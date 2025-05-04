أخطاء مدمرة للصحة عند تسخين الطعام.. احذر أن ترتكبها؟

حذّر خبراء في مجال التغذية من أخطاء مدمرة للصحة يرتكبها الكثير منّا عند تسخين الطعام، كما أعطوا جملة من الإرشادات للقيام بالعملية بصورة آمنة.

الطعام المتبقي من وجبة العشاء يعرف طريقه عادة إلى الثلاجة ليعود مرة أخرى لمائدة الطعام في اليوم التالي، أمر تعرفه معظم العائلات. ورغم فوائد هذا السلوك في الحد من هدر الطعام، فإن هناك بعض الأطعمة التي تستوجب الحذر في التعامل معها عند تسخينها أكثر من مرة.

لا يعرف الكثيرون أن تسخين بعض الأطعمة لأكثر من مرة بعد الاحتفاظ بها في المبرد، يؤدي لتكون بعض المواد السامة التي تؤدي لنتائج وخيمة تبدأ بمشاكل المعدة والأمعاء وتنتهي بالسرطان.

ويساعد اتباع نصائح المختصين على الحفاظ على سلامة الطعام وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، وإليك ما يجب تجنبه وفقا لتقرير نشرته شبكة بي بي سي:

1ـ لا تترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة

لا يجب ترك الطعام مكشوفاً في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين إلى أربع ساعات، وهذه المدة تقل إلى ساعة واحدة فقط عند التعامل مع الأرز، حيث تتكاثر أبواغ بكتيريا باسليوس سيروس بسرعة كبيرة.

2ـ لا تعد تسخين الأرز الجاهز

الأرز الجاهز غالباً ما يُطهى وتعيد المطاعم تسخينه، مما يجعله غير آمن لإعادة تسخينه مرة أخرى في المنزل. لذلك، من الأفضل تناوله مباشرة بعد الشراء أو الاستلام.

3ـ لا تحتفظ بالطعام المطبوخ في المنزل في الثلاجة لفترة طويلة

من الأفضل استهلاك بقايا الطعام خلال 24 إلى 48 ساعة كحد أقصى. وإذا لم تكن تنوي تناولها خلال هذه الفترة، قم بتجميدها للحفاظ عليها آمنة.

4ـ لا تذيب الدجاج المجمد باستخدام الماء الدافئ

إذابة الدجاج المجمد بالماء الدافئ قد يؤدي إلى ذوبان غير متساوٍ، حيث تصل بعض الأجزاء إلى “منطقة الخطر” قبل أن يتم الذوبان بالكامل. من الأفضل إذابة الدجاج في الثلاجة ثم طهيه جيداً، لأن بكتيريا كامبلوباكتر Campylobacter الموجودة في الدواجن يمكن أن تسبب مشاكل معوية حادة، وقيئاً، بل وقد تؤدي إلى دخول المستشفى.

أما ما يجب عليك فعله فهو:

1ـ خزّن الطعام في الثلاجة قبل إعادة تسخينه

أظهرت الدراسات أن حفظ الطعام في درجة حرارة لا تتجاوز 5 درجات مئوية يحد من نمو البكتيريا الضارة، مما يساعد في تقليل خطر التسمم الغذائي.

2ـ يجب تبريد الطعام قبل وضعه في الثلاجة

لا تضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة، لأنه قد يرفع من درجة حرارتها مما يؤثر سلباً على الأطعمة الأخرى ويشجع نمو البكتيريا. من الأفضل ترك الطعام ليبرد قليلًا في درجة حرارة الغرفة، ثم وضعه في الثلاجة بمجرد أن يبرد. في الأجواء الحارة، كلما قلّ وقت بقاء الطعام خارج الثلاجة، زادت سلامته.

3ـ افهم “منطقة الخطر”

البكتيريا تتكاثر بسرعة في درجات الحرارة التي تتراوح بين 8 و63 درجة مئوية. الحفاظ على درجة حرارة الثلاجة تحت 5 درجات يساعد في منع التسمم الغذائي. أما التجميد عند -18 درجة مئوية، فيوقف نشاط البكتيريا لكنه لا يقتلها، مما يعني أنها تعود للنشاط بعد إذابة الطعام.

