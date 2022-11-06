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جواهر

أخصائية عيون تحذّر: هذا التصرف أثناء الاستحمام يجعلك تفقد بصرك!

جواهر الشروق
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أخصائية عيون تحذّر: هذا التصرف أثناء الاستحمام يجعلك تفقد بصرك!

حذّرت أخصائية في طب العيون من تصرف سيء أثناء الاستحمام يمكنه أن يزيد من خطر الإصابة بالتهاب القرنية الشوكميبي وبالتالي يقود لفقدان البصر.

وقالت صحيفة ميرور البريطانية نقلا عن الأخصائية، تينا باتيل من Feel Good Contacts، أنه يجب أن نحذر من ارتداء العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام.

وأوضحت باتيل: “يمكن أن تصاب بالتهاب القرنية الشوكميبي إذا لامست المياه الملوثة العين”، لافتة أن هذا الالتهاب يزداد عند ارتداء العدسات اللاصقة في الحمام.

ما هو التهاب القرنية الشوكميبي؟

هو حالة مؤلمة للغاية وخطيرة تصيب القرنية. والشوكميبة (Acanthamoeba)، هي جنس من الطلائعيات تتبع فصيلة الشوكمبيات من رتبة الأميبيات الوسطية. وهي أميبا طبيعية تتواجد في المياه في الطبيعة والمياه المعالجة وفي البرك والحمامات المدفأة والتربة وأحواض السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة والساونا.

وقالت باتيل: “عندما نواجه الشوكميبة بشكل عام، فإنها لا تسبب أي ضرر. ومع ذلك، عندما تصيب الأميبا القرنية، فإن هذا يؤدي إلى التهاب القرنية الشوكميبي”.

وأضافت: “على الرغم من أنها عدوى نادرة، إلا أنها أكثر شيوعا بين مستخدمي العدسات اللاصقة. ويمكن أن يكون لها مضاعفات خطيرة للمرضى، ما يؤدي إلى إعاقة بصرية أو فقدان دائم للبصر. وفي الحالات الشديدة قد يكون من الضروري زرع القرنية”.

وقد يكون من الصعب اكتشاف التهاب القرنية الشوكميبي في البداية لأن الأعراض تشبه إلى حد كبير التهابات العين الشائعة الأخرى، وغالبا ما يمكن تشخيصها بشكل خاطئ.

وتشمل بعض الأعراض الشائعة ما يلي:

– احمرار العيون

– زيادة الحساسية للضوء

– ألم شديد في العين

– رؤية مشوشة

– الشعور المستمر بشيء في العين

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