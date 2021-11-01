أخصائية تغذية أمريكية تنصح بهذا الفيتامين بعد سن الخمسين.. والسبب!

نصحت أخصائية التغذية الأمريكية الشهيرة آمي غودسون، بأخذ جرعات من الفيتامين “سي” مع التقدم في العمر، وتحديدا بعد سن الخمسين.

وقالت غودسون، مؤلفة كتاب The Sports Nutrition Playbook، يجب تناول فيتامين C بشكل منتظم بعد سن الخمسين، للأسباب الآتية:

مضاد للأكسدة

يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا الاستفادة حقًا من تناول مكملات فيتامين C بسبب آثارها المضادة للأكسدة، بما يساعد على حماية الخلايا من الجذور الحرة، وهي جزيئات ضارة يمكن أن تسبب ضررًا للجسم بمرور الوقت.

وحسب غودسون فإن الجسم يصبح في الواقع أقل فاعلية في محاربة الجذور الحرة مع التقدم في العمر. لذا، فإنه من المهم أن يتم تناول كميات كافية من مضادات الأكسدة، مثل فيتامين C، للاستمتاع بحالة صحية جيدة في مرحلة الشيخوخة.

تقليل التجاعيد

تقول غودسون: “مع التقدم في العمر، ينخفض إنتاج الكولاجين الطبيعي في الجسم، لذا يمكن أن تساعد كمية كافية من فيتامين C، بحسب ما توصلت إليه بعض الأبحاث، بمنع احتمالية أقل لظهور التجاعيد وجفاف الجلد ومظهر أفضل لشيخوخة الجلد”.

حماية العينين

على الرغم من أنه لا يزال يتعين إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع، إلا أن هناك أبحاثًا متزايدة حول العلاقة بين فيتامين C والحماية من أمراض العيون المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي، حسب غودسون.

الجرعات المناسبة

إن الكمية الغذائية الموصى بها من فيتامين C هي حوالي 90 ملليغرام للرجال و75 ملليغرام للنساء.

وينصح الخبراء بأنه من المستحسن أيضًا ألا تتجاوز الجرعة اليومية 2000 ملليغرام من فيتامين C، خاصةً إذا كان الشخص يرغب في تجنب المعاناة من اضطراب في المعدة أو مشاكل عسر الهضم.

وتختتم دكتور غودسون نصائحها قائلة إنه لا ينبغي أن تمثل الجرعة اليومية مشكلة، حيث إن معظم مكملات فيتامين C تتراوح بين 500 إلى 1000 ملليغرام لكل كبسولة، وفي حال رغب الشخص في زيادة الجرعة اليومية عن 2000 ملليغرام فيجب أن يستشير الطبيب أولًا.