الفلاحية سواء ما تعلق بالمباني او المكننة ورؤوس الأموال المنفردة، وكذا المعطيات المتعلقة بالموارد المائية، باعتباره مدخل مهم في مجال الفلاحة بالإضافة إلى جوانب تقنية أخرى.