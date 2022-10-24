أخصائيون يحذّرون من تجميد هذه الأطعمة

حذّر أخصائيون في التغذية من تجميد بعض الأطعمة على وجه الخصوص، لأنها تفقد قيمتها الغذائية، أو تصبح غير صالحة للأكل.

وبحسب ما أفاد موقع العربي الجديد فإنّ هناك 9 أطعمة يمنع منعا باتا تجميدها وهي:

الحليب

الوصفات التي تعتمد على الحليب، أو الغنية بمكونات الألبان عموماً، يمكن أن تتلف عند تجميدها. إذ تنفصل الدهون عن بقيّة السائل، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التخثُّر. لذلك، لا ينبغي تجميد المنتجات التي تحتوي على الألبان، باستثناء الزبدة التي يمكن أن تُخزَّن بشكل آمن لمدّة تسعة شهر.

المايونيز

تجميد الأطعمة والوصفات التي تحتوي على المايونيز غير آمن، لأنّ قوام المايونيز يتغيَّر عند التجميد. وتصبح الوصفات التي تحتوي على المايونيز عند تجميدها طرية للغاية، وأحياناً تأخذ قواماً مطاطياً يشبه الإسفنج. لذلك، يجب أن تكون الوصفات التي تجمّد خالية من المايونيز.

جبنة الكريما

حالها كحال جميع منتجات الألبان، يمكن أن تتفتّت جبنة الكريما بسهولة وتصبح سائلة وتفقد قوامها بعد إذابة الجليد. يجب عدم تجميد أي عبوة تحتوي على جبنة الكريما، أي القابلة للدهن.

الخيار

من بين المنتجات التي لا يجب تجميدها يقع الخيار في المقدّمة، وذلك بسبب كمية الماء الموجودة في هذا النوع من الخُضَر، إذ إن التجميد يجعله ببساطة غير صالح للأكل.

عندما نجمّد الخُضَر التي تحتوي على كميات كبيرة من الماء، فإنّ محتواها المائي سيتجمّد ويتوسّع ويتبلور مع مرور الوقت، وستصبح الخُضر طرية جداً وتفقد طعمها وقوامها.

الكوسا

الكوسا يمكن أن يصبح أيضاً غير صالح للأكل بعد نزع التجميد عنه، ويمكن أن يأخذ أيضاً لوناً ورائحة مؤكسدة. الوصفات المجمدة التي تحتوي على الكوسا تُعَدّ وتُجَمَّد بشكل خاص، لإبقاء النكهات والحفاظ على القوام الأمثل.

الخس والملفوف

قليلون ممكن أن يفكروا في تجميد السلطة، لكنّ الملفوف يحتوي على كميات كبيرة من المياه، ولا يصمد بشكل مثالي في الثلاجة. يجب عدم تجميد الأطباق التي تحتوي على الملفوف أو الخس، حتّى لو وضعت في أوانٍ مقاومة للحرارة، إذ إن تجميدها سيؤدّي بالتأكيد إلى إفساد الطبق.

الطماطم

لا مشكلة في تجميد الأطباق التي تحتوي على صلصلة الطماطم، بشرط أن تكون الطماطم قد هُرِسَت بالكامل. لكن تجميد الطماطم الكاملة، أو تلك الأطباق التي تحتوي على شرائح أو قطع طماطم بارزة، ليست فكرة جيّدة، لأنّ ذلك سيغيّر من نسيج الطماطم وجلدها الخارجي.

البطاطا المخبوزة والمسلوقة

إذا كانت البطاطا مكوناً داعماً للطبق، كما يكون في اليخنات والصلصات والحساء، فإنّ تجميدها لا يؤثّر بجودة الطبق. لكن لا ينصح أبداً بتجميد البطاطا المسلوقة أو المخبوزة، لأنّ التجميد سيؤدّي إلى الإضرار بشكلها، وستؤدّي البلورات المائية إلى تضخّمها وتمزّقها.

الباستا المطبوخة

الباستا المطبوخة مع الصلصة يمكن وضعها في المجمد بشرط وضعها في وعاء مناسب مقاوم للحرارة كي تُحافظ على شكلها وملمسها. ولكن عند تخزينها بمفردها، تفقد معظم المعكرونة شكلها وتصبح طرية عند إذابة الجليد عنها.