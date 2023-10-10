أخطاء في التسجيلات تمدد آجال “إدماج” المطرودين

15 أكتوبر آخر أجل للالتحاق بالمؤسسات التربوية

أدخلت وزارة التربية الوطنية تعديلات على رزنامة تنفيذ إعادة إدماج التلاميذ للسنة الدراسية 2023/2024، إذ أقرت التمديد في فترة إيداع التماسات المطرودين إلى غاية الأربعاء 11 أكتوبر الجاري، وذلك لأجل تمكين مديري المؤسسات التربوية من تدارك وتصحيح أخطاء التسجيلات التي وقع فيها المعنيون، حيث أكدت التحقيقات بأن التلاميذ لم يتموا مراحل العملية الرقمية، على اعتبار أنها لأول مرة تنجز بصفة حصرية عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية عقب التخلي عن الطريقة التقليدية.

ودعت الوزارة الوصية مديريها الولائيين، في منشور وزاري، إلى ضرورة التقيد التام بالتعديلات التي طرأت على رزنامة تنفيذ ترتيبات إعادة التلاميذ للسنة الدراسية الجارية، إذ أبلغتهم بأنه قد تقرر التمديد في فترة إيداع التماسات المطرودين إلى غاية هذا الأربعاء (اليوم)، على الساعة منتصف النهار، وذلك نزولا عند طلب عديد الأولياء الذين احتجوا على مستوى مديريات التربية للولايات، ملتمسين من مصالحها التدخل لدى الوزارة الوصية لإنصاف أبنائهم، الذين ارتكبوا أخطاء في التسجيلات، بعدما اكتشف المديرون بأن المعنيين لم يتموا العملية وظلت بذلك ناقصة، حيث اكتفوا بملء استمارة المعلومات دون تدوين طلب إعادة الإدماج، كون العملية تمر بعدة مراحل وكلها أساسية ولا يمكن الاستغناء عن أي مرحلة.

وأبلغت الوزارة مديريها الولائيين بأنه تقرر عقد اجتماع مجلس القسم على مستوى كل متوسطة وثانوية يوم الخميس 12 أكتوبر، ليتم تبليغ أولياء التلاميذ المعنيين بقبول إعادة إدماج أبنائهم عن طريق مدير المؤسسة التعليمية، وعبر فضاء الأولياء يوم السبت 14 أكتوبر، على أن يلتحق التلاميذ المقبولة التماساتهم بالمؤسسات التعليمية يوم 15 أكتوبر.

وفي نفس السياق، أسرت مصادر “الشروق”، بأن مفتشين ومديري مؤسسات تربوية ناشدوا وزارة التربية الوطنية التدخل السريع، لأجل فتح أو استحداث نافذة جديدة عبر النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية ترخص لهم بإمكانية إرجاع التلاميذ المقبولة التماساتهم على مستوى المؤسسات التربوية الواقعة بنفس القطاع الجغرافي، بتوزيعهم توزيعا عادلا ومنصفا عبر متوسطات وثانويات “الدائرة”، لكن وفق المقاعد البيداغوجية المتاحة، وذلك بسبب ارتفاع عدد التلاميذ المطرودين، خاصة أنه يصعب استيعابهم جميعا جراء مشكل الاكتظاظ الذي لايزال مطروحا ببعض أقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي.