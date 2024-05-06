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أخذ بصمة الميت لفتح هاتفه.. هذا ما تقوله فتوى جديدة!

الشروق أونلاين
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أخذ بصمة الميت لفتح هاتفه.. هذا ما تقوله فتوى جديدة!
شبكات التواصل
تعبيرية

حسم مجلس الإفتاء والبحوث الشرعية بالكويت الجدل بشأن أخذ بصمة الميت لفتح هاتفه والاطلاع على ما يحتويه من أسرار.

وبحسب وكالة “عمون” الإخبارية فقد أفتى المجلس بعدم جواز الأمر، وذلك ردا على سؤال لمدير شؤون الجنائز الدكتور فيصل العوضي الذي وردته حالات طلب من أهل الميت بأخذ بصمة اليد أو الوجه لفتح هواتف المتوفين.

وأكدت الفتوى المتداولة أن الهاتف محل خصوصية ومن الممكن وجود ما يعيب الميت وعليه فإنه لا يجوز الاطلاع عليه سترا للميت، موضحة أنه إن كان هناك حاجة لفتح الجهاز فيكون عن طريق القضاء أو الجهات الأمنية.

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