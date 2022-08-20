أخرجها الجفاف إلى السطح.. متفجّرات وسفن حربية تحت ثاني أطول أنهار أوروبا

انحسرت مياه نهر الدانوب في صربيا بسبب الجفاف، فصعدت إلى السطح نحو 20 سفينة حربية محمّلة بالمتفجّرات، من فترة الحرب العالمية الثانية.

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية، فقد ظهرت السفن على سطح نهر الدانوب قرب مدينة “براهوفو”، بعد أن كانت يوما ما جزءً من أسطول ألمانيا النازية في البحر الأسود عام 1944.

وأبدت السلطات الصربية تخوّفها من أن تؤثر السفن على حركة الملاحة في النهر، في أثناء فترات انحسار المياه بسبب الجفاف الذي يضرب مناطق واسعة من أوروبا.

ويعتقد المسؤولون أن صعوبات متزايدة ستواجه قوارب شحن الفحم، الذي يعتمد عليه كمصدر لإنتاج ثلثي كمية الكهرباء في صربيا.

وقال مسؤولون لموقع محلي، إن ضعف تدفق مياه النهر، تسبّب في انخفاض إنتاج الطاقة الكهرومائية في صربيا بمقدار النصف في خلال الشهرين الماضيين.

ويعبر نهر الدانوب عدّة دول أوروبية على غرار صربيا وألمانيا والنمسا. وهو ثاني أطول نهر في القارة، إذ يمتدّ لمسافة 2.860 كيلومتر.

إقامة صلاة الاستسقاء في ألمانيا بعد “جفاف غير مسبوق”

وفي 16 أوت 2022، دعت لجنة الفتوى في ألمانيا، وهي هيئة إسلامية مستقلة تتبع للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، المقيمين المسلمين، إلى إقامة صلاة الاستسقاء، نظرا لحالة الجفاف غير المسبوقة التي تعرفها البلاد.

وجاء في بيان للجنة الفتوى يوم الإثنين:”ندعو عموم الأئمة والمسلمين في ألمانيا لأداء صلاة الاستسقاء، نظرا لانقطاع المطر وحصول جفاف للأنهار والوديان، على نحو غير مسبوق منذ عقود”.

وذكرت اللجنة في بيانها بأن صلاة الاستسقاء “سنّة نبوية تشرع عند انقطاع المطر عن الناس، بحيث تؤدى في المساجد والساحات، بهيئتها الشرعية المعروفة، مقرونة بالخطبة والدعاء”.

كما أشارت اللجنة إلى أنه يمكن أن يكتفى بالدعاء في صلاة الجمعة، أو في أي وقت غير الصلاة. قبل أن توصي المسلمين في ختام البيان بإطلاق “مبادرات تقوم بها المؤسسات الإسلامية لترشيد استهلاك المياه”.

تراجع معتبر لمنسوب نهر الراين ومخاوف من تأثر حركة السفن

وفي 14 أوت 2022، تراجع منسوب مياه نهر الراين في ألمانيا بنحو 6 سنتيمترات في خلال 24 ساعة فقط، ما يسبّب متاعب كثيرة لسفن الشحن التي تستخدم مياه النهر في تنقلاتها.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية عن هيئة الممرات المائية والشحن في ألمانيا، فقد تراجع مستوى المياه في منطقة كاوب بولاية راينلاند-بفالتس، إلى 36 سم يوم السبت، مقارنة بمستوى 42 سم المسجّل يوم الجمعة.

وتعاني سفن الشحن والركاب من انخفاض منسوب المياه في نهر الراين منذ عدة أسابيع. وصرح مسؤول في الهيئة أ، “استمرار الجفاف الشديد يمكن أن يؤثر نظريا على الملاحة”، غير أنه استبعد وقوع ذلك.

ومع ذلك، قد تضطر السفن إلى نقل حمولة أقل بكثير عندما يكون مستوى المياه منخفضا، ما يعني أنه سيكون من الصعب نقل شحنات من الفحم والنفط على نهر الراين.