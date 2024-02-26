أخيرا.. تسليم شهادة الماستر لـ”القابلات”

فيما يتحصل شبه الطبيين على شهادة الليسانس

شرعت، مؤخرا، معاهد شبه الطبي في تسوية وضعية طلبة شبه الطبي و”القابلات”، الذين تابعوا بنجاح تكوينهم العالي بعد حصولهم على شهادة البكالوريا، وتشمل العملية كل الدفعات من 2015 إلى غاية سنة 2022، وذلك من خلال تسليم شهادات الليسانس لشبه الطبيين وشهادات الماستر بالنسبة لـ”القابلات”.

وفي هذا الصدد، فقد طلبت إدارة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي لتيارت، على سبيل الذكر لا الحصر، من طلبة شبه الطبي و”القابلات” الذين زاولوا تكوينهم العالي بنجاح على مستوى المعهد، إيداع ملفات تسوية وضعيتهم على مستوى أمانة الدراسات والتربصات وذلك قصد استلام شهاداتهم النهائية.

وجاء هذا القرار تبعا للمراسلة رقم 150 المؤرخة في 11 فيفري 2024 الصادرة عن مديرية التكوين بخصوص قرار تسليم شهادات الماستر لـ”القابلات” وشهادات الليسانس لشبه الطبيين، وذلك في إطار تسوية الوضعية الإدارية المتعلقة بتسليم الشهادات النهائية لطلبة شبه الطبي و”القابلات” الذين تابعوا بنجاح المسار التكويني “بكالوريا + 3″ دفعات 2015 إلى غاية 2022.

وفي الموضوع، طلبت إدارة المعهد الوطني للتكوين العالي شبه الطبي، من جميع الطلبة المتخرجين خلال دفعات 2015 إلى غاية 2022 بضرورة إيداع ملفاتهم على مستوى الأمانة بغرض حصولهم على شهاداتهم النهائية، ويتكون الملف – حسب بيان المعهد – من شهادة النجاح المؤقتة ونسخة أصلية من كشف نقاط البكالوريا، إلى جانب نسخ أصلية من كشوف النقاط لجميع سنوات التكوين وشهادة ميلاد المعني.

وستسمح هذه العملية، التي جاءت بعد انتظار دام طويلا، بتسوية الوضعية الإدارية لشبه الطبيين و”القابلات” العاملين على مستوى المؤسسات الصحية بشهادات نجاح مؤقتة والتي سيتم تعويضها أخيرا بـ”ديبلوم” يضمن مسارهم المهني، على غرار الليسانس لطلبة شبه الطبي والماستر بالنسبة لـ”القابلات”.