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الجزائر

أخطار الكوارث ومكافحة التزوير على طاولة مجلس الوزراء

الشروق أونلاين
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أخطار الكوارث ومكافحة التزوير على طاولة مجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، يتناول مشروعي قانون قواعد الوقاية من أخطار الكوارث الطبيعية ومكافحة التزوير وعددا من العروض.

وأفاد بيان لرئاسة الجمهورية أن الاجتماع سيدرس مشروعي قانونين، يتضمن الأول، قواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث ويتعلق الثاني، بقانون الإجراءات المدنية والإدارية، بالإضافة إلى عروض منها: محاور مشروع قانون إطار لمكافحة التزوير واستعمال المزور البرنامج التكميلي لولاية الجلفة، وإعادة تثمين النظام التعويضي للموظفين العاملين في ولايات الجنوب.

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