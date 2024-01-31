أخصائيون صينيون لمرافقة مدينتي بوغزول والمنيعة

بموجب اتفاق بين وزير السكن ونظيره

اتفق وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي بالعاصمة الصينية بكين، مع نظيره الصيني، ني هونغ، على مرافقة أخصائيي السكن الصينيين لمشروعي المدينتين الجديدتين قيد الإنجاز في الجزائر (بوغزول والمنيعة)، وكذا لتحيين النظام الوطني المضاد للزلازل، حسب ما أفاد به الأربعاء بيان للوزارة.

وجرى لقاء بلعريبي مع وزير السكن والتحسين الحضري والريفي لجمهورية الصين الشعبية، على هامش ترأسه لأشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية – الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني المنعقدة الثلاثاء ببكين.

وكان اللقاء، وفقا للمصدر ذاته، فرصة لتقييم ما تم التوصل إليه والتنسيق ما بين الطرفين، بعد اللقاء الذي جمع الوزيرين بتاريخ 20 جويلية 2023 بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى جمهورية الصين الشعبية.

كما تم التطرق إلى مختلف المواضيع التي تمت مناقشتها من طرف الأخصائيين في أشغال الدورة الثامنة للجنة المشتركة الجزائرية – الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، حيث “اتفق الطرفان على مرافقة الأخصائيين من قطاع السكن لجمهورية الصين الشعبية للمشاريع المتفق عليها، بالإضافة إلى مرافقة الخبراء الصينيين لنظرائهم الجزائريين لتحيين النظام الجزائري المضاد للزلازل”، يضيف البيان.

من جهة أخرى، تنقل بلعريبي رفقة سفير الجزائر بالصين إلى المدينة الجديدة سيون آن Xiong An والتي تبعد 105 كلم عن العاصمة الصينية بكين والتي من المفترض أن تستقطب 5 ملايين نسمة، أين قدّمت للوزير شروحات حول التكنولوجيا المنتهجة في بناء وتهيئة هذه المدينة، التي من شأنها فك الخناق عن العاصمة بكين، حسب المصدر.

وبالمناسبة، ألح بلعريبي على “ضرورة تبادل الخبرات خاصة وأن الجزائر بصدد تشييد مدن جديدة استعملت فيها تكنولوجيا جد متطورة كمدينة بوغزول، المنيعة وحاسي مسعود”، يقول بيان الوزارة.