4ـ ضع الطعام المُبرد في الفريزر لاستخدامه لاحقاً

يمكنك تجميد الطعام حتى تاريخ انتهاء صلاحيته، بما في ذلك الخبز الذي يتجمد جيداً ويحافظ على جودته لفترة أطول.

5ـ قم بإذابة الطعام المجمد بالكامل قبل إعادة تسخينه

عملية الذوبان في الثلاجة قد تستغرق ما يصل إلى 24 ساعة حسب نوع الطعام. الأطعمة الكبيرة مثل الدجاج الكامل تستغرق وقتاً أطول، بينما تذوب الكميات الصغيرة بشكل أسرع. يمكن إذابة بعض الأطعمة في الميكروويف، لكن من الأفضل دائماً اتباع تعليمات المُصنّع. الذوبان في الثلاجة هو الأكثر أماناً لأنه يُبقي الطعام خارج “منطقة الخطر”.

6ـ تأكد من ذوبان الطعام بالكامل قبل الطهي

إذا لم يذب الطعام تماماً، فقد لا ينضج جيداً عند الطهي، مما يسمح للبكتيريا بالبقاء على قيد الحياة.

7ـ أعد تسخين الأرز وتناوله خلال 24 ساعة فقط

يحتوي الأرز على أبواغ بكتيرية قد تبقى حية حتى بعد الطهي. تبريد الأرز بسرعة ووضعه في الثلاجة يقلل من المخاطر، لكن لا يجب إعادة تسخينه أكثر من مرة. يمكن تجميد الأرز المطبوخ لإيقاف نمو الأبواغ.

8ـ كن حذرًا بشكل خاص عند إعادة تسخين الطعام للفئات الأكثر عرضة للخطر

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة، أو لديهم أمراض مزمنة، أو الحوامل، أو الأطفال الصغار، أو كبار السن، هم أكثر عرضة للتسمم الغذائي، لذلك يجب توخي الحذر الإضافي عند تقديم الطعام لهم.

9ـ أعد تسخين الطعام حتى يصبح ساخناً تماماً من الداخل

إذا قمت بإذابة الطعام في الميكروويف، احرص على تقليبه في منتصف عملية التسخين لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوٍ.

ما هي الأطعمة الممنوع تسخينها؟

تختلف استجابة الأطعمة المطهوة مسبقًا لعملية التسخين، وذلك بسبب تحلل بروتيناتها أثناء الطهي، أو بسبب تفاعلها مع البكتيريا أثناء التخزين؛ إذ إنّ بعض الأطعمة يجب تجنب تسخينها، وذلك بناء على توصيات وكالة معايير الغذاء ومجلس معلومات الغذاء الأوروبي، وتتضمن هذه الأطعمة ما يأتي:

الفطر: وفق مجلس المعلومات الغذائية الأوروبي، إن الفطر يحتوي على بروتينات يُمكن تحلّلها بسهولة عن طريق الانزيمات والكائنات الحية الدقيقة عند التسخين، ويسبب فساده بسرعة وخاصةً إذا لم يُخزن بطريقة صحيحة، ما يؤثر سلبيًا على المعدة.

الأرز: تعدّ وكالة معايير الغذاء كيفية تخزين الأرز المطبوخ ذات تأثير أكبر من إعادة التسخين، فترك الأرز في درجة حرارة الغرفة يؤدي إلى تضاعف أبواغ الجراقيم (Spores) التي تنتج السموم التي لا يمكن التخلص منها بالتسخين، تسبب الإسهال والقيء.

الدواجن والبيض: إذ تحتوي على كمية معينة من السالمونيلا كمعيار ثابت، وتكمن مشكلة إعادة تسخينها وخاصة في الميكروويف بعدم اختراق الحرارة جميع الأجزاء بنفس القدر، بالإضافة إلى ذلك، فإنّ كثافة البروتين في الدجاج أعلى منها في اللحوم الحمراء، وعند إعادة تسخينها تتكسر البروتينات بطريقة تؤثر على المعدة سلبيًا.

البطاطا: تكمن المشكلة بالنسبة للبطاطا بطريقة التخزين، فتبريد البطاطا في درجة حرارة الغرفة يُهيئ ظروفًا مناسبة لنمو بكتيريا الكلوستريديم (Clostridium botulinum) التي تسبب التسمم الغذائي، والتي لا يمكن قتلها دائمًا بالتسخين.