أخيرا.. رفع التحفظات عن فيلم “العربي بن مهيدي”

بعد جدل استمر أربع سنوات

تم رفع التحفظات عن فيلم العربي بن مهيدي من قبل اللجنة المشتركة بين وزارتي الثقافة والمجاهدين، استعداد لعرض الفيلم في إطار ستينية الاستقلال، وهذا بعد أربع سنوات من الجدل الذي أحدثه فليم بن مهيدي لصاحبه بشير درايس، وكشف بيان لوزارة والثقافة والفنون أن “وزيرة الثقافة “صُورِية مولوجي”، ووزير المجاهدين وذوي الحقوق “العيد ربيقة”، وبحضور المخرج “بشير درايس” تسلما نسخة من الفيلم.. وهذا بعد أن قامت اللجنة المنصبة المشتركة بين وزارتي والثقافة والفنون المجاهدين وذوي الحقوق بالمصادقة عليه، وإنهاء الدراسة المتعلقة بكل التحفظات التي كانت مرفوعة حول هذا الفيلم”.

وكانت لجنة المشاهدة قد انتهت إلى رفع 50 من أصل 57 تحفظا وهي مشاهد تخص ياسف سعيد، وكريم بلقاسم، وبوضياف ونائب العربي بن مهيدي في وهران. وكان المخرج درايس قد قال في تصريح سابق للشروق إن المشاهد المتبقية لا تضر بمحتوى الفيلم.

ويأتي رفع التحفظ عن الفيلم تمهيدا لعرضه في ستينية الاستقلال وهذا بعد جدل استمر أربع سنوات منذ 2018، حيث عقدت لجنة وزارة المجاهدين 57 اجتماعا انتهت إلى إصدار 12 نسخة من الفيلم بعد سلسلة تعديلات وتحفظات، ويركز الفيلم على الجانب التنظيمي والسياسي وما رافقه من خلافات بين قادة الثورة، حيث ركز الفيلم على الجانب السياسي أكثر من العسكري، من خلال تطرقه إلى مؤتمر الصومام وما انبثق عنه من قرارات تاريخية وإعادة تنظيم الثورة والخلافات التي كانت بين القادة، خاصة بين قادة الداخل والخارج وأولوية العسكري على السياسي.

ويجمع الفيلم بين عدة أسماء تتقاسم أدوار البطولة، على غرار خالد بن عيسى في دور العربي بن مهيدي ويوسف سحايري ومناد مبارك وليديا لعريني والراحل سليمان بن عيسى أحمد رزاق وآخرين.