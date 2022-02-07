أخصائيون: كورونا لن يختفي.. وهذه أفضل العلاجات المنزلية!

أكد أخصائيون في علم الفيروسات أن كورونا سيشهد في المستقبل القريب انخفاضا في عدد الإصابات ولكنه لن يختفي، فيما أشار أخصائيو التغذية لأفضل العلاجات المنزلية.

وقال الباحث الروسي، أناتولي ألتشتاين : “لا يقتصر الأمر على وجود عدد غير قليل من الأشخاص المحصنين في العالم، بل تم إنتاج عدد كبير من اللقاحات، وقد أصيب كثير من الناس بالمرض. نتيجة لذلك فإن التوقعات بشأن الفيروس سيئة، سوف ينخفض ولكنه لن يختفي”.

وأضاف: “سيبقى الفيروس التاجي. سنواصل التحصين، لكن لن تكون هناك جائحة. ستكون هناك حياة طبيعية، لكن يبدو أنه سيتعين علينا التعامل مع هذا الفيروس لفترة طويلة وباستمرار”.

من جانبه صرح رئيس فرع “الطب الوقائي” لمبادرة “HealthNet” الطبيب، سيرغي تشوداكوف، أن تناول الوجبات السريعة وبدائل السكر والحلويات الصناعية يعرقل الشفاء العاجل من الإصابة بمتحور “أوميكرون”.

وقال تشوداكوف: “يتناول الناس اليوم في الغالب الوجبات التي تشجع على ظهور الالتهابات، ولا تساعد في تطوير جهاز المناعة، بل بالعكس تضعفه. هذه كلها وجبات سريعة، وخاصة البطاطس المقلية، والمايونيز الصناعي بالخل، والحلويات الصناعية”.

وأشار إلى أنه ينبغي الانتباه بشكل خاص للمنتجات التي تحتوي على الفركتوز، مضيفا: “هناك اعتقاد خاطئ طويل الأمد بأن الفركتوز أكثر صحة من الغلوكوز. يعتبر البعض أن منتجات الفركتوز الصناعية تغذية صحية، بالرغم من أنها في الواقع لها تأثير مساعد للالتهابات وتسبب مقاومة الأنسولين”.

وأضاف: “العصائر حتى عندما يتم تحضيرها حديثا ليست مفيدة دائما. ومن الأفضل اختيار الفواكه الطازجة.. وإذا تريدون شرب عصائر، فمن الأفضل أن تكون من الخضروات أو على الأقل الفاكهة الحلوة والحامضة”.

وأوضح أن الأطعمة التي تشجع الالتهابات تشمل أيضا جميع الأطعمة المقلية، مشيرا إلى أن الخيار الأسوأ هو تناول اللحوم الحمراء المقلية بكميات كبيرة.

والطريقة الأكثر أمانا لطهي مثل هذه اللحوم حسبه هي الغليان أو الطهي، لكن الطهي عالي الجودة على الشواية مقبول أيضا (ولكن بالهواء الساخن). الشيء نفسه ينطبق على الخضار المشوية.

بالنسبة للأطعمة المضادة للالتهابات، فتشمل الفواكه الحلوة والحامضة، وجميع الخضروات تقريبا، فإنها مفيدة في كل من الأشكال: الخام والمعالجة حراريا… وأنواع مختلفة من التوت وخاصة التوت الأسود.

وقال تشوداكوف إن الكركم يحظى بشعبية كبيرة الآن – فهذه التوابل لها أيضا تأثير مضاد للالتهابات، حسب ما أورد موقع روسيا اليوم نقلا عنه.

وأضاف أن هناك بعض الفروق الدقيقة عند استخدام البصل والثوم. وذكر أنه في روسيا من المقبول عموما أن هذا علاج لجميع الفيروسات. لكن من الأفضل تناول البصل والثوم بكميات كبيرة في دورات – لمدة 3 أيام مع استراحة لمدة 7 أيام وليس كمنتج دائم، لأنهما يدمران البكتيريا المعوية.

وأشار المتخصص إلى أن “منتجات الألبان بالنسبة للعديد من الأشخاص تثير الالتهاب المزمن، لذا لا ينبغي إساءة استخدامها. فمن الأفضل إعطاء الأفضلية لمنتجات الألبان الزبادي.

يمكن أن يكون دقيق الشوفان، إذا أكلته كل يوم، مشجعا لظهور الالتهاب أيضا، لذلك من الأفضل استبداله بالحنطة السوداء والأرز والشعير اللؤلؤي.

في ذات السياق أعلنت الدكتورة أنجيليكا ديوفال، خبيرة التغذية الروسية، أنه لاستعادة الحالة الصحية بعد التعافي من مرض “كوفيد-19” من الأفضل الامتناع مؤقتا عن تناول الشاي الأسود والقهوة.

وكشفت الدكتورة في حديث لراديو “سبوتنيك”، أن المشروبات لها تأثير في الجسم وتساعد على استعادة الحالة الصحية خلال فترة المرض وبعد التعافي منه.

ووفقا لها، يجب أن يكون الماء المشروب الأساسي خلال فترة المرض، وبعد التعافي من “كوفيد-19”. ولكن من أجل اكتساب القوة خلال فترة قصيرة يمكن إضافة مشروبات منقوع الفواكه والثمار.

وتقول: “نأخذ لترين من الماء ونسخنهما إلى درجة 80 درجة مئوية ونضيف لهما حوالي 200 غرام من ثمار الفراولة أو التوت البري وغيرهما، ومن ثم نستخدم الخلاط لنحصل على مشروب فواكه صحي”.

وتضيف، من أجل الحفاظ على الفيتامينات والمواد المغذية الموجودة في الثمار، لا ينصح بغلي الخليط. كما يمكن تناول الشاي الأخضر مع الثمار أو الفواكه.

وتقول، “نخمّر في لتر ونصف الليتر من الماء ملعقتي طعام من الشاي الأخضر ونضيف له شريحتي برتقال وملعقتين من الثمار الطازجة أو المجمدة ولا ينصح بإضافة السكر إلى المشروب، بل من الأفضل إضافة شرائح مقشرة من التفاح، بعدها نترك المشروب 40-50 دقيقة ثم نقوم بشربه طوال اليوم”.

وتضيف، إذا برد المشروب يمكن إضافة الماء المغلي الساخن إليه.

ووفقا لها، يجب خلال فترة ما بعد التعافي من “كوفيد-19” الامتناع عن تناول الشاي الأسود والقهوة. وكذلك يمكن أن نضيف لهما المياه الغازية المحلاة والعصائر المعلبة، ومن الأفضل تحضيرها في البيت.