أخصائيون يحذرون من دمج البطاطا المقلية مع الطماطم.. والسبب!

استنادا لدراسة حديثة

حذّر أخصائيون في التغذية من دمج البطاطا المقلية مع الطماطم، استنادا لدراسة حديثة، كشفت عن الكارثة الصحية التي تنجم عن فعل ذلك.

وبحسب ما أفادت الدراسة فإن البطاطا تمنح نسبة عالية من الشبع، كما تعتبر الغذاء الأساسي عند الكثيرين، غير أن إضافة الطماطم إليها يسبب اعتلالا في الصحة.

وأورد موقع “سوهو” الصيني نقلا عن خبراء تحذيرهم من دمج البطاطا المقلية مع الطماطم، لصعوبة امتصاص الجسم للعناصر الغذائية المفيدة، فضلا عن إحداث اضطراب في الجهاز الهضمي.

وحول القيمة الغذائية للبطاطا أشار الموقع إلى غناها بالنشا والبروتين، مما يحسن عملية الهضم. كما تساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على البوتاسيوم.

بالنسبة للنساء، أفاد الخبراء بأن البطاطا مفيدة في الحفاظ على الجمال والشباب لوجود الألياف فيها، كما انها تساعد على تخليص أجسادهن من السموم.

وبالرغم من فوائدها الكثيرة، إلا أن الأخصائيون ينصحون بتناولها مسلوقة أومشوية، وتجنب أكلها مقلية، والاحتياط من إضافة الطماطم إليها.

وقال العلماء في دراسة سابقة نشرها موقع “تايمز ناو نيوز”، إن تناول الكثير من البطاطا المقلية يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة على المدى الطويل، ويمكن أن يزيد من خطر الموت المبكر.

وبحسب الدراسة التي أجريت على 4500 فرد ونُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن تناول البطاطا المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع يمكن أن يضاعف من خطر الموت المبكر.

وأشار الباحثون إلى أن الزيوت التي يتم فيها قلي البطاطا هي القوة الدافعة الأكبر وراء المخاطر الصحية.