“أخرجنا الفريق من الأزمة التي كان يمر بها”

خوفا من مصير عنتر يحيى.. منير زغدود

أكد مدرب إتحاد العاصمة منير زغدود إن حظوظ فريقه لا تزال قائمة من أجل إنهاء الموسم الحالي ضمن فرق المقدمة، مؤكدا أن البطولة لا يزال من عمرها أربع جولات وكل شيء يبقى ممكنا من أجل تحقيق ذلك، علما أن اتحاد العاصمة يحتل الصف الرابع في الترتيب العام برصيد 59 نقطة وسيكون الإثنين المقبل على موعد مع مباراة مهمة أمام نادي بارادو، لحساب الجولة 35 من الرابطة المحترفة الأولى.

وقال زغدود،في تصريحات خص بها القناة الإذاعية الثالثة إن “البوديوم” لا يزال متاحا بالنسبة لفريقه، خصوصا مع بقاء 4 جولات من نهاية الموسم، الأمر الذي سيمنح لفريقه فرصة لخوض كمل هذه اللقاءات بأريحية ومن أجل تحقيق الهدف بضمان مكانة ضمن ثلاثي المقدمة، غير أن زغدود وبالمقابل أكد صعوبة المأمورية في الوقت الحالي، قائلا في هذا الصدد” صحيح أن المباريات المتبقية من عمر البطولة ستكون جد صعبة، لكن سنلعب حظوظنا إلى غاية أخر جولة”، قبل أن يواصل أظن أننا قدمنا مشوارا مشرفا إلى حد الآن، أين صرنا نلعب على المراتب الأولى، وأخرجنا الفريق من الأزمة التي كان يمر بها، وكل هذا جاء بفضل العزيمة والعمل”.

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة اتحاد العاصمة، الخميس، برئاسة عاشور جلول وبصفة رسمية، عن إنهاء مهام مديرها الرياضي عنتر يحي، حيث نشرت إدارة النادي عبر حسابها الرسمي بيانا أكدت من خلاله إنهاء مهام عنتر يحي، كمدير رياضي للفريق، رغم إعلان الدولي السابق قبل أيام قلائل عن رغبته في مواصلة مهامه على رأس الفريق رغم الإنتقادات التي طالته، علما أن عنتر يحيى كان قد دخل في اتصالات متقدمة مع عديد العناصر لضمهم إلى الإتحاد بداية من الموسم الكروي المقبل.