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أخصائيون يحذّرون.. المشروبات الساخنة تهدد الصحة وقد تسبب السرطان

نادية شريف
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أخصائيون يحذّرون.. المشروبات الساخنة تهدد الصحة وقد تسبب السرطان

لطالما حذّرت منظمة الصحة العالمية من المشروبات الساخنة وأوضحت أضرارها على الصحة، إلى درجة ربطها بإحتمالية خطر الإصابة بالسرطان. 

قد لا يكون هناك شيء أمتع من الإمساك بكوب شاي أو قهوة ساخنة في أيام الشتاء الباردة، وذلك لأنه يحرض الدم على التدفق إلى سطح الجلد فيجعلنا نشعر بالدفء، لكن هل ذلك أمر صحي؟

بحسب ما أفادت وكالة سبوتنيك فقد حذّرت الطبيبة وأخصائية التغذية الروسية، مارغريتا أرزومانيان، من تناول المشروبات الساخنة للغاية، مشيرة إلى أنها قادرة على التأثير سلبا على صحة الإنسان.

وقالت الطبيبة أرزومانيان: “يكثر الناس عادة من تناول المشروبات الساخنة خلال فصل الشتاء والخريف، لكن يجب الحذر من طريقة تناولها”.

وبحسب الخبيرة، فإن فنجان الشاي الساخن قادر على جعل الإنسان دافئا خلال البرد القارس في فصل الخريف والشتاء، لكن هذه الخطوة مهددة بعواقب وخيمة أبرزها أن درجة الحرارة المرتفعة للمشروبات قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

وتابعت الطبيبة: “فيما يتعلق بالمشروبات الساخنة، هناك أبحاث تقول إنه، يمكن أن تؤدي المشروبات الساخنة إلى الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى إمكانية إتلاف الجهاز الهضمي، معتبرة أنه يجب تخمير الشاي بالماء المغلي وشربه باردًا، لكن بالتأكيد لا تحتاج إلى تناول الماء المغلي”.

تحذيرات سابقة

نبّهت منظمة الصحة العالمية والوكالة الدولية لبحوث السرطان، في وقت سابق، أن تناول المشروبات شديدة السخونة قد يسبب الإصابة بسرطان المريء.

وبحسب التقارير فعندما نشرب الشاي أو القهوة أو غيرها من المشروبات الساخنة في درجة حرارة 65 درجة مئوية أو أكثر، فإنها تتسبب في حدوث حروق كبيرة في المريء، والتي قد تكون بداية الإصابة بالسرطان.

وقد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل مجموعة من النتائج لأشخاص يتعاطون المشروبات الساخنة الأخرى التي يتم شربها، ووجدوا علاقة قوية بين سرطان المريء وتلك المشروبات الساخنة.

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