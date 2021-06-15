-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول حالة الطقس: موجة حر عالية عبر 5 ولايات جنوبية
جواهر
استنادا لدراسة حديثة

أخصائيون يحذرون من دمج البطاطا المقلية مع الطماطم.. والسبب!

نادية شريف
  • 1902
  • 0
أخصائيون يحذرون من دمج البطاطا المقلية مع الطماطم.. والسبب!

حذّر أخصائيون في التغذية من دمج البطاطا المقلية مع الطماطم، استنادا لدراسة حديثة، كشفت عن الكارثة الصحية التي تنجم عن فعل ذلك.

وبحسب ما أفادت الدراسة فإن البطاطا تمنح نسبة عالية من الشبع، كما تعتبر الغذاء الأساسي عند الكثيرين، غير أن إضافة الطماطم إليها يسبب اعتلالا في الصحة.

وأورد موقع “سوهو” الصيني نقلا عن خبراء تحذيرهم من دمج البطاطا المقلية مع الطماطم، لصعوبة امتصاص الجسم للعناصر الغذائية المفيدة، فضلا عن إحداث اضطراب في الجهاز الهضمي.

وحول القيمة الغذائية للبطاطا أشار الموقع إلى غناها بالنشا والبروتين، مما يحسن عملية الهضم. كما تساعد في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على البوتاسيوم.

بالنسبة للنساء، أفاد الخبراء بأن البطاطا مفيدة في الحفاظ على الجمال والشباب لوجود الألياف فيها، كما انها تساعد على تخليص أجسادهن من السموم.

وبالرغم من فوائدها الكثيرة، إلا أن الأخصائيون ينصحون بتناولها مسلوقة أومشوية، وتجنب أكلها مقلية، والاحتياط من إضافة الطماطم إليها.

وقال العلماء في دراسة سابقة نشرها موقع “تايمز ناو نيوز”، إن تناول الكثير من البطاطا المقلية يمكن أن يؤثر سلبا على الصحة على المدى الطويل، ويمكن أن يزيد من خطر الموت المبكر.

وبحسب الدراسة التي أجريت على 4500 فرد ونُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن تناول البطاطا المقلية أكثر من مرتين في الأسبوع يمكن أن يضاعف من خطر الموت المبكر.

وأشار الباحثون إلى أن الزيوت التي يتم فيها قلي البطاطا هي القوة الدافعة الأكبر وراء المخاطر الصحية.

مقالات ذات صلة
صور صادمة لأم تركب في عربة شاحنة والزوجة في المقعد الأمامي!

صور صادمة لأم تركب في عربة شاحنة والزوجة في المقعد الأمامي!

جزائريات يتفاجأن بصورهن منشورة على فيسبوك!

جزائريات يتفاجأن بصورهن منشورة على فيسبوك!

دعوات لمقاطعة العلامة التجارية الشهيرة “زارا” بسبب فلسطين!

دعوات لمقاطعة العلامة التجارية الشهيرة “زارا” بسبب فلسطين!

أزواج في البيوت وزوجات متغربات خارج المدن!

أزواج في البيوت وزوجات متغربات خارج المدن!

طالبة دكتوراه تفوز بجائزة دولية عن دراسة حول زيادة إنتاجية النفط

طالبة دكتوراه تفوز بجائزة دولية عن دراسة حول زيادة إنتاجية النفط

إيمي سمير غانم تتذكر والدها الراحل بصور ورسالة مؤثرة

إيمي سمير غانم تتذكر والدها الراحل بصور ورسالة مؤثرة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد