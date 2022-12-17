أخطاء في علامات التلاميذ بسبب خلل الأرضية الرقمية

مفتشو المواد يطالبون الوزارة بمعالجة الوضعية

يطالب مفتشو المواد القائمين على وزارة التربية الوطنية بمعالجة الخلل التقني في الأرضية الرقمية للنظام المعلوماتي للوزارة، من خلال الاستعجال بإدخال تغييرات على “التطبيق الرقمي” المعتمد في احتساب المعدل الفصلي للمادة والمعدل الفصلي قبل تسليم كشوف النقاط، على اعتبار أنه تسبب في تضييع علامات عديدة للتلاميذ بمن فيهم المجتهدون والممتازون، رغم أن “آليات التقويم” الجديدة والمستحدثة في هذا الدخول المدرسي قد أنصفت المتعلمين وأعطتهم امتيازات واسعة.

أفادت مصادر “الشروق” بأن مديري المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، وأثناء قيامهم بعملية حجز علامات التلاميذ على الأرضية الرقمية، بعد انقضاء فترتي الاختبارات والتصحيح الجماعي، لاحظوا وجود خلل تقني في النظام المعلوماتي، والذي تسبب في تضييع حق تلاميذ في العلامات، بمن فيهم ممتازون ومجتهدون، كون “التطبيق الرقمي” الذي اعتمدته الأرضية لاحتساب معدلات المتعلمين ضرب مادة الاختبار الفصلي في العلامة “3” وليس في النقطة “2”، إذ يفقد التلميذ ثلاث علامات في المعدل الفصلي وست علامات في المعدل الفصلي للمادة، وهو ما يعد خطأ فادحا يتنافى مع ما ورد في المنشور الوزاري الصادر في 19 أكتوبر 2022، تحت رقم 1711، والمتضمن ترتيبات التقويم البيداغوجي للموسم الدراسي 2022/2023، في المراحل التعليمة الثلاث، إذ نص صراحة على ضرورة جمع معدل التقويم المستمر مع علامة الاختبار الكل تقسيم “2” لاحتساب معدل المادة اللغوية، في حين يتم جمع علامات المواد اللغوية مع علامات اختبارات المواد الأخرى الكل تقسيم عدد المواد، للحصول على المعدل الفصلي لتلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي.

وبخصوص مرحلة التعليم المتوسط، أكد ذات المنشور الوزاري، على أنه عند احتساب المعدل الفصلي للمادة لا بد من جمع معدل التقويم المستمر “وهي العلامات التي تم إضافتها في هذا الدخول المدرسي” مع معدل الاختبار ضرب “2” والكل تقسيم “3”، في حين يتم احتساب المعدل الفصلي، من خلال جمع المعدلات الفصلية للمواد ضرب معاملاتها والكل تقسيم مجموع المعاملات.

وفيما يتعلق بمرحلة التعليم الثانوي بمستوياته الثلاثة، أوضح ذات المنشور الوزاري بأنه يتم احتساب المعدل الفصلي للمادة بالنسبة للغات عن طريق جمع علامة التقويم المستمر مع معدل الفروض مع معدل التعبير الشفوي مع علامة الاختبار ضرب “2” والكل تقسيم “5”. في حين يتم احتساب المعدل الفصلي للمادة بالنسبة للمواد ذات الأعمال التطبيقية، من خلال جمع علامة التقويم المستمر مع معدل الفروض مع علامة الأعمال التطبيقية مع علامة الاختبار ضرب”2″ والكل تقسيم “5”، على أن يتم احتساب “المعدل الفصلي”، عن طريق جمع المعدلات الفصلية للمواد ليتم ضربها في معاملاتها ثم يتم جمعها مع ما فاق العشر نقاط من علامة “المشاريع” مع ما فاق العشر نقاط من علامة “المطالعة” والكل تقسيم مجموع المعاملات.