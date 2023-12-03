أخصائية تغذية تقدم هذه النصائح القيمة للأمهات خلال فترة الامتحانات!

قدمت أخصائية تغذية جزائرية مجموعة من النصائح القيمة للأمهات لمساعدة أبنائهن على المراجعة والتركيز، خلال فترة الامتحانات.

وقالت الأخصائية مهماه آسيا في منشور عبر حسابها على فيسبوك إن “على الأمهات في فترة المراجعة والامتحانات إعطاء أولادهن الجوز، البيض، الباذنجان، السمك، الزبيب المنقوع، إكليل الجبل، الجنكا والبابونج”.

كما أشارت إلى ضرورة وضع قطرة من زيت إكليل الجبل عند أنفهم لأنه يقوي الذاكرة، مع إمكانية تزويدهم بالمغنزيوم.

بالنسبة لعشبة الجنكة التي أكدت على أنها من أفضل الأعشاب للذاكرة، فأرشدت لطريقة استخدامها من خلال نقع ملعقة صغيرة في كأس ماء مغلي لمدة 10 دقائق، أما إكليل الجبل فتوضع ملعقة صغيرة منه مع ملعقة بابونج في كأس ماء مغلي لمدة 10 دقائق أيضا.

في ذات السياق نصحت الأمهات بشرب شاي البابونج للحفاظ على الأعصاب، مع التشهد والاستغفار الكثير.

أفضل الأطعمة للدماغ

رغم عدم توفر أطعمة “خارقة” من شأنها تعزيز القدرات العقلية للدراسة على الفور، فإن بعض الوجبات الخفيفة الصحية تحسّن من ذاكرة الطلاب وتزيد من تركيزهم، حسب تقرير نشره موقع “آلان أوفرسيز” التعليمي، ومنها:

اللوز: أحد أفضل الأطعمة للطلاب، إذ إن مضغ حفنة من اللوز في أثناء الدراسة يزود الطالب بالبروتين الأساسي، والدهون الصحية التي تسد الجوع وتعزز التركيز.

الجوز: يعد الجوز من أفضل أغذية الدماغ للطلاب، إذ يعزز الذاكرة ويرفع مستويات التركيز، كما يعزز الحالة المزاجية ومهارات التفكير المنطقي.

الفواكه الطازجة: تتصدر الفواكه الطازجة القائمة، ومنها التفاح والخوخ والموز والحمضيات، وهي غنية بالفلافونويد، فهي تعزز الذاكرة والصحة العقلية، إضافة لفوائد صحية أخرى.

بذور اليقطين: تحتوي بذور اليقطين على الزنك والبروتينات والفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية والمعادن التي تعزز عملية التمثيل الغذائي والمناعة وعمل الدماغ وتحافظ على صحة الجهاز العصبي للطلاب.

العصائر: ينصح بخلط بعض الخضروات الورقية الخضراء مع الفواكه الطازجة، للحصول على جرعة إضافية من الطاقة لجلسة دراسة فعالة.